Cauțiunea imensă pentru care a fost eliberată din celulă Timoșenko. Obligată să predea pașaportul și să poarte brățară

Tariful la gazele naturale ar fi trebuit deja să scadă la 14-15 lei pentru un metru cub, însă acest lucru nu se întâmplă din cauza „devierilor" financiare acumulate anterior. Explicația a fost oferită de Alexandr Slusari, membru al Consiliului Energocom, în cadrul unei emisiuni de la Jurnal TV. Potrivit acestuia, tariful de distribuție a […]