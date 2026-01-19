Alertă la Aeroportul Chișinău, duminică seara: Activitatea a fost sistată temporar după declanșarea sistemului
Realitatea.md, 19 ianuarie 2026 07:50
Activitatea Aeroportul Internațional „Eugen Doga” – Chișinău a fost sistată temporar duminică seara, după declanșarea sistemului antiincendiar într-un spațiu din incinta aerogării. Potrivit administrației aeroportului, incidentul s-a produs în jurul orei 22:40, după ce o persoană neidentificată a activat butonul de alarmă. Din motive de securitate, toți pasagerii și angajații au fost evacuați. Responsabilii de […] Articolul Alertă la Aeroportul Chișinău, duminică seara: Activitatea a fost sistată temporar după declanșarea sistemului apare prima dată în Realitatea.md.
• • •
Alte ştiri de Realitatea.md
Acum 5 minute
08:10
19 ianuarie 2026: Blue Monday. Cum să treci mai ușor peste „cea mai deprimantă zi a anului # Realitatea.md
Termenul „Blue Monday” desemnează a treia zi de luni din ianuarie, anul acesta, 19 ianuarie 2026. Aceasta a devenit cunoscută drept „cea mai deprimantă zi a anului”. Dar ce este, mai exact, Blue Monday? Și cum se leagă de sănătatea mintală sau de tulburarea afectivă sezonieră (TAS)? Pe măsură ce sărbătorile rămân în urmă, iar […] Articolul 19 ianuarie 2026: Blue Monday. Cum să treci mai ușor peste „cea mai deprimantă zi a anului apare prima dată în Realitatea.md.
08:10
Declarație comună privind Groenlanda. Opt țări europene avertizează asupra riscurilor transatlantice # Realitatea.md
Opt țări europene au transmis duminică o declarație comună de solidaritate cu Groenlanda, în contextul amenințărilor președintelui american Donald Trump privind anexarea insulei arctice de către Statele Unite. În comunicatul semnat de Danemarca, Finlanda, Franța, Germania, Norvegia, Țările de Jos, Suedia și Regatul Unit, statele subliniază că, în calitate de membri ai NATO, sunt angajate […] Articolul Declarație comună privind Groenlanda. Opt țări europene avertizează asupra riscurilor transatlantice apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 30 minute
07:50
Cinci persoane au murit sâmbătă în urma a două avalanșe produse în Alpii austrieci, potrivit televiziunii publice ORF. Mai multe persoane au fost surprinse de avalanșe după căderi abundente de zăpadă în acest weekend. O avalanșă a surprins un grup de șapte schiori aflați în afara pârtiei în regiunea Pongau, aproape de Salzburg, ucigând patru […] Articolul Cinci persoane și-au pierdut viața în două avalanșe din Alpii austrieci apare prima dată în Realitatea.md.
07:50
Alertă la Aeroportul Chișinău, duminică seara: Activitatea a fost sistată temporar după declanșarea sistemului # Realitatea.md
Activitatea Aeroportul Internațional „Eugen Doga” – Chișinău a fost sistată temporar duminică seara, după declanșarea sistemului antiincendiar într-un spațiu din incinta aerogării. Potrivit administrației aeroportului, incidentul s-a produs în jurul orei 22:40, după ce o persoană neidentificată a activat butonul de alarmă. Din motive de securitate, toți pasagerii și angajații au fost evacuați. Responsabilii de […] Articolul Alertă la Aeroportul Chișinău, duminică seara: Activitatea a fost sistată temporar după declanșarea sistemului apare prima dată în Realitatea.md.
Acum o oră
07:40
Accident feroviar grav în sudul Spaniei: cel puțin 21 de morți după ciocnirea a două trenuri # Realitatea.md
Un grav accident feroviar s-a produs duminică în sudul Spaniei, unde un tren de mare viteză a deraiat și s-a izbit de un alt tren care circula din sens opus. În urma impactului, al doilea tren a fost scos de pe șine și s-a răsturnat pe un terasament. Potrivit poliției, cel puțin 21 de persoane […] Articolul Accident feroviar grav în sudul Spaniei: cel puțin 21 de morți după ciocnirea a două trenuri apare prima dată în Realitatea.md.
07:30
Astăzi 19 ianuarie, vremea se menține rece, cu cer variabil și ghețuș pe drumuri. Potrivit meteorologilor, temperaturile maxime ale zilei vor urca până la -5 grade, în timp ce minimele nocturne vor coborî până la -18 grade. În nordul țării, maximele nu vor depăși -7 grade, iar pe timpul nopții temperaturile vor scădea până la […] Articolul Vreme geroasă în Moldova: Termometrele arată până la -18°C noaptea apare prima dată în Realitatea.md.
07:20
Horoscopul zilei de 19 ianuarie 2026. Ce provocări și surprize aduce pentru fiecare nativ # Realitatea.md
Horoscopul zilei de 19 ianuarie 2026 aduce o energie profund emoțională, în care trăirile interioare cântăresc mai mult decât faptele concrete. Este o zi care pune accent pe autenticitate, apropiere și sens personal, invitând fiecare zodie să privească mai atent spre propria lume lăuntrică. Ritmul este unul lent, favorabil răbdării, asumării și unei mai bune […] Articolul Horoscopul zilei de 19 ianuarie 2026. Ce provocări și surprize aduce pentru fiecare nativ apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 2 ore
07:10
Banca Națională a Moldovei a publicat cotațiile oficiale ale monedelor pentru 19 ianuarie 2026. Astfel, un euro are valoarea de 19 lei și 94 de bani. Dolarul american costă 17 lei și 16 de bani. Leul românesc costă 3 lei și 91 de bani. Rubla rusească costă 22 de bani, iar hrivna ucraineană – 39 […] Articolul Curs valutar 19 ianuarie 2026: Cât valorează un euro și un dolar? apare prima dată în Realitatea.md.
06:50
Traian Băsescu critică declarația Maiei Sandu despre unirea cu România: „Un gest lipsit de prudență” # Realitatea.md
Traian Băsescu a declarat la Digi24 că afirmația Maiei Sandu despre un posibil referendum pentru unirea Republicii Moldova cu România a fost „imprudentă”, apreciind că aceasta a provocat reacții dure din partea opoziției într-un context sensibil pentru Chișinău. Fostul președinte a subliniat că, deși dorința unirii este cunoscută, Maia Sandu ar fi trebuit să manifeste […] Articolul Traian Băsescu critică declarația Maiei Sandu despre unirea cu România: „Un gest lipsit de prudență” apare prima dată în Realitatea.md.
06:20
Creștinii ortodocși de stil vechi sărbătoresc astăzi Boboteaza sau botezul lui Iisus Hristos. În această zi, în biserici se oficiază slujbe şi se face agheasmă. De Bobotează, este respectată şi tradiţia scăldatului. Se crede că cei care se scufundă în apele reci vor avea noroc pe tot parcursul anului. Tradiții de Bobotează: Aruncarea cruci în […] Articolul Tradiții și superstiții de Bobotează: Ce nu trebuie să faci astăzi? apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 24 ore
18:00
România a fost invitată de liderul SUA, Donald Trump, să facă parte din „Consiliul de Pace”. Scrisoarea care conține invitația președintelui SUA a ajuns sâmbătă, 17 ianuarie curent, la Nicușor Dan, transmite medifax.ro. Prin intermediul unei informări de presă care a fost oferită duminică, Administrația Prezidențială a confirmat invitația. „Administrația Prezidențială confirmă primirea scrisorii transmise […] Articolul România invitată de Donald Trump să facă parte din „Consiliul de Pace” apare prima dată în Realitatea.md.
18:00
Două troleibuze implicate într-un accident rutier pe bulevardul Dacia: mai mulți pasageri răniți # Realitatea.md
Un accident rutier a avut loc duminică după-amiază, pe bulevardul Dacia din Chișinău, implicând două troleibuze care circulau pe rutele nr. 22 și nr. 30, anunță Întreprinderea Municipală „Regia Transport Electric”. Mai mulți pasageri au avut nevoie de asistență medicală. Organele competente urmează să stabilească toate circumstanțele exacte ale producerii accidentului. Totodată, la nivelul întreprinderii […] Articolul Două troleibuze implicate într-un accident rutier pe bulevardul Dacia: mai mulți pasageri răniți apare prima dată în Realitatea.md.
17:30
Regele umorului din Republica Moldova, Gheorghe Urschi, împlinește astăzi, 18 ianuarie 2026, 78 de ani. Artist al Poporului, Cetățean de Onoare al municipiului Chișinău și Laureat al Premiului Național, Maestrul este și rămâne un reper al culturii naționale. De peste patru decenii, actorul, regizorul și scriitorul Gheorghe Urschi a transformat umorul într-o artă și ironia […] Articolul Regele umorului moldovenesc, Gheorghe Urschi, împlinește 78 de ani apare prima dată în Realitatea.md.
16:50
UE a semnat acordul cu Mercosur. Ursula Von der Leyen: „Vrem comerț echitabil în locul taxelor vamale” # Realitatea.md
„Un comerț echitabil, mai degrabă decât tarife vamale”, a declarat sâmbătă, 17 ianuarie curent, la Asuncion, în Paraguay, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, în timp ce se pregătea să semneze acordul comercial între Uniunea Europeană (UE) și Mercosur (Argentina, Brazilia, Paraguay și Uruguay), relatează agerpres.ro. Acesta este un „semnal clar în favoarea comerțului […] Articolul UE a semnat acordul cu Mercosur. Ursula Von der Leyen: „Vrem comerț echitabil în locul taxelor vamale” apare prima dată în Realitatea.md.
16:20
Ministerul Afacerilor Externe informează că Consulatul General al Republicii Moldova a vorbit cu autoritățile din județul Suceava despre accidentul rutier produs în comuna Ilișești, în care a fost implicat un microbuz cu 11 cetățeni moldoveni. „Potrivit datelor preliminare, două persoane au fost transportate la spital cu traumatisme ușoare spre medii, însă starea lor este satisfăcătoare. […] Articolul MAE: Pasagerii microbuzului răsturnat în România sunt în siguranță apare prima dată în Realitatea.md.
15:40
Accident grav la Bender: un șofer beat s-a izbit violent într-un stâlp și un gard metalic # Realitatea.md
Un grav accident rutier s-a produs în noaptea de 18 ianuarie, curent, în municipiul Bender. Șoferul unui automobil de marca Audi, a pierdut controlul volanului și a lovit mai întâi un stâlp de electricitate, după care s-a izbit de un gard metalic. Potrivit informațiilor preliminare, bărbatul se afla la volan în stare de ebrietate. Victima […] Articolul Accident grav la Bender: un șofer beat s-a izbit violent într-un stâlp și un gard metalic apare prima dată în Realitatea.md.
15:10
Victorie fără precedent: Dacia a câștigat Raliul Dakar, cea mai intensă competiție auto din lume # Realitatea.md
Victorie fără precedent pentru Dacia la cea mai intensă competiție auto din lume. Dacia Sandriders a câștigat Raliul Dakar 2026, prin echipajul format din piloții Nasser Al-Attiyah și Fabian Lurquin. Este a doua participare la raliul din Dakar pentru producătorul din România și după un parcurs bun al tuturor mașinilor Dacia înscrise în cursă, s-a […] Articolul Victorie fără precedent: Dacia a câștigat Raliul Dakar, cea mai intensă competiție auto din lume apare prima dată în Realitatea.md.
14:50
Ambasadorii UE, reuniune de urgență la Bruxelles, după anunțul lui Trump privind tarifele legate de Groenlanda # Realitatea.md
O reuniune de urgenţă a ambasadorilor din Uniunea Europeană are loc duminică, 18 ianuarie curent, de la ora 18:00, la Bruxelles, după anunţul lui Donald Trump privind taxele vamale legate de Groenlanda, scrie Digi24. Discuțiile vor avea loc, după ce preşedintele american a anunţat o serie de taxe vamale crescute pentru aliaţii europeni, până când […] Articolul Ambasadorii UE, reuniune de urgență la Bruxelles, după anunțul lui Trump privind tarifele legate de Groenlanda apare prima dată în Realitatea.md.
14:20
Ion Ceban despre criticile aduse Paulei Seling: „Să nu ne lăsăm provocați de moraliști” # Realitatea.md
Primarul Capitalei, Ion Ceban, a comentat situația creată în urma finalei naționale Eurovision Moldova, unde artista Paula Seling a folosit expresia rusească „Maladeț, Moldova” pentru a felicita publicul. Într-un mesaj video, edilul a criticat valurile de ură și dispreț lansate de unii „moraliști” împotriva interpretei din România. „Citesc atât de multă ură din partea unor […] Articolul Ion Ceban despre criticile aduse Paulei Seling: „Să nu ne lăsăm provocați de moraliști” apare prima dată în Realitatea.md.
13:40
Un microbuz cu 11 moldoveni s-a răsturnat în județul Suceava. Două persoane au fost transportate la spital # Realitatea.md
Un microbuz cu 11 cetățeni moldoveni, care se îndrepta spre Germania, a fost implicat într-un accident în județul Suceava, România. Vehiculul s-a răsturnat între localitățile Ilișești și Păltinoasa, iar doi pasageri au fost răniți și transportați la spital, scrie Monitorul de Suceava. Potrivit Poliției Române, un cetățean moldovean de 35 de ani, aflat la volanul […] Articolul Un microbuz cu 11 moldoveni s-a răsturnat în județul Suceava. Două persoane au fost transportate la spital apare prima dată în Realitatea.md.
13:20
Fetița de 9 ani, accidentată de o ambulanță la Basarabeasca, internată în comă la Chișinău # Realitatea.md
Fetița de nouă ani, accidentată de o ambulanță pe o stradă din Basarabeasca, se află în comă și a fost transferată la Institutul Mamei și Copilului din Chișinău, unde este internată în secția de Terapie Intensivă. „Fetița a fost internată vineri cu multiple traumatisme și fractură de femur. Pacienta a fost plasată în secția de […] Articolul Fetița de 9 ani, accidentată de o ambulanță la Basarabeasca, internată în comă la Chișinău apare prima dată în Realitatea.md.
13:00
Reacția Europei la amenințările lui Trump cu noi tarife vamale. Macron: „Europenii vor răspunde unit” # Realitatea.md
Liderii europeni promit un răspuns „ferm” după ce președintele SUA Donald Trump a amenințat cu tarife statele europene, care se opun anexării insulei arctice Groenlanda. Nu ne vom lăsa intimidați de Washington, este mesajul aliaților, după ce tensiunile transatlantice par să atingă un nivel fără precedent, scrie euronews.ro. Președintele Donald Trump a anunțat tarife vamale […] Articolul Reacția Europei la amenințările lui Trump cu noi tarife vamale. Macron: „Europenii vor răspunde unit” apare prima dată în Realitatea.md.
12:20
Acces limitat în centrul Chișinăului pe durata vizitei oficiale a președintelui Albaniei # Realitatea.md
Accesul persoanelor va fi limitat în perioada 18-20 ianuarie în anumite locuri publice din centrul capitalei și arterele care fac legătura cu Aeroportul Internațional Chișinău. Municipalitatea precizează că măsura este luată de poliție în contextul vizitei oficiale în Republica Moldova a președintelui Albaniei, Bajram Begaj, transmite IPN. Astfel, între orele 08.00 și 18.00, va fi […] Articolul Acces limitat în centrul Chișinăului pe durata vizitei oficiale a președintelui Albaniei apare prima dată în Realitatea.md.
11:50
„Nu am știut ce spun”. Paula Seling, în mijlocul criticilor după mesajul în rusă la Eurovision # Realitatea.md
Artista Paula Seling, membră a juriului internațional, a transmis un mesaj la finala națională Eurovision Moldova 2026 și a felicitat publicul spunând „Maladeț, Moldova!”, echivalentul rusesc al expresiei „Bravo, Moldova!”, ceea ce a generat un val de critici în mediul online. Gestul artistei a stârnit numeroase reacții pe internet, inclusiv din partea unor persoane publice, […] Articolul „Nu am știut ce spun”. Paula Seling, în mijlocul criticilor după mesajul în rusă la Eurovision apare prima dată în Realitatea.md.
11:07
Creștinii ortodocși care respectă calendarul de rit vechi marchează astăzi Ajunul Bobotezei. În biserici de dimineață va fi săvârșită Sfânta Liturghie, după care se va face Agheasma Mare. Enoriași sunt chemați la biserică pentru a lua apă sfințită, considerată vindecătoare de diferite boli, transmite IPN. Ajunul Bobotezei este zi de post și rugăciune, în care […] Articolul Credincioșii sărbătoresc Ajunul Bobotezei și merg la biserică după Agheasma Mare apare prima dată în Realitatea.md.
10:40
Drumurile naționale sunt practicabile, traficul se desfășoară în siguranță, iar carosabilul este în mare parte uscat. Potrivit Administrației Naționale a Drumurilor, drumarii au intervenit noaptea trecută pe mai multe trasee din sudul țării, unde au fost ninsori slabe, pentru a preveni formarea ghețușului. „Pe parcursul acestei nopți s-au înregistrat ninsori slabe în sudul țării, în […] Articolul AND: Traseele din țară sunt practicabile. Drumarii au împrăștiat 59 de tone de sare apare prima dată în Realitatea.md.
10:20
Satoshi va reprezenta Moldova la Eurovision. Artistul pleacă la Viena cu piesa „Viva, Moldova” # Realitatea.md
Satoshi va reprezenta Republica Moldova la Eurovision Song Contest 2026 cu piesa „Viva, Moldova”. Interpretul a reușit să impresioneze atât juriul, cât și publicul, obținând victoria în finala națională, la care au concurat 16 artiști, informează IPN. Vlad Sabajuc, cunoscut sub numele de scenă Satoshi, a obținut primul loc atât în clasamentul juriului, cât și […] Articolul Satoshi va reprezenta Moldova la Eurovision. Artistul pleacă la Viena cu piesa „Viva, Moldova” apare prima dată în Realitatea.md.
09:50
Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță că astăzi, 18 ianuarie, gerul puternic se va resimți pe întreg teritoriul Republicii Moldova. Vântul va fi slab pe parcursul nopții, iar precipitații nu sunt prognozate. Meteorologii anunță maxime de până la –6 grade ziua și minime de până la –18 grade pe timp de noapte. La nord, temperaturile maxime […] Articolul Ne așteaptă o zi geroasă, cu temperaturi care vor coborî până la -18 grade Celsius apare prima dată în Realitatea.md.
Ieri
20:40
Sensul giratoriu de la Peresecina a fost redeschis circulației. Lucrările sunt realizate în proporție de aproximativ 70% # Realitatea.md
Sensul giratoriu de la Peresecina, situat pe drumul național R6 Chișinău–Orhei–Bălți, a fost redeschis circulației, anunță Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale (MIDR). Decizia a fost luată pentru a diminua ambuteiajele care se formează zilnic pe acest tronson intens circulat, în special în weekend, când traficul crește semnificativ. Aflat la fața locului, viceprim-ministrul Vladimir Bolea a […] Articolul Sensul giratoriu de la Peresecina a fost redeschis circulației. Lucrările sunt realizate în proporție de aproximativ 70% apare prima dată în Realitatea.md.
19:20
Donald Trump pedepsește țările care se opun anexării Groenlandei. Anunțul făcut de președintele american # Realitatea.md
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a anunțat impunerea unor tarife vamale suplimentare pentru mai multe state europene care s-au poziționat de partea Groenlandei, în contextul intențiilor Washingtonului de a prelua controlul asupra insulei arctice. Potrivit liderului de la Casa Albă, tarifele vor fi de 10% începând cu 1 februarie, urmând să crească la 25% de […] Articolul Donald Trump pedepsește țările care se opun anexării Groenlandei. Anunțul făcut de președintele american apare prima dată în Realitatea.md.
19:10
Doliu în comunitatea medicală. S-a stins din viață Grigore Chetrari, fost director al Spitalului Clinic Bălți # Realitatea.md
Grigore Chetrari, medic și manager din sistemul de sănătate al Republicii Moldova, fost director al IMSP Spitalul Clinic Bălți, a decedat. Colectivul instituției a transmis condoleanțe familiei, rudelor și colegilor. Grigore Chetrari a activat peste patru decenii în domeniul medical, începându-și cariera la Bălți, în anul 1976, în funcția de medic ORL. De-a lungul anilor, […] Articolul Doliu în comunitatea medicală. S-a stins din viață Grigore Chetrari, fost director al Spitalului Clinic Bălți apare prima dată în Realitatea.md.
18:30
„Groenlanda nu este de vânzare”. Mii de oameni au protestat în Danemarca împotriva planurilor lui Trump # Realitatea.md
Câteva mii de persoane au protestat sâmbătă la Copenhaga și în alte orașe din Danemarca, condamnând ambițiile teritoriale ale președintelui american Donald Trump, care și-a reiterat intenția de a prelua controlul asupra Groenlanda, relatează AFP. Manifestanții, purtând steaguri daneze și groenlandeze, s-au adunat în Piața Primăriei din capitală și au scandat numele Groenlandei în limba […] Articolul „Groenlanda nu este de vânzare”. Mii de oameni au protestat în Danemarca împotriva planurilor lui Trump apare prima dată în Realitatea.md.
17:30
Prim-ministrul Canadei: relațiile noastre cu China sunt mai previzibile decât cele cu SUA # Realitatea.md
Prim-ministrul Canadei, Mark Carney, a declarat că relațiile țării sale cu China au devenit mai previzibile decât cele cu Statele Unite ale Americii. Afirmația a fost făcută în timpul unei vizite oficiale la Beijing, într-o conferință de presă, relatează Radio-Canada. Întrebat dacă Beijingul este un partener mai previzibil și mai de încredere pentru Canada decât […] Articolul Prim-ministrul Canadei: relațiile noastre cu China sunt mai previzibile decât cele cu SUA apare prima dată în Realitatea.md.
17:00
Cine va reprezenta Moldova la Eurovision 2026? Favoriții înaintea finalei din această seară # Realitatea.md
Astăzi aflăm cine va reprezenta Republica Moldova la Eurovision Song Contest 2026. Finala națională are loc în această seară, la Arena Chișinău, începând cu ora 19:00, și va fi transmisă în direct de postul public de televiziune. Potrivit unui sondaj aflat încă în desfășurare, realizat de eurovisionworld, favorit este Satoshi cu piesa „Viva, Moldova”, care […] Articolul Cine va reprezenta Moldova la Eurovision 2026? Favoriții înaintea finalei din această seară apare prima dată în Realitatea.md.
16:20
Ucraina va crește importurile de energie electrică din țările partenere. Zelenski cere măsuri urgente # Realitatea.md
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a cerut accelerarea de urgență a creșterii importurilor de energie electrică din țările partenere, pe fondul situației dificile din sectorul energetic, provocată de atacurile rusești, scrie UNIAN. Anunțul a fost făcut de șeful statului ucrainean într-un mesaj publicat pe Telegram, după o ședință specială de coordonare pe subiecte energetice, în cadrul […] Articolul Ucraina va crește importurile de energie electrică din țările partenere. Zelenski cere măsuri urgente apare prima dată în Realitatea.md.
15:40
MAE reacționează după depistarea unei drone de tip Gerbera la Telenești: Republica Moldova condamnă asemenea încălcări # Realitatea.md
Ministerul Afacerilor Externe a venit cu o reacție după depistarea, în raionul Telenești, a unei drone de tip Gerbera, subliniind că astfel de incidente reprezintă o amenințare directă la adresa securității naționale și o încălcare a suveranității și integrității teritoriale a statului „Republica Moldova condamnă asemenea încălcări, condamnă războiul de agresiune al Federației Ruse împotriva […] Articolul MAE reacționează după depistarea unei drone de tip Gerbera la Telenești: Republica Moldova condamnă asemenea încălcări apare prima dată în Realitatea.md.
15:20
Curtea Constituțională a declarat inadmisibilă sesizarea fostului comandant Igor Gorgan. Retragerea distincțiilor rămâne valabilă # Realitatea.md
Curtea Constituțională a declarat inadmisibilă sesizarea depusă de fostul comandant al Armatei Naționale, Igor Gorgan, privind retragerea distincțiilor de stat. Excepția de neconstituționalitate a fost invocată în procesul prin care Gorgan a contestat decretul prezidențial din iunie 2024, ce viza retragerea Medaliei „Meritul Militar” și a Ordinului „Credință Patriei” clasa III, relatează IPN. Potrivit Curții […] Articolul Curtea Constituțională a declarat inadmisibilă sesizarea fostului comandant Igor Gorgan. Retragerea distincțiilor rămâne valabilă apare prima dată în Realitatea.md.
14:40
Rusia vrea să dezvolte un model de AI „ortodox, bazat pe valori spirituale tradiționale” # Realitatea.md
În Rusia a fost lansat un apel pentru crearea urgentă a unui „inteligențe artificiale ortodoxe”, care să se bazeze pe valori spirituale tradiționale și pe canoanele Bisericii Ortodoxe Ruse. Inițiativa a fost anunțată în cadrul Consiliul Popular Rus Mondial, unde reprezentanții organizației au avertizat asupra riscurilor utilizării modelelor occidentale de AI, considerate purtătoare de „valori […] Articolul Rusia vrea să dezvolte un model de AI „ortodox, bazat pe valori spirituale tradiționale” apare prima dată în Realitatea.md.
14:10
Dronă de tip Gerbera, identificată în raionul Telenești. Autoritățile vin cu precizări: Nu conține explozibil # Realitatea.md
Experții secției tehnico-explozive a Inspectoratul General al Poliției au examinat drona depistată la intrarea în satul Nucăreni, raionul Telenești. Potrivit Poliției, aparatul de zbor este de model Gerbera, similar celor identificate anterior pe teritoriul Republicii Moldova. În urma verificărilor, s-a constatat că drona nu conține explozibil și nu a prezentat pericol pentru cetățeni. Oamenii legii […] Articolul Dronă de tip Gerbera, identificată în raionul Telenești. Autoritățile vin cu precizări: Nu conține explozibil apare prima dată în Realitatea.md.
14:00
Dronă de tip Gerbera, identificată în raionul Telenești. Autoritățile vin cu precizări # Realitatea.md
Experții secției tehnico-explozive a Inspectoratul General al Poliției au examinat drona depistată la intrarea în satul Nucăreni, raionul Telenești. Potrivit Poliției, aparatul de zbor este de model Gerbera, similar celor identificate anterior pe teritoriul Republicii Moldova. În urma verificărilor, s-a constatat că drona nu conține explozibil și nu a prezentat pericol pentru cetățeni. Oamenii legii […] Articolul Dronă de tip Gerbera, identificată în raionul Telenești. Autoritățile vin cu precizări apare prima dată în Realitatea.md.
13:30
În primele cinci zile ale perioadei de subscriere a valorilor mobiliare de stat, desfășurate în intervalul 12–21 ianuarie 2026, investițiile realizate prin platforma eVMS.md au atins un volum total de 90,5 milioane de lei, relatează Bani.md. Potrivit datelor oficiale, în acest interval au fost efectuate 705 tranzacții, realizate de 589 de investitori, evoluție care confirmă […] Articolul În doar cinci zile, moldovenii au împrumutat statul cu 90 de milioane de lei apare prima dată în Realitatea.md.
13:00
Numărul morților în protestele din Iran a depășit 3.000, potrivit organizațiilor pentru drepturile omului # Realitatea.md
Reprimarea valului de proteste din Iran s-a soldat cu cel puțin 3.090 de morți, dintre care 2.885 erau manifestanți, potrivit unui raport publicat sâmbătă de HRANA, organizație pentru apărarea drepturilor omului cu sediul în Statele Unite. Informațiile sunt transmise de Reuters. Potrivit sursei citate, represiunile par să fi redus semnificativ intensitatea protestelor, cel puțin pentru […] Articolul Numărul morților în protestele din Iran a depășit 3.000, potrivit organizațiilor pentru drepturile omului apare prima dată în Realitatea.md.
12:30
De Bobotează, Apă-Canal Chișinău va livra peste 80 de tone de apă pentru a fi sfințită în bisericile din capitală # Realitatea.md
Peste 80 de tone de apă potabilă vor fi livrate gratuit, de Bobotează, către mai multe lăcașe de cult din Chișinău. Anunțul a fost făcut de Apă-Canal Chișinău. Livrările vor avea loc pe parcursul a două zile, 18 și 19 ianuarie, începând cu ora 09:00, conform unui grafic prestabilit. Apa va fi transportată cu autocisterne […] Articolul De Bobotează, Apă-Canal Chișinău va livra peste 80 de tone de apă pentru a fi sfințită în bisericile din capitală apare prima dată în Realitatea.md.
12:00
Șoferii ar putea plăti mai mult pentru RCA. Creșterea numărului de accidente pune presiune pe tarifele de asigurare # Realitatea.md
Noi scumpiri la asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto (RCA) ar putea avea loc în perioada următoare, pe fondul creșterii numărului de accidente rutiere și al solicitărilor tot mai frecvente către companiile de asigurări. Avertismentul vine din partea Valeriei Rusu, broker în cadrul BAR „AXA broker” SRL, transmite Bani.md. „Ultima majorare a prețurilor la asigurările […] Articolul Șoferii ar putea plăti mai mult pentru RCA. Creșterea numărului de accidente pune presiune pe tarifele de asigurare apare prima dată în Realitatea.md.
11:30
Fiul lui Kadîrov, în stare critică după un accident de mașină în Groznîi. A fost dus de urgență la Moscova # Realitatea.md
Adam Kadîrov, fiul în vârstă de 18 ani al liderului cecen Ramzan Kadîrov, a fost internat în stare critică după ce a fost implicat într-un accident rutier produs la Groznîi. Informația este relatată de Meduza, care citează canalul Telegram al opoziției cecene Niyso și jurnaliștii RFE/RL. Potrivit surselor, coloana oficială în care se afla Adam […] Articolul Fiul lui Kadîrov, în stare critică după un accident de mașină în Groznîi. A fost dus de urgență la Moscova apare prima dată în Realitatea.md.
11:10
Dronă de circa 2,5 metri, depistată la intrarea în satul Nucăreni, Telenești. Autoritățile au izolat zona # Realitatea.md
O dronă cu lungimea de aproximativ 2,5 metri a fost depistată la intrarea în satul Nucăreni, raionul Telenești, pe malul unui iaz. Informația a fost comunicată de Inspectoratul General al Poliției. Potrivit oamenilor legii, un vânător a observat obiectul și a anunțat autoritățile. Zona a fost imediat securizată, iar specialiștii secției tehnico-explozive urmează să examineze […] Articolul Dronă de circa 2,5 metri, depistată la intrarea în satul Nucăreni, Telenești. Autoritățile au izolat zona apare prima dată în Realitatea.md.
10:30
Astăzi este marcată Ziua Diplomatului. Popșoi: „Țara noastră are mai mulți prieteni ca niciodată” # Realitatea.md
„Diplomația este mai mult decât o profesie – este o vocație”, a declarat ministrul afacerilor externe, Mihai Popșoi, la ceremonia dedicată Zilei Diplomatului, marcată pe 17 ianuarie. Oficialul a subliniat că, prin munca diplomaților, Republica Moldova este „astăzi mai rezilientă” și mai vizibilă pe plan internațional. „Ziua Diplomatului este un prilej de a ne felicita […] Articolul Astăzi este marcată Ziua Diplomatului. Popșoi: „Țara noastră are mai mulți prieteni ca niciodată” apare prima dată în Realitatea.md.
10:00
China a încetat să importe energie electrică din Rusia. Prețurile au schimbat regulile jocului # Realitatea.md
China a încetat să mai importe energie electrică din Rusia începând cu 1 ianuarie 2026, renunțând inclusiv la achiziționarea volumelor minime prevăzute de contract, de aproximativ 12 megawați. Informația este relatată de publicația rusă Kommersant, care citează surse apropiate situației, scrie Meduza. Potrivit acestora, exporturile de energie electrică către China sunt puțin probabil să fie […] Articolul China a încetat să importe energie electrică din Rusia. Prețurile au schimbat regulile jocului apare prima dată în Realitatea.md.
09:30
În trei ani, aproape 20 800 de persoane au obținut cetățenia R. Moldova. Cei mai mulți provin din Rusia, Ucraina și Belarus # Realitatea.md
Aproape 21 de mii de persoane au devenit cetățeni ai Republicii Moldova în ultimii trei ani, iar jumătate dintre acestea au obținut cetățenia în 2024. Datele au fost furnizate pentru IPN de Agenția Servicii Publice. Potrivit instituției, anul 2024 a înregistrat cel mai mare număr de noi cetățeni moldoveni – 10 227 de persoane. În […] Articolul În trei ani, aproape 20 800 de persoane au obținut cetățenia R. Moldova. Cei mai mulți provin din Rusia, Ucraina și Belarus apare prima dată în Realitatea.md.
09:00
Astăzi, 17 ianuarie, vremea va fi rece în toată Republica Moldova, cu cer variabil și temperaturi negative atât pe parcursul zilei, cât și pe timpul nopții. Vântul va sufla din est, cu o viteză de aproximativ 9 km/h, iar umiditatea aerului se va menține în jur de 60%. La nord, maximele zilei vor ajunge până […] Articolul Temperaturi negative și vânt slab. Cum va fi vremea astăzi, 17 ianuarie 2026 apare prima dată în Realitatea.md.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.