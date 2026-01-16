Realitatea Săptămânii: Mașina devine un lux? Cât ne va costa să fim șoferi în 2026

Mașina nu mai este demult doar un mijloc de transport care reflectă statutul social al persoanei. Pentru tot mai mulți moldoveni, ea a devenit o necesitate care apasă serios bugetul. În 2026, întrebarea nu mai este ce mașină ne dorim, ci dacă ne mai permitem una. În Republica Moldova, importul automobilelor este taxat după trei […] Articolul Realitatea Săptămânii: Mașina devine un lux? Cât ne va costa să fim șoferi în 2026 apare prima dată în Realitatea.md.

