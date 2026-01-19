Săptămâna începe cu noi scumpiri la pompă! ANRE anunță prețuri mai mari la benzină și motorină 

08:10

Termenul „Blue Monday” desemnează a treia zi de luni din ianuarie, anul acesta, 19 ianuarie 2026. Aceasta a devenit cunoscută drept „cea mai deprimantă zi a anului”. Dar ce este, mai exact, Blue Monday? Și cum se leagă de sănătatea mintală sau de tulburarea afectivă sezonieră (TAS)? Pe măsură ce sărbătorile rămân în urmă, iar […] Articolul 19 ianuarie 2026: Blue Monday. Cum să treci mai ușor peste „cea mai deprimantă zi a anului apare prima dată în Realitatea.md.