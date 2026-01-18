Un microbuz cu 11 moldoveni s-a răsturnat în România, doi au fost răniți
TVR Moldova, 18 ianuarie 2026 15:40
Un microbuz cu 11 cetățeni ai Republicii Moldova, care se îndrepta spre Germania, a fost implicat într-un accident în județul Suceava, România. Vehiculul s-a răsturnat între localitățile Ilișești și Păltinoasa, iar doi pasageri au fost răniți și transportați la spital, scrie presa locală. Ministerul Afacerilor Externe (MAE) anunță că Consulatul General al R. Moldova a luat legătura cu autoritățile locale în legătură cu accidentul produs pe DN17.
Alte ştiri de TVR Moldova
Acum 15 minute
16:10
Ați savurat vreodată piure de țelină? Specialiștii susțin că e o rețetă benefică pentru corp? Specialiștii susțin că e o rețetă benefică pentru corp.
Acum o oră
15:40
Acum 2 ore
15:10
Gheorghe Urschi, celebrul actor și umorist al Republicii Moldova, a împlinit 78 de ani # TVR Moldova
Actorul, regizorul, umoristul și scriitorul Gheorghe Urschi, Artist al Poporului, supranumit „regele umorului”, a împlinit astăzi 78 de ani. Ministerul Culturii a venit, la rândul său, cu un mesaj de felicitare, menționând că Urschi a avut o contribuție importantă la viața culturală a Republicii Moldova și a rămas un nume de referință pentru mai multe generații.
Acum 4 ore
14:10
Resturi de dronă, descoperite într-o gospodărie din Vrancea; MApN și SRI investighează # TVR Moldova
Alertă în judeţul Vrancea. Autorităţile au mobilizat mai multe forţe în zona localităţii Tănăsoaia unde, potrivit unor surse oficiale, au fost descoperite resturi ce par să fie ale unei drone. Fragmentele se aflau într-o curte. Acum se fac investigaţii, scrie TVRInfo.ro.
13:10
Restricții temporare de acces în Chișinău, în contextul vizitei președintelui Albaniei # TVR Moldova
În perioada 18–20 ianuarie 2026, între orele 08:00 și 18:00, accesul persoanelor va fi temporar restricționat în anumite locuri publice din capitală. Măsura este aplicată de Poliție în contextul vizitei oficiale la Chișinău a E.S. Bajram Begaj, Președintele Republicii Albania, care va efectua vizite la instituții de stat ale Republicii Moldova, informează Primăria municipiului Chișinău.
Acum 6 ore
12:10
Pentagonul a ordonat aproximativ 1.500 de soldați în serviciu activ să se pregătească pentru o posibilă desfășurare în Minnesota, au declarat oficialii apărării pentru The Washington Post sâmbătă seara, după ce președintele Donald Trump a amenințat că va invoca Legea Insurecției ca răspuns la tulburările din această zonă, scrie TVRInfo.ro.
11:06
Cinci schiori au murit sâmbătă în două avalanșe în regiunea Salzburg Pongau din vestul Austriei, au anunțat autoritățile, scrie TVRInfo.ro.
Acum 8 ore
10:10
Nu doar băieții pot fi buni la judo, iar un exemplu în acest sens este tânăra sportivă, Oxana Diacenco.
09:10
Moscova plănuiește să lovească stațiile de transformare conectate la cele trei centrale nucleare active ale Ucrainei, situate în vestul și sudul țării, pentru a-i deconecta complet pe ucraineni de la energie electrică și încălzire, a avertizat la 17 ianuarie Direcția Principală de Informații a Ucrainei (HUR), scrie Kyiv Independent.
Acum 24 ore
23:00
Satoshi cu piesa „Viva, Moldova!” va reprezenta R. Moldova la Viena, Austria, unde se va desfăşura Etapa internaţională a concursului muzical Eurovision Song Contest 2026 (ESC). Satoshi a obținut cel mai mare punctaj din partea juriului național (176 de puncte), juriului internațional, dar și votul publicului (13084 de voturi).
19:40
Interviul Telejurnalului | Ministrul Culturii: Nu avem firme care să restaureze monumente istorice # TVR Moldova
În această săptămână Republica Moldova a celebrat Ziua Culturii Naţionale, un prilej important pentru a discuta despre un domeniu important pentru ţară, important pentru dezvoltare şi educarea societăţii.În acest context, discutăm despre importanţa, dar şi vulnerabilităţile acestui domeniu cu ministrul Culturii, Cristian Jardan.
19:10
Turiștii care vizitează Republica Moldova pot alege o călătorie fascinantă în arta prelucrării lutului. Astăzi, la Muzeul Național de Istorie, a fost lansată Ruta Ceramicii, un traseu turistic cu 18 obiective din 9 raioane care evidențiază tehnici vechi de olărit, piese de patrimoniu și meșteșugul tradițional transmis din generație în generație. Ruta Ceramicii promovează și valorifică patrimonial, contribuind la creșterea atractivității Republicii Moldova ca destinație turistică autentică.
18:40
Cel mai frig a fost în zona centru, unde la staţia meteorologică din Bravicea, Călăraşi, s-au înregistrat temperaturi de minus 20 de grade Celsius. Foarte frig va fi până pe 20 ianuarie, perioadă în care întreaga tară se află sub influenţa unui anticiclon est-european. Serviciul Hidrometeorologic de Stat transmite că, de marţi, vremea se va încălzi uşor, dar până la sfârşitul lunii temperaturile rămân destul de scăzute. Cei mai bucuroşi de această iarnă geroasă au fost, desigur, copiii, dar şi cei mari, pasionaţi de hockey sau patinaj.
18:10
Social media, frica de eşec şi pandemia care alimentează anxietatea Generaţiei Z faţă de joburi # TVR Moldova
Generaţia Z se confruntă cu un blocaj real în raport cu munca, cauzat nu de lipsa dorinţei, ci de suprapunerea mai multor crize majore, susţine psihologul Radu Leca. Potrivit specialistului, mulţi tineri au intrat în viaţa adultă într-un context profund instabil, care le-a afectat încrederea, reglarea emoţională şi capacitatea de a se adapta cerinţelor actuale ale pieţei muncii.
17:40
Sergiu Carmanschi: Starea de urgenţă energetică din Ucraina nu afectează, deocamdată, R. Moldova # TVR Moldova
Starea de urgenţă energetică din Ucraina nu afectează, deocamdată, Republica Moldova. Totuşi, în contextul evoluțiilor regionale, consumatorii sunt îndemnați să utilizeze responsabil energia electrică, în special în orele de vârf, pentru a reduce solicitarea sistemului. Declaraţia a fost făcută aseară, de Sergiu Carmanschi, director general al Întreprinderii de Stat "Moldelectrca", la emisiunea "Punctul pe azi" de la TVR MOLDOVA.
17:10
Designerul Vasile Vozian, originar din R. Moldova, creează rochii pentru mirese în Spania # TVR Moldova
Din pasiunea față de frumos, Vasile Vozian a devenit un designer vestimentar apreciat peste hotare și un bun pedagog în artele textile și decorative.
16:40
Fostul comandant al Armatei Naționale, Igor Gorgan, nu-și va primi distincțiile de stat înapoi # TVR Moldova
Curtea Constituțională a respins sesizarea fostului comandant al Armatei Naționale, Igor Gorgan, care a contestat retragerea distincțiilor de stat.
16:30
Victoria Furtună, liderul liderul Partidului Moldova Mare, a trimis un document Autorităţii pentru Cetățenie de la București prin care a solicitat timp pentru a-și pregăti apărarea.
16:30
Republica Moldova își alege, în această seară, reprezentantul la concursul Eurovision Song Contest, în cadrul finalei naționale organizate, în premieră, la Arena Chișinău. Show-ul începe la ora 19:00 și va fi transmis în direct de postul naţional de televiziune.
Ieri
16:10
Un autoportret din 1940 al faimoasei artiste mexicane Frida Kahlo a fost vândut cu 54,7 milioane de dolari la Sotheby’s din New York, devenind cea mai scumpă lucrare vândută vreodată a unei artiste feminină.
16:10
Dacia Sandriders a câștigat Raliul Dakar 2026 prin echipajul format din Nasser Al-Attiyah și Fabian Lurquin. Este a doua participare la raliul din Dakar pentru producătorul din România, o participare încheiată cu o victorie. De astfel, pe parcursul competiției, mașinile Dacia, conduse de Nasser al-Attiyah, Sebastien Loeb, Cristina Gutierrez și Lucas Moraes, au fost bine plasate, scrie GOLAZO.ro, site-ul de sport al HotNews.
15:10
Potrivit mai multor studii, starea noastră de bine depinde, în cea mai mare parte, de obiceiurile pe care le repetăm, zi de zi. Unele ne susțin echilibrul, altele, însă, ne consumă energia fără să ne dăm seama.
14:40
Elveția sprijină consolidarea integrității și transparenței mediului de afaceri din R. Moldova # TVR Moldova
Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării și Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare au semnat Acordul de implementare a proiectului „Consolidarea încrederii, integrității și conformității în și între IMM-uri și sectorul public din Moldova (STIC)”.
14:30
Poliția informează că experții secției tehnico-explozivă a Poliției au examinat aparatul de zbor.
14:10
După mesele copioase, oamenii caută alimente mai sănătoase, fie că vor să scape de kilogramele în plus, fie își doresc să se îngrijească mai mult de sine.
13:10
Proteste în Danemarca și Groenlanda față de planurile lui Trump de anexare a Groenlandei # TVR Moldova
O serie de demonstrații au fost programate să aibă loc astăzi în Danemarca și Groenlanda față de Donald Trump și planurile sale de a prelua Groenlanda, notează The Guardian.
12:40
Serghei Gorea, originar din raionul Telenești, la 23 de ani, administrează propria afacere. Tânărul pregătește paste și deserturi italiene, după rețete autentice.
11:10
Poliția informează că, în urmă cu aproximativ o oră, a fost sesizată de un vânător care a comunicat că, la intrarea în satul Nucăreni din raionul Telenești, pe malul unui iaz a observat o dronă cu lungimea de aproximativ 2,5 metri.
11:10
Republica Moldova și România își consolidează cooperarea în domeniul sănătății, cu accent pe pe funcționarea sistemelor de sănătate, pe soluții aplicabile în practică și pe consolidarea cooperării bilaterale în domenii-cheie, cu impact direct asupra calității serviciilor medicale și siguranței pacientului. Subiectul a fost discutat vineri, la Chișinău, de miniștrii sănătății din cele două state, Emil Ceban și Alexandru Florin Rogobete, în cadrul vizitei oficiale a ministrului român.
11:00
Poliția informează că, în urmă cu aproximativ o oră, a fost sesizată de un vânător care a comunicat că, la intrarea în satul Nucăreni din raionul Telenești, pe malul unui iaz a observat o dronă cu lungimea de aproximativ 2,5 metri.
10:50
Ministerul Afacerilor Externe a organizat ceremonia dedicată Zilei Diplomatului, la care au participat conducerea instituției, diplomați și funcționari publici din sistemul diplomatic al Republicii Moldova.
10:10
Sarcina este un pas foarte important în viața unui cuplu. De aceea, înainte de a concepe un copil, viitorii părinți ar trebui să urmeze câteva lucruri esențiale.
09:10
Statele Unite au fost invitate să participe la exerciţii militare în Groenlanda, a declarat vineri pentru AFP şeful Comandamentului Arctic Danez, specificând că aceste exerciţii au legătură cu Rusia.
16 ianuarie 2026
21:10
2025 a fost anul în care Chișinăul a devenit capitala europeană a sportului de performanță. Turnee continentale la rugby, futsal, judo, haltere și kettlebell, haltere mici, toate au fost organizate în capitala Republicii Moldova. În mod special judocanii și halterofilii și-au demonstrat forța, în direct și în exclusivitate, la TVR MOLDOVA, partenerul media general al mai multora dintre aceste evenimente de anvergură.
21:10
„Destul de serioase”. Iachimovschi, despre mărturiile lui Plahotniuc în dosarul „Kuliok” # TVR Moldova
Fostul șef adjunct al Procuraturii Anticorupție, Octavian Iachimovschi, atenționează asupra importanței declarațiilor în dosarul „Kuliok” / „Șacoșa” din partea fostului lider democrat Vladimir Plahotniuc în cazul când acesta și le va menține în raport cu fostul președinte Igor Dodon.
19:10
Probleme cu produsele alimentare pentru localitățile din Transnistria sub controlul Chișinăului # TVR Moldova
Localitățile de pe malul stâng al Nistrului, aflate sub administrarea autorităților constituționale, au dificultăți tot mai mari în aprovizionarea cu produse de primă necesitate. Fluviul Nistru a înghetat, iar activitatea Bacului Molovata a fost suspendată. Alternativa rutelor controlate de Tiraspol implică întârzieri și taxe suplimentare, afectând atât populația locală, cât și navetiștii. Autoritățile de la Chișinău solicită Tiraspolului să asigure libera circulație a mărfurilor și persoanelor.
18:10
Un băiețel de peste 5 kilograme s-a născut la Spitalul Clinic Municipal „Gheorghe Paladi” # TVR Moldova
Un eveniment deosebit a avut loc la Spitalul Clinic Municipal „Gheorghe Paladi”, unde a venit pe lume un băiețel cu o greutate impresionantă de 5 kilograme și 20 de grame, fiind încadrat medical în categoria de făt gigant (macrosom).
17:50
Schemă de trafic de influență, destructurată de CNA și procurorii din Cahul. Două persoane, reținute # TVR Moldova
Două persoane au fost reținute 72 de ore, într-un dosar de trafic de influență investigat de CNA și procurorii din Cahul.
17:40
Centrul Național Anticorupție (CNA), în comun cu procurorii municipiului Cahul, a reținut două persoane în urma unor percheziții efectuate într-o cauză penală inițiată pe faptul traficului de influență. Persoanele vizate sunt bănuite că ar fi pretins și primit sume de bani de la mai mulți cetățeni, susținând că pot influența membrii Comisiei de examinare a cunoștințelor în domeniul securității industriale.
17:40
Rămâne sau nu Furtună fără cetăţenia României? Autoritatea a procedat la analiza documentelor SRI # TVR Moldova
O comisie a Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie de la Bucureşti a analizat astăzi documentele transmise de Serviciul Român de Informaţii în vederea retragerii cetăţeniei române a Victoriei Furtună, liderul Partidului Moldova Mare, afiliat fugarului Ilan Şor.
17:10
Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a stabilit preţuri noi la carburanţi pentru acest sfârșit săptămână.
17:10
Chișinău respinge acuzațiile Rusiei: Nu există riscuri de securitate pentru cetățenii ruși # TVR Moldova
Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova a reacționat la declarațiile și avertismentul de călătorie lansate de Ministerul Afacerilor Externe al Federației Ruse, subliniind că Republica Moldova este o țară sigură pentru vizitatori și că nu există riscuri de securitate care să justifice astfel de alerte.
16:50
Lukoil-Moldova ignoră decizia Guvernului și nu cedează depozitul de la Aeroportul Chișinău # TVR Moldova
Guvernul a decis să amendeze ÎCS Lukoil-Moldova SRL pentru refuzul de a ceda statului depozitul petrolier pentru Aeroportul Internațional Chișinău în urma deciziei din 14 decembrie 2025 conform căreia acest obiectiv a fost trecut în proprietate publică.
16:40
Scăldatul în Prut și Nistru este interzis de Bobotează, avertizează Poliția de Frontieră # TVR Moldova
Poliția de Frontieră a Republicii Moldova reamintește cetățenilor că scăldatul în râul Prut și fluviul Nistru este interzis, inclusiv cu ocazia sărbătorii creștine Boboteaza. Excepție fac doar zonele special amenajate pentru recreere și scăldat, care respectă toate normele de siguranță.
16:30
Doar 12 martori au fost audiați în dosarul Plahotniuc: Procurorii acuză tergiversarea procesului # TVR Moldova
Vladimir Plahotniuc a lipsit din nou de la şedinţa în care este judecat în "Frauda Bancară". Avocaţii nu au putut astăzi asigura nici prezenţa martorilor în faţa instanței.
Mai mult de 2 zile în urmă
16:20
Ion Creangă rămâne sub control judiciar încă 60 de zile în dosarul de trădare de patrie # TVR Moldova
Ion Creangă, şeful suspendat al Direcţiei Juridice a Parlamentului, rămâne sub control judiciar încă 60 de zile în dosarul în care e judecat pentru trădare de patrie. Decizia a fost luată astăzi de magistraţii Judecătoriei Chişinău, sediul Buiucani.
16:20
După căminul invadat de gândaci de la UTM, Perciun către elevi: „Aveți curajul să vorbiți” # TVR Moldova
Administratorul căminului de la Universitatea Tehnică care, potrivit relatărilor din presă, a fost inundat de gândaci urmează a fi sancționat. Despre acest lucru a anunțat ministrul Educației și Cercetării, Dan Perciun, într-un video pe Facebook.
16:10
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a lansat pentru consultări publice un proiect care propune modificarea regulilor privind furnizarea gazelor naturale și procedura de schimbare a furnizorului, în scopul de liberalizare a pieței și creștere a transparenței pentru consumatori.
15:50
„Amplasarea cea mai reușită”. A fost identificat locul pentru construcția Stadionului Național # TVR Moldova
Primăria orașului Sângera, municipiul Chișinău, vine cu inițiativa elaborării studiului de fezabilitate al proiectului Stadionului Național „Arena Națională” pe un teren de 25 de hectare situat la o distanță de 20 de kilometri de centrul capitalei. Autoritățile au estimat o investiție în valoare de 85 de milioane de euro în construcția acestui obiectiv.
15:40
Crește numărul victimelor mușcăturilor de animale: Zeci de cazuri într-o singură săptămână # TVR Moldova
Tot mai multe persoane solicită ajutor medical după ce au fost mușcăte de animale. Doar în prima săptămâna din 2026, la Institutul de Medicină Urgentă s-au adresat în jur de 10 oameni. Medicii spun că, pe parcursul anului 2025, au fost înregistrate în jur de 500 de adresări, o creştere comparativ cu anii trecuţi.
