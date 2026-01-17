Cum ne pregătim pentru o sarcină sănătoasă, explică Maxim Călăraș

18:40

E zi de mare sărbătoare pentru cultura română. Se împlinesc 176 de ani de la nașterea marelui poet Mihai Eminescu, simbol al literaturii și identității naționale. Astăzi este celebrată şi Ziua Culturii Naţionale și s-au depus flori la bustul poetului de pe Aleea Clasicilor din Chișinău. Atmosfera a fost acompaniată de un recital de poezii eminesciene.