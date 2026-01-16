Crește numărul victimelor mușcăturilor de animale: Zeci de cazuri într-o singură săptămână
Tot mai multe persoane solicită ajutor medical după ce au fost mușcăte de animale. Doar în prima săptămâna din 2026, la Institutul de Medicină Urgentă s-au adresat în jur de 10 oameni. Medicii spun că, pe parcursul anului 2025, au fost înregistrate în jur de 500 de adresări, o creştere comparativ cu anii trecuţi.
„Amplasarea cea mai reușită”. A fost identificat locul pentru construcția Stadionului Național # TVR Moldova
Primăria orașului Sângera, municipiul Chișinău, vine cu inițiativa elaborării studiului de fezabilitate al proiectului Stadionului Național „Arena Națională” pe un teren de 25 de hectare situat la o distanță de 20 de kilometri de centrul capitalei. Autoritățile au estimat o investiție în valoare de 85 de milioane de euro în construcția acestui obiectiv.
Percheziții într-un dosar de contrabandă: Mașini din UE, dezmembrate ilegal în R. Moldova # TVR Moldova
Oamenii legii au pus în aplicare patru mandate de percheziție în municipiul Chișinău, în cadrul unei cauze penale inițiate pe faptul contrabandei.
15:10
„Sunteți cei care ne aduc cultura în casă” – președintele Maia Sandu, la Gala Premiilor în Cultură # TVR Moldova
Personalități marcante din teatru, literatură, muzică, dans și cinematografie au fost celebrate la Gala Premiilor în Cultură 2025, organizată de Ministerul Culturii. Evenimentul a reunit elitele artistice într-o seară dedicată excelenței și recunoașterii valorilor autentice. Premiile au fost înmânate de președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, și de ministrul Culturii, Cristian Jardan.
Ofițerul SVR care s-a sinucis în Cipru a vorbit cu Lavrov și cu un diplomat rus de la Chișinău # TVR Moldova
Anton Panov, ofițer al Serviciului de Informați Exiterne (SVR), care s-a sinucis la Ambasada Rusiei din Cipru săptămâna trecută, a vorbit mai întâi cu ministrul de Externe Serghei Lavrov, mai mulți ambasadori, inclusiv cu un diplomat rus de la Chișinău și de la Budapesta, potrivit The Insider.
Unirea cu România, opțiune personală a premierului Munteanu, dar integrarea UE rămâne prioritară # TVR Moldova
La un eventual referendum, prim-ministrul Alexandru Munteanu ar spune DA pentru Unirea Republicii Moldova cu România. El a precizat că aceasta ar fi decizia lui personală. Declaraţia a fost făcută pentru jurnaliştii de la Observatorul de Nord, în timpul unei vizite la Soroca. O declaraţie a avut şi preşedintele României, Nicuşor Dan.
Un moldovean a fost condamnat în Rusia la 11 ani de închisoare pentru „ajutor acordat inamicului” # TVR Moldova
Un cetățean al Republicii Moldova a fost condamnat în Rusia la unsprezece ani de închisoare pentru „ajutor acordat inamicului”.
„Apostolul” groazei: Condamnare pe viață pentru bărbatul care a exploatat o familie timp de 10 ani # TVR Moldova
Un bărbat în vârstă de 68 de ani a fost recunoscut vinovat de trafic de ființe umane, trafic de copii, viol și acțiuni cu caracter sexual neconsimțite. Printr-o sentință recent pronunțată, instanța de judecată i-a stabilit pedeapsa sub formă de detențiune pe viață.
Șase ucraineni, reținuți la frontieră după ce au plătit mii de dolari pentru a intra ilegal în RM # TVR Moldova
Șase migranți care intenționau să intre ilegal în Republica Moldova, fiind ascunși în compartimentul marfar al unui camion, au fost reținuți la frontieră în Punctul de Trecere a Frontierei comun Palanca-Maiaki-Udobnoe, pe sensul de intrare în Republica Moldova.
CFM modernizează infrastructura feroviară cu camere termice, GPS și iluminat strategic # TVR Moldova
Întreprinderea de Stat „Calea Ferată din Moldova” (CFM) implementează un proiect strategic de creștere a securității infrastructurii feroviare, care include instalarea de camere cu senzori termici, echipamente GPS și iluminat în puncte strategice.
Autoritatea Națională de Integritate (ANI) a demarat un control al averii și intereselor personale în cazul Elenei Grițco, deputat în Parlamentului Republicii Moldova din partea Partidului Nostru. Procedura a fost inițiată pe 16 decembrie 2025, ca urmare a unei sesizări care semnala posibile nereguli în declarațiile de avere ale deputatei.
Iachimovschi critică procedura din dosarul Plahotniuc: „Nu înțeleg prezența martorului” # TVR Moldova
Fostul șef adjunct al Procuraturii Anticorupție, Octavian Iachimovschi, actualmemte consilier juridic superior la Centrul de Resurse Juridice din Moldova, a observat că în dosarul lui Vladimir Plahotniuc instanța de judecată a acceptat martori care nu au nimic în comun cu învinuirile înaintate oligarhului, fapt ce sugerează tendința avocaților de a demonstra că acuzarea nu are probe, a estimat el.
Fosta președintă a Victoriabank, audiată ca martor în dosarul Plahotniuc, a fost trimisă în instanță # TVR Moldova
Dosarul în care este vizată fosta președintă a Victoriabank, Natalia Politov-Cangaș, disjuns din cauza penală cunoscută drept „Frauda bancară”, a fost transmis în instanța de judecată la data de 15 ianuarie 2026. Cauza a ajuns pe masa magistraților la mai bine de cinci ani de la finalizarea urmăririi penale și va fi examinată de Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani. Politov-Cangaș este acuzată de escrocherie și spălare de bani.
Incendiu într-un apartament din Chișinău: 27 de persoane, inclusiv 6 copii, au fost evacuate # TVR Moldova
27 de persoane, inclusiv 6 copii, care riscau să se intoxice cu fum în urma unui incendiu izbucnit într-un apartament din Chișinău, au fost evacuate, informează Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU).
Patru bărbați, reținuți de oamenii legii după ce au atacat un antreprenor în raionul Anenii Noi # TVR Moldova
Oamenii legii au reținut patru persoane bănuite de comiterea unei tâlhării.
Șeful Poliției de la Glodeni, suspendat după ce subalternul său a fost prins beat la volan # TVR Moldova
Conducerea Inspectoratului General al Poliției a dispus suspendarea din funcție a polițistului prins beat la volan din Glodeni, Anatolie Muncă, precum și a șefului Inspectoratului de Poliție Glodeni, pentru deficiențe grave de management și lipsă de control asupra disciplinei personalului. Conform site-ului poliției de la Glodeni, instituția este condusă de Ion Bandalac.
Circulația rutieră pe drumurile naționale se desfășoară în condiții de iarnă, precizează Administrația Națională a Drumurilor. La moment, drumurile sunt practicabile, iar partea carosabilă este preponderent uscată. În zona de nord a țării, pe alocuri înzăpezită.
A cerut bani ca să închidă un dosar de violență în familie: Polițist din Nisporeni, condamnat # TVR Moldova
Un ofițer de sector al Inspectoratului de Poliție Nisporeni a fost condamnat pentru corupere pasivă, după ce a pretins și a primit 4 mii de lei pentru a închide un dosar de violență în familie. Potrivit sentinței pronunțate la 15 ianuarie 2026, ofițerul a fost sancționat cu o amendă de 50.000 de lei și privat de dreptul de a ocupa funcții publice pe un termen de doi ani.
Ministrul Sănătății din România, Alexandru Florin Rogobete, în vizită oficială la Chișinău # TVR Moldova
Ministrul Sănătății din România, Alexandru Florin Rogobete, efectuează astăzi, 16 ianuarie, o vizită oficială la Ministerul Sănătății al Republicii Moldova.
Șeful Serviciului de Patrulare din Glodeni, Anatolie Muncă, a fost prins beat la volan # TVR Moldova
În seara de 15 ianuarie, șeful Serviciului Patrulare din raion, Anatolie Muncă, a fost oprit în trafic, fiind bănuit că s-ar fi aflat la volan în stare de ebrietate, scrie NordNews.md.
Președintele american Donald Trump a lăudat joi ‘gestul magnific’ al liderei opoziției venezuelene, Maria Corina Machado, care i-a înmânat medalia Premiului Nobel pentru Pace în timpul întâlnirii lor de la Casa Albă, scrie TVR Info.
Cum își justifică șeful ANRE leafa de 127.000 de lei pe lună: „E greșit să comparăm salariile” # TVR Moldova
„Este greșit să comparăm salariile cu alte domenii, industrii”, spune directorul Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE), Alexei Taran, cu referire la proiectul de lege ce prevede plafonarea salariilor pentru șefii autorităților care reglementează piața financiară, energetică și cea a comunicațiilor. Potrivit funcționarului, principiul de salarizare este similar instituțiilor cu profil similar din alte state.
Șoferul Mercedesului a fost reținut în dosarul accidentului de la Cimișlia, în care au murit un copil de opt luni și un bărbat de 27 de ani, informează Poliția.
Anul 2025 a marcat un capitol important pentru cultura din Republica Moldova, cu reuşite importante, dar și cu provocări ce reflectă necesitatea unor reforme și investiții sustenabile. Reprezentanților Minsiterului Culturii susţin că domeniul este unul ce va continua să fie valorificat și în 2026, iar printre priorităţi sunt implementarea unor proiecte naţionale şi elaborarea unei politici culturale mai dinamice.
Republica Moldova a fost evaluată astăzi în Parlamentul European, în cadrul noilor Facilități europene pentru reformă și creștere. Directorul general al Comisiei Europene pentru Vecinătatea Estică și Extindere, Gert Jan Koopman, spune că rezultatele sunt extrem de încurajatoare și că Republica Moldova este singura țară care a depășit toate cerințele primei etape, dar avertizează că urmează un an decisiv.
Ninsoarea a golit magazinele ÎN CARE se vând sănii. Cererea a crescut brusc în ultimele săptămâni, astfel încât stocurile s-au epuizat. Vânzătorii mărturisesc că nu au fost pregătiţi, pentru că, în anii trecuţi nu prea a fost zăpadă.
Ziua Culturii Naționale, celebrată la Chișinău: 176 de ani de la nașterea lui Mihai Eminescu # TVR Moldova
E zi de mare sărbătoare pentru cultura română. Se împlinesc 176 de ani de la nașterea marelui poet Mihai Eminescu, simbol al literaturii și identității naționale. Astăzi este celebrată şi Ziua Culturii Naţionale și s-au depus flori la bustul poetului de pe Aleea Clasicilor din Chișinău. Atmosfera a fost acompaniată de un recital de poezii eminesciene.
Ministerul Educației și Cercetării anunţă cea mai amplă reformă a manualelor școlare, menită să alinieze sistemul de învăţământ din Republica Moldova la standardele europene.
„Una din căile de a fi împreună”. N. Dan, despre declarația M. Sandu legată unirea RM cu România # TVR Moldova
Integrarea europeană a Republicii Moldova constituie “una din căile de a fi împreună”, a declarat, joi, președintele Nicușor Dan, în cadrul primului său discurs anual de politică externă susținut la reuniunea cu șefii misiunilor diplomatice acreditați în România, scrie CaleaEuropeană.ro.
Aproximativ un miliard anual pentru Furtul miliardului. Gavrilița: „Datoria nu dispare așa simplu” # TVR Moldova
Republica Moldova continuă să plătească anual aproximativ un miliard de lei, 58 de milioane de dolari, pentru acoperirea datoriilor generate de „Furtul Miliardului”. Despre acest lucru a vorbit ministrul Finanțelor, Andrian Gavrilița, în cadrul emisiunii „Punctul pe Azi” de la TVR MOLDOVA.
Petru Rusu este cel mai tânăr profesor de la Colegiul de Arte „Nicolae Botgros” din Soroca. După ce a făcut studii la Cluj-Napoca, a decis să revină în orașul de unde a pornit.
Termoelectrica S.A. a venit cu precizări oficiale după apariția în spațiul public a unor facturi ridicate la energia termică aferente lunii decembrie 2025, care au generat nemulțumiri în rândul consumatorilor din municipiul Chișinău.
Rusia intensifică atacurile aeriene asupra Ucrainei, provocând criză energetică în plină iarnă # TVR Moldova
Armata rusă şi-a intensificat atacurile aeriene asupra infrastructurii civile din Ucraina, cauzând o criză energetică severă în plină iarnă. Potrivit autorităţilor de la Kiev, noaptea trecută forțele ucrainene au doborât aproximativ 60 dintre cele peste 80 de drone lansate de Rusia. Lovituri directe care au provocat pagube au fost înregistrate în treisprezece locații din diferite regiuni ale ţării.
Nicușor Dan sugerează apropierea dintre R. Moldova și România prin integrarea europeană # TVR Moldova
Integrarea europeană a Republicii Moldova constituie “una din căile de a fi împreună”, a declarat, joi, președintele Nicușor Dan, în cadrul primului său discurs anual de politică externă susținut la reuniunea cu șefii misiunilor diplomatice acreditați în România, scrie CaleaEuropeană.ro.
Deși autoritățile pregătesc legalizarea criptomonedelor în Republica Moldova, ministrul Finanțelor, Andrian Gavriliță, privește domeniul cu prudență. Oficialul susține că acestea nu ar trebui considerate investiții clasice, ci mai degrabă un instrument speculativ, avertizând asupra riscurilor asociate.
La 15 ianuarie, îndeosebi, ne amintim de Mihai Eminescu, de parcă în celelalte zile n-am putea să o facem.
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) urmează să aprobe noile tarife la gazele naturale la sfârșitul lunii ianuarie - începutul lunii februarie. Despre acest lucru a vorbit în cadrul unei conferințe de presă Alexei Taran, directorul general al ANRE.
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) al Republicii Moldova recomandă cetățenilor să evite călătoriile în Iran și, celor aflați deja pe teritoriul țării, să ia în considerare părăsirea imediată a acesteia pe rute sigure disponibile.
Eșec în primă instanță pentru un consilier raional, care a pretins un mil. de lei de la TVR Moldova # TVR Moldova
Judecătoria Chişinău, sediul Centru, a respins, pe 13 ianuarie, ca nefondată cererea de chemare în judecată depusă de Ghenadie Ganu, consilier raional din Anenii Noi, împotriva Studioului TVR Chișinău, prin care solicita constatarea defăimării onoarei, demnității și reputației sale profesionale. Litigiul vizează o știre publicată în luna martie 2025, în care se menționa că protagonistul a fost condamnat la muncă neremunerată în folosul comunității după ce a fost depistat conducând în stare de ebrietate. Hotărârea integrală a fost făcută publică la 13 ianuarie.
Franța furnizează două treimi din capacitățile de informații ale Ucrainei, spune Macron # TVR Moldova
Preşedintele francez Emmanuel Macron a afirmat joi că ţara sa furnizează Ucrainei două treimi din capacităţile de informaţii în războiul cu Rusia, transmite TVR Info.
Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” informează despre finalizarea activitatății Comisiei de anchetă de serviciu care a verificat legalitatea și corectitudinea eliberării diplomelor de rezidențiat pentru cetățenii străini. Ancheta a fost inițiată după ce în spațiul public au apărut informații controversate privind legalitatea eliberării diplomelor de rezidențiat pentru cetățenii străini.
Front comun: procurorii și avocații cer respingerea cererii lui Platon în dosarul Plahotniuc # TVR Moldova
Procurorii și avocații lui Plahotniuc sunt împotriva audierii lui Veaceslav Platon în calitate de martor al acuzării în dosarul lui Vladimir Plahotniuc. Instanța a satisfăcut cererea celor două părți. Controversatul afacerist a depus o cerere în instanță să fie audiat, pretinzând că nimeni din Republica Moldova nu ar deține informații complete despre cazul oligarhului.
Curtea Constituțională a înregistrat sesizarea lui Nicanor Ciochină: Ce vrea fostul primar? # TVR Moldova
Pe 14 ianuarie 2026, Curtea Constituțională a Republicii Moldova a înregistrat pe rol sesizarea depusă de fostul primar al comunei Boldurești, Nicanor Ciochină, în dosarul în care este judecat pentru comiterea unui accident rutier soldat cu moartea unui adolescent şi fugă de la locul faptei.
MAE al R. Moldova clarifică: Decizia SUA nu afectează călătoriile în interes turistic sau de muncă # TVR Moldova
Statele Unite ale Americii oprește eliberarea vizelor de imigrare pentru 75 de țări, în cadrul noii politici de combatere a imigrației ilegale, lansată de președintele Donald Trump. Suspendarea va intra în vigoare pe 21 ianuarie și va fi aplicată pe termen nelimitat. Printre statele vizate este și Republica Moldova. Decizia vizează suspendarea temporară a vizelor de reunificare familială, a vizelor de muncă, precum și anularea programului Loteria Green Card. Experții spun că măsura nu este îndreptată în mod special împotriva Republicii Moldova, ci face parte dintr-o strategie politică internă.
În Moldova, trei morți și zeci de răniți în ultimele 24 de ore în urma accidentelor rutiere # TVR Moldova
Accidente cu sfârşit tragic pe şosele naţionale. Doar pe parcursul zilei de ieri au decedat trei oameni, printre care un bebeluş, iar alte zeci de persoane au ajuns la spital. Unul dintre cele mai grave cazuri a avut loc pe drumul naţional Chişinău-Hânceşti-Cimişlia-Comrat. Un tânăr de 27 de ani şi un copil de opt luni au murit, după ce maşina în care se aflau a fost lovită lateral de un alt automobil.
