Pașaportul moldovenesc urcă patru poziții în Henley Passport Index și ajunge pe locul 44, cu acces fără viză în 120 de țări

Fostul prim-ministru georgian Irakli Garibashvili a fost reținut după ce a ajuns la un acord cu procurorii, în baza căruia a fost condamnat la cinci ani de închisoare pentru spălare de bani la scară largă, potrivit JAM-News. Irakli Gharibashvili, care a ocupat funcțiile de ministru al apărării și prim-ministru al Georgiei între 2019 și 2024, …