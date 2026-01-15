Alexandru Munteanu: „Cultura ne unește și ne definește ca națiune”

10:00

Șapte bărbați din Ucraina, ascunși într-un camion, au fost descoperiți în timp ce încercau să părăsească ilegal țara spre Republica Moldova. Fiecare dintre aceștia ar fi plătit între 6.000 și 13.000 de euro pentru a fi transportat clandestin peste frontieră. Potrivit Poliției Naționale a Ucrainei, regiunea Cernăuți, ieșirea ilegală a fost organizată de un cetățean …