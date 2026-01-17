Sergiu Carmanschi: Starea de urgenţă energetică din Ucraina nu afectează, deocamdată, R. Moldova

11:50

Dosarul în care este vizată fosta președintă a Victoriabank, Natalia Politov-Cangaș, disjuns din cauza penală cunoscută drept „Frauda bancară”, a fost transmis în instanța de judecată la data de 15 ianuarie 2026. Cauza a ajuns pe masa magistraților la mai bine de cinci ani de la finalizarea urmăririi penale și va fi examinată de Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani. Politov-Cangaș este acuzată de escrocherie și spălare de bani.