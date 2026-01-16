Diplomații moldoveni, după ce MID a emis alertă de călătorie în țara noastră: Prezentare eronată a realităților

16:50

Elevii nu vor mai putea fi lăsați repetenți, iar fiecare dintre ei trebuie să aibă măcar două note pe semestru, una fiind la evaluare sumativă, potrivit noilor reguli de evaluare, instituite de Ministerul Educației. și Cercetării. Numărul evaluărilor sumative și al notelor va fi stabilit de fiecare cadru didactic, în funcție de specificul clasei și […] Articolul Elevii nu vor mai putea fi lăsați repetenți. Fiecare trebuie să aibă măcar două note pe semestru apare prima dată în Realitatea.md.