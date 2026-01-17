Revista presei | Lukoil Moldova, sancționat de stat; Criză de aprovizionare în stânga Nistrului din cauza gerului

13:20

Locuitorii satelor Molovata Nouă, Corjova și Cocieri din raionul Dubăsari au rămas parțial izolați, după ce bacul de la Molovata și-a sistat activitatea din cauza stratului gros de gheață de pe fluviul Nistru. Deși cetățenii pot traversa prin punctele de control spre regiunea transnistreană, agenții economici care distribuie produse alimentare nu au acces prin acestea, singura rută disponibilă pentru ei fiind bacul de la Molovata.