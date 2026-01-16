AUDIO | Anatol Șalaru: Unirea cu România devine o opțiune de supraviețuire. Rusia nu pleacă niciodată de bunăvoie
Cotidianul, 16 ianuarie 2026 12:40
Declarațiile recente ale președintei Maia Sandu cu privire la un eventual vot în favoarea reunificării Republicii Moldova cu România au provocat reacții intense atât la Chișinău, cât și la București. Fostul ministru al Apărării, Anatol Șalaru, a explicat, în cadrul podcastului Punctul pe Știri, de la Rock FM, de ce acest mesaj nu este unul …
• • •
Acum 15 minute
12:40
Acum o oră
12:00
Lidera opoziției din Venezuela i-a oferit lui Trump medalia Premiului Nobel pentru Pace # Cotidianul
Liderul opoziției din Venezuela, María Corina Machado, a declarat jurnaliștilor că, la o întâlnire privată la Casa Albă, i-a înmânat președintelui SUA, Donald Trump, medalia Premiului Nobel pentru Pace, relatează BBC. „Cred că astăzi este o zi istorică pentru noi, venezuelenii”, a spus Machado după întâlnirea cu Trump. „Ne putem baza pe președintele Trump”, a …
Acum 2 ore
11:50
VIDEO | Jurnalistul Mihail Sirkeli: Declarația Maiei Sandu despre unire a stârnit reacții puternice din cauza noului context de securitate regională # Cotidianul
Declarația președintei Republicii Moldova, Maia Sandu, potrivit căreia ar vota pentru unirea cu România în cazul unui referendum, a provocat reacții intense atât la Chișinău, cât și la București, nu pentru că ar fi o poziție nouă, ci din cauza schimbării contextului geopolitic. Opinia a fost exprimată de jurnalistul Mihail Sirkeli, fondatorul portalului Nokta. „Maia …
Acum 4 ore
10:20
Slusari: Tariful la gaz ar fi trebuit să scadă la 14–15 lei, dar este blocat de „devierile” financiare # Cotidianul
Tariful la gazele naturale din Republica Moldova ar fi trebuit deja să scadă la 14–15 lei pentru un metru cub, însă reducerea este blocată de „devierile” financiare acumulate în anii precedenți. Declarația a fost făcută de Alexandru Slusari, membru al Consiliului Energocom, în cadrul unei emisiuni de la Jurnal TV. Potrivit lui Slusari, tariful de …
10:00
VIDEO | Șeful Patrulării din Glodeni, oprit în trafic după ce ar fi consumat alcool. IGP a dispus suspendarea acestuia din funcție, dar și a șefului IP Glodeni # Cotidianul
Șeful Serviciului Patrulare din raionul Glodeni, Anatolie Muncă, a fost oprit în trafic în seara zilei de 15 noiembrie, fiind bănuit că s-ar fi aflat la volan în stare de ebrietate, transmite NordNews. Inspectoratul General al Poliției (IGP) a anunțat că a dispus inițierea procedurilor legale de suspendare din funcție a acestuia, precum și a …
Acum 24 ore
22:40
Un moldovean, condamnat în Federația Rusă la 11 ani de închisoare pentru „ajutor oferit inamicului” # Cotidianul
Tribunalul Regional Smolensk l-a condamnat la 11 ani de detenție într-o colonie cu regim strict pe Gheorghi Maroglo, în vârstă de 33 de ani, cetățean al Republicii Moldova și al României, a declarat pentru Mediazona avocatul său, Aleksandr Voskresenski. Instanța l-a găsit vinovat în baza articolului 276.1 din Codul penal al Federației Ruse, privind „acordarea …
21:50
După declarația Maiei Sandu, și premierul Alexandru Munteanu spune că ar vota „pentru” unirea Republicii Moldova cu România # Cotidianul
După ce președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a declarat că ar vota „Pentru” la un eventual referendum privind Unirea cu România, și premierul Alexandru Munteanu a afirmat că, la nivel personal, ar susține această opțiune. Declarația a fost făcută în cadrul unei vizite în nordul Republicii Moldova, în discuțiile cu presa locală. „Este o decizie …
19:30
Pruteanu și arta servilismului: Consilierul-editor al lui Ceban a hotărât că poate rescrie realitatea pe Wikipedia. Mihai Isac: Pruteanu și-a arătat limita inteligenței și a bunei creșteri # Cotidianul
Într-o perioadă în care orice informație poate fi editată în câteva clipe, de la originea unei legume până la soarta geopolitică a unei țări, Wikipedia pare că a devenit noul teren de testare preferat al consilierilor și simpatizanților MAN, cei care „fac curățenie” pe pagini incomode și șterg comentariile inconvenabile. Recent, contul de Wikipedia, asociat …
17:50
În discursul către diplomații străini, Nicușor Dan abordează voalat unirea României cu R. Moldova. Integrarea în UE, “una din căile de a fi împreună” # Cotidianul
Integrarea europeană a Republicii Moldova constituie „una din căile de a fi împreună”, a declarat președintele R. Moldova, Nicușor Dan, în cadrul primului său discurs anual de politică externă susținut la reuniunea cu șefii misiunilor diplomatice acreditați în România. Afirmația șefului statului român accentuează această nuanță, în contextul în care președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, …
17:00
VIDEO | Marcel Spătari: Republica Moldova este pregătită în proporție de 20% pentru aderarea la UE # Cotidianul
Republica Moldova este pregătită, în prezent, în proporție de aproximativ 20% pentru aderarea la Uniunea Europeană, însă următorii doi ani vor fi decisivi pentru transformarea angajamentelor politice în reforme reale. Declarația a fost făcută de președintele Comisiei parlamentare pentru integrare europeană, Marcel Spătari, în cadrul emisiunii „Eu și Uniunea Europeană”, difuzată de Moldova 1. Potrivit …
16:50
VIDEO | Detectivul Chicu monitorizează atent cheltuirea banilor. Ce-s cu aceste 1,9 miliarde? # Cotidianul
Fost prim-ministru în perioada lui Dodon, Ion Chicu, reia rolul care pare să-i vină cel mai bine în opoziție, cel de supraveghetor minuțios al banului public. De data aceasta, deputatul fracțiunii Alternativa spune că a pornit pe urmele celor 1,9 miliarde de euro promise Republicii Moldova. Chicu afirmă că a cerut explicații chiar de la …
15:40
Ambasadorul R. Moldova la Washington: Suspendarea vizelor de imigrare în SUA are un impact limitat. Relațiile bilaterale rămân solide # Cotidianul
Ambasadorul Republicii Moldova la Washington, Vladislav Kulminski, a declarat că cetățenii moldoveni vor putea depune în continuare cereri pentru vize de imigrare în Statele Unite, chiar dacă autoritățile americane au suspendat temporar eliberarea acestora. Potrivit diplomatului, dosarele vor fi în continuare procesate, însă vizele nu vor fi emise până la ridicarea măsurii, iar relația dintre …
14:40
Cu ocazia Zilei Naționale a Culturii, prim-ministrul Alexandru Munteanu a transmis un mesaj dedicat valorilor culturale și importanței acestora în formarea identității naționale. În postarea sa de pe Facebook, Munteanu a marcat și aniversarea nașterii marelui poet Mihai Eminescu. „Ziua Națională a Culturii, celebrată în aceeași zi în care s-a născut Mihai Eminescu, este un …
14:10
VIDEO | Cristian Jardan: Bugetul pentru cultură a fost dublat: peste un miliard de lei și salarii mai mari pentru angajați # Cotidianul
Bugetul alocat culturii va atinge, în acest an, un nivel fără precedent, depășind pragul de un miliard de lei, iar angajații din domeniu vor beneficia de o creștere medie a salariilor de aproximativ 10%. Anunțul a fost făcut de ministrul Culturii, Cristian Jardan, în cadrul unei conferințe de presă dedicate bilanțului activității ministerului pentru anul …
13:20
VIDEO | Eugen Tomac: „Poziția statului român față de unirea cu Republica Moldova este neschimbată” # Cotidianul
Eurodeputatul român Eugen Tomac a reiterat poziția clară a României privind unirea cu Republica Moldova, subliniind că statul român a făcut acest angajament încă din 2018. Într-o discuție cu jurnalistul Vitalie Cojocari, Tomac a precizat că România este deschisă să răspundă unei posibile solicitări de unificare, însă acest subiect trebuie discutat în mod responsabil și …
13:00
Doi procurori care au picat anterior pre-vettingul au promovat evaluarea externă. Procurorii Gheorghe Borș și Vitalie Codreanu au promovat evaluarea externă, cel din urmă fiind responsabil de dosarul „Kuliok” # Cotidianul
Doi procurori care nu au promovat anterior evaluarea integrității în procesul de pre-vetting au trecut evaluarea externă, iar rapoartele Comisiei de evaluare a procurorilor au fost acceptate cu vot unanim, astăzi, 15 ianuarie, de Consiliul Superior al Procurorilor (CSP). Este vorba despre procurorul anticorupție Vitalie Codreanu, cel care reprezintă acuzarea de stat în dosarul „Kuliok”, …
Ieri
12:50
Republica Moldova, al doilea mare furnizor de rapiță al UE: exporturi record și prețuri în creștere # Cotidianul
Republica Moldova s-a poziționat pe locul doi în rândul celor mai mari furnizori de rapiță ai Uniunii Europene, rezultat obținut datorită creșterii semnificative a exporturilor, de calitatea înaltă a producției și de avantajele logistice ale livrărilor către piețele europene. Potrivit datelor statistice, în perioada iulie – decembrie 2025, din Republica Moldova au fost exportate aproximativ …
11:50
Percheziții într-un dosar de construcție ilegală într-o zonă istorică din Chișinău. 10 persoane au statut de bănuit # Cotidianul
Centrul Național Anticorupție și procurorii din municipiul Chișinău desfășoară mai multe percheziții într-un dosar penal ce vizează construcția ilegală a unui local amplasat într-o zonă istorică a Capitalei. Potrivit unui comunicat al CNA, ancheta se referă la un imobil situat pe strada Eugen Doga. Perchezițiile au loc la mai multe persoane implicate în executarea lucrărilor, …
11:30
VIDEO | Andrian Gavriliță: Criptomonedele vor fi legalizate în Republica Moldova, dar tranzacțiile vor fi strict reglementate și impozitate # Cotidianul
Republica Moldova va avea, începând cu 2026, un cadru legal complet pentru criptomonede, care va permite deținerea, tranzacționarea și conversia acestora, dar și un regim clar de impozitare și control fiscal. Ministrul Finanțelor, Andrian Gavriliță, a anunțat că noua legislație este în elaborare și va introduce reguli stricte pentru prevenirea spălării banilor, în linie cu …
10:30
SUA suspendă procesarea vizelor pentru cetățeni din 75 de țări, inclusiv Republica Moldova # Cotidianul
Administrația SUA a decis să suspende procesarea cererilor de viză pentru cetățeni din 75 de state, într-un demers descris drept o măsură de prevenire a imigrației persoanelor considerate susceptibile de a deveni o povară pentru sistemul de asistență socială american. Decizia este prevăzută într-un document intern al Departamentului de Stat al SUA din 14 ianuarie …
10:20
Regimul de la Tiraspol menține starea de urgență în economie până pe 15 februarie, cauzată de reducerea livrărilor de gaz # Cotidianul
Regimul separatist de la Tiraspol a prelungit starea de urgență în economie cu încă 30 de zile, până pe 15 februarie, anunță presa din stânga Nistrului. Așa zisul ”soviet suprem” a aprobat, într-o ședință extraordinară, decretul liderului separatist, Vadim Krasnoselski, cu privire la extinderea măsurii. Potrivit așa zisului legislativ transnistrean, decizia a fost luată în …
10:10
Maia Sandu va susține o conferință de presă la început de an, în care va prezenta prioritățile Președinției # Cotidianul
Președinta Republicii Moldova va susține joi, 22 ianuarie, o conferință de presă la început de an, în cadrul căreia va prezenta principalele priorități ale instituției prezidențiale pentru perioada următoare și va răspunde la întrebările jurnaliștilor. Potrivit unui anunț al Președinției, evenimentul se va desfășura în intervalul orar 11:00–13:00, la sediul instituției de pe bulevardul Ștefan …
10:00
Nicușor Dan, de Ziua Culturii Naționale: „Identitatea României s-a conturat, în timp, prin creație și vocația universalității” # Cotidianul
Cultura a fost și rămâne spațiul în care marile idei ale societății se transformă în repere durabile, capabile să lege trecutul, prezentul și viitorul unei națiuni, a scris pe Facebook președintele României, Nicușor Dan, cu ocazia Zilei Culturii Naționale, sărbătorite astăzi pe ambele maluri ale Prutului. Potrivit lui, Ziua Culturii Naționale ne reamintește că identitatea …
14 ianuarie 2026
18:00
Pașaportul moldovenesc urcă patru poziții în Henley Passport Index și ajunge pe locul 44, cu acces fără viză în 120 de țări # Cotidianul
Pașaportul moldovenesc a urcat patru poziții și s-a clasat pe locul 44 în clasamentul actualizat de pașapoarte Henley & Partners. Potrivit datelor prezentate, deținătorii actelor moldovenești pot călători fără viză sau cu viză la sosire în 120 de țări. Conform datelor Henley Passport Index, Republica Moldova și-a îmbunătățit indicatorii de mobilitate internațională, menținând un nivel …
18:00
Procesul Evgheniie Guțul, reluat la Curtea de Apel cu cereri de recuzare împotriva judecătorilor # Cotidianul
Curtea de Apel Centru a reluat pe 14 ianuarie examinarea cazului bașcanei Găgăuziei, Evghenia Guțul, după o pauză de două luni. Ea se află în arest din 5 august, fiind condamnată la 7 ani de închisoare pentru complicitate la finanțarea ilegală a fostului partid Șor. Guțul pledează nevinovată, scrie Radio Europa Liberă. Evghenia Guțul și …
17:50
Aproape 300 de localități vor avea planuri urbanistice actualizate în perioada 2025-2027 # Cotidianul
293 de localități din Republica Moldova vor beneficia de elaborarea, actualizarea sau modernizarea planurilor urbanistice generale. Proiectele de dezvoltare locală în acest sens au fost incluse, astăzi, de către Guvern, în Documentul unic de program pentru anii 2025-2027. Elaborarea planurilor urbanistice generale va contribui la dezvoltarea durabilă a localităților, la asigurarea unei mai bune organizări …
16:40
Mărturiile lui Denis Cuculescu: condamnat pentru trădare, rețeaua FSB, finanțările din Rusia și acuzațiile privind PSRM și MAN # Cotidianul
Un cetățean moldovean condamnat recent la 15 ani de închisoare pentru trădare de patrie susținea încă din 2022 că partide politice din Republica Moldova ar fi fost finanțate direct din Federația Rusă. Potrivit informațiilor publicate de Deschide.md, Denis Cuculescu declara că Partidul Socialiștilor primea lunar sute de mii de dolari de la Moscova, iar Mișcarea …
15:50
VIDEO | Anatolie Nosatîi: Până în 2027, militarii și studenții Academiei Militare vor fi transferați în noua unitate modernizată # Cotidianul
Un amplu proiect de modernizare a infrastructurii militare, început în 2024, avansează conform planului și va aduce condiții mai bune pentru militari și civili. Declarații în acest sens au fost făcute de ministrul Apărării, Anatolie Nosatîi. Oficialul precizează că până în prezent circa 50% din lucrări au fost deja executate, iar investițiile din bugetul statului …
15:50
Mihailo Fedorov, fost ministru al Inovației, numit ministru al Apărării al Ucrainei. Printre priorități – „eradicarea riscurilor de corupție” # Cotidianul
Mihailo Fedorov a fost numit de Rada Supremă a Ucrainei în funcția de ministru al Apărării. Anterior, acesta a ocupat funcția de ministru al Inovației, Educației, Științei și Tehnologiei, a anunțat Ministerul ucrainean al Apărării. Noul ministru al Apărării al Ucrainei a menționat că are o serie de priorități pentru mandatul său: implementarea reformei armatei, …
15:00
VIDEO | Valeriu Chiveri despre situația economică din stânga Nistrului: „Tiraspolul să accepte oferta de reintegrare a Republicii Moldova” # Cotidianul
Problemele economice din regiunea transnistreană persistă și sunt strâns legate de criza energetică. Asigurarea vine din partea vicepremierului pentru Reintegrare, Valeriu Chiveri. Oficialul susține că soluția ar fi acceptarea ofertei de reintegrare a Republicii Moldova de către autoritățile de la Tiraspol, însă separatiștii continuă să refuze orice dialog cu Chișinăul. Chiveri a subliniat că extinderea …
15:00
Declarația recentă a Președintei Republicii Moldova privind posibilitatea unificării a generat un val semnificativ de reacții pozitive, atât în rândul societății civile de pe ambele maluri ale Prutului, cât și în presa internațională. Mesaje de susținere au venit din partea mediului academic, a tinerilor, a diasporei și a unor lideri de opinie care consideră reunificarea …
15:00
Pacienții și personalul medical din Republica Moldova vor beneficia de servicii medicale mai calitative și condiții de activitate mai sigure. Guvernul a aprobat un nou Regulament sanitar privind condițiile de igienă pentru prestatorii de servicii medicale. Proiectul instituie un cadru unitar și aplicabil tuturor prestatorilor de servicii medicale – publici și privați, inclusiv pentru asistența de …
14:50
Consilierul prezidențial Eugen Tomac, cunoscut pentru promovarea constantă a cauzei unioniste în Legislativul de la Bruxelles, a comentat recent declarația președintei Republicii Moldova, Maia Sandu, potrivit căreia ar vota pentru Unirea Republicii Moldova cu România în cazul unui eventual referendum. Tomac a subliniat că România este „pregătită să discute serios scenariul Unirii, dacă Republica Moldova …
13:40
VIDEO | Nicolae Negru despre reunificare: Nu o să facă cineva pentru noi. Decizia trebuie să vină din Republica Moldova # Cotidianul
Amenințarea tot mai vizibilă a Rusiei ar putea deveni un factor decisiv într-o eventuală hotărâre istorică de reunificare. Este părerea analistului politic Nicolae Negru în cadrul emisiunii „În Context” de la postul public de televiziune. Reunificarea, pentru prima dată pe agenda publică europeană Potrivit lui Nicolae Negru, chiar dacă Maia Sandu a subliniat caracterul personal …
13:40
În ultimii 12-13 ani, Maia Sandu a mai spus, de câteva ori, că ar vota un referendum vizând Reunirea RM cu România. Fie într-un interviu realizat de scriitorul și jurnalistul Alecu Reniță, fie în cadrul altor interviuri / emisiuni. Novatoare nu e declarația ca atare, ci momentul și locul unde a fost făcută. În trecut, …
13:20
Adjunctul procurorului-șef al Procuraturii raionului Glodeni, Ion Crișciuc, prins în stare de ebrietate la volan, și-a depus astăzi, 14 ianuarie, cererea de demisie. Informația a fost confirmată pentru Realitatea.md de purtătorul de cuvânt al Procuraturii Generale, Violina Moraru. „Procuratura precizează că procurorul vizat nu deține funcții de conducere. Corespunzător procedurilor legii-cadru a Procuraturii, în dependență …
Mai mult de 2 zile în urmă
12:40
Dan Perciun confirmă modificarea Codului Educației: rectorii universităților fuzionate ar putea candida pentru un al treilea mandat # Cotidianul
Reorganizarea Universității de Stat „Bogdan Petriceicu Hașdeu” din Cahul ar putea fi decisă de Guvern în următoarele două–trei săptămâni. Instituția ar urma să fie integrată în structura Universității Tehnice a Moldovei (UTM), a anunțat ministrul Educației și Cercetării, Dan Perciun, înainte de ședința Executivului. Potrivit oficialului, integrarea universității din Cahul în cadrul UTM are drept …
12:30
Ludovic Orban: „Cred în unire. Consider că este firească și legitimă. Și ar fi fost foarte normal să se fi petrecut până acum” # Cotidianul
Fostul prim-ministru al României, Ludovic Orban, a intervenit în dezbaterea reaprinsă despre Unirea Republicii Moldova cu România, după declarațiile președintei Maia Sandu. Într-o postare pe Facebook, Orban salută faptul că, pentru prima dată de la destrămarea URSS, un președinte ales al Republicii Moldova afirmă deschis că ar vota pentru unire și susține că reunificarea este …
12:00
Unirea cu România între sinceritate politică și ipocrizia indignării publice organizate # Cotidianul
Anul 2026 a debutat, la nivel internațional, cu evenimente de greutate — de la arestarea lui Nicolás Maduro până la protestele antiteocratice din Iran —, iar pe ambele maluri ale Prutului părea să se fi instalat, temporar, o stare de relativă acalmie. Această acalmie s-a dovedit însă fragilă. Declarația președintei Republicii Moldova, Maia Sandu, făcută …
12:00
Președinta Maia Sandu, comandantul suprem al Armatei Naționale, a inspectat lucrările de construcție a unei noi unități militare: „În sfârșit, lucrurile se schimbă în bine” # Cotidianul
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, comandantul suprem al Armatei Naționale, a efectuat o vizită de documentare la șantierul noii unități militare din comuna Băcioi, care va oferi condiții de cazare și spații de instruire pentru militari și civili conform standardelor europene. Construcția noii tabere este prevăzută în Viziunea strategică a Ministerului Apărării privind dezvoltarea Armatei …
11:40
„Lichidarea Republicii Moldova” sau plan de aderare la UE? De ce Maia Sandu a vorbit despre unirea cu România # Cotidianul
Declarația președintei Republicii Moldova, Maia Sandu, potrivit căreia ar vota „da” la un eventual referendum privind unirea cu România, a provocat un adevărat cutremur politic la Chișinău. Afirmația, făcută într-un interviu pentru popularul podcast britanic The Rest Is Politics, a reaprins o dezbatere veche, dar extrem de sensibilă: este vorba despre „lichidarea” statului moldovean, așa …
11:40
VIDEO | Alexei Buzu: România este un partener strategic al Republicii Moldova. Despre unire, discuțiile trebuie purtate „când se vor materializa” # Cotidianul
Secretarul general al Guvernului, Alexei Buzu, a declarat că relația Republicii Moldova cu România este una de parteneriat strategic și prietenie, subliniind sprijinul constant oferit de București Chișinăului, inclusiv în momentele dificile. Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „Pe față” de la Moldova 1, unde oficialul a fost întrebat dacă Guvernul susține afirmațiile președintei …
11:20
Rectorul UTM, Viorel Bostan, ia în calcul un al treilea mandat, dacă va fi modificat Codul Educației: „Am demonstrat că sunt capabil” # Cotidianul
Rectorul Universității Tehnice a Moldovei, Viorel Bostan, anunță că va candida pentru un al treilea mandat la conducerea instituției, în cazul în care vor fi operate modificări la Codul Educației care să permită acest lucru pentru universitățile ce au trecut prin procese de fuziune. Declarațiile au fost făcute în contextul dezbaterilor cu privire la modificările …
11:10
Ex-deputata Marcela Nistor și un moldovean care a activat la Ministerul Sănătății din Irlanda, numiți în funcții în Guvern # Cotidianul
Fosta deputată a Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), Marcela Nistor, a fost numită în funcția de secretar de stat al Ministerului Culturii. Decizia a fost aprobată în cadrul primei ședințe a Guvernului din acest an. Oficiala va fi responsabilă de dezvoltarea industriei creative. Oleg Bivol a fost numit secretar de stat la Ministerul Economiei. Anterior, …
10:50
Liga Studenților din Basarabia: „Unirea cu România, cea mai sigură cale spre securitate și integrare europeană # Cotidianul
Liga Studenților din Basarabia și-a exprimat susținerea față de declarațiile recente ale președintei Republicii Moldova, Maia Sandu, și reafirmă convingerea că unirea cu România reprezintă cea mai sigură opțiune pentru securitatea, stabilitatea și integrarea europeană a statului. Organizația studențească argumentează această poziție prin prisma contextului geopolitic actual, a experienței istorice și a beneficiilor concrete pe …
13 ianuarie 2026
19:00
Eugen Tomac: „România este pregătită să discute reunificarea, dar doar dacă Republica Moldova o va vedea drept o opțiune” # Cotidianul
Reunificarea Republicii Moldova cu România rămâne un subiect legitim și firesc, însă poate fi abordată doar în baza unei decizii clare luate la Chișinău. Mesajul a fost transmis de europarlamentarul Eugen Tomac, consilier onorific al președintelui României, Nicușor Dan, într-un interviu pentru CaleaEuropeană.ro, în contextul declarațiilor recente ale președintei Maia Sandu, care a afirmat că …
18:30
Dosarul de trădare al fostului șef-adjunct SIS, Alexandru Bălan, preluat de justiția română # Cotidianul
Magistrații români vor prelua din februarie dosarul în care este acuzat de trădare de patrie fostul director adjunct al Serviciului de Informații și Securitate al Republicii Moldova, Alexandru Bălan, arestat acum patru luni pentru că ar fi divulgat unor ofițeri KGB din Belarus secrete de stat legate de România. Procesul penal este în faza de …
17:30
VIDEO | ONU, în alertă după folosirea rachetei Oreșnik: SUA acuză Rusia de escaladare periculoasă # Cotidianul
Utilizarea de către Rusia a rachetei balistice Oreșnik în Ucraina a provocat reacții îngrijorătoare la nivel internațional, determinând convocarea de urgență a Consiliului de Securitate al ONU. Statele Unite au avertizat că acest tip de armament, capabil să transporte încărcătură nucleară, reprezintă o escaladare gravă a conflictului, în timp ce Moscova respinge, ca întotdeauna, acuzațiile …
16:40
Regiunea transnistreană își orientează comerțul spre UE: 71% din exporturi merg pe piața europeană # Cotidianul
Piața Uniunii Europene a devenit principala destinație pentru exporturile agenților economici din regiunea transnistreană, peste două treimi din activitatea comercială fiind direcționată către statele membre ale Uniunii Europene, în special România, Polonia și Italia. Potrivit datelor Biroului politici de reintegrare, în anul 2025 agenții economici de pe malul stâng al Nistrului au realizat 71% din …
16:00
R. Moldova vrea să-și consolideze cooperarea energetică cu SUA. Ministrul Dorin Junghietu pleacă la Washington # Cotidianul
R. Moldova își propune să intensifice relațiile pe domeniul energetic cu Statele Unite ale Americii (SUA). În acest sens, ministrul Energiei Dorin Junghietu va întreprinde o vizită de lucru la Washington D.C., în perioada 15–16 ianuarie. Potrivit unui comunicat al Ministerului de resort, această vizită va fi axată pe aprofundarea cooperării cu SUA în domeniul …
