Săptămâna începe cu noi scumpiri la pompă! ANRE anunță prețuri mai mari la benzină și motorină
Realitatea.md, 19 ianuarie 2026 12:40
Carburanții vor costa mai mult marți, 20 ianuarie. Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a publicat prețurile de referință. Astfel, benzina va costa 22,70 lei per litru, cu 9 bani mai mult. Motorina va ajunge să fie vândută cu 19.23 lei, în creștere cu 13 bani. Pentru cele mai importante știri, abonează-te la canalul nostru de […] Articolul Săptămâna începe cu noi scumpiri la pompă! ANRE anunță prețuri mai mari la benzină și motorină apare prima dată în Realitatea.md.
• • •
Alte ştiri de Realitatea.md
Acum 30 minute
12:40
Săptămâna începe cu noi scumpiri la pompă! ANRE anunță prețuri mai mari la benzină și motorină # Realitatea.md
Carburanții vor costa mai mult marți, 20 ianuarie. Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a publicat prețurile de referință. Astfel, benzina va costa 22,70 lei per litru, cu 9 bani mai mult. Motorina va ajunge să fie vândută cu 19.23 lei, în creștere cu 13 bani. Pentru cele mai importante știri, abonează-te la canalul nostru de […] Articolul Săptămâna începe cu noi scumpiri la pompă! ANRE anunță prețuri mai mari la benzină și motorină apare prima dată în Realitatea.md.
12:40
Contrabanda cu muniții de la Leușeni: Nicio persoană din cadrul Serviciului Vamal nu a fost suspendată din funcție # Realitatea.md
Șeful Serviciului Vamal, Radu Vrabie, a declarat că nicio persoană din cadrul instituției nu a fost suspendată din funcție în legătură cu dosarul de contrabandă de armament descoperit la Vama Leușeni. Precizarea a fost făcută în cadrul emisiunii Cutia Neagră de la TV8. Întrebat direct dacă există angajați ai Serviciului Vamal suspendați în urma acestui […] Articolul Contrabanda cu muniții de la Leușeni: Nicio persoană din cadrul Serviciului Vamal nu a fost suspendată din funcție apare prima dată în Realitatea.md.
12:30
VIDEO Bărbat găsit zăcând în zăpadă, pe malul unui iaz. A fost internat în reanimare cu degerături # Realitatea.md
Un bărbat a fost găsit zăcând în zăpadă, pe malul unui iaz. Incidentul s-a produs în dimineața de 18 ianuarie, în localitatea Dubovo din stânga Nistrului. Cetățenii care au observat persoana au solicitat intervenția forțelor de ordine, iar ulterior au fost chemați și salvatorii. Bărbatul era conștient, dar cel mai probabil nu se putea ridica. […] Articolul VIDEO Bărbat găsit zăcând în zăpadă, pe malul unui iaz. A fost internat în reanimare cu degerături apare prima dată în Realitatea.md.
Acum o oră
12:20
Incident la Inspectoratul de Poliție Botanica! Un bărbat a fost condamnat după ce a agresat un angajat # Realitatea.md
Un bărbat de 33 de ani a fost condamnat la un an de închisoare, cu executarea pedepsei într-un penitenciar de tip semiînchis, pentru violență asupra unei persoane cu funcție de răspundere. Incidentul a avut loc pe 14 februarie 2025, în sediul Inspectoratului de Poliție Botanica al Direcției de Poliție a municipiului Chișinău. Potrivit Procuraturii Generale […] Articolul Incident la Inspectoratul de Poliție Botanica! Un bărbat a fost condamnat după ce a agresat un angajat apare prima dată în Realitatea.md.
12:20
PSRM avertizează: Absorbția Universității din Cahul de către UTM ar putea afecta grav dezvoltarea sudului țării # Realitatea.md
Deputații Partidului Socialiștilor susțin că absorbția Universității de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul de către Universitatea Tehnică a Moldovei va avea consecințe grave asupra dezvoltării regiunii de sud a Republicii Moldova. Potrivit acestora, reformele promovate în domeniul educației de actuala guvernare riscă să ducă la dispariția instituțiilor de învățământ superior din regiuni. În cadrul […] Articolul PSRM avertizează: Absorbția Universității din Cahul de către UTM ar putea afecta grav dezvoltarea sudului țării apare prima dată în Realitatea.md.
12:10
Întrevederea Maiei Sandu cu președintele albanez: Chișinău și Tirana pot coopera în agricultură, educație și turism # Realitatea.md
Chișinău și Tirana pot coopera în agricultură, educație, cultură și turism, au anunțat Maia Sandu și Bajram Begaj, după întrevederea avută în Capitala Republicii Moldova. Cei doi lideri s-au oficiali la rolul țării noastre în cadrul consolidării democrației din Kosovo și aderarea ambelor state la Uniunea Europeană. Maia Sandu a punctat că împreună cu omologul […] Articolul Întrevederea Maiei Sandu cu președintele albanez: Chișinău și Tirana pot coopera în agricultură, educație și turism apare prima dată în Realitatea.md.
12:00
Partidul Liberal cere desființarea raioanelor: „Statul cheltuie anual două miliarde de lei inutil” # Realitatea.md
Partidul Liberal solicită reorganizarea administrativ-teritorială a Republicii Moldova și desființarea celor 32 de raioane, pe care le consideră structuri depășite, fără atribuții reale, dar costisitoare pentru bugetul de stat. Potrivit formațiunii, întreținerea consiliilor raionale presupune cheltuieli anuale de aproximativ două miliarde de lei, bani care ar putea fi redirecționați către domenii prioritare. În cadrul unei […] Articolul Partidul Liberal cere desființarea raioanelor: „Statul cheltuie anual două miliarde de lei inutil” apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 2 ore
11:50
Tragicul accident din Spania, în care au murit 39 de persoane: Sandu și Grosu au transmis mesaje de condoleanțe # Realitatea.md
Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, și speakerul Parlamentului, Igor Grosu, au transmis un mesaj de condoleanțe după tragedia din Spania, unde două trenuri s-au ciocnit după ce unul dintre ele a deraiat. Cel puțin 39 de persoane și-au pierdut viața în urma coliziunii. „Condoleanțe familiilor și celor dragi afectați de tragică coliziune feroviară din Spania. […] Articolul Tragicul accident din Spania, în care au murit 39 de persoane: Sandu și Grosu au transmis mesaje de condoleanțe apare prima dată în Realitatea.md.
11:40
Primăria capitalei va cumpăra un pachet integrat de echipamente și vehicule specializate pentru curățarea, întreținerea și modernizarea infrastructurii de drenaj urban a râului Bâc. Achiziția urmează să fie făcută în cadrul proiectului realizat cu sprijinul Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare, pentru care municipalitatea a lansat o licitație internațională, transmite IPN. Potrivit edilului Ion Ceban, […] Articolul Primăria Chișinău lansează licitație pentru întreținerea albiei râului Bâc apare prima dată în Realitatea.md.
11:20
205 refugiate din Ucraina au născut în maternitățile municipale din Chișinău, de la începutul aplicării măsurilor de protecție temporară. Nașterile au fost asistate cu succes în maternitățile municipale, oferind siguranță atât mamelor, cât și nou-născuților. Potrivit legii, refugiații ucraineni care dețin statut de protecție temporară, beneficiază de mai multe drepturi și facilități pe teritoriul municipiului Chișinău […] Articolul 205 femei refugiate din Ucraina au născut în maternitățile municipale din Chișinău apare prima dată în Realitatea.md.
11:20
Au trecut 17 ani de la dispariția lui Grigore Vieru și tot 17 ani în care, la Bălți, nu există nicio stradă care să-i poarte numele. În schimb, la Pererîta, satul natal al promotorului mișcării de eliberare națională și al limbii române, memoria poetului rămâne vie: în casa părintească, în amintirile prietenilor de copilărie care […] Articolul VIDEO 17 ani fără Grigore Vieru: Fără stradă la Bălți, dar viu în satul său natal apare prima dată în Realitatea.md.
11:10
Mii de oameni au murit în urma protestelor declanșate acum trei săptămâni în Iran ca răspuns la inflația galopantă din țară. Subiectul rămâne în vizorul presei internaționale, chiar dacă informațiile din această țară sunt foarte puține din cauză că autoritățile au blocat accesul la internet. Reacția internațională la ceea ce se întâmplă în Iran se […] Articolul Iran, prețul unei revolte populare și limitele solidarității internaționale apare prima dată în Realitatea.md.
11:00
În trimestrul patru al anului 2025, în Chișinău au fost vândute doar 999 de apartamente, față de 4.647 în aceeași perioadă a anului precedent, potrivit datelor furnizate de Agenția Servicii Publice Cadastru. Practic, volumul tranzacțiilor s-a redus cu aproximativ 78,5%, ceea ce înseamnă că aproape patru din cinci cumpărători au dispărut de pe piață într-un […] Articolul Vânzările de apartamente au scăzut cu 80%, în Chișinău apare prima dată în Realitatea.md.
11:00
Declarații la Realitatea TV: Locuitorii din stânga Nistrului aleg cetățenia moldovenească pentru perspective mai bune # Realitatea.md
Valul de cereri depuse de locuitorii din stânga Nistrului pentru dobândirea cetățeniei moldovenești indică un interes sporit pentru stabilitatea Republicii Moldova. Invitații emisiunii „Consens Național” de la Realitatea TV consideră că această tendință este determinată de situația economică deplorabilă din regiunea transnistreană, precum și de procesul de integrare europeană al Republicii Moldova. Totodată, experții au […] Articolul Declarații la Realitatea TV: Locuitorii din stânga Nistrului aleg cetățenia moldovenească pentru perspective mai bune apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 4 ore
10:50
Președintele Albaniei, la Chișinău: A fost întâmpinat la Președinție de către Maia Sandu # Realitatea.md
Președintele Albaniei, Bajram Begaj, a fost întâmpinat luni la Președinție, de șefa statului Maia Sandu. După ce Garda de Onoare a intonat imnurile de stat ale Albaniei și Republicii Moldova, cei doi președinți au salutat militarii și au mers în clădirea prezidențială pentru discuții. Administrația prezidențială precizează că agenda discuțiilor celor doi șefi de stat […] Articolul Președintele Albaniei, la Chișinău: A fost întâmpinat la Președinție de către Maia Sandu apare prima dată în Realitatea.md.
10:50
Două persoane au murit în urma unor incendii izbucnite la Călărași și Cahul. Tragediile au avut loc duminică, 18 ianuarie 2026. Primul caz a avut loc în comuna Hîrjauca, într-o casă de locuit. Flăcările au izbucnit într-o casă de locuit, unde a fost depistat cadavrul carbonizat al unui bărbat de 63 de ani, proprietarul locuinței. […] Articolul Tragedii la Călărași și Cahul. Două persoane au murit în urma unor incendii apare prima dată în Realitatea.md.
10:40
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat duminică, 18 ianuarie, că reprezentanții Ucrainei din Statele Unite lucrează la documentele necesare pentru a pune capăt războiului. Afirmația a fost făcută ca răspuns la informațiile transmise de secretarul Consiliului Național de Securitate și Apărare din Ucraina, Rustem Umerov, citează Ukrainskaia Pravda. „Astăzi am primit și eu informări de […] Articolul Vizita crucială în SUA: Zelenski și Umerov prezintă pașii pentru pace apare prima dată în Realitatea.md.
10:20
VIDEO Scene violente în Chișinău: Mai multe persoane s-au luat la bătaie în trafic. Ce spune poliția # Realitatea.md
Mai multe persoane s-au luat la bătaie în trafic, pe strada Grenoble din Chișinău. Imaginile cu conflictul au fost surprinse de martori oculari și ulterior publicate pe rețelele de socializare. Pe acest caz, poliția s-a autosesizat. „În prezent, polițiștii întreprind acțiuni pentru stabilirea tuturor circumstanțelor, identificarea persoanelor implicate și atragerea acestora la răspundere, conform legislației […] Articolul VIDEO Scene violente în Chișinău: Mai multe persoane s-au luat la bătaie în trafic. Ce spune poliția apare prima dată în Realitatea.md.
10:20
SCANDAL la Congresul avocaților din Moldova! Acuzații de TRUCARE a rezultatelor concursului la conducerea instituției # Realitatea.md
Congresul ordinar al avocaților din Republica Moldova a început cu stângul. Mai mulți juriști acuză conducerea Uniunii că ar încerca să trucheze rezultatele concursului pentru alegerea membrilor ai Comisiei de licențiere. La adresa redacției Realitatea.md a fost expediată o listă a candidaților pentru funcția de membru al Comisiei de licențiere. Autorii scrisorii anonime ne anunță […] Articolul SCANDAL la Congresul avocaților din Moldova! Acuzații de TRUCARE a rezultatelor concursului la conducerea instituției apare prima dată în Realitatea.md.
10:20
VIDEO Atacuri masive în mai multe regiuni din Ucraina: trei persoane au fost rănite, iar infrastructura a fost afectată # Realitatea.md
În noaptea de 18 spre 19 ianuarie, Ucraina a fost vizată de noi atacuri lansate de armata rusă. În regiunea Zaporojie, raidurile rusești s-au soldat cu rănirea a trei persoane, au comunicat autoritățile regionale. Aceleași surse precizează că, în ultimele 24 de ore, forțele ruse au lansat peste 600 de lovituri asupra a 34 de […] Articolul VIDEO Atacuri masive în mai multe regiuni din Ucraina: trei persoane au fost rănite, iar infrastructura a fost afectată apare prima dată în Realitatea.md.
09:50
Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova a informat că, la această etapă, nu există date oficiale privind prezența cetățenilor moldoveni printre persoanele decedate sau rănite în urma accidentului feroviar produs în Spania, în localitatea Adamuz. Potrivit MAE, autoritățile spaniole nu au transmis până în prezent informații care să indice implicarea cetățenilor Republicii Moldova în acest […] Articolul Tragedie pe șine în Spania. Ce spun autoritățile de la Chișinău apare prima dată în Realitatea.md.
09:40
Ce spune Poliția despre accidentul din Chișinău în care două troleibuze s-au tamponat violent, soldat cu victime # Realitatea.md
Poliția Capitalei vine cu detalii despre accidentul produs duminică, 18 ianuarie, în care două troleibuze s-au tamponat violent. Oamenii legii precizează că impactul a avut loc pe strada Melestiu, și nu pe bulevardul Dacia, așa cum anunțase anterior RTEC. Conform informațiilor preliminare, un troleibuz de rută, condus de un bărbat de 37 de ani, în […] Articolul Ce spune Poliția despre accidentul din Chișinău în care două troleibuze s-au tamponat violent, soldat cu victime apare prima dată în Realitatea.md.
09:10
Boboteaza, explicată de preotul Ioan Cosoi. „Accentul nu este pe a avea agheasma în casă. Trăirea este cea mai importantă” # Realitatea.md
Astăzi, de Bobotează, creștinii ortodocși care urmează calendarul iulian marchează Botezul Domnului, una dintre cele mai importante sărbători creștine. Cu acest prilej, preotul Ioan Cosoi, din cadrul Arhiepiscopiei Chișinăului – Mitropolia Basarabiei, a vorbit pentru Realitatea despre semnificația agheasmei și sensul acestei zile pentru credincioși. „Agheasma este apa sfințită și această practică liturgică are origine […] Articolul Boboteaza, explicată de preotul Ioan Cosoi. „Accentul nu este pe a avea agheasma în casă. Trăirea este cea mai importantă” apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 6 ore
08:40
Tot mai multe țări urmează exemplul Australiei: Rețelele sociale, interzise copiilor sub 16 ani # Realitatea.md
Interdicția impusă de Australia privind utilizarea rețelelor sociale de către copiii sub 16 ani a stârnit dezbateri și inițiative legislative în întreaga lume. Regatul Unit este considerat cel mai probabil să adopte măsuri similare. Măsura australiană, intrată în vigoare la 10 decembrie prin Online Safety Amendment Act, obligă platforme majore precum Reddit, X, Instagram, YouTube […] Articolul Tot mai multe țări urmează exemplul Australiei: Rețelele sociale, interzise copiilor sub 16 ani apare prima dată în Realitatea.md.
08:10
19 ianuarie 2026: Blue Monday. Cum să treci mai ușor peste „cea mai deprimantă zi a anului # Realitatea.md
Termenul „Blue Monday” desemnează a treia zi de luni din ianuarie, anul acesta, 19 ianuarie 2026. Aceasta a devenit cunoscută drept „cea mai deprimantă zi a anului”. Dar ce este, mai exact, Blue Monday? Și cum se leagă de sănătatea mintală sau de tulburarea afectivă sezonieră (TAS)? Pe măsură ce sărbătorile rămân în urmă, iar […] Articolul 19 ianuarie 2026: Blue Monday. Cum să treci mai ușor peste „cea mai deprimantă zi a anului apare prima dată în Realitatea.md.
08:10
Declarație comună privind Groenlanda. Opt țări europene avertizează asupra riscurilor transatlantice # Realitatea.md
Opt țări europene au transmis duminică o declarație comună de solidaritate cu Groenlanda, în contextul amenințărilor președintelui american Donald Trump privind anexarea insulei arctice de către Statele Unite. În comunicatul semnat de Danemarca, Finlanda, Franța, Germania, Norvegia, Țările de Jos, Suedia și Regatul Unit, statele subliniază că, în calitate de membri ai NATO, sunt angajate […] Articolul Declarație comună privind Groenlanda. Opt țări europene avertizează asupra riscurilor transatlantice apare prima dată în Realitatea.md.
07:50
Cinci persoane au murit sâmbătă în urma a două avalanșe produse în Alpii austrieci, potrivit televiziunii publice ORF. Mai multe persoane au fost surprinse de avalanșe după căderi abundente de zăpadă în acest weekend. O avalanșă a surprins un grup de șapte schiori aflați în afara pârtiei în regiunea Pongau, aproape de Salzburg, ucigând patru […] Articolul Cinci persoane și-au pierdut viața în două avalanșe din Alpii austrieci apare prima dată în Realitatea.md.
07:50
Alertă la Aeroportul Chișinău, duminică seara: Activitatea a fost sistată temporar după declanșarea sistemului # Realitatea.md
Activitatea Aeroportul Internațional „Eugen Doga” – Chișinău a fost sistată temporar duminică seara, după declanșarea sistemului antiincendiar într-un spațiu din incinta aerogării. Potrivit administrației aeroportului, incidentul s-a produs în jurul orei 22:40, după ce o persoană neidentificată a activat butonul de alarmă. Din motive de securitate, toți pasagerii și angajații au fost evacuați. Responsabilii de […] Articolul Alertă la Aeroportul Chișinău, duminică seara: Activitatea a fost sistată temporar după declanșarea sistemului apare prima dată în Realitatea.md.
07:40
Accident feroviar grav în sudul Spaniei: cel puțin 21 de morți după ciocnirea a două trenuri # Realitatea.md
Un grav accident feroviar s-a produs duminică în sudul Spaniei, unde un tren de mare viteză a deraiat și s-a izbit de un alt tren care circula din sens opus. În urma impactului, al doilea tren a fost scos de pe șine și s-a răsturnat pe un terasament. Potrivit poliției, cel puțin 21 de persoane […] Articolul Accident feroviar grav în sudul Spaniei: cel puțin 21 de morți după ciocnirea a două trenuri apare prima dată în Realitatea.md.
07:30
Astăzi 19 ianuarie, vremea se menține rece, cu cer variabil și ghețuș pe drumuri. Potrivit meteorologilor, temperaturile maxime ale zilei vor urca până la -5 grade, în timp ce minimele nocturne vor coborî până la -18 grade. În nordul țării, maximele nu vor depăși -7 grade, iar pe timpul nopții temperaturile vor scădea până la […] Articolul Vreme geroasă în Moldova: Termometrele arată până la -18°C noaptea apare prima dată în Realitatea.md.
07:20
Horoscopul zilei de 19 ianuarie 2026. Ce provocări și surprize aduce pentru fiecare nativ # Realitatea.md
Horoscopul zilei de 19 ianuarie 2026 aduce o energie profund emoțională, în care trăirile interioare cântăresc mai mult decât faptele concrete. Este o zi care pune accent pe autenticitate, apropiere și sens personal, invitând fiecare zodie să privească mai atent spre propria lume lăuntrică. Ritmul este unul lent, favorabil răbdării, asumării și unei mai bune […] Articolul Horoscopul zilei de 19 ianuarie 2026. Ce provocări și surprize aduce pentru fiecare nativ apare prima dată în Realitatea.md.
07:10
Banca Națională a Moldovei a publicat cotațiile oficiale ale monedelor pentru 19 ianuarie 2026. Astfel, un euro are valoarea de 19 lei și 94 de bani. Dolarul american costă 17 lei și 16 de bani. Leul românesc costă 3 lei și 91 de bani. Rubla rusească costă 22 de bani, iar hrivna ucraineană – 39 […] Articolul Curs valutar 19 ianuarie 2026: Cât valorează un euro și un dolar? apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 8 ore
06:50
Traian Băsescu critică declarația Maiei Sandu despre unirea cu România: „Un gest lipsit de prudență” # Realitatea.md
Traian Băsescu a declarat la Digi24 că afirmația Maiei Sandu despre un posibil referendum pentru unirea Republicii Moldova cu România a fost „imprudentă”, apreciind că aceasta a provocat reacții dure din partea opoziției într-un context sensibil pentru Chișinău. Fostul președinte a subliniat că, deși dorința unirii este cunoscută, Maia Sandu ar fi trebuit să manifeste […] Articolul Traian Băsescu critică declarația Maiei Sandu despre unirea cu România: „Un gest lipsit de prudență” apare prima dată în Realitatea.md.
06:20
Creștinii ortodocși de stil vechi sărbătoresc astăzi Boboteaza sau botezul lui Iisus Hristos. În această zi, în biserici se oficiază slujbe şi se face agheasmă. De Bobotează, este respectată şi tradiţia scăldatului. Se crede că cei care se scufundă în apele reci vor avea noroc pe tot parcursul anului. Tradiții de Bobotează: Aruncarea cruci în […] Articolul Tradiții și superstiții de Bobotează: Ce nu trebuie să faci astăzi? apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 24 ore
18:00
România a fost invitată de liderul SUA, Donald Trump, să facă parte din „Consiliul de Pace”. Scrisoarea care conține invitația președintelui SUA a ajuns sâmbătă, 17 ianuarie curent, la Nicușor Dan, transmite medifax.ro. Prin intermediul unei informări de presă care a fost oferită duminică, Administrația Prezidențială a confirmat invitația. „Administrația Prezidențială confirmă primirea scrisorii transmise […] Articolul România invitată de Donald Trump să facă parte din „Consiliul de Pace” apare prima dată în Realitatea.md.
18:00
Două troleibuze implicate într-un accident rutier pe bulevardul Dacia: mai mulți pasageri răniți # Realitatea.md
Un accident rutier a avut loc duminică după-amiază, pe bulevardul Dacia din Chișinău, implicând două troleibuze care circulau pe rutele nr. 22 și nr. 30, anunță Întreprinderea Municipală „Regia Transport Electric”. Mai mulți pasageri au avut nevoie de asistență medicală. Organele competente urmează să stabilească toate circumstanțele exacte ale producerii accidentului. Totodată, la nivelul întreprinderii […] Articolul Două troleibuze implicate într-un accident rutier pe bulevardul Dacia: mai mulți pasageri răniți apare prima dată în Realitatea.md.
17:30
Regele umorului din Republica Moldova, Gheorghe Urschi, împlinește astăzi, 18 ianuarie 2026, 78 de ani. Artist al Poporului, Cetățean de Onoare al municipiului Chișinău și Laureat al Premiului Național, Maestrul este și rămâne un reper al culturii naționale. De peste patru decenii, actorul, regizorul și scriitorul Gheorghe Urschi a transformat umorul într-o artă și ironia […] Articolul Regele umorului moldovenesc, Gheorghe Urschi, împlinește 78 de ani apare prima dată în Realitatea.md.
16:50
UE a semnat acordul cu Mercosur. Ursula Von der Leyen: „Vrem comerț echitabil în locul taxelor vamale” # Realitatea.md
„Un comerț echitabil, mai degrabă decât tarife vamale”, a declarat sâmbătă, 17 ianuarie curent, la Asuncion, în Paraguay, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, în timp ce se pregătea să semneze acordul comercial între Uniunea Europeană (UE) și Mercosur (Argentina, Brazilia, Paraguay și Uruguay), relatează agerpres.ro. Acesta este un „semnal clar în favoarea comerțului […] Articolul UE a semnat acordul cu Mercosur. Ursula Von der Leyen: „Vrem comerț echitabil în locul taxelor vamale” apare prima dată în Realitatea.md.
16:20
Ministerul Afacerilor Externe informează că Consulatul General al Republicii Moldova a vorbit cu autoritățile din județul Suceava despre accidentul rutier produs în comuna Ilișești, în care a fost implicat un microbuz cu 11 cetățeni moldoveni. „Potrivit datelor preliminare, două persoane au fost transportate la spital cu traumatisme ușoare spre medii, însă starea lor este satisfăcătoare. […] Articolul MAE: Pasagerii microbuzului răsturnat în România sunt în siguranță apare prima dată în Realitatea.md.
15:40
Accident grav la Bender: un șofer beat s-a izbit violent într-un stâlp și un gard metalic # Realitatea.md
Un grav accident rutier s-a produs în noaptea de 18 ianuarie, curent, în municipiul Bender. Șoferul unui automobil de marca Audi, a pierdut controlul volanului și a lovit mai întâi un stâlp de electricitate, după care s-a izbit de un gard metalic. Potrivit informațiilor preliminare, bărbatul se afla la volan în stare de ebrietate. Victima […] Articolul Accident grav la Bender: un șofer beat s-a izbit violent într-un stâlp și un gard metalic apare prima dată în Realitatea.md.
15:10
Victorie fără precedent: Dacia a câștigat Raliul Dakar, cea mai intensă competiție auto din lume # Realitatea.md
Victorie fără precedent pentru Dacia la cea mai intensă competiție auto din lume. Dacia Sandriders a câștigat Raliul Dakar 2026, prin echipajul format din piloții Nasser Al-Attiyah și Fabian Lurquin. Este a doua participare la raliul din Dakar pentru producătorul din România și după un parcurs bun al tuturor mașinilor Dacia înscrise în cursă, s-a […] Articolul Victorie fără precedent: Dacia a câștigat Raliul Dakar, cea mai intensă competiție auto din lume apare prima dată în Realitatea.md.
14:50
Ambasadorii UE, reuniune de urgență la Bruxelles, după anunțul lui Trump privind tarifele legate de Groenlanda # Realitatea.md
O reuniune de urgenţă a ambasadorilor din Uniunea Europeană are loc duminică, 18 ianuarie curent, de la ora 18:00, la Bruxelles, după anunţul lui Donald Trump privind taxele vamale legate de Groenlanda, scrie Digi24. Discuțiile vor avea loc, după ce preşedintele american a anunţat o serie de taxe vamale crescute pentru aliaţii europeni, până când […] Articolul Ambasadorii UE, reuniune de urgență la Bruxelles, după anunțul lui Trump privind tarifele legate de Groenlanda apare prima dată în Realitatea.md.
14:20
Ion Ceban despre criticile aduse Paulei Seling: „Să nu ne lăsăm provocați de moraliști” # Realitatea.md
Primarul Capitalei, Ion Ceban, a comentat situația creată în urma finalei naționale Eurovision Moldova, unde artista Paula Seling a folosit expresia rusească „Maladeț, Moldova” pentru a felicita publicul. Într-un mesaj video, edilul a criticat valurile de ură și dispreț lansate de unii „moraliști” împotriva interpretei din România. „Citesc atât de multă ură din partea unor […] Articolul Ion Ceban despre criticile aduse Paulei Seling: „Să nu ne lăsăm provocați de moraliști” apare prima dată în Realitatea.md.
13:40
Un microbuz cu 11 moldoveni s-a răsturnat în județul Suceava. Două persoane au fost transportate la spital # Realitatea.md
Un microbuz cu 11 cetățeni moldoveni, care se îndrepta spre Germania, a fost implicat într-un accident în județul Suceava, România. Vehiculul s-a răsturnat între localitățile Ilișești și Păltinoasa, iar doi pasageri au fost răniți și transportați la spital, scrie Monitorul de Suceava. Potrivit Poliției Române, un cetățean moldovean de 35 de ani, aflat la volanul […] Articolul Un microbuz cu 11 moldoveni s-a răsturnat în județul Suceava. Două persoane au fost transportate la spital apare prima dată în Realitatea.md.
13:20
Fetița de 9 ani, accidentată de o ambulanță la Basarabeasca, internată în comă la Chișinău # Realitatea.md
Fetița de nouă ani, accidentată de o ambulanță pe o stradă din Basarabeasca, se află în comă și a fost transferată la Institutul Mamei și Copilului din Chișinău, unde este internată în secția de Terapie Intensivă. „Fetița a fost internată vineri cu multiple traumatisme și fractură de femur. Pacienta a fost plasată în secția de […] Articolul Fetița de 9 ani, accidentată de o ambulanță la Basarabeasca, internată în comă la Chișinău apare prima dată în Realitatea.md.
13:00
Reacția Europei la amenințările lui Trump cu noi tarife vamale. Macron: „Europenii vor răspunde unit” # Realitatea.md
Liderii europeni promit un răspuns „ferm” după ce președintele SUA Donald Trump a amenințat cu tarife statele europene, care se opun anexării insulei arctice Groenlanda. Nu ne vom lăsa intimidați de Washington, este mesajul aliaților, după ce tensiunile transatlantice par să atingă un nivel fără precedent, scrie euronews.ro. Președintele Donald Trump a anunțat tarife vamale […] Articolul Reacția Europei la amenințările lui Trump cu noi tarife vamale. Macron: „Europenii vor răspunde unit” apare prima dată în Realitatea.md.
Ieri
12:20
Acces limitat în centrul Chișinăului pe durata vizitei oficiale a președintelui Albaniei # Realitatea.md
Accesul persoanelor va fi limitat în perioada 18-20 ianuarie în anumite locuri publice din centrul capitalei și arterele care fac legătura cu Aeroportul Internațional Chișinău. Municipalitatea precizează că măsura este luată de poliție în contextul vizitei oficiale în Republica Moldova a președintelui Albaniei, Bajram Begaj, transmite IPN. Astfel, între orele 08.00 și 18.00, va fi […] Articolul Acces limitat în centrul Chișinăului pe durata vizitei oficiale a președintelui Albaniei apare prima dată în Realitatea.md.
11:50
„Nu am știut ce spun”. Paula Seling, în mijlocul criticilor după mesajul în rusă la Eurovision # Realitatea.md
Artista Paula Seling, membră a juriului internațional, a transmis un mesaj la finala națională Eurovision Moldova 2026 și a felicitat publicul spunând „Maladeț, Moldova!”, echivalentul rusesc al expresiei „Bravo, Moldova!”, ceea ce a generat un val de critici în mediul online. Gestul artistei a stârnit numeroase reacții pe internet, inclusiv din partea unor persoane publice, […] Articolul „Nu am știut ce spun”. Paula Seling, în mijlocul criticilor după mesajul în rusă la Eurovision apare prima dată în Realitatea.md.
11:07
Creștinii ortodocși care respectă calendarul de rit vechi marchează astăzi Ajunul Bobotezei. În biserici de dimineață va fi săvârșită Sfânta Liturghie, după care se va face Agheasma Mare. Enoriași sunt chemați la biserică pentru a lua apă sfințită, considerată vindecătoare de diferite boli, transmite IPN. Ajunul Bobotezei este zi de post și rugăciune, în care […] Articolul Credincioșii sărbătoresc Ajunul Bobotezei și merg la biserică după Agheasma Mare apare prima dată în Realitatea.md.
10:40
Drumurile naționale sunt practicabile, traficul se desfășoară în siguranță, iar carosabilul este în mare parte uscat. Potrivit Administrației Naționale a Drumurilor, drumarii au intervenit noaptea trecută pe mai multe trasee din sudul țării, unde au fost ninsori slabe, pentru a preveni formarea ghețușului. „Pe parcursul acestei nopți s-au înregistrat ninsori slabe în sudul țării, în […] Articolul AND: Traseele din țară sunt practicabile. Drumarii au împrăștiat 59 de tone de sare apare prima dată în Realitatea.md.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.