Ion Ceban despre criticile aduse Paulei Seling: „Să nu ne lăsăm provocați de moraliști”

18:20

Un bărbat din județul Sibiu a sunat la 112 în noaptea de joi spre vineri, ca să reclame că i s-a furat seiful cu un milion de euro. Pe lângă bani, victima a mai reclamat că i s-a furat aur și bijuterii. Persoana a raportat furtul la ora 3:10 și a spus oamenilor legii că […] Articolul Un bărbat a sunat la 112 și a informat că i s-a furat seiful cu un milion de euro, aurul și bijuteriile apare prima dată în Realitatea.md.