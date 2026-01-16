Crește numărul victimelor mușcăturilor de animale: Zeci de cazuri într-o singură săptămână

14:10

Accidente cu sfârşit tragic pe şosele naţionale. Doar pe parcursul zilei de ieri au decedat trei oameni, printre care un bebeluş, iar alte zeci de persoane au ajuns la spital. Unul dintre cele mai grave cazuri a avut loc pe drumul naţional Chişinău-Hânceşti-Cimişlia-Comrat. Un tânăr de 27 de ani şi un copil de opt luni au murit, după ce maşina în care se aflau a fost lovită lateral de un alt automobil.