Accident feroviar grav în sudul Spaniei: cel puțin 21 de morți după ciocnirea a două trenuri

22:50

Un adolescent de 15 ani a murit, după ce sania pe care se afla, alături de un alt tânăr, şi care era tractată de un autoturism, pe un drum judeţean din Olt, România, a intrat într-un cap de pod, informează știrileprotv.ro. Accidentul s-a produs, vineri seară, 16 ianuarie curent, pe drumul judeţean 643, în comuna […] Articolul Un adolescent a murit după ce sania pe care se afla, tractată de un autoturism, a intrat într-un cap de pod, în Olt apare prima dată în Realitatea.md.