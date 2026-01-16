Cauțiunea imensă pentru care a fost eliberată din celulă Timoșenko. Obligată să predea pașaportul și să poarte brățară
Realitatea.md, 16 ianuarie 2026 15:40
Iulia Timoșenko, fosta prim-ministră a Ucrainei, a fost eliberată din celulă pentru cauțiune de 33 de milioane de hrivne. Ex-oficiala este suspectată că ar fi mituit deputați din Rada Supremă. Conform presei Ucrainene, politiciana nu poate părăsi regiunea Kiev fără permisiunea anchetatorilor. Timoșenko a fost obligată să poarte brățară electronică și să predea pașaportul străin.
Acum 5 minute
16:00
Schimbarea începe cu noi: Serviciul protecție internă și anticorupție – vocea integrității în cadrul Ministerului Afacerilor Interne # Realitatea.md
Integritatea, pe lângă obligația legală, reprezintă elementul care susține securitate publică, o Poliție profesionistă și o frontieră sigură. Anul acesta, Serviciul protecție internă și anticorupție (SPIA) își continuă angajamentul să mențină un mediu de lucru bazat pe corectitudine și respect, atât pentru colegii din cadrul MAI, cât și pentru cetățeni. În acest context, SPIA încurajează
Acum 15 minute
15:50
MID avertizează rușii să nu vină în Moldova: Acuzații despre „discriminare, hărțuire și tratament inadecvat” # Realitatea.md
Ministerul Afacerilor Externe al Rusiei a avertizat cetățenii să evite călătoriile în Moldova. Potrivit diplomaților de la Moscova, în țara noastră s-a înregistra cazuri de „discriminare, hărțuire nejustificată și tratament inadecvat" din partea autorităților. Autoritatea rusă notează că la aterizare pe Aeroportul Internațional Chișinău deținătorii de pașapoarte rusești sunt supuși „unor percheziții și inspecții umilitoare". Conform
Acum 30 minute
15:40
Cauțiunea imensă pentru care a fost eliberată din celulă Timoșenko. Obligată să predea pașaportul și să poarte brățară # Realitatea.md
Acum o oră
15:10
ANI verifică averea unei deputate. Vrea să știe de unde avea bani de mașină nouă și cine i-a donat apartament # Realitatea.md
Autoritatea Națională de Integritate (ANI) va veridica averea și interesele deputatei Elena Grițco din fracțiunea „Partidul Nostru". Controlul este inițiat după o sesizare în care se indica că nu ar fi clar din ce bani și-a procurat oficiala o mașină nouă și cine i-a donat un apartament. Sesizarea a fost înregistrată pe 16 decembrie 2025.
15:10
Bemol își retrage toate pretențiile și deblochează tranzacția. Portul Internațional Giurgiulești are un nou proprietar # Realitatea.md
Compania Bemol Retail a retras toate acțiunile în instanță și pretențiile față de operatorul Portului Internațional Liber Giurgiulești, care a soluționat litigiile și a permis finalizarea tranzacției prin care controlul asupra portului a fost preluat de statul român, scrie BANI.MD. La finele lunii decembrie 2025, Compania Națională Administrația Porturilor Maritime Constanța a preluat controlul asupra
Acum 2 ore
15:00
Premieră! A fost descoperit un mecanism-cheie care ajută organismul să dezactiveze inflamaţia # Realitatea.md
O echipă de cercetători din Marea Britanie a descoperit un mecanism-cheie care ajută organismul să dezactiveze inflamaţia, o realizare care „deschide o cale promiţătoare" către noi tratamente pentru bolile autoimune ce afectează milioane de persoane, transmite Antena3.ro. Concluziile au fost publicate vineri, 16 ianuarie, în Nature Communications. Inflamaţia reprezintă prima linie de apărare a organismului
14:50
Scăldatul în râurile Prut și Nistru este interzis. Avertizarea vine în contextul sărbătorii creștine Boboteaza. Interdicția este prevăzută de Hotărârea Guvernului nr. 862/2024, care pune în aplicare Legea privind frontiera de stat a Republicii Moldova. Potrivit autorităților, râurile Prut și Nistru se află în zona de frontieră, unde este instituit un regim special de securitate.
14:50
Kremlinul: Putin a vorbit telefonic cu liderii Israelului și Iranului despre securitatea regională # Realitatea.md
Președintele Rusiei, Vladimir Putin, și premierul Israelului, Benjamin Netanyahu, au purtat vineri, 16 ianuarie, o convorbire telefonică în care au discutat despre situația din Orientul Mijlociu și Iran. Potrivit declarațiilor, Rusia s-a oferit să ajute Israelul în medierea problemelor legate de Iran și sprijină „intensificarea eforturilor politice și diplomatice pentru a asigura stabilitatea și securitatea
14:40
Nicu Popescu a primit rangul diplomatic de ambasador. Decretul, semnat de Maia Sandu # Realitatea.md
Mai mulți oficiali din cadrul Ministerului Afacerilor Externe au fost avansați în ranguri diplomatice, în baza unui decret semnat de președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, transmite IPN. Potrivit documentului, fostul ministru al afacerilor externe, în prezent emisar special al Președintelui pentru afaceri europene și parteneriate strategice, Nicu Popescu, a primit rangul diplomatic de ambasador. În
14:30
VIDEO Mașini din UE, dezmembrate ilegal în Moldova. Percheziții într-un dosar de contrabandă # Realitatea.md
Percheziții într-o cauză de contrabandă cu mijloace de transport. Potrivit PCCOCS, un grup de persoane, cetățeni moldoveni și români, care sunt încă în curs de identificare, ar fi acționat împreună cu reprezentanți ai unei firme specializate în dezmembrarea autovehiculelor pe teritoriul Republicii Moldova. Membrii grupului și-ar fi împărțit rolurile și ar fi acționat concertat pentru
14:20
Mai mulți diplomați europeni au avertizat că aderarea accelerată a Ucrainei la Uniunea Europeană ar putea fi „o capcană" pusă de președinții Vladimir Putin și Donald Trump. Declarațiile au fost făcute pentru revista Financial Times, care menționează că Comisia Europeană lucrează la un plan de aderare simplificată a Ucrainei la UE după război, ceea ce
14:20
Fostul șef al Direcției juridice a Parlamentului, Ion Creangă, învinuit de trădare de patrie, rămâne sub control judiciar pentru încă 60 de zile. Măsura preventivă a fost prelungită vineri de către Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, transmite IPN. Contactat de IPN, avocatul lui Creangă, Gheorghe Ionaș, a declarat că va contesta la Curtea de Apel decizia
14:10
„Apostolul Mihail”, condamnat pe viață: violuri, sclavie și o femeie trimisă la muncă pentru bani # Realitatea.md
Un bărbat în vârstă de 68 de ani a fost condamnat la detențiune pe viață, fiind recunoscut vinovat de trafic de ființe umane, trafic de copii, viol și acțiuni cu caracter sexual neconsimțite. Potrivit Procuraturii Generale, faptele au început încă din anul 2000, când inculpatul a cunoscut familia victimelor și le-a insuflat ideea că ar
14:10
Bărbat care zăcea în zăpadă, găsit pe marginea traseului de șoferul unui camion. A ajuns în reanimare # Realitatea.md
Un bărbat a fost spitalizat în reanimare, după ce a fost găsit zăcând în zăpadă. Incidentul a avut loc pe 16 ianuarie, în stânga Nistrului. Șoferul unui camion l-a depistat pe bărbat pe marginea traseului. Persoana tremura și nu putea vorbi, respectiv conducătorul auto nu a putut afla ce s-a întâmplat. Pentru cele mai importante
Acum 4 ore
13:50
Opinie de Oleg Posternak | Moscova amenință militar Europa, Caucazul și Asia: Imperialismul nu cunoaște limite # Realitatea.md
Vladimir Soloviov, propagandist apropiat de Kremlin, a îndemnat Guvernul rus în urmă cu o săptămână să-l ajute pe Trump să cucerească Groenlanda. De asemenea, moderatorul de televiziune, prezentând drept exemplu operațiunea americană din Venezuela, a sugerat administrației lui Putin să lanseze o operațiune militară în Armenia și Asia Centrală, notează politologul ucrainean Oleg Posternak, membrul
13:30
„Până la 00:00 îți dau o șansă”: O femeie și apropiații săi, amenințați cu informații defăimătoare de un tânăr # Realitatea.md
La începutul lunii ianuarie, oamenii legii au fost sesizați despre comiterea unui șantaj. În urma investigațiilor preliminare, s-a constat că, în perioada 2022-2026, un grup de persoane, care sunt încă în curs de identificare, ar fi amenințat o femeie de 40 ani și apropiații acesteia cu violență, moarte, răspândirea de informații defăimătoare și publicarea unor
13:30
Serviciul de informații al armatei ruse, GRU, a fost responsabil pentru o tentativă de incendiu în 2024 asupra unei fabrici din Lituania, care furnizează scanere de unde radio armatei ucrainene, au declarat vineri oficialii lituanieni. Incidentul a implicat șase cetățeni din Spania, Columbia, Cuba, Rusia și Belarus, care au fost acuzați în legătură cu atacul,
13:20
Tinerii pun piciorul în prag? Organizațiile studențești se opun comasării UTM cu Universitatea din Cahul # Realitatea.md
Organizațiile studențești se opun absorbției Universității din Cahul de către Universitatea Tehnică a Moldovei (UTM). Tinerii cer reluarea consultărilor cu mediul academic și comunitatea locală. Liga Studenților din Basarabia, autoguvernările studențești de la universitățile din Chișinău, Comrat și reprezentanți ai studenților UTM a emis o nota de poziție cu referire la subiect. Cristina Chiriac, studentă
12:50
Povestește cum vrei să îmbunătățești spațiile publice contestate! Se organizează o masă rotundă la care poți oferi idei # Realitatea.md
„De la dialog la acțiune – politici și implicare comunitară pentru spații publice contestate" este masa rotundă organizată de Platforma Formare Culturală la care poți relata despre ideile de amenajare a spațiilor publice contestate. Evenimentul va avea loc pe 23 ianuarie 2026, începând cu ora 15:00 și se va desfășura online, în română și în
12:50
O delegație a României, în vizită la Ministerul Apărării din Chișinău. Despre ce a discutat cu ministrul Nosatîi # Realitatea.md
O delegație a Ministerului Apărării Naționale al României, condusă de Secretarul de Stat Sorin-Dan Moldovan, a efectuat joi, 15 ianuarie, o vizită oficială la Ministerul Apărării al Republicii Moldova. Oficialii români au avut o întrevedere ministrul Anatolie Nosatîi, în cadrul căreia au discutat despre provocările actuale de securitate și experiența ambelor state în gestionarea acestora,
12:40
India, aproape să semneze acordul comercial care va schimba totul. Negocierile cu UE – pe ultima sută de metri # Realitatea.md
India și Uniunea Europeană par să fi ajuns pe ultima sută de metri în negocierea unui amplu acord comercial. Tratativele au început pe fundalul presiunilor economice tot mai mari ale Statelor Unite, potrivit secretarului pentru comerț de la New Delhi, Rajesh Agrawal, care a precizat că discuțiile privind documentul s-ar putea încheia chiar în această
12:20
VIDEO Au urcat un bărbat în mașină, apoi l-au dus într-o pădure și l-au bătut. 4 persoane reținute # Realitatea.md
Patru persoane bănuite de tâlhărie au fost reținute de ofițerii INI, de comun cu polițiștii și procurorii din Anenii Noi. Infracțiunea a avut loc în localitatea Mereni. Administratorul unei firme de export a cerealelor, un bărbat de 39 de ani, a fost abordat de persoane necunoscute sub pretextul achiziționării de cereale. Suspecții au urcat în
12:10
Cazurile de rabie sunt în creștere alarmantă în Republica Moldova, avertizează Agenția Națională pentru Sănătate Publică. În anul 2025 au fost înregistrate 46 de cazuri la animale, față de 18 în 2024, ceea ce reprezintă o creștere de 2,5 ori. Cele mai afectate sunt câinii, bovinele și vulpile, aceasta din urmă fiind principala sursă de
12:10
VIDEO Au urcat un bărbat în mașină, apoi l-au dus într-o pădure și l-au bătut. 4 persoane, aflate în căutare, reținute # Realitatea.md
Patru persoane bănuite de tâlhării au fost reținute de ofițerii INI, de comun cu polițiștii și procurorii din Anenii Noi. Infracțiunea a avut loc în localitatea Mereni. Administratorul unei firme de export a cerealelor, un bărbat de 39 de ani, a fost abordat de persoane necunoscute sub pretextul achiziționării de cereale. Suspecții au urcat în
Acum 6 ore
12:00
Băsescu îl asociază pe Trump cu Putin. Sfat pentru liderul american: Să se gândească ce lume lasă în urma lui # Realitatea.md
Traian Băsescu îl asociază pe Donald Trump cu Vladimir Putin. În opinia ex-președintelui român, nu există nici o diferență în modul de neglijare a dreptului internațional, iar unica diferență este că liderul de la Kremlin „e criminal de război", iar președintele american „n-a ajuns la această definiție". Fostul lider de la Cotroceni îi sugerează lui Donald
11:50
Incendiu într-un bloc cu nouă etaje din Chișinău: 27 de persoane, inclusiv 6 copii, evacuate # Realitatea.md
27 de persoane, dintre care 6 copii, au fost evacuate dintr-un apartament din Chișinău după ce riscau să se intoxice cu fum, în urma unui incendiu. Incidentul a avut loc astăzi dimineață, 16 ianuarie, într-un bloc locativ cu nouă nivele, situat pe strada Romană 28. Potrivit primelor informații, flăcările au izbucnit la un cazan de
11:50
20 de decese confirmate în sezonul gripal 2025–2026 în România, medicii recomandă vaccinarea # Realitatea.md
Institutul Național de Sănătate Publică din România a confirmat nouă decese provocate de gripă în perioada 5–11 ianuarie. Astfel, bilanțul total al actualului sezon gripal a ajuns la 20 de decese, potrivit presei române. Un medic infecționist a explicat că așa-numita „super-gripă" nu este o formă nouă sau mai periculoasă a virusului, ci rezultatul unui
11:40
De la independența sa din 1991, R. Moldova s-a confruntat cu provocări
11:20
VIDEO Camion cu migranți, descoperit la frontieră. Fiecare a plătit 12.000 $ pentru a ajunge în Moldova # Realitatea.md
Șase migranți care intenționau să intre ilegal în Republica Moldova au fost prinși de polițiștii de frontieră ascunzându-se într-un camion. Cazul a fost documentat în timpul controlului la trecerea frontierei asupra unui camion care, potrivit documentelor, transporta marfă din Ucraina spre Moldova. Incidentul s-a produs în Punctul de Trecere a Frontierei comun Palanca-Maiaki-Udobnoe, pe sensul […] Articolul VIDEO Camion cu migranți, descoperit la frontieră. Fiecare a plătit 12.000 $ pentru a ajunge în Moldova apare prima dată în Realitatea.md.
11:10
VIDEO Iulia Timoșenko, audiată la Curtea Anticorupție din Ucraina: ce se știe despre măsurile preventive # Realitatea.md
Înalta Curte Anticorupție din Ucraina a început vineri, 16 ianuarie, o audiere pentru a stabili o măsură preventivă în cazul deputatei și liderei fracțiunii „Batkivșcina”, Iulia Timoșenko, scrie RBC-Ucraina. Iulia Timoșenko a ajuns deja la Înalta Curte Anticorupție din Ucraina, unde este audiată în cadrul procedurii judiciare. Deputata este suspectată de mituirea unor membri ai […] Articolul VIDEO Iulia Timoșenko, audiată la Curtea Anticorupție din Ucraina: ce se știe despre măsurile preventive apare prima dată în Realitatea.md.
11:00
MAN acuză guvernarea de politici iresponsabile în agricultură și cere majorarea subvențiilor # Realitatea.md
Mişcarea Alternativa Naţională (MAN) solicită guvernării să renunţe la ceea ce numește o politică iresponsabilă în raport cu agricultura și să ia măsuri urgente pentru sprijinirea fermierilor. Formaţiunea cere evitarea acumulării restanţelor la plata obligaţiilor faţă de agricultori, majorarea fondului de subvenţionare cel puţin la nivelul anului trecut, schimbarea modului de acordare a subvenţiilor pe […] Articolul MAN acuză guvernarea de politici iresponsabile în agricultură și cere majorarea subvențiilor apare prima dată în Realitatea.md.
11:00
Luni sunt așteptate întreruperi de energie electrică în Capitală. Vezi străzile afectate # Realitatea.md
Luni, 19 ianuarie, între orele 09:00 și 15:00, pe strada Alecu Russo, 999, și pe bulevardul Mircea cel Bătrân, 4/3, 4/4, 4/5, 6 și 8/2 (parțial) din Capitală, pot apărea întreruperi de energie electrică. Acestea sunt cauzate de lucrări de reparație a echipamentului electric, efectuate de „Premier Energy”. „Graficul lucrărilor poate fi consultat în secțiunea […] Articolul Luni sunt așteptate întreruperi de energie electrică în Capitală. Vezi străzile afectate apare prima dată în Realitatea.md.
10:50
Două persoane au fost reținute pentru 72 de ore într-un dosar de trafic de influență, anunță Centrul Național Anticorupție, care a desfășurat acțiunile împreună cu procurorii municipiului Cahul. Potrivit anchetei, suspecții ar fi cerut și primit bani de la mai mulți oameni, promițând că pot aranja eliberarea certificatelor de instruire și competență profesională. În schimb, […] Articolul Certificate și acte medicale obținute ilegal la Cahul. CNA a reținut două persoane apare prima dată în Realitatea.md.
10:40
20 de instituții de cercetare și inovare vor primi alocații bugetare mai mari: Peste jumătate de miliard de lei # Realitatea.md
În anul 2026, 20 de instituții publice din domeniul cercetării și inovării vor primi alocații bugetare ce depășesc jumătate de miliard de lei. Față de anul precedent, finanțarea sectorului a crescut cu aproximativ 47 de milioane de lei, de la 511 milioane la aproape 558 milioane de lei. Alocațiile bugetare sunt distribuite conform prevederilor Metodologiei […] Articolul 20 de instituții de cercetare și inovare vor primi alocații bugetare mai mari: Peste jumătate de miliard de lei apare prima dată în Realitatea.md.
10:30
Scandal după o postare a carabinierilor cu minori pierduți. Mama: „Au întrebat dacă se poate să facem o poză” # Realitatea.md
Carabinierii sunt acuzați că ar fi publicat o informație falsă pe pagina oficială a Inspectoratului General de Carabinieri, potrivit căreia doi copii minori ar fi fost găsiți fără supravegherea unui adult. O mamă din Căușeni susține că este vorba despre copiii săi și că situația prezentată nu corespunde realității, transmite studio-l.online. Femeia afirmă că […] Articolul Scandal după o postare a carabinierilor cu minori pierduți. Mama: „Au întrebat dacă se poate să facem o poză” apare prima dată în Realitatea.md.
10:20
Londra anunță sprijin energetic suplimentar pentru Ucraina, pe fondul crizei de iarnă # Realitatea.md
Marea Britanie a anunțat că va oferi Ucrainei un sprijin financiar suplimentar de 20 de milioane de lire sterline pentru restaurarea și protejarea infrastructurii energetice. Anunțul a fost făcut printr-un comunicat oficial publicat pe site-ul guvernului britanic. „Acest lucru are loc în contextul în care Regatul Unit și Ucraina sărbătoresc astăzi, la Kiev, prima aniversare […] Articolul Londra anunță sprijin energetic suplimentar pentru Ucraina, pe fondul crizei de iarnă apare prima dată în Realitatea.md.
10:20
Întreprinderea de Stat „Calea Ferată din Moldova” implementează un proiect strategic de consolidare a securității infrastructurii feroviare. Proiectul include instalarea camerelor video cu senzori termici, echipamentelor GPS pentru monitorizarea trenurilor și iluminatului în puncte strategice de pe traseele feroviare. Eficiența acestora este asigurată prin pregătirea specializată a angajaților CFM, responsabili de utilizarea și gestionarea tehnologiilor […] Articolul FOTO CFM modernizează infrastructura feroviară: Camere video și GPS pentru trenuri apare prima dată în Realitatea.md.
10:10
Polițistul prins băut la volan și șeful Inspectoratului de Poliție Glodeni, suspendați din funcție # Realitatea.md
Inspectoratul General al Poliției (IGP) oferă detalii în cazul șefului Serviciului Patrulare din raionul Glodeni, Anatolie Muncă, care a fost depistat în trafic, noaptea trecută, conducând un automobil în stare de ebrietate. Potrivit IGP, oamenii legii au intervenit în urma unei sesizări telefonice parvenite de la un cetățean, care a anunțat că, în municipiul Glodeni, […] Articolul Polițistul prins băut la volan și șeful Inspectoratului de Poliție Glodeni, suspendați din funcție apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 8 ore
09:40
Compania Double Case, actor activ în ecosistemul tehnologiei blockchain și al criptomonedelor, salută anunțul Ministrului Finanțelor privind intenția autorităților de a reglementa piața criptomonedelor în Republica Moldova începând cu anul 2026. CEO-ul companiei, Alexandru Ignat, consideră acest pas unul necesar și matur, care vine să răspundă unei realități economice deja existente, se arată într-un comunicat […] Articolul Double Case salută anunțul privind reglementarea criptomonedelor în R.Moldova apare prima dată în Realitatea.md.
09:40
VIDEO A fost obligat anterior să părăsească țara, dar a ignorat decizia! Un străin, expulzat de autorități # Realitatea.md
Un cetățean străin originar din Bangladesh, aflat în ședere ilegală pe teritoriul Republicii Moldova, a fost expulzat din țară de către inspectorii de migrație. Cazul a fost înregistrat astăzi, 16 ianuarie. „Străinul, în vârstă de 26 de ani, a fost obligat anterior să părăsească voluntar teritoriul țării, în termen de 15 zile, în baza unei […] Articolul VIDEO A fost obligat anterior să părăsească țara, dar a ignorat decizia! Un străin, expulzat de autorități apare prima dată în Realitatea.md.
09:30
VIDEO A fost obligat anterior să părăsească țara, dar a ignorat decizia! Un străin a fost expulzat # Realitatea.md
Un cetățean străin originar din Bangladesh, aflat în ședere ilegală pe teritoriul Republicii Moldova, a fost expulzat din țară de către inspectorii de migrație. Cazul a fost înregistrat astăzi, 16 ianuarie. „Străinul, în vârstă de 26 de ani, a fost obligat anterior să părăsească voluntar teritoriul țării, în termen de 15 zile, în baza unei […] Articolul VIDEO A fost obligat anterior să părăsească țara, dar a ignorat decizia! Un străin a fost expulzat apare prima dată în Realitatea.md.
09:00
Parlamentul a înregistrat peste 4 400 de petiții anul trecut. Cu ce probleme s-au adresat cetățenii # Realitatea.md
Parlamentul Republicii Moldova a fost una dintre cele mai solicitate instituții ale statului în anul 2025. Pe parcursul anului, Legislativul a recepționat aproximativ 4 400 de petiții și adresări verbale, prin care cetățenii au semnalat aproape 6 400 de probleme. Potrivit datelor oficiale, 85% dintre petiții au fost depuse în formă scrisă, iar alte 676 […] Articolul Parlamentul a înregistrat peste 4 400 de petiții anul trecut. Cu ce probleme s-au adresat cetățenii apare prima dată în Realitatea.md.
08:50
VIDEO Șeful Serviciului Patrulare din Glodeni, prins beat la volan. A refuzat testarea alcooscopică # Realitatea.md
În seara zilei de 15 ianuarie, când Republica Moldova sărbătorește nașterea poetului național Mihai Eminescu și Ziua Culturii Naționale, șeful Serviciului Patrulare din raionul Glodeni, Anatolie Muncă, a fost oprit în trafic, fiind suspectat că s-ar fi aflat la volan sub influența alcoolului. Ofițerul ar fi consumat băuturi alcoolice într-un local situat pe strada Mihai […] Articolul VIDEO Șeful Serviciului Patrulare din Glodeni, prins beat la volan. A refuzat testarea alcooscopică apare prima dată în Realitatea.md.
08:30
VIDEO Șeful Serviciului Patrulare, prins beat la volan în seara Zilei Culturii Naționale # Realitatea.md
În seara zilei de 15 ianuarie, când Republica Moldova sărbătorește nașterea poetului național Mihai Eminescu și Ziua Culturii Naționale, șeful Serviciului Patrulare din raionul Glodeni, Anatolie Muncă, a fost oprit în trafic, fiind suspectat că s-ar fi aflat la volan sub influența alcoolului. Ofițerul ar fi consumat băuturi alcoolice într-un local situat pe strada Mihai […] Articolul VIDEO Șeful Serviciului Patrulare, prins beat la volan în seara Zilei Culturii Naționale apare prima dată în Realitatea.md.
08:30
Tariful la gazele naturale ar fi trebuit deja să scadă la 14-15 lei pentru un metru cub, însă acest lucru nu se întâmplă din cauza „devierilor” financiare acumulate anterior. Explicația a fost oferită de Alexandr Slusari, membru al Consiliului Energocom, în cadrul unei emisiuni de la Jurnal TV. Potrivit acestuia, tariful de distribuție a […] Articolul Slusari: Tariful la gaz trebuia deja să fie 14–15 lei. De ce plătim mai mult apare prima dată în Realitatea.md.
08:10
Incendiu de amploare într-o zonă defavorizată din Gangnam: Aproape 300 de pompieri mobilizați în sudul Seulului # Realitatea.md
Aproximativ 300 de pompieri sud-coreeni au fost mobilizați, vineri, pentru a lichida un incendiu de proporții izbucnit într-o zonă defavorizată din districtul Gangnam, cartier de lux din sudul Seulului, potrivit unui oficial al serviciilor de urgență. Nu au fost raportate victime, dar 47 de locuitori din satul Guryong au fost evacuaţi, a declarat telefonic un […] Articolul Incendiu de amploare într-o zonă defavorizată din Gangnam: Aproape 300 de pompieri mobilizați în sudul Seulului apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 12 ore
08:00
Paun Rahovei: Ne dorim mai mult ca oricine pacea, însă toți înțeleg că pentru a supraviețui avem nevoie de o pace justă # Realitatea.md
Ucraina își dorește pacea mai mult decât oricine, însă aceasta trebuie să fie una justă, care să garanteze supraviețuirea statului și tragerea la răspundere a celor vinovați de crime de război. Declarația a fost făcută de ambasadorul Ucrainei în Republica Moldova, Paun Rohovei, care a avertizat că eventualele concesii făcute în favoarea Rusiei ar putea […] Articolul Paun Rahovei: Ne dorim mai mult ca oricine pacea, însă toți înțeleg că pentru a supraviețui avem nevoie de o pace justă apare prima dată în Realitatea.md.
07:30
Lidera opoziției venezuelene, Corina Machado, spune că i-a „oferit” lui Trump Premiul său Nobel pentru Pace # Realitatea.md
Lidera opoziției venezuelene, María Corina Machado, a declarat joi că i-a oferit președintelui american Donald Trump medalia Premiului Nobel pentru Pace, în contextul unei întrevederi desfășurate la Washington, în timp ce liderul de la Casa Albă o exclude, deocamdată, din strategia sa politică pentru Venezuela, transmite Agerpres. „I-am oferit președintelui Statelor Unite medalia Premiului Nobel […] Articolul Lidera opoziției venezuelene, Corina Machado, spune că i-a „oferit” lui Trump Premiul său Nobel pentru Pace apare prima dată în Realitatea.md.
07:30
Pe 16 ianuarie, vremea se menține rece, cu cer predominant noros și ninsori izolate în unele zone ale Republicii Moldova. Meteorologii anunță temperaturi scăzute pe parcursul zilei, cu maxime ce nu vor depăși -6 grade Celsius, iar pe timp de noapte valorile termice vor coborî până la -17 grade. În regiunile de nord, frigul va […] Articolul Vreme rece și ninsori izolate: Meteorologii anunță nopți cu până la -17 grade apare prima dată în Realitatea.md.
07:20
Horoscopul zilei de 16 ianuarie 2026. Zodiile care au cele mai mari șanse să-și găsească dragostea # Realitatea.md
Horoscopul zilei de 16 ianuarie 2026 aduce un mesaj comun pentru toate zodiile: este momentul să încetinești ritmul, să asculți mai atent semnalele din jur și să te reconectezi cu nevoile tale reale. Fie că este vorba despre liniște, schimbare, decizii importante sau dorința de afirmare, astrele te îndeamnă la sinceritate față de tine însăți. […] Articolul Horoscopul zilei de 16 ianuarie 2026. Zodiile care au cele mai mari șanse să-și găsească dragostea apare prima dată în Realitatea.md.
