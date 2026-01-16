Guvernul dă asigurări: noile subvenții în agricultură vor fi oferite treptat, în funcție de buget
Fermierii au început anul fără niște reguli clare privind sprijinul financiar, ceea ce generează incertitudine și amânarea investițiilor. Consiliul Asociațiilor cu Profil Agroalimentar a transmis o scrisoare prim-ministrului Alexandru Munteanu, în care a avertizat asupra riscurilor pentru agricultură, cauzate de lipsa cadrului legal de reglementar a subvențiilor și a dialogului cu mediul de afaceri. În același timp, Ministerul Agriculturii a anunțat că Programul Strategic de Politici Agricole este în proces de definitivare, sprijinul urmând să fie oferit treptat, în funcție de buget și aprobări legale.
Judecătoria Chișinău prelungește măsura de control judiciar pentru fostul șef al Direcției juridice a Parlamentului # Radio Moldova
Fostul șef al Direcției juridice a Parlamentului, Ion Creangă, judecat pentru trădare de patrie, rămâne sub control judiciar pentru alte 60 de zile, timp în care nu poate părăsi teritoriul municipiului Chișinău. Măsura a fost dispusă pe 16 ianuarie.
R. Moldova și Federația Rusă, notificate vizavi de 19 cauze privind încălcări ale drepturilor omului în regiunea transnistreană # Radio Moldova
Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CtEDO) a comunicat Guvernelor Republicii Moldova și Federației Ruse 19 cauze ce vizează pretinse încălcări grave ale drepturilor omului în regiunea transnistreană.
Un fond american a intentat un proces împotriva Rusiei pentru 225 de miliarde de dolari, invocând datoriile Imperiului Rus # Radio Moldova
Fondul de investiții american Noble Capital RSD a cerut Moscovei să plătească 225 de miliarde de dolari pentru obligațiile de datorie ale Imperiului Rus. Procesul intentat împotriva Federației Ruse, Ministerului rus al Finanțelor, Băncii Centrale a Rusiei și Fondului Național de Bunăstare a fost depus la Curtea Federală a SUA din Districtul Columbia, transmite publicația The Moscow Times, cu referire la RBC.
„Avem rezerve pentru circa o săptămână”: Cum se descurcă locuitorii satelor care depind de circulația bacului peste Nistru # Radio Moldova
Locuitorii satelor Molovata Nouă, Corjova și Cocieri din raionul Dubăsari au rămas parțial izolați, după ce bacul de la Molovata și-a sistat activitatea din cauza stratului gros de gheață de pe fluviul Nistru. Deși cetățenii pot traversa prin punctele de control spre regiunea transnistreană, agenții economici care distribuie produse alimentare nu au acces prin acestea, singura rută disponibilă pentru ei fiind bacul de la Molovata.
AUR critică abordarea economică unilaterală a unor politicieni de la Chișinău: „România nu e un bancomat” # Radio Moldova
Clasa politică de la Chișinău este chemată să manifeste „o deschidere mult mai largă și mai cuprinzătoare față de România și românitate”. Abordarea palierului economic, dincolo de cel identitar și de securitate, este, potrivit Alianței pentru Unirea Românilor (AUR), lipsită de substanță, iar a privi România ca pe „un bancomat” reprezintă, cel puțin, un gest nepoliticos. Declarațiile au fost făcute într-o conferință de presă la Chișinău pe 16 ianuarie.
Financial Times: Uniunea Europeană analizează o cale accelerată de aderare pentru Ucraina # Radio Moldova
Bruxelles-ul elaborează propuneri privind renunțarea la sistemul de aderare la Uniunea Europeană, aplicat încă din perioada Războiului Rece, urmând să-l înlocuiască cu un model în două etape, care ar putea accelera intrarea Ucrainei în UE în cazul încheierii unui acord de pace menit să pună capăt invaziei ruse, scrie cotidianul Financial Times, citat de BBC News.
Ministrul Sănătății din România, vizită la Chișinău pentru a identifica noi oportunități de cooperare pentru sisteme medicale # Radio Moldova
Ministrul Sănătății din România, Alexandru Florin Rogobete, efectuează vineri, 16 noiembrie, o vizită în R. Moldova, iar programul său include și o discuție la Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”, instituție vizată în scandalul „diplomelor false” eliberate pentru medici din România.
RB Racing și-a lansat „bestia"! Echipa constructorului austriac este prima care și-a prezentat monopostul pentru noul sezon # Radio Moldova
Red Bull Racing a prezentat oficial noul său bolid pentru sezonul 2026 în campionatul mondial de automobilism "Formula 1". Ceremonia a avut loc sub bolta fostei gări Michigan Central din Detroit, o clădire în stil Beaux-Arts, veche de peste un secol.
VIDEO | Cine este polițistul din Glodeni, vizat într-un caz de conducere sub influența alcoolului # Radio Moldova
Polițistul care ar fi fost prins băut noaptea trecută la volan ar fi șeful Serviciului Patrulare din raionul Glodeni, Anatolie Muncă, scrie Nordnews. Potrivit sursei citate, ofițerul ar fi consumat băuturi alcoolice într-un local situat pe strada Mihai Eminescu din orașul Glodeni, după care a urcat la volan.
Studenții de la Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hașdeu” din Cahul și reprezentanți ai mai multor organizații studențești au cerut public stoparea procesului de comasare a instituției cu Universitatea Tehnică a Moldovei (UTM), acuzând lipsa unor consultări reale și riscuri majore pentru autonomia universitară și dezvoltarea regiunii de sud a Republicii Moldova.
Administrator de firmă, jefuit într-o zonă forestieră: suspecții, arestați pentru 30 de zile # Radio Moldova
Patru persoane, inclusiv un minor, au fost reținute de ofițerii Inspectoratului Național de Investigații (INI), fiind bănuite de comiterea unei tâlhării asupra administratorului unei firme de export a cerealelor, faptă produsă în localitatea Mereni, raionul Anenii Noi.
Republica Moldova transformă digitalizarea în oportunitate pentru companii și tineri antreprenori # Radio Moldova
Republica Moldova a atins, în anul 2025, un prag istoric, în momentul în care exportul de servicii l-a depășit pe cel de mărfuri. Această performanță urmează a fi valorificată, pentru a asigura o tranziție armonioasă de la o economie de consum la una creativă, afirmă Michelle Iliev, secretara de stat de la Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării (MDED).
Premierul ceh și Andrej Babis și noul său Guvern au obținut, pe 15 ianuarie, un vot de încredere în Parlament, la o lună de la începerea mandatului. Parlamentarii au aprobat noul cabinet cu orientare de dreapta cu 108 voturi pentru și 91 împotrivă, relatează dpa.
Tentativă de intrare ilegală în R. Moldova: șase persoane găsite într-un camion, printre paleți # Radio Moldova
Șase bărbați din Ucraina au fost descoperiți ascunși printre paleți de marfă, într-un camion care încerca să intre în Republica Moldova prin vama Palanca. Tentativa de trecere ilegală a frontierei a fost dejucată în timpul controlului vamal, după ce șoferul a refuzat scanarea vehiculului, iar autoritățile au decis o verificare fizică detaliată.
Doctoranzi și profesori din R. Moldova pot aplica la un program de perfecționare în Franța # Radio Moldova
Profesorii și doctoranzii din R. Moldova pot merge, pentru o lună, în Franța, pentru a participa la dezvoltarea unor instrumente pedagogice practice. Oportunitatea a fost anunțată de Ambasada Franței în Republica Moldova, iar cererile de participare pot fi depuse până pe 6 februarie.
Incendiu într-un bloc din Chișinău: 27 de persoane, inclusiv șase copii, evacuate de pompieri # Radio Moldova
Douăzeci și șapte de persoane, dintre care șase copii, au fost evacuate în dimineața zilei de 16 ianuarie dintr-un bloc de locuințe din Chișinău, după ce un incendiu a izbucnit într-un apartament, existând riscul intoxicării cu fum. Intervenția promptă a pompierilor a prevenit extinderea flăcărilor.
Luptă încinsă pentru titlu în Serie A! AC Milan s-a apropiat din nou la 3 puncte de liderul clasamentului, Internazionale # Radio Moldova
AC Milan, echipa antrenată de Massimiliano Allegri a învins în deplasare formația Como-1907 cu 3-1 după ce a fost condusă cu 0-1, într-un meci-restanță din etapa a 16-a a primei divizii valorice a fotbalului italian.
Sute de persoane, prinse că vindeau sau ofereau servicii ilegal clienților: Amenzi de aproape un milion de lei, aplicate în 2025 # Radio Moldova
Un număr de 544 de persoane au fost prinse de inspectorii fiscali desfășurând, pe parcursul anului 2025, activitate de întreprinzător în mod ilegal. Amenzile aplicate în aceste cazuri s-au ridicat la 964 de mii de lei.
Avertismentul lui Emmanuel Macron: „Europa este în raza de acțiune a rachetelor rusești” # Radio Moldova
Președintele Franței, Emmanuel Macron, a lansat un avertisment privind securitatea continentului, afirmând că Europa se află „în raza de acțiune a rachetelor rusești”, în contextul intensificării atacurilor Moscovei asupra Ucrainei. Declarațiile au fost făcute pe 15 ianuarie, la baza militară din Istres, într-un discurs axat pe provocările strategice majore ale anului 2026, relatează AP.
Petiții online la Parlament: condiții și pași de parcurs. Cele mai active localități în 2025 # Radio Moldova
Cetățenii și organizațiile care au o plângere sau o propunere de îmbunătățire a cadrului legislativ o pot transmite deputaților fie verbal, în cadrul întâlnirilor publice sau al audiențelor individuale, fie în scris, inclusiv în format electronic. Petițiile online pot fi depuse direct pe pagina oficială a Parlamentului Republicii Moldova.
Revista presei internaționale | Obiectivele militare ale Rusiei nu se opresc la Ucraina; Trump preia simbolic Premiul Nobel pentru Pace # Radio Moldova
Presa internațională scoate în evidență pregătirea întâlnirii la nivel înalt dintre Ucraina și SUA la Forumul Economic Mondial de la Davos, cu accent pe reconstrucție și garanții de securitate. Mai multe publicații străine relatează despre impasul eforturilor diplomatice de încheiere a războiului ruso-ucrainean, ambițiile geopolitice ale Rusiei și întărirea pozițiilor NATO și ale aliaților europeni. Acceptarea simbolică de către președintele SUA, Donald Trump, a Premiului Nobel pentru Pace oferit de lidera opoziției din Venezuela, se numără printre alte subiecte reflectate de presa internațională.
Peste 558 de milioane de lei pentru cercetare și inovare în 2026: aproape jumătate din fonduri ajung la USM # Radio Moldova
Statul va investi peste jumătate de miliard de lei în finanțarea cercetării și inovării în anul 2026. Alocațiile bugetare vor crește cu aproximativ 47 de milioane de lei, ajungând la 558 de milioane de lei, bani care vor fi distribuiți către 20 de instituții publice din domeniu.
Ucraina convoacă un „Ramstein energetic” pentru a face față crizei provocate de atacurile rusești # Radio Moldova
Ucraina intenționează să atragă un sprijin sporit din partea partenerilor occidentali, în contextul situației dificile create de bombardamentele rusești asupra sectorului energetic al țării, a anunțat ministrul ucrainean de Externe, Andrii Sîbiha, citat de Meduza Live.
Petițiile online la Parlament: condiții și pași de parcurs. Cele mai active localități în 2025 # Radio Moldova
Cetățenii și organizațiile care au o plângere sau o propunere de îmbunătățire a cadrului legislativ o pot transmite deputaților fie verbal, în cadrul întâlnirilor publice sau al audiențelor individuale, fie în scris, inclusiv în format electronic. Petițiile online pot fi depuse direct pe pagina oficială a Parlamentului Republicii Moldova.
„Timp de 30 de ani nu s-a întâmplat nimic”: Ucraina pledează pentru modificarea formatului de negocieri „5+2” # Radio Moldova
Ucraina susține ideea revizuirii mecanismelor de soluționare a conflictului transnistrean, afirmă ambasadorul ucrainean la Chișinău, Paun Rohovei. Diplomatul pune sub semnul întrebării legitimitatea Rusiei în calitate de „mediator”, un „stat agresor” care a atacat „barbar” Ucraina.
Un polițist din cadrul Inspectoratului de Poliție Glodeni a fost stopat în trafic, în noaptea de joi spre vineri, fiind suspectat că ar fi condus automobilul în stare de ebrietate. Cazul a fost semnalat de un cetățean, care a alertat poliția prin apel telefonic.
Fost vicepremier pentru Reintegrare: Prelungirea stării de urgență în stânga Nistrului e tactica Rusiei # Radio Moldova
Prelungirea repetată a stării de urgență în regiunea transnistreană nu reprezintă o criză tehnică, ci o manevră politică a unui regim secesionist, care menține „în captivitate” peste 300.000 de cetățeni moldoveni. Rusia continuă să subvenționeze regiunea prin mecanisme financiare obscure, iar reintegrarea este singura soluție, a declarat fostul vicepremier pentru Reintegrare, Alexandru Flenchea, la emisiunea ÎN CONTEXT de la Moldova 1.
Marea Britanie alocă peste 26 de milioane de dolari pentru sprijinirea energiei în Ucraina, la aniversarea parteneriatului centenar # Radio Moldova
Marea Britanie a anunțat vineri, 16 ianuarie, alocarea a încă 20 de milioane de lire sterline (26.7 milioane de dolari) pentru sprijinirea infrastructurii energetice, în vederea consolidării securității energetice a Ucrainei, după intensificarea atacurilor Rusiei asupra sectorului energetic ucrainean, scrie Ukrainskaia Pravda.
Intervenții pe drumurile naționale după ninsorile nocturne: 130 de tone de sare și material antiderapant, împrăștiate pe carosabil # Radio Moldova
Circulația rutieră pe drumurile naționale se desfășoară în continuare în condiții de iarnă, însă, potrivit autorităților, drumurile sunt practicabile, iar carosabilul este, în mare parte, uscat. În zona de nord a țării, pe alocuri, se înregistrează sectoare înzăpezite, anunță Administrația Națională a Drumurilor (AND).
Termoelectrica explică de ce facturile la încălzire pentru luna decembrie sunt mai mari: tariful a rămas neschimbat # Radio Moldova
Tariful pentru energia termică nu a fost modificat, acesta rămânând la nivelul de anul trecut, de 2.510 lei/Gcal. În același timp, din cauza temperaturilor exterioare scăzute, care s-au menținut și continuă să se mențină, a fost necesară ajustarea temperaturii agentului termic livrat în locuințe. Precizările au fost făcute de Termoelectrica, în contextul apariției în spațiul public a unor facturi pentru energia termică aferente lunii decembrie 2025, precum și al nemulțumirilor exprimate de unii consumatori privind sumele indicate.
Corpul profesoral sprijină reforma manualelor: „Este timpul ca manualele să fie atractive și utile pentru elevi” # Radio Moldova
Profesorii salută reforma manualelor școlare anunțată de Ministerul Educației și Cercetării (MEC), o decizie mult așteptată de corpul profesoral, subliniind că actualele manuale nu sunt suficient de atractive și nu răspund pe deplin nevoilor elevilor.
Șoferul implicat în tragedia rutieră de la Cimișlia, în care au murit un tânăr și un bebeluș, a fost reținut # Radio Moldova
Bărbatul de 36 de ani, care conducea automobilul Mercedes implicat în accidentul rutier grav produs pe 14 ianuarie, pe traseul R-3, în direcția raionului Cimișlia, a fost reținut joi, 15 ianuarie, anunță Poliția.
Cum vede președintele României, Nicușor Dan unirea celor două maluri ale Prutului și de ce Ucraina pledează pentru modificarea formatului de negocieri în procesul de soluționare a conflictului transnistrean – sunt câteva dintre principalele subiecte ale presei, trecute în revistă.
Lidera opoziției din Venezuela, Maria Corina Machado, i-a oferit joi, 15 ianuarie, medalia Premiului Nobel pentru Pace președintelui Statelor Unite, Donald Trump, în cadrul unei întâlniri la Casa Albă, într-un gest menit să influențeze poziția Washingtonului față de viitorul politic al Venezuelei, scrie Reuters.
Centrul din Bălți care oferă sprijin persoanelor fără adăpost, modernizat cu sprijinul financiar al UE # Radio Moldova
La Bălți, un centru care oferă sprijin persoanelor fără adăpost intră într-o nouă etapă de modernizare. Cu susținerea Uniunii Europene (UE), Centrul de cazare temporară „Reîntoarcere” este renovat pentru a deveni mai eficient energetic, mai sigur și mai confortabil. Proiectul își propune nu doar să reducă consumul de energie, ci și să ofere condiții mai bune de trai pentru oamenii aflați în cele mai vulnerabile situații.
Corespondență Dan Alexe | Frontex: migrația ilegală a scăzut cu un sfert în 2025, dar UE trebuie să rămână pregătită # Radio Moldova
Frontex, Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă, și-a publicat cifrele pentru anul 2025, iar principala informație este că trecerile ilegale ale frontierelor au scăzut cu 26% anul trecut, ceea ce înseamnă mai puțin de jumătate față de nivelul din 2023.
Emoțiile au ajuns la cote maxime! S-au stabilit primele partide ale tabloului principal de la Australian Open # Radio Moldova
În urma tragerii la sorți s-a stabilit primele partide ale tabloului principal, atât la masculin, cât și feminin.Campionul în exercițiu al competiției, Jannik Sinner, se va confrunta în runda inaugurală pe francezul Hugo Gaston.
Gala Premiilor în domeniul culturii pentru anul 2025: „Cultura ne unește și ne face cunoscuți în toată lumea” # Radio Moldova
Persoane din domeniul culturii, care s-au remarcat pe parcursul anului trecut, au fost premiate pe 15 ianuarie, de Ziua Culturii Naționale. Premiile pentru realizări remarcabile și contribuții de durată la dezvoltarea culturii naționale au fost înmânate de președinta Maia Sandu și ministrul Culturii, Cristian Jardan, în cadrul unei gale organizate la Palatul Republicii.
Gerul face victime în Republica Moldova. În primele două săptămâni din acest an, zeci de oameni au ajuns la spital cu hipotermie. Aproape fiecare al treilea pacient a fost internat în stare gravă, susțin medicii.
Versuri și flori la bustul lui Mihai Eminescu: „A întruchipat frumusețea națiunii române” # Radio Moldova
Evenimente dedicate celebrării și recunoașterii moștenirii eminesciene au avut loc în numeroase instituții de cultură și învățământ din Republica Moldova. La Chișinău, manifestările au debutat la bustul poetului de pe Aleea Clasicilor Literaturii Române.
Soldați NATO vor fi prezenți, prin rotație, în Groenlanda. Decizia vine după ce discuțiile de la Washington nu au dus la un acord privind viitorul insulei. Statele Unite și Danemarca vor crea un grup de lucru pentru a aborda preocupările legate de Groenlanda, deși Washingtonul nu renunță la intenția de a o achiziționa. Între timp, Franța, Germania și Suedia trimit trupe pentru exerciții militare.
Republica Moldova, „premiantul clasei la capitolul extinterii”, s-a agreat astăzi în Parlamentul European # Radio Moldova
Republica Moldova a înregistrat cele mai bune rezultate, dintre toate statele candidate, la implementarea reformelor prevăzutede Uniunea Europeană pentru debursarea tranșelor Planului de creștere econimică. Concluziile aparțin Comisiei Europene, care a prezentat astăzi în Parlamentul European punerea în aplicare a Facilităților pentru reformă și creștere economică pentru Balcanii de Vest, Ucraina și Republica Moldova.
Stare de urgență în Ucraina: Moldelectrica nu planifică sistări sau limitări ale transportului de energie electrică # Radio Moldova
În R. Moldova nu sunt planificate sistări sau limitări ale transportului energiei electrice către consumatori, anunță Întreprinderea de Stat „Moldelectrica”, în contextul declarării stării de urgență în sectorul energetic din Ucraina.
Veaceslav Platon nu va fi audiat în calitate de martor în dosarul privind frauda bancară # Radio Moldova
Magistrații Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani, au respins solicitarea controversatului om de afaceri Veaceslav Platon de a fi audiat în calitate de martor în dosarul „Frauda bancară”. Decizia a fost luată în cadrul unei noi ședințe în care fostul lider democrat Vladimir Plahotniuc este acuzat de implicare în jaful bancar. Plahotniuc nu s-a prezentat astăzi, 15 ianuarie, în fața magistraților.
Călătoria focului olimpic prin Italia continuă, dar se apropie tot mai mult de locația finală, orașul Milano. Torța a traversat Lacul Maggiore # Radio Moldova
Focul Olimpic a fost transportat cu un feribot de Federica Cesarini, o canotoare medaliată cu aur la Jocurile Olimpice de la Tokyo, pe Lacul Maggiore, care este amplasat în mai multe provincii italiene, printre care însă și Lombardia, din care face parte Milano.
În contextul declarării stării de urgență în sectorul energetic din Ucraina, Întreprinderea de Stat „Moldelectrica” a anunțat că, în prezent, nu sunt planificate sistări sau limitări ale transportului energiei electrice către consumatori.
Minune la Maternitatea „Gheorghe Paladi” din capitală: trei nașteri speciale într-o singură zi # Radio Moldova
O adevărată minune s-a produs la maternitatea Spitalului Clinic Municipal „Gheorghe Paladi”, unde, într-o singură zi, au fost înregistrate trei nașteri deosebite, fiecare cu o poveste aparte. Este vorba despre mame aflate la a șasea, a șaptea și a opta naștere. Atât mămicile, cât și nou-născuții se simt bine. Evenimentul a fost trăit cu emoție și mândrie de întreaga echipă medicală și de familiile micuților.
Accident la Basarabeasca. O fetiță de nouă ani, lovită de o ambulanță, a ajuns la spital # Radio Moldova
O copilă în vârstă de nouă ani a fost transportată la spital după ce a fost lovită de o autospecială a Asistenței Medicale Urgente, aflată în misiune. Cazul a avut loc pe o stradă din Basarabeasca.
