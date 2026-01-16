Incendiu într-un apartament din Chișinău: 27 de persoane, inclusiv șase copii, evacuate

06:10

Cele mai recente atacuri ale Moscovei asupra Ucrainei arată că Europa se află „în raza de acțiune a rachetelor rusești”, a avertizat joi președintele francez Emmanuel Macron, apreciind în același timp că, în ceea ce privește sprijinul pentru Kiev, țările din „Coaliția de Voință” au reușit să înlocuiască SUA, informează agenția spaniolă de presă EFE, […] Articolul După al doilea bombardament al rușilor cu racheta hipersonică Oreșnik, Macron transmite un avertisment sumbru: Suntem în raza lor de acțiune apare prima dată în SafeNews.