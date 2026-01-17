Peste 80 de tone de apă, livrate gratuit de Bobotează lăcașelor sfinte din Chișinău

06:00

Polul Sud geografic este marcat de un reper fix și de stația științifică „Amundsen-Scott”, însă calota glaciară pe care se află acestea se mișcă continuu.Gheața din Antarctica nu este statică: ea alunecă încet, cu o viteză de aproximativ 10 metri pe an, de la centrul continentului către coastă, sub propria greutate. Prin urmare, poziția exactă a polului, definită ca punctul de intersecție al a