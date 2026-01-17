Cum ne pregătim pentru o sarcină sănătoasă, explică Maxim Călăraș
TVR Moldova, 17 ianuarie 2026 10:10
Sarcina este un pas foarte important în viața unui cuplu. De aceea, înainte de a concepe un copil, viitorii părinți ar trebui să urmeze câteva lucruri esențiale.
• • •
Alte ştiri de TVR Moldova
Acum 30 minute
10:10
Sarcina este un pas foarte important în viața unui cuplu. De aceea, înainte de a concepe un copil, viitorii părinți ar trebui să urmeze câteva lucruri esențiale.
Acum 2 ore
09:10
Statele Unite au fost invitate să participe la exerciţii militare în Groenlanda, a declarat vineri pentru AFP şeful Comandamentului Arctic Danez, specificând că aceste exerciţii au legătură cu Rusia.
Acum 24 ore
21:10
2025 a fost anul în care Chișinăul a devenit capitala europeană a sportului de performanță. Turnee continentale la rugby, futsal, judo, haltere și kettlebell, haltere mici, toate au fost organizate în capitala Republicii Moldova. În mod special judocanii și halterofilii și-au demonstrat forța, în direct și în exclusivitate, la TVR MOLDOVA, partenerul media general al mai multora dintre aceste evenimente de anvergură.
21:10
„Destul de serioase”. Iachimovschi, despre mărturiile lui Plahotniuc în dosarul „Kuliok” # TVR Moldova
Fostul șef adjunct al Procuraturii Anticorupție, Octavian Iachimovschi, atenționează asupra importanței declarațiilor în dosarul „Kuliok” / „Șacoșa” din partea fostului lider democrat Vladimir Plahotniuc în cazul când acesta și le va menține în raport cu fostul președinte Igor Dodon.
19:10
Probleme cu produsele alimentare pentru localitățile din Transnistria sub controlul Chișinăului # TVR Moldova
Localitățile de pe malul stâng al Nistrului, aflate sub administrarea autorităților constituționale, au dificultăți tot mai mari în aprovizionarea cu produse de primă necesitate. Fluviul Nistru a înghetat, iar activitatea Bacului Molovata a fost suspendată. Alternativa rutelor controlate de Tiraspol implică întârzieri și taxe suplimentare, afectând atât populația locală, cât și navetiștii. Autoritățile de la Chișinău solicită Tiraspolului să asigure libera circulație a mărfurilor și persoanelor.
18:10
Un băiețel de peste 5 kilograme s-a născut la Spitalul Clinic Municipal „Gheorghe Paladi” # TVR Moldova
Un eveniment deosebit a avut loc la Spitalul Clinic Municipal „Gheorghe Paladi”, unde a venit pe lume un băiețel cu o greutate impresionantă de 5 kilograme și 20 de grame, fiind încadrat medical în categoria de făt gigant (macrosom).
17:50
Schemă de trafic de influență, destructurată de CNA și procurorii din Cahul. Două persoane, reținute # TVR Moldova
Două persoane au fost reținute 72 de ore, într-un dosar de trafic de influență investigat de CNA și procurorii din Cahul.
17:40
Centrul Național Anticorupție (CNA), în comun cu procurorii municipiului Cahul, a reținut două persoane în urma unor percheziții efectuate într-o cauză penală inițiată pe faptul traficului de influență. Persoanele vizate sunt bănuite că ar fi pretins și primit sume de bani de la mai mulți cetățeni, susținând că pot influența membrii Comisiei de examinare a cunoștințelor în domeniul securității industriale.
17:40
Rămâne sau nu Furtună fără cetăţenia României? Autoritatea a procedat la analiza documentelor SRI # TVR Moldova
O comisie a Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie de la Bucureşti a analizat astăzi documentele transmise de Serviciul Român de Informaţii în vederea retragerii cetăţeniei române a Victoriei Furtună, liderul Partidului Moldova Mare, afiliat fugarului Ilan Şor.
17:10
Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a stabilit preţuri noi la carburanţi pentru acest sfârșit săptămână.
17:10
Chișinău respinge acuzațiile Rusiei: Nu există riscuri de securitate pentru cetățenii ruși # TVR Moldova
Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova a reacționat la declarațiile și avertismentul de călătorie lansate de Ministerul Afacerilor Externe al Federației Ruse, subliniind că Republica Moldova este o țară sigură pentru vizitatori și că nu există riscuri de securitate care să justifice astfel de alerte.
16:50
Lukoil-Moldova ignoră decizia Guvernului și nu cedează depozitul de la Aeroportul Chișinău # TVR Moldova
Guvernul a decis să amendeze ÎCS Lukoil-Moldova SRL pentru refuzul de a ceda statului depozitul petrolier pentru Aeroportul Internațional Chișinău în urma deciziei din 14 decembrie 2025 conform căreia acest obiectiv a fost trecut în proprietate publică.
16:40
Scăldatul în Prut și Nistru este interzis de Bobotează, avertizează Poliția de Frontieră # TVR Moldova
Poliția de Frontieră a Republicii Moldova reamintește cetățenilor că scăldatul în râul Prut și fluviul Nistru este interzis, inclusiv cu ocazia sărbătorii creștine Boboteaza. Excepție fac doar zonele special amenajate pentru recreere și scăldat, care respectă toate normele de siguranță.
16:30
Doar 12 martori au fost audiați în dosarul Plahotniuc: Procurorii acuză tergiversarea procesului # TVR Moldova
Vladimir Plahotniuc a lipsit din nou de la şedinţa în care este judecat în "Frauda Bancară". Avocaţii nu au putut astăzi asigura nici prezenţa martorilor în faţa instanței.
16:20
Ion Creangă rămâne sub control judiciar încă 60 de zile în dosarul de trădare de patrie # TVR Moldova
Ion Creangă, şeful suspendat al Direcţiei Juridice a Parlamentului, rămâne sub control judiciar încă 60 de zile în dosarul în care e judecat pentru trădare de patrie. Decizia a fost luată astăzi de magistraţii Judecătoriei Chişinău, sediul Buiucani.
16:20
După căminul invadat de gândaci de la UTM, Perciun către elevi: „Aveți curajul să vorbiți” # TVR Moldova
Administratorul căminului de la Universitatea Tehnică care, potrivit relatărilor din presă, a fost inundat de gândaci urmează a fi sancționat. Despre acest lucru a anunțat ministrul Educației și Cercetării, Dan Perciun, într-un video pe Facebook.
16:10
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a lansat pentru consultări publice un proiect care propune modificarea regulilor privind furnizarea gazelor naturale și procedura de schimbare a furnizorului, în scopul de liberalizare a pieței și creștere a transparenței pentru consumatori.
15:50
„Amplasarea cea mai reușită”. A fost identificat locul pentru construcția Stadionului Național # TVR Moldova
Primăria orașului Sângera, municipiul Chișinău, vine cu inițiativa elaborării studiului de fezabilitate al proiectului Stadionului Național „Arena Națională” pe un teren de 25 de hectare situat la o distanță de 20 de kilometri de centrul capitalei. Autoritățile au estimat o investiție în valoare de 85 de milioane de euro în construcția acestui obiectiv.
15:40
Crește numărul victimelor mușcăturilor de animale: Zeci de cazuri într-o singură săptămână # TVR Moldova
Tot mai multe persoane solicită ajutor medical după ce au fost mușcăte de animale. Doar în prima săptămâna din 2026, la Institutul de Medicină Urgentă s-au adresat în jur de 10 oameni. Medicii spun că, pe parcursul anului 2025, au fost înregistrate în jur de 500 de adresări, o creştere comparativ cu anii trecuţi.
15:40
„Amplasarea cea mai reușită”. A fost fost identificat locul pentru construcția Stadionului Național # TVR Moldova
Primăria orașului Sângera, municipiul Chișinău, vine cu inițiativa elaborării studiului de fezabilitate al proiectului Stadionului Național „Arena Națională” pe un teren de 25 de hectare situat la o distanță de 20 de kilometri de centrul capitalei. Autoritățile au estimat o investiție în valoare de 85 de milioane de euro în construcția acestui obiectiv.
15:20
Percheziții într-un dosar de contrabandă: Mașini din UE, dezmembrate ilegal în R. Moldova # TVR Moldova
Oamenii legii au pus în aplicare patru mandate de percheziție în municipiul Chișinău, în cadrul unei cauze penale inițiate pe faptul contrabandei.
15:10
„Sunteți cei care ne aduc cultura în casă” – președintele Maia Sandu, la Gala Premiilor în Cultură # TVR Moldova
Personalități marcante din teatru, literatură, muzică, dans și cinematografie au fost celebrate la Gala Premiilor în Cultură 2025, organizată de Ministerul Culturii. Evenimentul a reunit elitele artistice într-o seară dedicată excelenței și recunoașterii valorilor autentice. Premiile au fost înmânate de președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, și de ministrul Culturii, Cristian Jardan.
15:00
Ofițerul SVR care s-a sinucis în Cipru a vorbit cu Lavrov și cu un diplomat rus de la Chișinău # TVR Moldova
Anton Panov, ofițer al Serviciului de Informați Exiterne (SVR), care s-a sinucis la Ambasada Rusiei din Cipru săptămâna trecută, a vorbit mai întâi cu ministrul de Externe Serghei Lavrov, mai mulți ambasadori, inclusiv cu un diplomat rus de la Chișinău și de la Budapesta, potrivit The Insider.
14:40
Unirea cu România, opțiune personală a premierului Munteanu, dar integrarea UE rămâne prioritară # TVR Moldova
La un eventual referendum, prim-ministrul Alexandru Munteanu ar spune DA pentru Unirea Republicii Moldova cu România. El a precizat că aceasta ar fi decizia lui personală. Declaraţia a fost făcută pentru jurnaliştii de la Observatorul de Nord, în timpul unei vizite la Soroca. O declaraţie a avut şi preşedintele României, Nicuşor Dan.
14:10
Un moldovean a fost condamnat în Rusia la 11 ani de închisoare pentru „ajutor acordat inamicului” # TVR Moldova
Un cetățean al Republicii Moldova a fost condamnat în Rusia la unsprezece ani de închisoare pentru „ajutor acordat inamicului”.
14:00
„Apostolul” groazei: Condamnare pe viață pentru bărbatul care a exploatat o familie timp de 10 ani # TVR Moldova
Un bărbat în vârstă de 68 de ani a fost recunoscut vinovat de trafic de ființe umane, trafic de copii, viol și acțiuni cu caracter sexual neconsimțite. Printr-o sentință recent pronunțată, instanța de judecată i-a stabilit pedeapsa sub formă de detențiune pe viață.
13:10
Șase ucraineni, reținuți la frontieră după ce au plătit mii de dolari pentru a intra ilegal în RM # TVR Moldova
Șase migranți care intenționau să intre ilegal în Republica Moldova, fiind ascunși în compartimentul marfar al unui camion, au fost reținuți la frontieră în Punctul de Trecere a Frontierei comun Palanca-Maiaki-Udobnoe, pe sensul de intrare în Republica Moldova.
12:40
CFM modernizează infrastructura feroviară cu camere termice, GPS și iluminat strategic # TVR Moldova
Întreprinderea de Stat „Calea Ferată din Moldova” (CFM) implementează un proiect strategic de creștere a securității infrastructurii feroviare, care include instalarea de camere cu senzori termici, echipamente GPS și iluminat în puncte strategice.
12:30
Autoritatea Națională de Integritate (ANI) a demarat un control al averii și intereselor personale în cazul Elenei Grițco, deputat în Parlamentului Republicii Moldova din partea Partidului Nostru. Procedura a fost inițiată pe 16 decembrie 2025, ca urmare a unei sesizări care semnala posibile nereguli în declarațiile de avere ale deputatei.
12:10
Iachimovschi critică procedura din dosarul Plahotniuc: „Nu înțeleg prezența martorului” # TVR Moldova
Fostul șef adjunct al Procuraturii Anticorupție, Octavian Iachimovschi, actualmemte consilier juridic superior la Centrul de Resurse Juridice din Moldova, a observat că în dosarul lui Vladimir Plahotniuc instanța de judecată a acceptat martori care nu au nimic în comun cu învinuirile înaintate oligarhului, fapt ce sugerează tendința avocaților de a demonstra că acuzarea nu are probe, a estimat el.
11:50
Fosta președintă a Victoriabank, audiată ca martor în dosarul Plahotniuc, a fost trimisă în instanță # TVR Moldova
Dosarul în care este vizată fosta președintă a Victoriabank, Natalia Politov-Cangaș, disjuns din cauza penală cunoscută drept „Frauda bancară”, a fost transmis în instanța de judecată la data de 15 ianuarie 2026. Cauza a ajuns pe masa magistraților la mai bine de cinci ani de la finalizarea urmăririi penale și va fi examinată de Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani. Politov-Cangaș este acuzată de escrocherie și spălare de bani.
11:50
Incendiu într-un apartament din Chișinău: 27 de persoane, inclusiv 6 copii, au fost evacuate # TVR Moldova
27 de persoane, inclusiv 6 copii, care riscau să se intoxice cu fum în urma unui incendiu izbucnit într-un apartament din Chișinău, au fost evacuate, informează Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU).
11:10
Patru bărbați, reținuți de oamenii legii după ce au atacat un antreprenor în raionul Anenii Noi # TVR Moldova
Oamenii legii au reținut patru persoane bănuite de comiterea unei tâlhării.
10:50
Șeful Poliției de la Glodeni, suspendat după ce subalternul său a fost prins beat la volan # TVR Moldova
Conducerea Inspectoratului General al Poliției a dispus suspendarea din funcție a polițistului prins beat la volan din Glodeni, Anatolie Muncă, precum și a șefului Inspectoratului de Poliție Glodeni, pentru deficiențe grave de management și lipsă de control asupra disciplinei personalului. Conform site-ului poliției de la Glodeni, instituția este condusă de Ion Bandalac.
10:50
Circulația rutieră pe drumurile naționale se desfășoară în condiții de iarnă, precizează Administrația Națională a Drumurilor. La moment, drumurile sunt practicabile, iar partea carosabilă este preponderent uscată. În zona de nord a țării, pe alocuri înzăpezită.
10:40
A cerut bani ca să închidă un dosar de violență în familie: Polițist din Nisporeni, condamnat # TVR Moldova
Un ofițer de sector al Inspectoratului de Poliție Nisporeni a fost condamnat pentru corupere pasivă, după ce a pretins și a primit 4 mii de lei pentru a închide un dosar de violență în familie. Potrivit sentinței pronunțate la 15 ianuarie 2026, ofițerul a fost sancționat cu o amendă de 50.000 de lei și privat de dreptul de a ocupa funcții publice pe un termen de doi ani.
Ieri
10:20
Ministrul Sănătății din România, Alexandru Florin Rogobete, în vizită oficială la Chișinău # TVR Moldova
Ministrul Sănătății din România, Alexandru Florin Rogobete, efectuează astăzi, 16 ianuarie, o vizită oficială la Ministerul Sănătății al Republicii Moldova.
09:30
Șeful Serviciului de Patrulare din Glodeni, Anatolie Muncă, a fost prins beat la volan # TVR Moldova
În seara de 15 ianuarie, șeful Serviciului Patrulare din raion, Anatolie Muncă, a fost oprit în trafic, fiind bănuit că s-ar fi aflat la volan în stare de ebrietate, scrie NordNews.md.
08:40
Președintele american Donald Trump a lăudat joi ‘gestul magnific’ al liderei opoziției venezuelene, Maria Corina Machado, care i-a înmânat medalia Premiului Nobel pentru Pace în timpul întâlnirii lor de la Casa Albă, scrie TVR Info.
06:10
Iachimovschi critică procedura din dosarul Plahotniuc: „Nu înțeleg prezența martorului” # TVR Moldova
Fostul șef adjunct al Procuraturii Anticorupție, Octavian Iachimovschi, actualmemte consilier juridic superior la Centrul de Resurse Juridice din Moldova, a observat că în dosarul lui Vladimir Plahotniuc instanța de judecată a acceptat martori care nu au nimic în comun cu învinuirile înaintate oligarhului, fapt ce sugerează tendința avocaților de a demonstra că acuzarea nu are probe, a estimat el.
15 ianuarie 2026
21:40
Cum își justifică șeful ANRE leafa de 127.000 de lei pe lună: „E greșit să comparăm salariile” # TVR Moldova
„Este greșit să comparăm salariile cu alte domenii, industrii”, spune directorul Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE), Alexei Taran, cu referire la proiectul de lege ce prevede plafonarea salariilor pentru șefii autorităților care reglementează piața financiară, energetică și cea a comunicațiilor. Potrivit funcționarului, principiul de salarizare este similar instituțiilor cu profil similar din alte state.
20:40
Șoferul Mercedesului a fost reținut în dosarul accidentului de la Cimișlia, în care au murit un copil de opt luni și un bărbat de 27 de ani, informează Poliția.
20:10
Anul 2025 a marcat un capitol important pentru cultura din Republica Moldova, cu reuşite importante, dar și cu provocări ce reflectă necesitatea unor reforme și investiții sustenabile. Reprezentanților Minsiterului Culturii susţin că domeniul este unul ce va continua să fie valorificat și în 2026, iar printre priorităţi sunt implementarea unor proiecte naţionale şi elaborarea unei politici culturale mai dinamice.
19:40
Republica Moldova a fost evaluată astăzi în Parlamentul European, în cadrul noilor Facilități europene pentru reformă și creștere. Directorul general al Comisiei Europene pentru Vecinătatea Estică și Extindere, Gert Jan Koopman, spune că rezultatele sunt extrem de încurajatoare și că Republica Moldova este singura țară care a depășit toate cerințele primei etape, dar avertizează că urmează un an decisiv.
19:10
Ninsoarea a golit magazinele ÎN CARE se vând sănii. Cererea a crescut brusc în ultimele săptămâni, astfel încât stocurile s-au epuizat. Vânzătorii mărturisesc că nu au fost pregătiţi, pentru că, în anii trecuţi nu prea a fost zăpadă.
18:40
Ziua Culturii Naționale, celebrată la Chișinău: 176 de ani de la nașterea lui Mihai Eminescu # TVR Moldova
E zi de mare sărbătoare pentru cultura română. Se împlinesc 176 de ani de la nașterea marelui poet Mihai Eminescu, simbol al literaturii și identității naționale. Astăzi este celebrată şi Ziua Culturii Naţionale și s-au depus flori la bustul poetului de pe Aleea Clasicilor din Chișinău. Atmosfera a fost acompaniată de un recital de poezii eminesciene.
18:20
Ministerul Educației și Cercetării anunţă cea mai amplă reformă a manualelor școlare, menită să alinieze sistemul de învăţământ din Republica Moldova la standardele europene.
17:30
„Una din căile de a fi împreună”. N. Dan, despre declarația M. Sandu legată unirea RM cu România # TVR Moldova
Integrarea europeană a Republicii Moldova constituie “una din căile de a fi împreună”, a declarat, joi, președintele Nicușor Dan, în cadrul primului său discurs anual de politică externă susținut la reuniunea cu șefii misiunilor diplomatice acreditați în România, scrie CaleaEuropeană.ro.
17:30
Aproximativ un miliard anual pentru Furtul miliardului. Gavrilița: „Datoria nu dispare așa simplu” # TVR Moldova
Republica Moldova continuă să plătească anual aproximativ un miliard de lei, 58 de milioane de dolari, pentru acoperirea datoriilor generate de „Furtul Miliardului”. Despre acest lucru a vorbit ministrul Finanțelor, Andrian Gavrilița, în cadrul emisiunii „Punctul pe Azi” de la TVR MOLDOVA.
17:10
Petru Rusu este cel mai tânăr profesor de la Colegiul de Arte „Nicolae Botgros” din Soroca. După ce a făcut studii la Cluj-Napoca, a decis să revină în orașul de unde a pornit.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.