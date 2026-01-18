Un microbuz cu 11 moldoveni s-a răsturnat în România, doi au fost răniți

18:40

Cel mai frig a fost în zona centru, unde la staţia meteorologică din Bravicea, Călăraşi, s-au înregistrat temperaturi de minus 20 de grade Celsius. Foarte frig va fi până pe 20 ianuarie, perioadă în care întreaga tară se află sub influenţa unui anticiclon est-european. Serviciul Hidrometeorologic de Stat transmite că, de marţi, vremea se va încălzi uşor, dar până la sfârşitul lunii temperaturile rămân destul de scăzute. Cei mai bucuroşi de această iarnă geroasă au fost, desigur, copiii, dar şi cei mari, pasionaţi de hockey sau patinaj.