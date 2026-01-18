Bild: Soldații germani au părăsit Groenlanda după doar 44 de ore. Retragere fulger, fără explicații oficiale

14:20

Cinci echipaje de pompieri au intervenit, vineri dimineață, pentru a stinge un incendiu izbucnit într-un apartament al unui bloc cu nouă etaje de pe strada Romană din Capitală. Flăcările au fost provocate de o defecțiune a centralei pe gaz, care distrus mai multe bunuri din baia locuinței de 50 de metri pătrați. În timpul […]