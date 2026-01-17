Proteste în Danemarca și Groenlanda față de planurile lui Trump de anexare a Groenlandei

20:10

Anul 2025 a marcat un capitol important pentru cultura din Republica Moldova, cu reuşite importante, dar și cu provocări ce reflectă necesitatea unor reforme și investiții sustenabile. Reprezentanților Minsiterului Culturii susţin că domeniul este unul ce va continua să fie valorificat și în 2026, iar printre priorităţi sunt implementarea unor proiecte naţionale şi elaborarea unei politici culturale mai dinamice.