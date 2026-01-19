Tradiții și superstiții de Bobotează: Ce nu trebuie să faci astăzi?

21:00

Documentele pentru un acord între Ucraina și SUA privind războiul din Ucraina ar putea fi semnate la Davos săptămâna viitoare, dacă se va ajunge la un consens asupra termenilor, a declarat Volodimir Zelenski, transmite adevărul.ro. O delegație ucraineană se deplasează în SUA pentru negocieri privind garanțiile de securitate și un „pachet de prosperitate” în cazul unui […] Articolul Zelenski susține că acordul de pace al lui Trump ar putea fi semnat la Davos săptămâna viitoare. Care sunt condițiile apare prima dată în Realitatea.md.