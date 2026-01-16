VIDEO | Șase migranți ucraineni, depistați ascunși într-un camion la frontieră cu Moldova

15:20

Cadavrul lui Vladislav Baumgertner, în vârstă de 56 de ani, fostul director general al gigantului rus de potasă Uralkali, a fost găsit miercuri în Cipru, după ce dispariţia sa fusese anunţată cu o zi înainte de moartea unui diplomat rus. Evenimentele au loc în timp ce ţara – care se află la conducerea Consiliului UE […] Articolul Un oligarh rus a fost găsit mort în Cipru. La o zi după ce fusese anunţată dispariţia sa, a murit şi un diplomat de la Ambasada Rusiei apare prima dată în SafeNews.