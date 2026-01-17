Președinta Republicii Moldova va lua cuvântul în deschiderea sesiunii de iarnă a APCE

14:40

O familie din R. Moldova în care creșteau două fetițe a ajuns complet sub controlul unui bărbat de 68 de ani, care i-a indus ideea că ar fi „Mesia” sau „apostolul Mihail”. Sub această influență, membrii familiei au ajuns să creadă că trebuie să i se supună și să i se închine, fiind tratați de acesta ca niște „sclavi”, comunică Procuratura Generală.