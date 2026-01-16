Un adolescent a murit după ce sania pe care se afla, tractată de un autoturism, a intrat într-un cap de pod, în Olt

12:40

India și Uniunea Europeană par să fi ajuns pe ultima sută de metri în negocierea unui amplu acord comercial. Tratativele au început pe fundalul presiunilor economice tot mai mari ale Statelor Unite, potrivit secretarului pentru comerț de la New Delhi, Rajesh Agrawal, care a precizat că discuțiile privind documentul s-ar putea încheia chiar în această […] Articolul India, aproape să semneze acordul comercial care va schimba totul. Negocierile cu UE – pe ultima sută de metri apare prima dată în Realitatea.md.