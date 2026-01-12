Globurile de Aur 2026: lista completă a câștigătorilor
ZdGust, 12 ianuarie 2026 13:00
HotNews prezintă lista completă a câștigătorilor premiilor pentru film și televiziune la cea de-a 83-a ediție a Globurilor de Aur, care a avut loc duminică, 11 ianuarie. Filmul „One Battle After Another”, care este și unul din marii favoriți pentru Oscaruri, pare să fi fost vedeta serii, pelicula lui Paul Thomas Anderson câștigând premiile pentru [...]
Acum 30 minute
13:00
Acum 2 ore
12:00
Prunele uscate, cunoscute mai ales pentru efectul lor asupra digestiei, pot avea un impact mult mai amplu asupra sănătății. Cercetări recente arată că un consum regulat poate contribui la scăderea colesterolului și la reducerea inflamației din organism. Specialiștii vorbesc despre un posibil beneficiu direct asupra sănătății inimii, conform verywellhealth.com. Consumul zilnic de prune uscate poate îmbunătăți [...]
Acum 4 ore
11:00
Anul 2025 a adus filme remarcabile, iar anul acesta se pregătește să îi calce pe urme cu titluri captivante pe care abia așteptăm să le vedem. Iată 10 titluri de neratat, însoțite de datele lor de lansare. Nu-ți rămâne decât să le marchezi în calendar: The Rip (16 ianuarie). Matt Damon și Ben Affleck, se [...]
09:30
Plata cu cardul a ajuns să facă parte din rutina zilnică a multor consumatori, fiind apreciată pentru rapiditate și ușurință. În ultimii ani, aceasta tinde să devină metoda de plată dominantă. Cu toate acestea, specialiștii atrag atenția că folosirea cardului nu este lipsită de efecte secundare, iar numeroase studii recente indică posibile riscuri, notează publicația [...]
Acum 24 ore
15:50
Smartphone-ul poate deveni un instrument de siguranță, învățare, autonomie și conectare socială dacă este introdus treptat, cu reguli clare pentru copii și repere ferme pentru părinți. Această abordare nu neagă riscurile reale ale mediului digital, dar mută accentul de la frică la competență: problema nu este smartphone-ul în sine, ci lipsa unei educații deliberate pentru [...]
Ieri
10:20
Reprezentanții rețelei Farmacia Familiei avertizează asupra unor postări sponsorizate înșelătoare apărute recent pe internet. Aceste postări prezintă fotografii cu o cutie de produse cosmetice și un bon Farmacia Familiei, iar mesajul sugerează că firma ar avea un acord cu producătorii de cosmetice și că oamenii obișnuiți ar putea primi lunar cutii cu produse de testat. [...]
10:10
40.000 de lei pe lună doar pentru grădinița celor 4 copii. Iată ce cheltuieli lunare are Katy Black # ZdGust
Bloggerița Katy Black (numele real Cebotari Ecaterina) șochează cu cheltuielile sale lunare: doar grădinița privată pentru cei patru copii costă 40.000 de lei pe lună, fără a include și costul mesei, foarte scump. Vedeta susține că nu se teme să dezvăluie aceste sume, pentru că fiecare leu este declarat, iar cheltuielile totale ajung lunar la [...]
10 ianuarie 2026
15:10
Iarna, senzația de frig nu este întotdeauna rezultatul temperaturilor scăzute, ci al alegerilor greșite. Mulți oameni poartă mai multe straturi de haine, dar continuă să simtă frigul pentru că materialele nu lucrează în favoarea corpului. La munte, în oraș sau în contexte après-ski, frigul este amplificat de umezeală, vânt și transpirație, iar hainele nepotrivite pot [...]
Mai mult de 2 zile în urmă
13:20
Vitaminele și mineralele în exces pot dăuna sănătății: ce trebuie să știi înainte de a le consuma # ZdGust
De la vitamina C și D la calciu, magneziu sau acizii grași omega-3, experții atrag atenția că suplimentele alimentare pot deveni dăunătoare dacă sunt administrate în cantități nepotrivite sau fără sfatul unui medic, scrie The Guardian. Piața suplimentelor alimentare este în plină expansiune: capsule, pulberi, jeleuri și tablete promit vitalitate, imunitate și sănătate îndelungată. Totuși, [...]
11:40
Telefoanele și PC-urile se vor scumpi în acest an, pe fondul penuriei de cipuri de memorie, redirecționate spre centrele de date pentru inteligența artificială, scrie Biziday. Marii producători avertizează că, cel puțin pe termen scurt, cursa pentru dezvoltarea infrastructurii AI va continua să afecteze aprovizionarea pentru produsele de larg consum. Prezenți la Consumer Electronics Show (CES), [...]
10:10
Micul dejun este prima sursă de energie a zilei, înainte de cafea cel mai recomandabil. Este important să combinăm proteinele, carbohidrații și grăsimile în special, în diminețile friguroase, pentru a începe ziua cu multă energie, notează G4Food. Odată cu sosirea iernii, există anumite preparate sănătoase care ajută la echilibrarea organismului în diminețile friguroase. De asemenea, [...]
9 ianuarie 2026
17:00
Sireți – satul care, prin energie solară, și-a asigurat iluminat stradal modern și facturi zero achitate de primărie # ZdGust
Un parc fotovoltaic cu o capacitate de 200 kW a fost construit în satul Sireți, raionul Strășeni, asigurând energia necesară pentru iluminatul stradal, clădirile publice și utilitățile locale, fapt care a redus semnificativ cheltuielile Primăriei pentru energia electrică, anunță Centrul Național pentru Energie Durabilă. Grație acestui proiect, Primăria satului Sireți a fost desemnată câștigătoare a [...]
15:50
A venit frigul și nu mai este mult până la prima zăpadă, iar oamenii ar trebui să știe că, potrivit healthline.com, alimentația îi poate ajuta să se încălzească, atunci când fac față cu greu temperaturilor scăzute. Temperatura corpului uman se autoreglează cu ajutorul hipotalamusului, o parte a creierului ce compară temperatura internă actuală, atunci când simțim că am [...]
15:00
VIDEO | Cine este femeia care numește R. Moldova „râsul ăsta de țară” pe TikTok? Condamnată pentru proxenetism, vinde bunuri de peste 100 de mii de euro și vine cu îndemnuri către Putin # ZdGust
Un video în care o tânără spune că R. Moldova este o „țară degradată” și că va părăsi „râsul ăsta de țară” cu „prima posibilitate” a adunat zeci de mii de vizualizări pe rețelele de socializare, fiind discutat intens printre internauți. ZdGust.md a verificat cine este femeia de la care s-a răspândit mesajul și a [...]
14:50
Taxele turistice vor crește în 2026 în multe destinații populare. În București, turiștii vor achita o taxă de 2 euro pe noapte, în timp ce la Los Angeles aceasta va ajunge la 15,5% din costul cazării. La rândul său, Edinburgh va introduce o taxă de 5% din prețul hotelului, potrivit Mediafax. Turiștii vor fi afectați [...]
13:40
Este o dilemă frecventă în rutina zilnică: cafea sau ceai, dimineața? Ambele băuturi sunt consumate pe scară largă, conțin compuși bioactivi și au fost asociate, în numeroase studii, cu efecte variate asupra sănătății. Analiza cercetărilor de specialitate arată care sunt beneficiile fiecăreia și cum pot fi valorificate împreună, notează G4Food. Ce au în comun cafeaua [...]
12:30
Anul 2026 aduce pentru cetățenii R. Moldova angajați în câmpul muncii 14 zile de sărbătoare nelucrătoare, stabilite de Codul Muncii. Doar trei dintre acestea coincid cu zilele de weekend, celelalte 11 reprezentând zile suplimentare de odihnă. Conform Codului Muncii, în R. Moldova, următoarele zile sunt declarate zile de sărbătoare nelucrătoare: 1 ianuarie (joi) – Revelionul; 7 și 8 ianuarie [...]
11:20
Zonele albastre: sunt mit sau realitate regiunile lumii cu longevitate excepțională? Un nou studiu arată unde trăiesc oamenii mai mult # ZdGust
Regiunile cunoscute sub denumirea de „zone albastre” sunt zone reale în care oamenii trăiesc mai mult și au șanse mult mai mari să ajungă la vârsta de 100 de ani, potrivit unui nou studiu, transmite EuroNews. De ce tind oamenii să aibă o longevitate mai mare în anumite locuri? Este o întrebare pe care cercetătorii [...]
10:10
Pericolele ascunse pentru sănătate ale trotinetelor electrice: cum „mobilitatea asistată” ne face mai puțin mobili # ZdGust
Trotinetele electrice au devenit un simbol al mobilității urbane actuale: rapide, ușor de folosit și percepute ca fiind prietenoase cu mediul. Dincolo de această imagine modernă, se conturează o realitate mai puțin discutată: efectele negative asupra sănătății tinerilor, arată The Conversation. Organizația Mondială a Sănătății (OMS) atrage atenția de mult timp că sedentarismul este una [...]
09:20
Ouăle sunt considerate un aliment de bază la micul dejun datorită conținutului ridicat de proteine. Totuși, ele nu sunt singura opțiune. Există rețete vegetariene care oferă sațietate, aport proteic ridicat și un număr moderat de calorii, fără a folosi ouă, notează EatingWell. Fiecare dintre propunerile de mai jos furnizează cel puțin 15 grame de proteine [...]
8 ianuarie 2026
13:40
Pe vreme rea și friguroasă plimbările pot deveni neplăcute dacă nu ținem cont de nevoile pe care le are câinele nostru, notează pets&cats. Deși o geacă ar putea fi utilă pentru unele rase de câini, uneori decizia de a cumpăra un astfel de articol de îmbrăcăminte este una pur emoțională. Rutina joacă un rol la fel [...]
13:00
Dacă ai decis să urmezi o carieră în modă, alegerea locului unde vei studia poate deveni destul de complexă. Școlile de modă sunt variate în ceea ce privește cursurile, parcursurile și abordările lor, oferind numeroase opțiuni celor dornici să intre în industrie. Unele încurajează experimentarea radicală sau sunt specializate în meșteșug, în timp ce altele [...]
7 ianuarie 2026
20:00
VIDEO | „Viva, Moldova” are o nouă versiune, cu Aliona Moon și Vasile Advahov. Câștigă Satoshi finala națională Eurovision? # ZdGust
Interpretul Vlad Sabajuc, cunoscut cu numele de scenă Satoshi, a anunțat o nouă versiune a piesei „Viva, Moldova”, cu care participă la preselecția națională Eurovision Song Contest. Pentru acest „refresh” al piesei, Satoshi a colaborat cu Aliona Moon, reprezentanta R. Moldova la Eurovision Song Contest în 2013, și cu violonistul Vasile Advahov. „Am îmbunătățit VIVA, [...]
17:00
Astăzi, 7 ianuarie, în Republica Moldova este marcat Crăciunul pe stil vechi, iar rețelele sociale s-au umplut de imagini și videoclipuri cu colindători din mai multe localități ale țării. Răspopeni, Șoldănești Borosenii Noi, Rîșcani Citește și: De ce nu sărbătoresc toți europenii Crăciunul în aceeași zi? Trinca, Edineț Cimișlia Bălășești, Sângerei Cinișeuți, Orhei Hîrbovăț, Anenii [...]
14:20
„De doi ani visez să merg la un psiholog. Am văzut pe internet că m-ar putea ajuta”. Despre visul unui băiat de 11 ani, depresia ereditară și psihiatrii de care nu ar trebui să ne fie frică # ZdGust
Pe la 35 de ani, am încercat o programare online la un psiholog, dar în ultimul moment mi-am retras mâna de pe laptop. „Sunt normală doar? Acolo se duc cei care sunt complet duși cu pluta”. De atunci, mi-am schimbat părerea, la fel cum am schimbat și o duzină de psihologi. Acum, oamenii merg la [...]
12:30
Uleiul de măsline: de ce nu orice tip este sănătos și ce ar trebui să vezi pe etichetă pentru a alege un produs de calitate # ZdGust
Uleiul de măsline este un ingredient din ce în ce mai folosit in bucătăria europeană. Considerat mult timp un simbol al sănătății, longevității și echilibrului alimentar, uleiul de măsline este adesea perceput ca fiind automat benefic doar pentru că poartă această denumire pe etichetă. Însă realitatea din rafturile supermarketurilor este mult mai nuanțată, scrie G4Food. [...]
12:00
Cu toții mâncăm, uneori, migdale, dar puțini sunt cei care știu cum ar trebui să fie consumate, pentru ca organismul nostru să beneficieze la maximum de toți nutrienții pe care acestea le conțin. Cel mai bun mod de a consuma migdale și de a culege beneficiile nutriționale este să le înmuiați și le curățați, sugerează [...]
6 ianuarie 2026
19:20
Creștinii ortodocși vor sărbători mâine, 7 ianuarie, Crăciunul pe stil vechi. Această dată diferă de Crăciunul din calendarul oficial, sărbătorit pe 25 decembrie, diferența fiind rezultatul folosirii calendarului iulian, introdus de Iulius Cezar în anul 46 î.Hr. În prezent, calendarul iulian este încă folosit de unele Biserici Ortodoxe de Est, precum Biserica Ortodoxă Rusă și [...]
18:00
Explicația își are originea în secolul al XVI-lea, când papa Grigore al XIII-lea a modificat vechiul calendar iulian, introdus de romani, se arată într-un articol Euronews. De la Caucaz până la coasta Atlanticului, modul în care europenii celebrează sărbătorile de sfârșit de an reflectă o evoluție religioasă și socială complexă la nivelul întregului continent. Prima [...]
16:50
În ajunul marii sărbători a Nașterii Domnului, mai mulți oameni nevoiași din capitală au avut parte de o masă caldă și de un gest deosebit de solidaritate. Elena, o creștină din capitală, a ales să își petreacă ziua oferind hrană celor mai puțin norocoși, împărțind din fructele ei preferate – ananasul – alături de copturi [...]
15:40
În perioada 29 decembrie 2025 – 4 ianuarie 2026 au fost înregistrate 2314 cazuri de infecții acute ale căilor respiratorii superioare (IACRS), majoritatea la copii, marcând o scădere de 1% față de săptămâna precedentă, anunță Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP). În aceeași perioadă, au fost înregistrate 363 de cazuri de gripă sezonieră, în creștere [...]
14:50
Vitamina C este unul dintre nutrienții esențiali pentru creștere și dezvoltare. Ea face parte din structura colagenului, un compus important pentru refacerea țesuturilor, oaselor și dinților. Mandarina este, fără îndoială, fructul vedetă al iernii. Pe lângă gustul plăcut, este un aliment ușor de transportat și poate fi consumat aproape oriunde, scrie El Economista. Acest citric are [...]
13:50
Aeroportul Internațional „Eugen Doga”: peste 6 milioane de pasageri în 2025. Care au fost destinațiile cu cele mai mari creșteri? # ZdGust
Aeroportul Internațional „Eugen Doga” din Chișinău a înregistrat în 2025 rezultate record, traficul total de pasageri pe parcursul anului atingând peste șase milioane, cu 46,8% mai mult decât în 2024, depășind planul anual cu 6,8%. În luna decembrie, fluxul de pasageri a fost de 469.385, marcând o creștere de 41,8% față de aceeași perioadă a [...]
13:10
Un ecran al naturii în locul celui digital: cum un antreprenor i-a ajutat pe copii să descopere mediul înconjurător altfel # ZdGust
Cunoscut pentru promovarea educației prin joacă și a învățării active, Igor Hîncu, cofondator al EduJoc, a instalat mai multe căsuțe pentru hrănirea păsărilor în sezonul rece. Inițiativa a atras atenția copiilor care urmăresc cu interes păsările venind zilnic la hrană. Într-o postare pe Facebook, Igor Hîncu a descris experiența copiilor și a numit fereastra din [...]
12:10
Peste 12 mii de femei au beneficiat în 2025 de servicii pentru depistarea precoce a cancerului mamar # ZdGust
Peste 12.500 de femei din municipiile Chișinău și Bălți, precum și din raioanele Ungheni, Nisporeni, Călărași, Fălești și Căușeni au beneficiat, pe parcursul anului 2025, de servicii de depistare precoce a cancerului mamar, anunță Compania Națională de Asigurări în Medicină (CNAM). Potrivit datelor oficiale, investigațiile au fost oferite femeilor care prezentau simptome suspecte, facilitând accesul [...]
10:50
Cravată, fular și pantofi Gucci, parfumuri Tom Ford, căni Hermes și… doi porci – ce cadouri a primit Emilian Crețu de ziua lui # ZdGust
Pe 5 ianuarie 2026, actorul Emilian Crețu și-a sărbătorit cea de-a 39-a aniversare alături de prieteni, rude și persoane apropiate. Ca în fiecare an, acesta și-a ținut urmăritorii la curent cu momentele de la petrecere, deschizând cadourile primite chiar pe Instagram Stories. Cel mai neobișnuit și „viu” cadou a fost reprezentat de doi porci, oferiți [...]
10:20
Iarna aduce cu sine provocări vestimentare reale, dar și oportunitatea de a construi ținute sofisticate, bazate pe texturi bogate, siluete bine definite și piese atemporale. O garderobă de iarnă bine gândită nu înseamnă exces, ci alegeri inteligente care îmbină funcționalitatea cu estetica. Iată cele zece elemente-cheie care, potrivit G4Media, asigură un look chic indiferent de [...]
5 ianuarie 2026
16:20
Portocalele, printre cele mai îndrăgite fructe ale iernii, nu sunt doar o sursă excelentă de vitamina C, ci și un ingredient extrem de versatil în bucătărie. Pot fi folosite atât în preparate dulci, cât și sărate, pentru a aromatiza aluaturi, creme sau mâncăruri pe bază de carne și pește. O modalitate eficientă de a le [...]
15:20
Deși sunt vândute fără prescripție și prezentate ca sprijin pentru performanță fizică, suplimentele pre-antrenament pot avea efecte neglijate asupra sănătății adolescenților – în special asupra somnului și stării emoționale. Cercetări noi arată că tinerii care iau suplimente pre-antrenament riscă să doarmă cinci ore sau mai puțin, ridicând noi întrebări despre modul în care stimulentele de antrenament [...]
14:30
Spanac sau broccoli: care este leguma care susține mai bine imunitatea și sănătatea generală # ZdGust
Spanacul și broccoli sunt două dintre cele legumele cele mai bogate în nutrienți. Ambele oferă multe vitamine și minerale, cu un aport caloric redus, arată verywellhealth.com. Alegerea dintre ele depinde de obiectivele tale de sănătate și de nevoile organismului. Broccoli susține mai bine imunitatea Vitamina C este esențială pentru buna funcționare a sistemului imunitar. Deși este [...]
13:30
Liber-profesioniștii care activează în sectorul justiției sunt informați despre obligațiile de declarare și achitare a contribuțiilor de asigurări sociale de stat pentru anul 2026. Potrivit Legii nr. 489/1999 privind sistemul public de asigurări sociale, liber-profesionistul din domeniul justiției este persoana care își desfășoară activitatea sub una dintre formele prevăzute de lege, precum: avocat, notar, executor [...]
12:50
În loc să facem schimbări radicale sau liste interminabile de rezoluții, The Guardian sugerează un alt început de an: unul bazat pe simplificare. Publicația propune câțiva pași practici prin care ne putem face viața mai ușoară, renunțând la obiceiurile, presiunile și așteptările care ne consumă inutil energia, atât în viața de zi cu zi, cât [...]
11:50
Peste 20.000 persoane au fost plasate în câmpul muncii de la începutul anului 2025 de către ANOFM # ZdGust
De la începutul anului 2025, prin intermediul subdiviziunilor teritoriale pentru ocuparea forței de muncă ale Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM), au fost plasate în câmpul muncii 20024 persoane aflate în căutarea unui loc de muncă, dintre care 6372 șomeri (31,8%) și 764 șomeri-zilieri sau șomeri angajați pe perioadă determinată până la 3 luni. Din cele 20024 persoane plasate în [...]
11:00
Pentru oricine a petrecut ani întregi privind aceiași pereți bej aprobați de proprietar și visând la ziua în care va putea adăuga puțină personalitate propriei locuințe, culoarea anului 2026, aleasă de Pantone poate părea o provocare personală, scrie BBC. Este prima dată când albul este desemnat culoarea anului, iar decizia a stârnit numeroase reacții. Nuanța [...]
10:00
Aceste brioșe cu afine fără zahăr adăugat sunt prezentate drept una dintre cele mai gustoase opțiuni pentru un mic dejun pregătit în avans. Dulceața lor nu provine din zahăr rafinat, ci din ingrediente naturale. Banana bine coaptă și curmalele oferă gustul dulce, fără adaosuri artificiale, promite eatingwell.com. Rețeta se bazează pe un echilibru atent între ingrediente [...]
4 ianuarie 2026
13:50
Cafeaua și tensiunea arterială. De ce unii oameni sunt mai sensibili și care sunt cantitățile recomandate # ZdGust
Cafeaua poate să influențeze tensiunea arterială, dar nu la toate persoanele. De ce unii oameni sunt mai sensibili la consumul de cafea, cum ne dăm seama dacă cafeaua are sau nu impact asupra sănătății inimii, care sunt cantitățile sigure, dar și ce persoane ar trebui să evite complet consumul, HotNews detaliază mai jos. De ce [...]
10:00
Granola este o alegere perfectă pentru un mic dejun echilibrat, oferind un mix de cereale crocante, nuci și fructe uscate. În loc să o cumperi din magazin, poți prepara rapid granola acasă, folosind ingrediente simple și naturale. Partea și mai bună e că nu conține deloc zahăr rafinat. Ingrediente 200 g fulgi de ovăz 50 [...]
3 ianuarie 2026
18:00
Întărirea imunității prin alimentația zilnică rămâne o prioritate, mai ales în sezonul gripal sau în perioadele de stres accentuat. Fructele bogate în vitamina C, antioxidanți și fibre joacă un rol esențial în apărarea organismului. Printre cele mai populare opțiuni se numără fructele de pădure și citricele, care susțin imunitatea în mod complementar, nu concurențial, potrivit IndiaToday. [...]
17:30
Combinarea condimentelor îți oferă oportunitatea de a crea arome unice care să îmbogățească preparatele tale în funcție de stilul tău culinar. Cheia unui amestec de condimente reușit este să pornești de la o idee bună. Înainte de a începe, ar fi bine să iei în considerare aceste patru principii: inspirație, gust, textură și aspect, scrie [...]
16:10
Rezumatele AI de la Google pun în pericol sănătatea oamenilor prin informații medicale eronate # ZdGust
O investigație realizată de The Guardian a constatat că oamenii sunt expuși riscului de vătămare din cauza informațiilot medicale false sau înșelătoare furnizate de rezumatele de inteligență artificială ale Google. Compania a declarat că funcția sa AI Overviews, care utilizează inteligență artificială generativă pentru a oferi rezumate ale informațiilor esențiale despre un subiect sau o [...]
