Reacția Europei la amenințările lui Trump cu noi tarife vamale. Macron: „Europenii vor răspunde unit”

17:50

Un băiețel cu greutatea de 5 kg și 20 de grame s-a născut la Spitalul Clinic Municipal ”Gheorghe Paladi” din Chișinău. Micuțul a fost încadrat în categoria de făt gigant sau macrosom. „Mămica, o femeie în vârstă de 35 de ani, se află la a treia naștere, iar ceilalți doi băieței ai familiei s-au născut […] Articolul FOTO S-a născut un voinic! Un bebeluș de 5 kg a venit pe lume la Spitalul ”Gheorghe Paladi” apare prima dată în Realitatea.md.