Elveția sprijină consolidarea integrității și transparenței mediului de afaceri din R. Moldova

Un ofițer de sector al Inspectoratului de Poliție Nisporeni a fost condamnat pentru corupere pasivă, după ce a pretins și a primit 4 mii de lei pentru a închide un dosar de violență în familie. Potrivit sentinței pronunțate la 15 ianuarie 2026, ofițerul a fost sancționat cu o amendă de 50.000 de lei și privat de dreptul de a ocupa funcții publice pe un termen de doi ani.