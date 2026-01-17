Escrocheriile la telefon, mai periculoase pentru persoanele în etate

19:00

Condiții mai bune pentru acordarea serviciilor medicale au fost create la Oficiul de Sănătate Taraclia din raionul Cantemir. Clădirea a fost reparată cu sprijinul financiar al Companiei Naționale de Asigurări în Medicină (CNAM).Bugetul total al proiectul este de peste 731 de mii de lei, dintre care circa 658 de mii au fost alocați din fondul de dezvoltare și modernizare a prestatorilor publici