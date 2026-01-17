În doar cinci zile, moldovenii au împrumutat statul cu 90 de milioane de lei

18:50

Mașina nu mai este demult doar un mijloc de transport care reflectă statutul social al persoanei. Pentru tot mai mulți moldoveni, ea a devenit o necesitate care apasă serios bugetul. În 2026, întrebarea nu mai este ce mașină ne dorim, ci dacă ne mai permitem una. În Republica Moldova, importul automobilelor este taxat după trei […] Articolul Realitatea Săptămânii: Mașina devine un lux? Cât ne va costa să fim șoferi în 2026 apare prima dată în Realitatea.md.