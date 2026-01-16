Boboteaza: Scăldatul în ape reci, permis doar în locuri autorizate

07:30

La Bălți, un centru care oferă sprijin persoanelor fără adăpost intră într-o nouă etapă de modernizare. Cu susținerea Uniunii Europene (UE), Centrul de cazare temporară „Reîntoarcere” este renovat pentru a deveni mai eficient energetic, mai sigur și mai confortabil. Proiectul își propune nu doar să reducă consumul de energie, ci și să ofere condiții mai bune de trai pentru oamenii aflați în cele mai vulnerabile situații.