Condamnat pe viață după ani de abuzuri și teroare asupra unei familii
SafeNews, 17 ianuarie 2026 08:30
A fost condamnat la închisoare pe viață, după ce a ținut o întreagă familie în frică și sclavie timp de mai bine de un deceniu. Vorbim despre un bărbat în vârstă de 68 de ani care s-a autoproclamat „Apostolul Mihail". Faptele ilegale au început încă din anul 2000, când inculpatul a cunoscut părinții copiilor și le-a
Acum 15 minute
08:50
Trump ridică miza geopolitică. Tarife vamale pentru cei care nu acceptă planul său pentru Groenlanda # SafeNews
A amenințat cu tarife vamale împotriva statelor care nu îi susțin poziția privind Groenlanda. Declarația a fost făcută de președintele SUA, Donald Trump, în timpul unui discurs susținut la Casa Albă. Trump a adus în discuție subiectul Groenlandei în contextul politicilor comerciale și al tarifelor vamale. El a sugerat că Statele Unite ar putea recurge
Acum o oră
08:30
08:10
Kievul închide școlile până în februarie după atacurile asupra infrastructurii energetice # SafeNews
Toate școlile din capitala Ucrainei se închid până la 1 februarie. O decizie în acest sens a fost anunțată de către primarul Vitali Klitschko. Măsura vine pe fondul crizei energetice provocate de recentele atacuri rusești asupra infrastructurii. Bombardamentele au generat întreruperi majore în furnizarea energiei electrice și a încălzirii în Kiev. Administrația municipală a decis
Acum 2 ore
08:00
Ministerul de Externe de la Chișinău vine cu o reacție după ce Moscova a emis o avertizare pentru cetățenii ruși să evite călătoriile în R. Moldova. Potrivit unui comunicat al MAE, Republica Moldova este un stat sigur pentru vizitatori și nu există riscuri de securitate care să justifice alerte de călătorie de natura celor enunțate
07:50
Capcanele pieței imobiliare: Greșelile care îți pot aduce pierderi majore la cumpărarea unui apartament # SafeNews
Achiziționarea unei locuințe sau a unui alt bun imobil rămâne una dintre cele mai importante investiții din viața unui cetățean, dar și una dintre cele mai riscante din punct de vedere juridic și financiar. Într-o analiză publicată recent, Expert-Grup avertizează că multe tranzacții aparent simple pot ascunde capcane majore, dacă nu sunt verificate din timp
07:40
Președintele polonez Karol Nawrocki a lansat un atac dur la adresa Uniunii Europene, pe care a descris-o drept o „stea în declin", dar a transmis și un avertisment ferm privind pericolul reprezentat de Rusia. Într-un discurs adresat Corpului Diplomatic, liderul de la Varșovia a criticat mai multe politici europene și a vorbit deschis despre ambițiile
07:30
Rusia a emis o alertă de călătorie pentru Republica Moldova, invocând tratamente discriminatorii la frontieră: Reacţia Chişinăului # SafeNews
Ministerul Afacerilor Externe al Federației Ruse a emis o alertă de călătorie pentru Republica Moldova, invocând pretinse cazuri de tratament discriminatoriu la intrarea pe teritoriul țării. Autoritățile de la Moscova susțin că, la sosirea pe aeroportul din Chișinău, deținătorii de pașapoarte rusești „sunt supuși în mod regulat controalelor și verificărilor umilitoare". Potrivit comunicatului ministerului rus,
07:20
Președintele Republicii Albania, Bajram Begaj, va efectua o vizită oficială în Republica Moldova în perioada 18–20 ianuarie, la invitația președintei Maia Sandu. Cei doi șefi de stat se vor întâlni luni, 19 ianuarie, iar discuțiile vor viza aprofundarea cooperării bilaterale, consolidarea legăturilor economice și sprijinul reciproc în procesul de aderare la Uniunea Europeană. „Albania, la
07:10
Bulgarii sunt chemați să-și aleagă membrii noului Parlament, pentru a opta oară în doar patru ani # SafeNews
Preşedintele Rumen Radev a anunţat vineri că Bulgaria va organiza alegeri anticipate după ce principalele partide au refuzat mandatul de a forma un guvern în urma demisiei administraţiei precedente pe fondul protestelor generalizate, relatează Digi24 cu referire la Reuters. Vineri, Radev a oferit Alianţei pentru Drepturi şi Libertăţi ultima şansă de a încerca să formeze un guvern,
Acum 12 ore
21:30
A evitat un ordin de plată și un faliment după ce a trimis un e-mail la timp. Vorbim despre un bărbat din Elveția, implicat într-un caz care a scos la iveală o eroare administrativă cu impact major. Totul ar fi început pe 12 iunie 2024, când Wädi Tobler a inițiat o procedură de executare silită
Acum 24 ore
15:50
Ex-președintele Coreei de Sud va sta 5 ani în închisoare pentru abuz de putere și insurecție # SafeNews
Fostul președinte sud-coreean, Yoon Suk Yoel, a fost condamnat la cinci ani de închisoare în primul din cele opt dosare penale în care este învinuit de abuz de putere și insurecție. Politicianul a fost declarat vinovat pentru tentativă de a dejuca propria arestare, prin introducerea legii marțiale la sfârșitul anului 2024. Procurorii au cerut o
15:40
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) informează consumatorii că nu a recepționat, până în prezent, nicio solicitare din partea SA Energocom privind aprobarea prețurilor reglementate pentru furnizarea gazelor naturale. Totodată, Agenția atrage atenția asupra unei interpretări eronate apărute în spațiul public, care confundă procesul de aprobare a „costurilor de bază" cu procedura de aprobare
15:30
Compania Bemol a anunțat că își retrage toate pretențiile legate de Portul Internațional Liber Giurgiulești, inclusiv acțiunile în instanță, măsurile asigurătorii și restricțiile aplicate, după ce a ajuns la soluționarea definitivă a litigiului privind controlul asupra operatorului portuar Danube Logistics SRL. Decizia deblochează procesul de vânzare a companiei care deține și administrează portul și permite
15:20
Scăldatul în râurile Prut și Nistru este interzis de Bobotează, cu excepția zonelor special amenajate, avertizează Poliția de Frontieră. Potrivit autorităților, interdicția este prevăzută de Hotărârea Guvernului nr. 862/2024 și vizează protejarea vieții oamenilor, dar și respectarea regimului special al zonei de frontieră. Râurile Prut și Nistru se află în apropierea frontierei de stat și
15:20
Vremea va rămâne rece în următoarele zile, sub influența unui anticiclon din estul Europei. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, nu sunt prognozate ninsori, însă riscul de ghețuș pe carosabil va persista, mai ales în orele nocturne și dimineața. În weekend și luni, temperaturile maxime vor oscila între -10 și -5 grade Celsius. Nopțile vor fi
15:10
La data de 15 ianuarie, ofițerii Serviciului Vamal, sub conducerea Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS),au efectuat patru percheziții în municipiul Chișinău, într-o cauză penală ce vizează comiterea infracțiunii de contrabandă, prevăzută de art. 248 din Codul penal al Republicii Moldova. Potrivit anchetei, un grup de persoane, format din cetățeni ai Republicii
15:00
Fostul șef al Direcției juridice a Parlamentului, Ion Creangă, învinuit de trădare de patrie, rămâne sub control judiciar pentru încă 60 de zile. Măsura preventivă a fost prelungită vineri de către Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani. Contactat de IPN, avocatul lui Creangă, Gheorghe Ionaș, a declarat că va contesta la Curtea de Apel decizia privind prelungirea
14:10
DOC | Maia Sandu a acordat ranguri diplomatice pentru 14 diplomați, inclusiv lui Nicu Popescu # SafeNews
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a semnat decretul privind acordarea rangurilor diplomatice de ambasador și ministru plenipotențiar pentru 14 diplomați din cadrul serviciului diplomatic al Republicii Moldova. Printre persoanele avansate se regăsește și Nicu Popescu, fost viceprim-ministru și ministru al afacerilor externe, în prezent emisar prezidențial pentru afaceri europene și parteneriate strategice, care a fost
14:00
FOTO | Mii de dolari și euro, depistați la frontieră: o femeie a încercat să părăsească ilegal Moldova cu sume nedeclarate # SafeNews
O tentativă de scoatere ilegală a mijloacelor financiare din țară a fost contracarată de polițiștii de frontieră și vameși, la Aeroportul Internațional „Eugen Doga" Chișinău. În timpul formalităților de control pe ruta Chișinău-Tbilisi, la o nerezidentă de 59 de ani au fost depistate sumele de 30.100 de dolari și 3.000 de euro, care nu au
13:50
VIDEO | Bărbat reținut pentru șantaj: o femeie ar fi fost constrânsă să achite peste 6.700 de euro # SafeNews
Ofițerii Inspectoratului Național de Investigații (INI) au documentat un caz de șantaj, sesizat la începutul lunii ianuarie, în care o femeie de 40 de ani și apropiații acesteia ar fi fost amenințați pe parcursul mai multor ani. Potrivit investigațiilor preliminare, în perioada 2022–2026, un grup de persoane, aflate încă în curs de identificare, ar fi
13:40
ANRE anunță reguli noi pentru piața gazelor naturale: mai multă protecție pentru consumatori # SafeNews
Consumatorii moldoveni ar putea semna contracte de furnizare a gazelor naturale pe perioadă determinată și la preț fix, cu o durată minimă de 12 luni. Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a expus consultărilor publice un proiect de Hotărâre care modifică regulile de furnizare a gazelor naturale și procedura de schimbare a furnizorului, în
13:20
Rolul NATO în consolidarea securității internaționale și beneficiile cooperării Republicii Moldova cu Alianța Nord-Atlantică au fost discutate în cadrul unei întrevederi dintre secretarul de stat al Ministerului Afacerilor Externe, Valeriu Mija, și șefa Biroului de Legătură NATO la Chișinău, Mihaela Gerard Simac. Potrivit informațiilor, părțile au făcut un schimb de opinii privind evoluția parteneriatului Republica
13:10
Peste 30 de jafuri în Elveția: un cetățean din R. Moldova ar fi provocat pagube de peste 1 milion de euro # SafeNews
Un moldovean de 49 de ani a fost reținut de poliția elvețiană, fiind suspectat de comiterea a peste 30 de jafuri. Potrivit portalului Blick, prejudiciul cauzat victimelor depășește 1 milion de franci elvețieni (circa 1,1 milioane euro). Conform datelor prezentate, bărbatul a fost reținut marți, 13 ianuarie, într-un apartament din orașul St. Gallen, situat în
12:20
Salvatorii au evacuat 27 de persoane, dintre care șase copii, după ce un incendiu a izbucnit în această dimineață într-un apartament situat într-un bloc cu 9 etaje de pe strada Romană din capitală. Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 06:49, iar la fața locului au intervenit cinci echipe de pompieri și salvatori.
11:50
Serviciul de informaţii al armatei ruse GRU a fost responsabil pentru o tentativă de incendiu, în 2024, asupra unei fabrici din Lituania care furnizează scanere de unde radio armatei ucrainene, au declarat vineri oficialii lituanieni. Şase cetăţeni din Spania, Columbia, Cuba, Rusia şi Belarus au fost acuzaţi în legătură cu incidentul, iar grupul a încercat
11:40
Serviciul Fiscal de Stat (SFS) și-a intensificat acțiunile împotriva activităților economice desfășurate ilegal de persoane fizice, aplicând sancțiuni semnificative în diverse sectoare economice. În luna decembrie 2025, autoritățile au descoperit și sancționat 544 de cazuri de activități ilicite, în special în comerțul cu bunuri (inclusiv online), prestări de servicii și transport de pasageri în regim
11:30
Ministrul Sănătății din România, Alexandru Florin Rogobete, efectuează o vizită oficială la Chișinău # SafeNews
Ministrul Sănătății din România, Alexandru Florin Rogobete, se află vineri într-o vizită oficială la Chișinău, în cadrul căreia a avut o întrevedere cu omologul său din Republica Moldova, Emil Ceban. Potrivit unui comunicat al Ministerului Sănătății din România, discuțiile s-au concentrat pe consolidarea cooperării bilaterale în domeniul sănătății, schimbul de experiență și bune practici, precum
11:20
Moldova, pe ultimul loc în ștafeta masculină la Cupa Mondială de biatlon de la Ruhpolding # SafeNews
Selecționata Moldovei a încheiat pe locul 22 ștafeta masculină de 4×7,5 km din cadrul etapei a cincea a Cupei Mondiale de biatlon, desfășurată la Ruhpolding, Germania. Echipa Moldovei, formată din Pavel Magazeev, Maxim Makarov, Mihail Usov și Andrei Usov, a avut o evoluție solidă la poligon, fără a parcurge vreun tur de penalizare și utilizând
11:10
Atenție, locuitorii Capitalei: posibile întreruperi de energie electrică luni, 19 ianuarie # SafeNews
Primăria Chișinău informează că mai mulți locuitori ai orașului ar putea rămâne fără energie electrică luni, 19 ianuarie, din cauza lucrărilor de reparație a echipamentului efectuate de operatorul Premier Energy. Conform municipalității, întreruperile temporare sunt posibile în intervalul 09:00–15:00 la următoarele
11:00
Ofițerii Direcției investigații criminale a Inspectoratului Național de Investigații (INI), împreună cu polițiștii și procurorii din Anenii Noi, au reținut patru persoane bănuite de comiterea unei tâlhării. Incidentul a avut loc în localitatea Mereni, unde administratorul unei firme de export de cereale, un bărbat de 39 de ani, a fost abordat de persoane necunoscute sub […] Articolul VIDEO | Patru persoane au fost reținute pentru tâlhărie în raionul Anenii Noi apare prima dată în SafeNews.
11:00
VIDEO | Șase migranți ucraineni, depistați ascunși într-un camion la frontieră cu Moldova # SafeNews
Polițiștii de frontieră, în cooperare cu Serviciul Vamal și autoritățile de frontieră din Ucraina, au reținut șase migranți care încercau să intre ilegal în Republica Moldova, fiind ascunși în compartimentul marfar al unui camion. Incidentul a avut loc la Punctul de Trecere a Frontierei comun Palanca–Maiaki-Udobnoe, pe sensul de intrare în țară. Camionul, condus de […] Articolul VIDEO | Șase migranți ucraineni, depistați ascunși într-un camion la frontieră cu Moldova apare prima dată în SafeNews.
10:50
Centrul Național Anticorupție (CNA), împreună cu procurorii municipiului Cahul, au reținut două persoane în cadrul unei anchete privind trafic de influență. Potrivit anchetei, bănuiții ar fi pretins și primit bani de la mai mulți cetățeni, promițând că pot influența membrii Comisiei de examinare a cunoștințelor în domeniul securității industriale pentru eliberarea certificatelor de școlarizare și […] Articolul FOTO | CNA și procurorii din Cahul rețin doi bănuiți într-un caz de trafic de influență apare prima dată în SafeNews.
10:30
A fost surprins chiar în timp ce vâna ilegal. Este vorba despre un bărbat depistat de inspectorii de mediu în timpul unei acțiuni de control. Cazul a fost descoperit în timpul examinării unei petiții. La fața locului au intervenit șeful adjunct al Inspectoratului pentru Protecția Mediului, Vasile Melnic, împreună cu inspectorii din Chișinău și UTA […] Articolul FOTO | Braconier surprins în flagrant. A lăsat arma și a dispărut în zăpadă apare prima dată în SafeNews.
09:40
Compania Double Case salută anunțul Ministrului Finanțelor privind reglementarea pieței criptomonedelor în Republica Moldova începând cu anul 2026. Într-un comunicat de presă, compania spune că decizia răspunde unei realități economice deja existente și aliniază țara la practicile europene. Reprezentanții Double Case subliniază că criptomonedele nu mai sunt un fenomen marginal. Ele sunt folosite de milioane […] Articolul Double Case salută reglementarea criptomonedelor în Moldova din 2026 apare prima dată în SafeNews.
09:40
Pe parcursul anului 2025, Parlamentul a recepționat 4.400 de petiții și adresări verbale. Potrivit autorităților, cetățenii au semnalat aproape 6.400 de chestiuni, iar 85% dintre petiții au fost depuse în formă scrisă. Totodată, au fost recepționate 676 de adresări verbale. Conform datelor statistice, 86,2% dintre petițiile înregistrate au fost depuse de persoane fizice, iar restul […] Articolul 2025: Parlamentul a înregistrat 4.400 de petiții și apeluri verbale apare prima dată în SafeNews.
09:40
„Europa trebuie ștearsă de pe hartă în 1-2 ani.” Kremlinul amenință pe față cu atacuri nucleare, două țări sunt ținte principale # SafeNews
Moscova ar putea lansa un atac nuclear asupra Germaniei sau Marii Britanii în decurs de 1 sau 2 ani pentru a „pedepsi” Europa, care continuă să ajute Ucraina să se apere de agresiunea rusă, a declarat Serghei Karaganov, consilier în cadrul administrației prezidențiale ruse, citat de The Moscow Times. „Trebuie să eliminăm amenințarea europeană la […] Articolul „Europa trebuie ștearsă de pe hartă în 1-2 ani.” Kremlinul amenință pe față cu atacuri nucleare, două țări sunt ținte principale apare prima dată în SafeNews.
09:30
Accident tragic pe traseul R-3: Un copil și șoferul Toyota și-au pierdut viața, șoferul Mercedesului reținut # SafeNews
Un grav accident rutier s-a produs pe 14 ianuarie pe traseul R-3, în direcția raionului Cimișlia, soldat cu două victime decedate, inclusiv un copil de doar 8 luni, și mai multe persoane rănite. Potrivit Inspectoratului General al Poliției, incidentul a avut loc când un automobil de marca Toyota, condus de un tânăr de 27 de […] Articolul Accident tragic pe traseul R-3: Un copil și șoferul Toyota și-au pierdut viața, șoferul Mercedesului reținut apare prima dată în SafeNews.
09:30
Un șofer moldovean, care deține și cetățenie română, a fost condamnat în Rusia la 11 ani de închisoare pentru „ajutor oferit inamicului”, fiind prima sentință aplicată pentru acest delict, introdus în codul penal rus la sfârșitul anului 2024. Decizia a fost raportată de presa independentă rusă și preluată de agenția EFE. Potrivit site-ului rus de […] Articolul Șofer moldovean condamnat în Rusia la 11 ani pentru „ajutor oferit inamicului” apare prima dată în SafeNews.
Ieri
09:00
În seara de 15 ianuarie, când Republica Moldova a marcat Ziua Culturii Naționale și aniversarea nașterii poetului Mihai Eminescu, un incident a fost documentat în orașul Glodeni. Șeful Serviciului Patrulare din raion, Anatolie Muncă, a fost oprit în trafic, fiind bănuit că s-ar fi aflat la volan în stare de ebrietate, potrivit unei documentări realizate […] Articolul Oficial din Glodeni, oprit în trafic pentru conducere sub influența alcoolului apare prima dată în SafeNews.
08:50
Lidera opoziției venezuelene, Maria Corina Machado, i-a înmânat președintelui american Donald Trump medalia pentru Premiul Nobel pentru Pace, câștigată de ea în 2025, în timpul unei întâlniri la Casa Albă. Machado a descris întâlnirea ca fiind istorică și incredibilă și a declarat jurnaliștilor că gestul a fost unul de respect reciproc. Donald Trump a publicat […] Articolul Maria Corina Machado i-a înmânat lui Trump medalia Nobel pentru Pace apare prima dată în SafeNews.
08:40
Explozie pe piața agricolă: Exporturile de rapiță ale Moldovei au doborât toate recordurile # SafeNews
Moldova a înregistrat un rezultat remarcabil pe piața agricolă externă în a doua jumătate a anului 2025. Din luna iulie până în decembrie, exporturile de rapiță au ajuns la 290.000 de tone, un volum de peste trei ori mai mare decât în anul precedent și cu 11% peste recordul stabilit în 2023, arată datele Biroului […] Articolul Explozie pe piața agricolă: Exporturile de rapiță ale Moldovei au doborât toate recordurile apare prima dată în SafeNews.
08:30
Trafic intens la frontiera Republicii Moldova în ultimele 24 de ore. Potrivit datelor Poliției de Frontieră, peste 45.800 de persoane au traversat punctele de trecere, iar numărul mijloacelor de transport a depășit 10.600. În același interval, 12 cetățeni străini nu au fost autorizați să intre în Republica Moldova, din cauza nerespectării condițiilor legale de intrare. […] Articolul Situația la frontieră: Crește fluxul de călători, 12 străini nu au fost admiși în țară apare prima dată în SafeNews.
08:20
Meteorologii anunță pentru astăzi vreme rece în toată țara, cu ninsori slabe în regiunile de nord și cer predominant noros în restul teritoriului. Potrivit prognozei, minimele termice vor coborî până la -17 grade Celsius. Serviciul Hidrometeorologic de Stat precizează că vântul va sufla din nord-est, cu o viteză de aproximativ 9 km/h, iar umiditatea aerului […] Articolul Vreme rece în toată țara: Ninsori slabe la nord și temperaturi de până la -17 grade apare prima dată în SafeNews.
08:00
Cel puțin două persoane au murit în orașul Petropavlovsk-Kamceatski din Orientul Îndepărtat al Rusiei, după ce au fost îngropați de zăpada căzută de pe acoperișuri, au anunțat joi autoritățile locale, informează The Moscow Times. Localnicii au fost avertizați să evite deplasările. Peninsula Kamceatka traversează un episod sever de iarnă, fiind în cea mai mare parte […] Articolul Iarnă extremă în Kamceatka: Zăpada acoperă clădirile până la etajul doi apare prima dată în SafeNews.
08:00
Trump amenință că va trimite armata împotriva protestatarilor din Minnesota, pe fondul furiei declanșate de acțiunile ICE # SafeNews
Președintele american i-a catalogat pe protestatari drept „agitatori profesioniști și insurecționiști”, care „i-au atacat pe patrioții de la ICE” – Serviciul de Imigrare și Vamă al SUA, scrie Politico. Donald Trump a amenințat joi că va trimite armata în Minneapolis, pe fondul demonstrațiilor care au avut loc după un nou incident violent, soldat cu rănirea unui […] Articolul Trump amenință că va trimite armata împotriva protestatarilor din Minnesota, pe fondul furiei declanșate de acțiunile ICE apare prima dată în SafeNews.
07:50
Directorul Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE), Alexei Taran, a comentat proiectul de lege care prevede plafonarea salariilor pentru conducătorii autorităților de reglementare, afirmând că este greșit ca aceste venituri să fie comparate cu cele din alte domenii. „Noi am văzut, cunoaștem acest proiect de lege, agenția și-a expus părerea, avizul la acest proiect […] Articolul Plafonarea salariilor la ANRE, CNPF și ANRCETI: Reacția directorului ANRE apare prima dată în SafeNews.
07:50
Înmormântările persoanelor decedate vor putea avea loc fără prezentarea obligatorie a certificatului de deces emis de autoritățile publice locale, anunţă Agenţia Servicii Publice (ASP). Potrivit noilor reguli, rudele pot prezenta doar confirmarea medicală a decesului (avizier de deces),eliberată de instituția medicală care a constatat decesul. De asemenea, acestea pot solicita un extras de pe actul […] Articolul Procedura de înmormântare, schimbată: Certificatul de deces nu va mai fi obligatoriu apare prima dată în SafeNews.
07:40
Premierul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, a declarat că, în cazul unui eventual referendum privind unirea cu România, ar vota „pentru” în calitate de cetățean, însă ca prim-ministru va acționa în conformitate cu voința majorității populației și cu obiectivul oficial al statului – integrarea europeană. „E o decizie personală. Ca Alexandru Munteanu aș vota pentru”, a […] Articolul Munteanu: Unirea este o decizie personală, voința majorității va fi decisivă apare prima dată în SafeNews.
07:30
Interesul lui Donald Trump pentru Groenlanda a fost stârnit încă din primul său mandat de omul de afaceri Ronald Lauder, un prieten vechi al preşedintelui, care avea interese comerciale directe în teritoriul danez, a povestit pentru The Guardian John Bolton, fostul consilier pentru securitate naţională de la Casa Albă, în prezent căzut în dizgraţia locatarului […] Articolul The Guardian: Miliardarul Ronald Lauder l-ar fi încurajat pe Trump să preia Groenlanda apare prima dată în SafeNews.
07:20
Peste 300 de freelanceri s-au înregistrat în primele 15 zile de la intrarea în vigoare a legii # SafeNews
Peste 300 de profesioniști independenți și-au înregistrat activitatea în primele 15 zile de la intrarea în vigoare a Legii freelancerilor. Datele au fost prezentate pentru IPN de Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării. Legea freelancerilor, intrată în vigoare pe 1 ianuarie, le permite persoanelor care desfășoară activități independente să se înregistreze la Agenția Servicii Publice, fie […] Articolul Peste 300 de freelanceri s-au înregistrat în primele 15 zile de la intrarea în vigoare a legii apare prima dată în SafeNews.
