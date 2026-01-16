Fracțiunea PAS din CMC are o nouă consilieră. Este născută în 2002 și a donat 9000 de lei pentru campania electorală

18:00

Autoritățile din Arabia Saudită, Qatar și Oman l-au convins pe președintele american Donald Trump să se abțină de un atac asuprea Iranul, a declarat un oficial saudit de rang înalt pentru agenția de știri AFP. „Cele trei țări din Golf au depus un efort diplomatic susținut, de ultim moment, pentru a-l convinge pe președintele Trump...