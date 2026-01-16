Vizită oficială la Chișinău: Președinții R. Moldova și Albaniei vor discută sprijinul pentru aderarea la UE
Radio Moldova, 16 ianuarie 2026 20:30
Președinta Maia Sandu îl va găzdui luni, 19 ianuarie, la Chișinău pe președintele Republicii Albania, Bajram Begaj, care va efectua o vizită oficială în Republica Moldova în perioada 18–20 ianuarie, la invitația șefei statului.
• • •
Acum 15 minute
20:30
Acum o oră
20:10
Schema „banii în pericol” continuă: Poliția avertizează persoanele în etate să nu predea economiile # Radio Moldova
Poliția Națională a Republicii Moldova anunță reținerea a două persoane – un curier și un colector de bani, ambii cetățeni străini – implicați într-o schemă de escrocherie care vizează în special persoanele în etate. Potrivit autorităților, astăzi au mai fost documentate alte două tentative similare, însă acestea au eșuat datorită vigilenței cetățenilor, care nu au dat curs solicitărilor și au alertat poliția.
20:00
„Este posibil să introduc taxe vamale împotriva țărilor care nu mă vor susține în chestiunea Groenlandei”, a declarat președintele american la Casa Albă, în fața jurnaliștilor, reiterând că Statele Unite au nevoie de insula arctică aflată în posesia Danemarcei „din motive de securitate națională”, transmite DW.
19:50
Acum 2 ore
19:40
19:40
Rapoartele financiare ale partidelor politice pentru anul 2025 relevă disparități majore în ceea ce privește resursele și capacitatea financiară. În timp ce unele formațiuni au gestionat bugete de ordinul zecilor de milioane de lei, finanțate preponderent din alocații bugetare, altele au funcționat cu resurse limitate sau aproape inexistente. Diferă semnificativ și structura cheltuielilor. Unele partide au investit cel mai mult în personal și infrastructură, altele - în promovarea politică.
19:00
19:00
Statul Major al armatei ucrainene detaliază pagubele provocate uzinei „Atlant Aero” din Taganrog # Radio Moldova
Statul Major al Forțelor Armate ale Ucrainei a precizat pagubele provocate întreprinderii „Atlant Aero” și a anunțat lovirea unui depozit de muniții în partea ocupată a regiunii Zaporojie, relatează publicația Astra.
19:00
Traficul transfrontalier este aglomerat la punctul de trecere Costești, pe sensul de ieșire din Republica Moldova, anunță Poliția de Frontieră și autoritățile vamale. Potrivit informațiilor oficiale, se înregistrează un flux majorat de călători și mijloace de transport, iar echipele de control lucrează la capacitate maximă pentru a fluidiza circulația.
19:00
Dacia Buiucani Chișinău a început pregătirile pentru a doua parte a sezonului competițional cu noul antrenor! Primele declarații ale lui Igor Negrescu # Radio Moldova
Igor Negrescu deja a intrat, cum se spune „în pâine”., efectuând câteva antrenamente cu fotbaliștii din lot, și a făcut și primele declarații în funcția de antrenor principal al clubului din capitală. În vârstă de 46 de ani, tehnicianul Igor Negrescu, l-a înlocuit pe Viorel Frunză, care a plecat de la echipa din capitală la finalul anului trecut.
18:50
Acum 4 ore
18:20
Fiecare elev din Republica Moldova trebuie să aibă minimum două note pe semestru și nu poate fi lăsat repetent. Ministerul Educației și Cercetării (MEC) a ajustat Regulamentul privind evaluarea rezultatelor învățării, eliminând complet situațiile în care un elev nu este promovat în clasa următoare.
18:10
Corespondență Sabina Fati | CCR, pensiile magistraților și miza sistemului juridic din România # Radio Moldova
Judecătorii Curții Constituționale din România (CCR) au amânat, pe 16 ianuarie, pentru a patra oară pronunțarea asupra Legii pensiilor magistraților. Următorul termen este 11 februarie.
17:50
Lecții în limba engleză la universitate: Cadre didactice din R. Moldova, instruite să predea studenților străini # Radio Moldova
Un număr de 240 de profesori universitari din Republica Moldova au finalizat cursuri de limbă engleză, obținând competențele necesare pentru a preda studenților străini. Instruirile au fost realizate cu sprijinul Proiectului „Învățământul Superior din Moldova”, implementat de Ministerul Educației și Cercetării și finanțat de Banca Mondială.
17:40
Biatlonista Alina Stremous a obținut un nou rezultat notabil în acest sezon competițional! Sportiva s-a clasat în Top-20 în cursa de sprint de la Ruhpolding # Radio Moldova
În cadrul etapei Cupei Mondiale de biatlon desfășurate în stațiunea germană Ruhpolding, Alina Stremous s-a clasat pe locul 20 în proba de sprin pe distanța de 7,5 kilometri.
17:10
Ministerul Afacerilor Externe: cetățenii străini, inclusiv ruși, pot călători în siguranță în R. Moldova # Radio Moldova
Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova a precizat că țara noastră nu prezintă riscuri de securitate pentru cetățenii străini care intenționează să o viziteze, după ce Ministerul Afacerilor Externe al Federației Ruse a emis recent o alertă pentru cetățenii ruși.
17:10
Medalia se poate vinde, titlul nu: Comitetul Nobel clarifică regulile Premiului Nobel pentru Pace # Radio Moldova
Deși medalia care însoțește Premiului Nobel pentru Pace poate ajunge în posesia altor persoane, titlul de laureat nu poate fi niciodată transferat. Precizările au cost făcute, pe 16 ianuarie, de Comitetul Nobel norvegian, care a reamintit, într-o postare explicativă, regulile stricte care guvernează statutul de laureat al Premiului Nobel pentru Pace.
17:00
Apeluri de urgență: Serviciul 112 din R. Moldova a rezolvat aproape 3.000 de cazuri semnalate de moldovenii aflați pe teritoriul României # Radio Moldova
Merg peste Prut, dar când se confruntă cu situații de riscă, telefonează acasă. Un număr de 2.938 de cetățeni ai R. Moldova au apelat după ajutor la Serviciul 112 de la Chișinău în timp de ce aflau pe teritoriul României. Cifra vizează perioada anilor 2018 - 2025, de la lansarea acestui serviciu unic pentru apelurile de urgență în R. Moldova.
17:00
Refuzul de a preda complexul petrolier de la Aeroport: compania Lukoil-Moldova primește o amendată de milioane # Radio Moldova
Consiliul pentru examinarea investițiilor de importanță pentru securitatea statului a decis aplicarea unei amenzi SRL Lukoil-Moldova, pentru nerespectarea unei decizii anterioare privind revenirea complexului petrolier de la Aeroportul Internațional Chișinău în proprietatea statului, oferind totodată un termen suplimentar de cinci zile pentru conformare.
17:00
Portul Internațional Liber Giurgiulești trece în proprietatea Administrației Porturilor Maritime Constanța # Radio Moldova
Compania Națională „Administrația Porturilor Maritime” (APM) Constanța, controlată majoritar de statul român, preia compania Danube Logistics, operatorul Portului Internațional Liber Giurgiulești din Republica Moldova. Acordul de vânzare, precum și prețul de tranzacționare urmează să fie aprobate de Adunarea Generală a acționarilor companiei din România, programată pentru data de 11 februarie.
Acum 6 ore
16:40
Ministerul rus de Externe rus avertizează cetățenii ruși asupra călătoriilor în Republica Moldova # Radio Moldova
Ministerul Afacerilor Externe al Rusiei (MID) a emis un avertisment oficial pentru cetățenii ruși care intenționează să viziteze Republica Moldova, atrăgând atenția asupra unor „riscuri și probleme” întâmpinate la frontiera moldovenească. Instituția de la Moscova susține că au fost semnalate „numeroase cazuri de discriminare, tratamente nejustificate și comportamente nepotrivite față de cetățenii ruși” care intră pe teritoriul Republicii Moldova, din partea reprezentanților autorităților moldovene.
16:30
Condiții insalubre în căminele UTM: Studenții care au semnalat cazul nu vor fi pedepsiți, dă asigurări ministrul Educației # Radio Moldova
Studenții care au făcut publice condițiile insalubre din căminele Universității Tehnice din Moldova (UTM) nu vor fi pedepsiți de conducerea instituției, declarat, pe 16 ianuarie, ministrul Educației și Cercetării, Dan Perciun. Oficialul a subliniat că va monitoriza personal cazul și că rectorul UTM i-a dat asigurări că studenții nu vor fi supuși niciunei penalizări pentru că și-au exprimat nemulțumirile în mod public.
16:30
Peste 90 de milioane de lei investiți de populație în valori mobiliare de stat, în cinci zile # Radio Moldova
Peste 90,5 milioane de lei au fost investiți de populație, în primele cinci zile ale perioadei de subscriere din ianuarie 2026, în valori mobiliare de stat emise prin platforma eVMS.md, potrivit unui comunicat al Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova.
15:50
Animalele fără stăpân, pericol de răspândire a rabiei. Autoritățile, îndemnate să intervină # Radio Moldova
Numărul cazurilor de rabie înregistrat pe parcursul anului 2025 o creștere de 2.5 ori în comparație cu 2024 - 46 versus 18. Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSA) susține că prezența animalelor fără stăpân în localități favorizează circulația virusului rabic și sporește riscul la adresa oamenilor.
15:40
Scăldatul în râul Prut și fluviul Nistru este strict interzis, inclusiv pe 19 ianuarie, de Bobotează, când unii creștini obișnuiesc să se scalde în ape reci. Avertismentul a fost emis de Poliția de Frontieră, care face referire la Hotărârea de Guvern cu privire la frontiera de stat a Republicii Moldova.
15:20
Sprijin elvețian pentru lupta cu corupția în R. Moldova: finanțare de 80 de milioane de lei pentru IMM-uri # Radio Moldova
Elveția va acorda Republicii Moldova 3.92 milioane de franci elvețieni, echivalentul a peste 80 de milioane de lei, pentru susținerea întreprinderilor mici și mijlocii (IMM) din sectoarele agriculturii și construcțiilor. Acordul a fost semnat pe 16 ianuarie de Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării (MDED) și Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare (SDC).
14:50
David Lammy, la Kiev: Marea Britanie anunță 20 de milioane de lire pentru energia Ucrainei și extinde cooperarea strategică # Radio Moldova
Viceprim-ministrul Marii Britanii, David Lammy, a sosit pe 16 ianuarie la Kiev, într-o vizită care reconfirmă sprijinul ferm al Londrei pentru Ucraina, în plin război cu Federația Rusă. Despre vizită a anunțat ambasadorul Ucrainei în Regatul Unit, Valeri Zaluzhnîi, care a precizat că, în cadrul deplasării, va avea loc Forumul Parteneriatului Secular, dedicat cooperării strategice dintre cele două state.
Acum 8 ore
14:40
Familie din R. Moldova, în sclavie la „apostolul Mihail”. Abuzatorul, condamnat la detenție pe viață # Radio Moldova
O familie din R. Moldova în care creșteau două fetițe a ajuns complet sub controlul unui bărbat de 68 de ani, care i-a indus ideea că ar fi „Mesia” sau „apostolul Mihail”. Sub această influență, membrii familiei au ajuns să creadă că trebuie să i se supună și să i se închine, fiind tratați de acesta ca niște „sclavi”, comunică Procuratura Generală.
14:40
DECRET | Ranguri diplomatice pentru mai mulți oficiali: printre ei și emisarul Nicu Popescu # Radio Moldova
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a acordat ranguri diplomatice mai multor diplomați și oficiali din cadrul Ministerului Afacerilor Externe (MAE). Decretul a fost semnat pe 16 ianuarie, iar printre titulari se numără și emisarul special pentru afaceri europene, Nicu Popescu.
14:30
14:30
O schemă de contrabandă cu mijloace de transport, care ar fi funcționat cu implicarea unor cetățeni din Republica Moldova și România, este investigată de autorități, după percheziții desfășurate la Chișinău.
14:30
Reținut pentru șantaj și amenințare cu moartea: suspectul riscă până la 10 ani de închisoare # Radio Moldova
Un bărbat de 24 de ani, căutat din 2023 de Inspectoratul de Poliție Glodeni și anterior condamnat pentru mai multe infracțiuni, a fost reținut la Chișinău de ofițerii Inspectoratului Național de Investigații, fiind bănuit de comiterea unui șantaj în urma căruia o femeie și apropiații acesteia ar fi fost constrânși să achite aproape 7.000 de euro.
14:20
R. Moldova, pierderi semnificative pentru că exportă preponderent materie primă, nu produse finite: „Agricultura rămâne vulnerabilă” # Radio Moldova
R. Moldova ar trebui să devină exportator de produse finite, dacă vrea să-și redreseze structura și calitatea exporturilor. Statul nostru exportă floarea-soarelui și rapiță, dar pierde milioane de dolari pentru că nu procesează materia primă, fapt ce i-ar permite să vândă mai mult ulei peste hotare, afirmă experții.
14:00
13:40
Judecătoria Chișinău prelungește măsura de control judiciar pentru fostul șef al Direcției juridice a Parlamentului # Radio Moldova
Fostul șef al Direcției juridice a Parlamentului, Ion Creangă, judecat pentru trădare de patrie, rămâne sub control judiciar pentru alte 60 de zile, timp în care nu poate părăsi teritoriul municipiului Chișinău. Măsura a fost dispusă pe 16 ianuarie.
13:30
R. Moldova și Federația Rusă, notificate vizavi de 19 cauze privind încălcări ale drepturilor omului în regiunea transnistreană # Radio Moldova
Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CtEDO) a comunicat Guvernelor Republicii Moldova și Federației Ruse 19 cauze ce vizează pretinse încălcări grave ale drepturilor omului în regiunea transnistreană.
13:20
Un fond american a intentat un proces împotriva Rusiei pentru 225 de miliarde de dolari, invocând datoriile Imperiului Rus # Radio Moldova
Fondul de investiții american Noble Capital RSD a cerut Moscovei să plătească 225 de miliarde de dolari pentru obligațiile de datorie ale Imperiului Rus. Procesul intentat împotriva Federației Ruse, Ministerului rus al Finanțelor, Băncii Centrale a Rusiei și Fondului Național de Bunăstare a fost depus la Curtea Federală a SUA din Districtul Columbia, transmite publicația The Moscow Times, cu referire la RBC.
13:20
„Avem rezerve pentru circa o săptămână”: Cum se descurcă locuitorii satelor care depind de circulația bacului peste Nistru # Radio Moldova
Locuitorii satelor Molovata Nouă, Corjova și Cocieri din raionul Dubăsari au rămas parțial izolați, după ce bacul de la Molovata și-a sistat activitatea din cauza stratului gros de gheață de pe fluviul Nistru. Deși cetățenii pot traversa prin punctele de control spre regiunea transnistreană, agenții economici care distribuie produse alimentare nu au acces prin acestea, singura rută disponibilă pentru ei fiind bacul de la Molovata.
13:10
AUR critică abordarea economică unilaterală a unor politicieni de la Chișinău: „România nu e un bancomat” # Radio Moldova
Clasa politică de la Chișinău este chemată să manifeste „o deschidere mult mai largă și mai cuprinzătoare față de România și românitate”. Abordarea palierului economic, dincolo de cel identitar și de securitate, este, potrivit Alianței pentru Unirea Românilor (AUR), lipsită de substanță, iar a privi România ca pe „un bancomat” reprezintă, cel puțin, un gest nepoliticos. Declarațiile au fost făcute într-o conferință de presă la Chișinău pe 16 ianuarie.
13:00
Financial Times: Uniunea Europeană analizează o cale accelerată de aderare pentru Ucraina # Radio Moldova
Bruxelles-ul elaborează propuneri privind renunțarea la sistemul de aderare la Uniunea Europeană, aplicat încă din perioada Războiului Rece, urmând să-l înlocuiască cu un model în două etape, care ar putea accelera intrarea Ucrainei în UE în cazul încheierii unui acord de pace menit să pună capăt invaziei ruse, scrie cotidianul Financial Times, citat de BBC News.
13:00
Ministrul Sănătății din România, vizită la Chișinău pentru a identifica noi oportunități de cooperare pentru sisteme medicale # Radio Moldova
Ministrul Sănătății din România, Alexandru Florin Rogobete, efectuează vineri, 16 noiembrie, o vizită în R. Moldova, iar programul său include și o discuție la Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”, instituție vizată în scandalul „diplomelor false” eliberate pentru medici din România.
13:00
RB Racing și-a lansat „bestia"! Echipa constructorului austriac este prima care și-a prezentat monopostul pentru noul sezon # Radio Moldova
Red Bull Racing a prezentat oficial noul său bolid pentru sezonul 2026 în campionatul mondial de automobilism "Formula 1". Ceremonia a avut loc sub bolta fostei gări Michigan Central din Detroit, o clădire în stil Beaux-Arts, veche de peste un secol.
Acum 12 ore
12:40
VIDEO | Cine este polițistul din Glodeni, vizat într-un caz de conducere sub influența alcoolului # Radio Moldova
Polițistul care ar fi fost prins băut noaptea trecută la volan ar fi șeful Serviciului Patrulare din raionul Glodeni, Anatolie Muncă, scrie Nordnews. Potrivit sursei citate, ofițerul ar fi consumat băuturi alcoolice într-un local situat pe strada Mihai Eminescu din orașul Glodeni, după care a urcat la volan.
12:30
Studenții de la Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hașdeu” din Cahul și reprezentanți ai mai multor organizații studențești au cerut public stoparea procesului de comasare a instituției cu Universitatea Tehnică a Moldovei (UTM), acuzând lipsa unor consultări reale și riscuri majore pentru autonomia universitară și dezvoltarea regiunii de sud a Republicii Moldova.
12:30
Administrator de firmă, jefuit într-o zonă forestieră: suspecții, arestați pentru 30 de zile # Radio Moldova
Patru persoane, inclusiv un minor, au fost reținute de ofițerii Inspectoratului Național de Investigații (INI), fiind bănuite de comiterea unei tâlhării asupra administratorului unei firme de export a cerealelor, faptă produsă în localitatea Mereni, raionul Anenii Noi.
12:20
Republica Moldova transformă digitalizarea în oportunitate pentru companii și tineri antreprenori # Radio Moldova
Republica Moldova a atins, în anul 2025, un prag istoric, în momentul în care exportul de servicii l-a depășit pe cel de mărfuri. Această performanță urmează a fi valorificată, pentru a asigura o tranziție armonioasă de la o economie de consum la una creativă, afirmă Michelle Iliev, secretara de stat de la Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării (MDED).
12:00
Premierul ceh și Andrej Babis și noul său Guvern au obținut, pe 15 ianuarie, un vot de încredere în Parlament, la o lună de la începerea mandatului. Parlamentarii au aprobat noul cabinet cu orientare de dreapta cu 108 voturi pentru și 91 împotrivă, relatează dpa.
11:50
Tentativă de intrare ilegală în R. Moldova: șase persoane găsite într-un camion, printre paleți # Radio Moldova
Șase bărbați din Ucraina au fost descoperiți ascunși printre paleți de marfă, într-un camion care încerca să intre în Republica Moldova prin vama Palanca. Tentativa de trecere ilegală a frontierei a fost dejucată în timpul controlului vamal, după ce șoferul a refuzat scanarea vehiculului, iar autoritățile au decis o verificare fizică detaliată.
11:50
Doctoranzi și profesori din R. Moldova pot aplica la un program de perfecționare în Franța # Radio Moldova
Profesorii și doctoranzii din R. Moldova pot merge, pentru o lună, în Franța, pentru a participa la dezvoltarea unor instrumente pedagogice practice. Oportunitatea a fost anunțată de Ambasada Franței în Republica Moldova, iar cererile de participare pot fi depuse până pe 6 februarie.
11:50
Incendiu într-un bloc din Chișinău: 27 de persoane, inclusiv șase copii, evacuate de pompieri # Radio Moldova
Douăzeci și șapte de persoane, dintre care șase copii, au fost evacuate în dimineața zilei de 16 ianuarie dintr-un bloc de locuințe din Chișinău, după ce un incendiu a izbucnit într-un apartament, existând riscul intoxicării cu fum. Intervenția promptă a pompierilor a prevenit extinderea flăcărilor.
