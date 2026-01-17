Parcul din str. Braniștii a devenit, după reabilitare, inima sectorului Rîșcani
Noi.md, 17 ianuarie 2026 19:30
Dacă în urmă cu doar cîțiva ani, Parcul „Dumitru Rîșcanu”, care este unul dintre cele mai mari spații verzi din Chișinău, cu o suprafață de peste 6 hectare, era într-o stare deplorabilă, astăzi, acest loc renaște și devine un punct de atracție pentru locuitorii capitalei.Primăria Chișinău a construit un complex sportiv modern cu terenuri de fotbal, volei pe plajă, baschet, tenis de cîmp, tenis
• • •
Acum 5 minute
20:00
Tot mai multe persoane cer ajutor medical după ce au fost mușcate de animale. Doar în prima săptămîna din 2026, la Institutul de Medicină Urgentă s-au adresat în jur de 10 oameni.Medicii spun că, pe parcursul anului 2025, au fost înregistrate în jur de 500 de adresări, o creştere comparativ cu anii trecuţi.{{858739}}"Anul trecut, s-au adresat în jur de 450-500 de persoane, maturi, în cele
20:00
În Polonia s-a declarat că s-ar putea înregistra progrese în căutarea Camerei de Chihlimbar.După cum a declarat cercetătorul polonez Jan Delingowski, căutările ar putea avansa ca urmare a ultimelor cercetări efectuate în jurul localității Dzemiany. Într-unul dintre siturile arheologice, utilajele au dat peste o construcție din beton îngropată, care ar putea fi o parte a unui buncăr.{{85826
Acum o oră
19:30
Un număr de 240 de profesori universitari de la noi a au finalizat cursuri de limbă engleză, obținînd competențele necesare pentru a preda studenților străini.De aceste cursuri au beneficiat cadre didactice de la Universitatea Tehnică a Moldovei, Academia de Studii Economice din Moldova, Universitatea de Stat din Moldova și Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”. Inițiativa face parte
19:30
Acum 2 ore
19:00
Sediul renovat al Oficiului Medicilor (OMF) de Familie Bursuc din raionul Nisporeni a fost inaugurat vineri, notează Noi.md.Lucrările au inclus reparația fațadei și a pereților interiori, înlocuirea pardoselilor vechi, schimbarea ușilor, modernizarea sistemelor de electricitate, apă și canalizare, reparația soclului și a pereului etc.{{859218}}Valoarea totală a proiectului este de 855 de m
18:30
Direcția Generală Finanțe a Consiliului Raional Cahul a organizat vineri o ședință de lucru consacrată examinării unor aspecte esențiale ale procesului bugetar, cu accent pe instituțiile din domeniul educației.Valentina Smeșnoi, șef adjunct al Direcției Generale Finanțe, a prezentat principalele aspecte ce se referă la respectarea cadrului normativ în procesul bugetar. De asemenea, Maria Bichi
18:30
În ajunul sărbătorii Botezului Domnului, în municipiul Bălți va fi amenajat un singur loc pentru tradiționalele scufundări de Bobotează.Acest loc va fi amplasat la Lacul Orășenesc și va fi disponibil pentru toți doritorii pe data de 19 ianuarie 2026.“În data de 19 ianuarie, la ora 12:00, preotul va oficia slujba de sfințire a locului destinat tradiționalelor scufundări de Bobotează,” anunț
Acum 4 ore
18:00
Numărul copiilor născuți prematur în Republica Moldova a scăzut cu aproape 25 la sută față de acum nouă ani.Potrivit Agenției Naționale pentru Sănătate Publică, în anul 2015 s-au născut peste 2000 de copii prematuri, dintre care 145 decedați. Cinci ani mai tîrziu, numărul acestora a scăzut cu aproape 340 de prematuri. În 2023, cifra a ajuns la 1538 de nou – născuți, iar în 2024 la 1550.{{8
17:30
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, se va întîlni pe 19 ianuarie, la sediul NATO din Bruxelles, cu ministrul Apărării al Danemarcei, Troels Lund Poulsen, și cu șeful MAE al Groenlandei, Vivian Motsfeldt.Acest lucru a fost anunțat de serviciul de presă al alianței. {{858909}}„Luni, 19 ianuarie, secretarul general al NATO, Mark Rutte, se va întîlni la sediul NATO din Bruxelles cu ministr
17:30
Boxerul moldovean, Alexandru Paraschiv, a împărtășit amintiri despre cum a început calea sa în sport. Primul său antrenor în box a fost tatăl său, Iurie Paraschiv, care încă din copilărie l-a inițiat pe fiul său în sport și a pus bazele viitoarei sale cariere.Potrivit lui Alexandru, într-un mediu sportiv el s-a aflat încă din copilărie.{{859213}}„De la patru ani sînt în sală! Purtam mereu
17:00
Cu prilejul sărbătorii Bobotezei, S.A. „Apă-Canal Chișinău” va livra gratuit peste 80 de tone (80.000 de litri) de apă potabilă către cinci lăcașe sfinte din municipiul Chișinău, pentru a fi sfințită și oferită credincioșilor.Tradițional, de peste zece ani, Furnizorul de apă asigură, cu ocazia Bobotezei, livrarea gratuită a apei către bisericile din capitală, contribuind astfel la desfășurarea
16:30
Administrația Federală a Aviației Civile din SUA (FAA) a recomandat companiilor aeriene să fie prudente atunci cînd zboară deasupra anumitor țări din America Latină.Este vorba despre Mexic, statele din America Centrală, precum și Ecuador și Columbia. {{859387}}Avertismentul pentru piloți va fi valabil 60 de zile. FAA a explicat această decizie prin riscurile legate de posibile activități m
16:30
Preşedintele cubanez, Miguel Diaz-Canel, a reafirmat vineri disponibilitatea ţării sale de a se angaja în dialog cu Statele Unite, însă fără a face „vreo concesie politică”.„Vom fi întotdeauna deschişi dialogului şi îmbunătăţirii relaţiilor dintre cele două ţări, însă pe picior de egalitate şi pe baza respectului reciproc”, a declarat preşedintele cubanez într-un discurs la Havana, în faţa amb
16:30
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a venit cu o reacție în legătură cu drona găsită astăzi la Telenești, notează Noi.md."În contextul identificării pe teritoriul Republicii Moldova a unei drone de origine rusă, Ministerul Afacerilor Externe subliniază că orice dronă care ajunge în spațiul aerian sau pe teritoriul țării reprezintă o amenințare la adresa securității naționale și o încălcare a s
Acum 6 ore
16:00
Moldova își desemnează astăzi reprezentantul la concursul Eurovision Song Contest, în cadrul finalei naționale organizate, în premieră, la Arena Chișinău. Show-ul începe la ora 19:00.Producătorul evenimentului, Roman Burlaca, a declarat la emisiunea Zi de Zi că ediția din acest an marchează revenirea Moldovei în competiție după o pauză și aduce un format nou.{{857921}}„Este, într-adevăr, u
15:30
Președintele interimar al Venezuelei, Delcy Rodríguez, a făcut o serie de schimbări în cadrul guvernului țării. Ea a scris despre aceasta pe pagina sa de socializare X.Una dintre deciziile sale a fost aceea de a uni ministerele industriei și producției naționale, precum și ministerul comerțului național într-un singur departament. {{859363}}„Am luat decizia de a reuni ministerele industrie
15:30
Actorul și regizorul Igor Caras a fost distins cu Premiul „Emil Loteanu” pentru contribuția semnificativă la dezvoltarea cinematografiei naționale.Evenimentul a avut loc în cadrul ceremoniei de decernare a premiilor din domeniul culturii. O performanță notabilă a lui Igor Caras este rolul lui Cioroian în filmul „Plaha”.{{857330}}Igor Caras nu a putut fi prezent la ceremonie. Premiul a fost
14:30
Asociația Presei Sportive din Moldova a introdus noi criterii de selecție a celor mai buni sportivi și efectuează o „curățare” în propriilor rînduri.Despre acest lucru a vorbit președintele Asociației Presei Sportive din Moldova (APSM), Eduard Ciobanu, dezvăluind într-un interviu mecanismele interne de funcționare ale organizației și explicînd de ce alegerea „celor mai buni zece sportivi ai an
14:30
Furtuna tropicală „Ada” (cunoscută și sub numele de „Nokaen”) a provocat grave probleme în transportul de mărfuri în Filipine.Peste 6.000 de persoane, 37 de nave și peste 2.300 de transporturi pe șine au rămas blocate în porturi.{{847713}}Paza de coastă filipineză a menționat că cele mai mari întîrzieri se înregistrează în porturile situate în estul și centrul Vasaii, în regiunea Bicol și
Acum 8 ore
14:00
Perciun: "Studenții, care au semnalat despre gîndacii din cămin, nu vor fi pedepsiți" # Noi.md
Studenții care au făcut publice condițiile insalubre din căminele Universității Tehnice din Moldova (UTM) nu vor fi pedepsiți de conducerea instituției, a declarat ministrul Educației și Cercetării, Dan Perciun.Oficialul a subliniat că va monitoriza personal cazul și că rectorul UTM i-a dat asigurări că studenții nu vor fi supuși niciunei penalizări pentru că și-au exprimat nemulțumirile în mo
14:00
Experții secției tehnico-explozivă a Poliției au examinat aparatul de zbor. S-a stabilit că este de model Gerbera, ca și ultimele depistate la noi în țară.Acesta nu conține explozibil și nu a prezentat un pericol pentru cetățeni, notează Noi.md.{{859563}}"Amintim că, la observarea unui asemena obiect nu este voie de apropiat sau atins. În acel moment apelați 112.Precizăm că, o asemenea
13:30
Poliția a anunțat reținerea a două persoane – un curier și un colector de bani, ambii cetățeni străini – implicați într-o schemă de escrocherie care țintește, în special, persoanele în etate.Potrivit autorităților, vineri au mai fost documentate alte două tentative similare, însă acestea au eșuat datorită vigilenței cetățenilor, care nu au dat curs solicitărilor și au alertat poliția.{{858
13:30
O serie de inundații puternice s-au abătut asupra statului australian Victoria după o furtună puternică.Ca urmare a dezastrului natural, Great Ocean Road, una dintre principalele atracții turistice din Australia, a fost grav afectată. Circulația pe autostradă este blocată. {{857014}}Curenții de noroi au purtat zeci de mașini în mare, iar peste șase mii de case au rămas fără electricitate,
13:00
Doritorii de a explora un univers artistic unic și profund pot vizita expoziția comemorativă "ANDREI SÎRBU. Arhipelaguri ale tăcerii", care este vernisată la Muzeul Național de Artă al Moldovei, notează Noi.md.Lucrările lui Andrei Sîrbu impresionează prin concept, forța interioară a geometriei, unde linia și culoarea se unesc și creează o profunzime aparte. Expoziția ne transpune în lumea imag
13:00
"La noi, se exagerează cu zonele de protecție și atunci cineva încearcă să creeze anumite scheme și să facă atac raider în privința agenților economici, pe dezvoltatori, pe care eu îi consider, după 12 ani lucrați în sistem, ultimii patrioți, care investesc la noi acasă, creează locuri de muncă, plătesc impozite". De această părere este Ion Ștefăniță, expert în managementul patrimoniului cultural,
12:30
Politicianul, economistul și analistul Serghei Banari și-a exprimat în cadrul emisiunii «Федорова Show» opinia cu privire la perspectivele pieței imobiliare din Moldova.Potrivit acestuia, o scădere semnificativă a prețurilor este posibilă după încheierea războiului din Ucraina.{{859179}}„Imediat ce se va termina criza din Ucraina, vom observa cum aceste prețuri vor scădea”, a declarat Bana
Acum 12 ore
12:00
Recent, Alexandru Paraschiv a adus o mare bucurie în lumea sportului moldovenesc, cîștigînd medalia de bronz istorică pentru Moldova la Campionatul Mondial care a avut loc în Dubai. Într-un interviu acordat Noi.md, sportivul a vorbit despre greutățile întîmpinate la turneu și despre planurile sale de viitor.Potrivit lui Paraschiv, una dintre principalele greutăți înaintea competițiilor rămîne
12:00
În ședința publică de vineri, membrii Consiliului Audiovizualului (CA) au votat pentru inițierea consultărilor publice asupra Regulamentului privind procedura de certificare a notificatorilor de încredere. Propunerile vor fi prezentate pînă pe 30 ianuarie 2026.Regulamentul instituie statutul de „notificator de încredere”, adică persoane sau organizații capabile să identifice și să raporteze co
11:30
Poliția informează că, în urmă cu aproximativ o oră, a fost sesizată de un vînător care a comunicat că, la intrarea în satul Nucăreni din raionul Telenești, pe malul unui iaz a observat o dronă cu lungimea de aproximativ 2,5 metri.Zona a fost imediat izolată, iar specialiștii secției tehnico-explozive urmează să investigheze obiectul în detalii, notrează Noi.md.Apel către cetățeni: În cazu
11:30
Și acest weekend vine la pachet cu o serie de evenimente culturale, pe care ar fi păcat să le ratezi.Echipa portalului de știri Noi.md a făcut o listă și îți recomandă să o răsfoiești.Diverse: Târgul de Crăciun din Chișinău 2025 - 5 Decembrie 2025 - 18 Ianuarie 2026, Piaţa Marii Adunări Naţionale Ceaunul Ciobanului - 18 Ianuarie 2026, 12:00, Sobor Family Resort Soirées Musicales:
11:00
Ministerul Educației are grijă de studenții moldoveni și raportează regulat despre reparațiile efectuate în cămine.Însă imaginile publicate de studenți demonstrează de mai mulți ani contrariul: condițiile de acolo sînt departe de a fi confortabile. Și asta în condițiile în care trebuie să plătești pentru cazare. Îar în timp ce ministerul raportează, studenții împart camerele cu gîndaci
11:00
Ambasada Ucrainei în Iran și-a întrerupt activitatea din cauza agravării situației de securitate din țară.Despre aceasta a fost anunțat de misiunea diplomatică ucraineană pe pagina sa de Facebook. {{859295}}În declarație se menționează că decizia a fost luată pe fondul înrăutățirii situației, însă nu se precizează termenele concrete pentru reluarea activității, informează Noi.md, citînd ca
10:30
Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova celebrează „Ziua Diplomatului”, notează Noi.md.Instituția anunță că o desemnează pe Corina Călugăru, ambasador al Republicii Moldova în Franța, Diplomatul Anului 2025.Titlul i-a fost acordat pentru contribuția remarcabilă la promovarea intereselor Republicii Moldova și consolidarea profilului său internațional.Ziua Diplomatului 2026,
10:30
De-a lungul tuturor anilor de independență a Republicii Moldova, ba pe malul stîng, ba pe cel drept al Prutului s-a pus problema unificării celor două țări înfrățite. Atît în Republica Moldova, cît și în România există forțe politice care și-au stabilit drept una dintre principalele sarcini unirea Republicii Moldova cu România.În același timp, dacă intrăm în esența obiectivelor stabilite de po
10:00
Vă invităm zilnic să cunoașteți cele mai importante evenimente ale zilei. An de an fiecare zi este unică în felul său. Cele mai importante știri ale zilei de 17 ianuarie sînt:17 ianuarie — a 17-a zi a anului conform Calendarului Gregorian. Pînă la sfîrşitul anului au rămas 348 de zile.Sărbători religioase sau Ortodoxe:4 17 Soborul Sf. 70 de Apostoli. Sf. Cuv. TeoctistCe se sărbător
10:00
Administrația Națională a Drumurilor (AND ) informează participanții la trafic că, la această oră, drumurile publice naționale sînt practicabile, iar partea carosabilă este preponderent uscată, notează Noi.md.Circulația rutieră se desfășoară în condiții de iarnă. Intervențiile nocturne au avut loc, la necesitate, pe sectoare ale drumurilor naționale și regionale din raioanele Briceni, Dondușen
09:30
Astăzi, în Moldova se așteaptă cer variabil. Vremea va fi rece, fără precipitații.Pe drumuri se va forma ghețuș, avertizează meteorologii.Vîntul va sufla din nord, slab pînă la moderat.Ziua, în sudul țării temperatura aerului va fi de -7... -5°C.În centru se așteaptă -9...-7°C, iar în nord termometrele vor indica în jur de -12... -10°C.Noaptea, mercurul termometrelor va coborî
Acum 24 ore
06:30
Elena Mărgineanu: "Avem o admirație exagerată pentru străini, dar trebuie să ne iubim rădăcinile moldovenești" # Noi.md
"Starea demoralizantă din Republica Moldova îi împinge pe moldoveni să plece. Pentru a opri acest proces, trebuie să ne amintim imediat de avantajele noastre de a fi moldoveni și să punem interesul național în politicile elaborate de stat". De această părere este Elena Mărgineanu, doctor în drept, lector universitar la Universitatea Liberă Internaţională din Moldova (ULIM), membru al Consiliului r
06:00
Polul Sud geografic este marcat de un reper fix și de stația științifică „Amundsen-Scott”, însă calota glaciară pe care se află acestea se mișcă continuu.Gheața din Antarctica nu este statică: ea alunecă încet, cu o viteză de aproximativ 10 metri pe an, de la centrul continentului către coastă, sub propria greutate. Prin urmare, poziția exactă a polului, definită ca punctul de intersecție al a
05:30
Politicianul, economistul și analistul Serghei Banari a comentat în cadrul emisiunii „Федорова Show” declarațiile președintei Maia Sandu cu privire la unirea Moldovei cu România.„Nu, acest lucru nu se va întîmpla. Liniștiți-vă, nu ascultați declarațiile prostești și visele roz ale acelor oameni care încearcă să distragă atenția de la eșecul total în toate domeniile – economie, finanțe, perspec
05:00
Măsurătorile geodezice efectuate cu ajutorul tehnologiilor avansate, precum GPS și interferometria radar din satelit (InSAR), au arătat că Peninsula Iberică – teritoriul Spaniei și Portugaliei – suferă o mișcare de rotație foarte lentă, dar măsurabilă, în sensul acelor de ceasornic.Această mișcare, care reprezintă doar cîțiva milimetri pe an, se explică prin interacțiunea complexă a forțelor t
04:30
Vasile Tarlev: „Președintele trebuie să fie un garant al Constituției, nu un susținător al ideilor care încalcă principiile acesteia” # Noi.md
Președintele partidului „Viitorul Moldovei”, deputatul Vasile Tarlev, a comentat declarația controversată a președintei Maia Sandu privind posibila susținere a unirii Moldovei cu România.În opinia lui Tarlev, astfel de declarații contravin Constituției, pun în pericol suveranitatea și independența țării și riscă să divizeze societatea.Președintele nu este un simplu comentator politic și ni
04:00
Experții au stabilit că zgomotul rutier determină adesea femelele greieri să aleagă parteneri nepotriviți.În prezența femelei, masculul începe să „cînte”, scoțănd sunete cu aripile. Acest lucru necesită o cantitate considerabilă de energie, astfel încît aceste sunete conțin informații importante despre caracteristicile masculului.Oamenii de știință au organizat împerecherea femelelor cu ma
03:30
Primăria orașului Sîngera, municipiul Chișinău, vine cu inițiativa elaborării studiului de fezabilitate al proiectului Stadionului Național „Arena Națională” pe un teren de 25 de hectare situat la o distanță de 20 de kilometri de centrul capitalei.Autoritățile au estimat o investiție în valoare de 85 de milioane de euro în construcția acestui obiectiv.{{838795}}„Astfel, la inițiativa noast
03:00
Sonda Solar Orbiter a stabilit recordul pentru cea mai lungă serie continuă de imagini ale unei zone solare active — aproape 94 de zile.În perioada 16 aprilie - 18 iulie 2024, au fost efectuate observații asupra regiunii NOAA 13664.Datorită caracteristicilor orbitei sondei și datelor observatorului Solar Dynamics Observatory, oamenii de știință au reușit să observe Soarele aproape continuu
02:30
Vineri, 16 ianuarie 2026, viceprim-ministrul pentru reintegrare, Valeriu Chiveri, l-a primit într-o vizită de curtoazie pe ambasadorul Israelului în Republica Moldova, Yoram Elron.Oficialii au discutat despre situația regională, prioritățile guvernamentale în domeniul politicilor de reintegrare a țării, fiind evidențiate măsurile pe care le întreprinde Chișinăul pentru a rezolva problemele cu
02:00
Oamenii de știință au descoperit la păsările Paradisului o strălucire ascunsă, invizibilă pentru ochiul uman # Noi.md
Oamenii de știință, studiind celebrele păsări ale Paradisului din Noua Guinee sub lumina ultravioletă, au descoperit că penajul lor, și așa strălucitor, are o frumusețe ascunsă — o biofluorescență intensă.Structuri speciale din pene absorb lumina UV și o reemit sub formă de strălucire vizibilă, intensificînd nuanțele deja saturate de albastru, violet și verde.Anterior se credea că o fluoresc
01:30
Copii folosiți la cerșetorie în Chișinău: Primăria îndeamnă cetățenii să nu finanțeze abuzul # Noi.md
Primăria Municipiului Chișinău, prin Direcția Generală pentru Protecția Drepturilor Copilului, a lansat un apel către locuitorii Capitalei să nu închidă ochii în fața exploatării copiilor și să nu susțină, chiar și neintenționat, rețelele de cerșetorie.Municipalitatea avertizează că, pe străzile din Chișinău, copiii implicați în cerșetorie nu sunt ajutați prin oferirea de bani, ci sunt menținu
01:00
Astronomii britanici au descoperit în interiorul nebuloasei Inelul, situată în constelația Lira, prezența unei „benzi” gigantice de atomi de fier cu o lungime de 3 trilioane de km și o masă comparabilă cu cea a planetei Marte, a informat serviciul de presă al Universității College din Londra (UCL).„Cînd am procesat datele obținute cu ajutorul instrumentului WEAVE după conectarea acestuia la te
00:30
Premiul Travelers' Choice Awards Best of the Best a prezentat clasamentul celor mai bune destinații pentru călătorii independente. Lista conține 25 de destinații.Pe primul loc în clasament se află orașul Dublin, Irlanda. Se remarcă faptul că acesta este un loc ideal pentru odihna cu întreaga familie. În oraș poți merge pe urmele scriitorilor, poți vizita grădina zoologică și poți cumpăra o exc
