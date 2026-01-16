Șofer moldovean condamnat în Rusia la 11 ani pentru „ajutor oferit inamicului”
Un șofer moldovean, care deține și cetățenie română, a fost condamnat în Rusia la 11 ani de închisoare pentru „ajutor oferit inamicului", fiind prima sentință aplicată pentru acest delict, introdus în codul penal rus la sfârșitul anului 2024. Decizia a fost raportată de presa independentă rusă și preluată de agenția EFE. Potrivit site-ului rus de […]
Compania Double Case salută anunțul Ministrului Finanțelor privind reglementarea pieței criptomonedelor în Republica Moldova începând cu anul 2026. Într-un comunicat de presă, compania spune că decizia răspunde unei realități economice deja existente și aliniază țara la practicile europene. Reprezentanții Double Case subliniază că criptomonedele nu mai sunt un fenomen marginal. Ele sunt folosite de milioane […]
Pe parcursul anului 2025, Parlamentul a recepționat 4.400 de petiții și adresări verbale. Potrivit autorităților, cetățenii au semnalat aproape 6.400 de chestiuni, iar 85% dintre petiții au fost depuse în formă scrisă. Totodată, au fost recepționate 676 de adresări verbale. Conform datelor statistice, 86,2% dintre petițiile înregistrate au fost depuse de persoane fizice, iar restul […]
„Europa trebuie ștearsă de pe hartă în 1-2 ani." Kremlinul amenință pe față cu atacuri nucleare, două țări sunt ținte principale
Moscova ar putea lansa un atac nuclear asupra Germaniei sau Marii Britanii în decurs de 1 sau 2 ani pentru a „pedepsi" Europa, care continuă să ajute Ucraina să se apere de agresiunea rusă, a declarat Serghei Karaganov, consilier în cadrul administrației prezidențiale ruse, citat de The Moscow Times. „Trebuie să eliminăm amenințarea europeană la […]
Accident tragic pe traseul R-3: Un copil și șoferul Toyota și-au pierdut viața, șoferul Mercedesului reținut
Un grav accident rutier s-a produs pe 14 ianuarie pe traseul R-3, în direcția raionului Cimișlia, soldat cu două victime decedate, inclusiv un copil de doar 8 luni, și mai multe persoane rănite. Potrivit Inspectoratului General al Poliției, incidentul a avut loc când un automobil de marca Toyota, condus de un tânăr de 27 de […]
Un șofer moldovean, care deține și cetățenie română, a fost condamnat în Rusia la 11 ani de închisoare pentru „ajutor oferit inamicului", fiind prima sentință aplicată pentru acest delict, introdus în codul penal rus la sfârșitul anului 2024. Decizia a fost raportată de presa independentă rusă și preluată de agenția EFE. Potrivit site-ului rus de […]
În seara de 15 ianuarie, când Republica Moldova a marcat Ziua Culturii Naționale și aniversarea nașterii poetului Mihai Eminescu, un incident a fost documentat în orașul Glodeni. Șeful Serviciului Patrulare din raion, Anatolie Muncă, a fost oprit în trafic, fiind bănuit că s-ar fi aflat la volan în stare de ebrietate, potrivit unei documentări realizate […]
Lidera opoziției venezuelene, Maria Corina Machado, i-a înmânat președintelui american Donald Trump medalia pentru Premiul Nobel pentru Pace, câștigată de ea în 2025, în timpul unei întâlniri la Casa Albă. Machado a descris întâlnirea ca fiind istorică și incredibilă și a declarat jurnaliștilor că gestul a fost unul de respect reciproc. Donald Trump a publicat […]
Explozie pe piața agricolă: Exporturile de rapiță ale Moldovei au doborât toate recordurile
Moldova a înregistrat un rezultat remarcabil pe piața agricolă externă în a doua jumătate a anului 2025. Din luna iulie până în decembrie, exporturile de rapiță au ajuns la 290.000 de tone, un volum de peste trei ori mai mare decât în anul precedent și cu 11% peste recordul stabilit în 2023, arată datele Biroului […]
Trafic intens la frontiera Republicii Moldova în ultimele 24 de ore. Potrivit datelor Poliției de Frontieră, peste 45.800 de persoane au traversat punctele de trecere, iar numărul mijloacelor de transport a depășit 10.600. În același interval, 12 cetățeni străini nu au fost autorizați să intre în Republica Moldova, din cauza nerespectării condițiilor legale de intrare. […]
Meteorologii anunță pentru astăzi vreme rece în toată țara, cu ninsori slabe în regiunile de nord și cer predominant noros în restul teritoriului. Potrivit prognozei, minimele termice vor coborî până la -17 grade Celsius. Serviciul Hidrometeorologic de Stat precizează că vântul va sufla din nord-est, cu o viteză de aproximativ 9 km/h, iar umiditatea aerului […]
Cel puțin două persoane au murit în orașul Petropavlovsk-Kamceatski din Orientul Îndepărtat al Rusiei, după ce au fost îngropați de zăpada căzută de pe acoperișuri, au anunțat joi autoritățile locale, informează The Moscow Times. Localnicii au fost avertizați să evite deplasările. Peninsula Kamceatka traversează un episod sever de iarnă, fiind în cea mai mare parte […]
Trump amenință că va trimite armata împotriva protestatarilor din Minnesota, pe fondul furiei declanșate de acțiunile ICE
Președintele american i-a catalogat pe protestatari drept „agitatori profesioniști și insurecționiști", care „i-au atacat pe patrioții de la ICE" – Serviciul de Imigrare și Vamă al SUA, scrie Politico. Donald Trump a amenințat joi că va trimite armata în Minneapolis, pe fondul demonstrațiilor care au avut loc după un nou incident violent, soldat cu rănirea unui […]
Directorul Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE), Alexei Taran, a comentat proiectul de lege care prevede plafonarea salariilor pentru conducătorii autorităților de reglementare, afirmând că este greșit ca aceste venituri să fie comparate cu cele din alte domenii. „Noi am văzut, cunoaștem acest proiect de lege, agenția și-a expus părerea, avizul la acest proiect […]
Înmormântările persoanelor decedate vor putea avea loc fără prezentarea obligatorie a certificatului de deces emis de autoritățile publice locale, anunţă Agenţia Servicii Publice (ASP). Potrivit noilor reguli, rudele pot prezenta doar confirmarea medicală a decesului (avizier de deces),eliberată de instituția medicală care a constatat decesul. De asemenea, acestea pot solicita un extras de pe actul […]
Premierul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, a declarat că, în cazul unui eventual referendum privind unirea cu România, ar vota „pentru" în calitate de cetățean, însă ca prim-ministru va acționa în conformitate cu voința majorității populației și cu obiectivul oficial al statului – integrarea europeană. „E o decizie personală. Ca Alexandru Munteanu aș vota pentru", a […]
Interesul lui Donald Trump pentru Groenlanda a fost stârnit încă din primul său mandat de omul de afaceri Ronald Lauder, un prieten vechi al preşedintelui, care avea interese comerciale directe în teritoriul danez, a povestit pentru The Guardian John Bolton, fostul consilier pentru securitate naţională de la Casa Albă, în prezent căzut în dizgraţia locatarului […]
Peste 300 de freelanceri s-au înregistrat în primele 15 zile de la intrarea în vigoare a legii
Peste 300 de profesioniști independenți și-au înregistrat activitatea în primele 15 zile de la intrarea în vigoare a Legii freelancerilor. Datele au fost prezentate pentru IPN de Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării. Legea freelancerilor, intrată în vigoare pe 1 ianuarie, le permite persoanelor care desfășoară activități independente să se înregistreze la Agenția Servicii Publice, fie […]
Comandantul armatei ucrainene, Oleksandr Sîrski, estimează că 2026 va fi un an dificil pentru Kiev
Comandantul-şef al forţelor armate ucrainene, Oleksandr Sîrski, a recunoscut joi că prevede un an 2026 dificil în războiul împotriva invaziei Rusiei, ţară căreia susţine că forţele sale armate i-au provocat 1,2 milioane de pierderi în 2025, informează Digi24 cu referire la EFE. Într-un mesaj publicat pe Telegram, în care Sârski a făcut bilanţul anului trecut în războiul […]
Deplasări, conferințe, reuniuni. Câte milioane au costat călătoriile conducerii BNM anul trecut
Aproape 2,2 milioane de lei pe călătorii și vizite oficiale în străinătate. Atât a cheltuit conducerea Băncii Naționale a Moldovei în anul 2025, potrivit unui raport publicat de instituție. Datele arată că, pe parcursul anului trecut, membrii conducerii BNM au efectuat 68 de deplasări externe, pentru participarea la conferințe internaționale, reuniuni de lucru și evenimente […]
Cea mai mare fraudă bancară din istoria Braziliei. Active de aproape un miliard de euro confiscate
Autoritățile din Brazilia au declanșat una dintre cele mai ample operațiuni anticorupție din ultimii ani, într-un dosar care ar putea deveni cea mai mare fraudă bancară din istoria țării. Poliția federală a confiscat active în valoare de aproape un miliard de euro și a efectuat zeci de percheziții în mai multe state. Ancheta vizează cazul […]
11 ani de închisoare într-o colonie penală de maximă securitate. Aceasta este pedeapsa primită de Gheorghe Maroglo, cetățean al Republicii Moldova și României, în vârstă de 33 de ani, condamnat de Tribunalul din Smolensk, Rusia. Anunțul a fost făcut de avocatul său, Alexandru Voscresenschi. Instanța l-a găsit vinovat în baza articolului 276.1 din Codul
Kievul în beznă, conducerea în conflict. Schimb dur de acuzații între Zelenski și Kliciko # SafeNews
Un conflict mai vechi dintre președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, și primarul Kievului, Vitali Kliciko, a reapărut în forță după atacurile aeriene masive lansate de Rusia asupra capitalei la începutul acestui an. Situația gravă din oraș, unde sute de mii de oameni au rămas fără curent și căldură, a dus la acuzații publice și schimburi dure […] Articolul Kievul în beznă, conducerea în conflict. Schimb dur de acuzații între Zelenski și Kliciko apare prima dată în SafeNews.
Moldova a fost evaluată astăzi în Parlamentul European, în cadrul noii Facilități europene pentru reformă și creștere. Directorul general al Comisiei Europene pentru Vecinătatea Estică și Extindere, Gert Jan Koopman, a declarat că rezultatele sunt „extrem de încurajatoare” și că țara noastră este singura care a îndeplinit integral cerințele primei etape și chiar a depășit […] Articolul Republica Moldova, apreciată la Bruxelles pentru ritmul reformelor apare prima dată în SafeNews.
După al doilea bombardament al rușilor cu racheta hipersonică Oreșnik, Macron transmite un avertisment sumbru: Suntem în raza lor de acțiune # SafeNews
Cele mai recente atacuri ale Moscovei asupra Ucrainei arată că Europa se află „în raza de acțiune a rachetelor rusești”, a avertizat joi președintele francez Emmanuel Macron, apreciind în același timp că, în ceea ce privește sprijinul pentru Kiev, țările din „Coaliția de Voință” au reușit să înlocuiască SUA, informează agenția spaniolă de presă EFE, […] Articolul După al doilea bombardament al rușilor cu racheta hipersonică Oreșnik, Macron transmite un avertisment sumbru: Suntem în raza lor de acțiune apare prima dată în SafeNews.
O fetiță de 9 ani din Basarabeasca a ajuns la spital după ce a fost lovită, în timp ce traversa neregulamentar strada, de o ambulanță aflată în misiune. Cazul a avut loc, astăzi, în Basarabeasca. La fața locului a ajuns un echipaj de poliție. Fetița a fost transportat la Spitalul Raional Cimișlia pentru îngrijiri medicale. […] Articolul Accident rutier la Basarabeasca: O ambulanță a lovit o fetiță apare prima dată în SafeNews.
Sportivii din Republica Moldova au început să primească, în ianuarie 2026, burse și bonusuri majorate, în conformitate cu deciziile Guvernului adoptate în 2025. Alocările fac parte dintr-un program de susținere a performanțelor la competițiile naționale și internaționale, dar și a activității asociațiilor sportive. Din bugetul de stat au fost alocate 59,133 milioane de lei pentru […] Articolul Burse și prime mai mari pentru sportivii din Moldova începând cu ianuarie apare prima dată în SafeNews.
Diplomele de rezidențiat eliberate de Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” sunt valide din punct de vedere juridic, anunță Comisia de anchetă formată în cadrul instituției. „Diplomele de rezidențiat eliberate de USMF ‘Nicolae Testimițanu’ sunt valide din punct de vedere juridic și au fost eliberate în conformitate cu cadrul legal în vigoare”, […] Articolul Ancheta comisiei USMF arată că diplomele de rezidențiat sunt corecte și legale apare prima dată în SafeNews.
Facturile la energia termică pentru luna decembrie 2025 pot varia de la un bloc la altul, chiar și pentru apartamente similare, potrivit precizărilor Termoelectrica. Această clarificare vine după ce mai mulți locatari din Chișinău au semnalat sume mai mari decât se așteptau. Reprezentanții Termoelectrica explică că facturile includ atât energia pentru încălzire, cât și pentru […] Articolul Facturi mai mari la căldură? Termoelectrica explică diferențele dintre blocuri apare prima dată în SafeNews.
Agenția Geodezie, Cartografie și Cadastru (AGCC) a examinat rapoartele de evaluare a bunurilor imobile supuse exproprierii și amplasate pe teritoriul fostului Stadion Republican. Evaluarea a fost întocmită de Eving Grup SRL, evaluator Alexandru Paladi, și în limitele competenței sale funcționale raportează că acestea conțin abateri de la reglementările și metodologia de evaluare a bunurilor imobile, […] Articolul Evaluarea de la Stadionul Republican ar fi fost efectuată incorect apare prima dată în SafeNews.
În contextul deteriorării situației de securitate din Iran, Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova recomandă cetățenilor moldoveni să evite orice călătorie în această țară. Totodată, moldovenii care se află deja pe teritoriul iranian sunt îndemnați să analizeze posibilitatea părăsirii imediate a țării, utilizând rute sigure disponibile. Autoritățile îi îndeamnă pe cetățenii Republicii Moldova aflați în […] Articolul Alertă pentru cetățenii moldoveni aflați în Iran apare prima dată în SafeNews.
Republica Moldova se pregătește să scoată criptomonedele din zona gri și să le aducă într-un cadru legal clar. Din 2026, deținerea, tranzacționarea și conversia criptomonedelor vor fi reglementate prin lege, iar câștigurile obținute vor fi impozitate. Anunțul a fost făcut de ministrul Finanțelor, Andrian Gavriliță, care a precizat că proiectul de lege este în lucru […] Articolul Guvernul pregătește cadrul legal pentru criptomonede. Impozitare și control din 2026 apare prima dată în SafeNews.
Accidentul de pe bulevardul Dacia: Șoferul troleibuzului riscă până la 7 ani de închisoare # SafeNews
Şoferul troleibuzului care, în luna mai 2025, a lovit mortal o femeie pe bulevardul Decebal din sectorul Botanica al Capitalei a fost trimis în judecată și riscă până la șapte ani de închisoare. Procuratura anunță că a finalizat urmărirea penală, iar conducătorul mijlocului de transport este acuzat de încălcarea regulilor de securitate a circulației, faptă […] Articolul Accidentul de pe bulevardul Dacia: Șoferul troleibuzului riscă până la 7 ani de închisoare apare prima dată în SafeNews.
Un oligarh rus a fost găsit mort în Cipru. La o zi după ce fusese anunţată dispariţia sa, a murit şi un diplomat de la Ambasada Rusiei # SafeNews
Cadavrul lui Vladislav Baumgertner, în vârstă de 56 de ani, fostul director general al gigantului rus de potasă Uralkali, a fost găsit miercuri în Cipru, după ce dispariţia sa fusese anunţată cu o zi înainte de moartea unui diplomat rus. Evenimentele au loc în timp ce ţara – care se află la conducerea Consiliului UE […] Articolul Un oligarh rus a fost găsit mort în Cipru. La o zi după ce fusese anunţată dispariţia sa, a murit şi un diplomat de la Ambasada Rusiei apare prima dată în SafeNews.
Inspectorii de mediu din raionul Ștefan Vodă au intervenit după ce au fost alertați de localnici cu privire la o căprioară rănită, incapabilă să se deplaseze. Datorită reacției rapide și sprijinului cetățenilor, animalul a primit ajutor în timp util. La fața locului, s-a constatat că femela avea leziuni grave, motiv pentru care a fost solicitată […] Articolul FOTO | Căprioară rănită, salvată în raionul Ștefan Vodă apare prima dată în SafeNews.
Conform indicelui imobiliar Acces Imobil, prețul mediu al apartamentelor din Chișinău a atins în anul 2025 un maxim istoric de 1.720 euro pentru un metru pătrat, înregistrând o creștere cu 11,7% față de anul 2024 și o creștere de peste 60% comparativ cu anul 2023. Astfel, în anul 2025 ritmul de creștere a prețurilor la […] Articolul Prețurile locuințelor din Chișinău ating un nou record apare prima dată în SafeNews.
Omorul tânărului moldovean din Italia, Sergiu Țărnă: A fost arestat complicele polițistului italian. Unde se ascundea acesta # SafeNews
Ancheta privind uciderea tânărului moldovean Sergiu Țârnă a dus la o nouă arestare: astăzi, 14 ianuarie 2026, carabinierii l-au reținut pe Andrea Vescovo, considerat complice al polițistului local Riccardo Salvagno, deja arestat în acest dosar, notează Rotalianul. Procurorii susțin că cei doi ar fi acționat împreună atât la răpire, cât și la momentul crimei. Potrivit ziarului Il […] Articolul Omorul tânărului moldovean din Italia, Sergiu Țărnă: A fost arestat complicele polițistului italian. Unde se ascundea acesta apare prima dată în SafeNews.
Gigantul energetic OMV Petrom, cea mai mare companie din România și un jucător-cheie și pe piața din Republica Moldova, a anunțat o ajustare masivă de depreciere în valoare totală de 420 milioane de euro, care va fi reflectată în rezultatele financiare ale trimestrului IV din 2025. Decizia vine ca efect direct al acordului semnat în […] Articolul Compania petrolieră care aprovizionează Moldova pierde jumătate de miliard de euro apare prima dată în SafeNews.
Rusia, mesaj furios după întâlnirea din SUA despre viitorul Groenlandei: „Inițiatorii acestor planuri belicoase fac apel la provocări mitice” # SafeNews
Rusia a declarat joi că discursul NATO potrivit căruia ea și China ar reprezenta o amenințare pentru Groenlanda este un „mit” conceput pentru a alimenta artificial „isteria” și că ceea ce Moscova numește „politica alianței occidentale de escaladare a confruntării în Arctica” este „extrem de periculoasă”, transmite Reuters. Declarația Rusiei vine pe fondul unor luări de […] Articolul Rusia, mesaj furios după întâlnirea din SUA despre viitorul Groenlandei: „Inițiatorii acestor planuri belicoase fac apel la provocări mitice” apare prima dată în SafeNews.
Nicușor Dan a afirmat că pacea din Ucraina este esențială pentru securitatea Europei, și că România susține eforturile președintelui Donald Trump de a negocia o pace rapidă. Președintele României, Nicușor Dan, a declarat joi, în cadrul întâlnirii anuale cu șefii misiunilor diplomatice acreditați, că speră ca anul 2026 să marcheze un moment decisiv pentru pacea […] Articolul Nicușor Dan: România este de partea eforturilor diplomatice pentru pace în Ucraina apare prima dată în SafeNews.
Biroul pentru Controlul Activelor Străine al SUA (OFAC) a actualizat licența generală care permite efectuarea tranzacțiilor cu compania Lukoil International GmbH (LIG) și structurile aferente, în ciuda sancțiunilor în vigoare. Pe site-ul Departamentului Trezoreriei SUA se menționează că, potrivit documentului, este permisă desfășurarea negocierilor și încheierea contractelor pentru vânzarea Lukoil International GmbH (LIG) și a companiilor în […] Articolul SUA au prelungit termenul pentru vânzarea activelor internaționale ale Lukoil apare prima dată în SafeNews.
Sesizarea privind excepția de neconstituționalitate, ridicată de fostul primar Nicanor Ciochină în dosarul în care este învinuit de accidentarea mortală a unui adolescent, a ajuns la Curtea Constituțională. La solicitarea acestuia, judecătoarea Lilia Lupașco a solicitat controlul asupra unor prevederi din Codul de Procedură Penală ce vizează citirea declarațiilor inculpatului în instanță, transmite IPN. Nicanor […] Articolul Curtea Constituțională examinează sesizarea în dosarul Ciochină apare prima dată în SafeNews.
Un bărbat de 61 de ani din Chișinău a fost condamnat la patru ani de închisoare după ce a organizat incendierea unui service auto din capitală, la care a lucrat anterior. Valoarea prejudiciului cauzat este estimată la peste două milioane de lei. Potrivit Procuraturii municipiului Chișinău, cazul a avut loc în iunie 2016. Condamnatul, care […] Articolul S-a răzbunat după concediere și a ajuns după gratii apare prima dată în SafeNews.
Republica Moldova se apropie de un moment important pentru sectorul bancar. Guvernatoarea Băncii Naționale, Anca Dragu, spune că piața este pregătită pentru intrarea unei mari bănci străine. „Sunt sigură că vom vedea câteva mari nume internaționale în Moldova în curând. În ceea ce privește stabilitatea financiară, stăm bine, iar sectorul bancar pare destul de puternic”, […] Articolul Moldova se pregătește pentru intrarea unei mari bănci străine în sistemul bancar apare prima dată în SafeNews.
Republica Moldova și China își consolidează cooperarea bilaterală în domeniul securității și aplicării legii. Acesta a fost subiectul principal a dialogului dintre ministrul de Interne, Daniela Misail-Nichitin, și ambasadorul Chinei la Chișinău, Dong Zhihua. Conform serviciului de presă al Ministerului Afacerilor Interne, părțile au făcut schimb de opinii privind cooperarea dintre organele de drept ale […] Articolul Chișinău și Beijing întăresc parteneriatul în domeniul securității apare prima dată în SafeNews.
Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării a avut o întâlnire cu partenerul principal al unui proiect de asistență tehnică finanțat de Uniunea Europeană, care vizează consolidarea capacității instituționale și tehnice pentru dezvoltarea, coordonarea și implementarea reformelor. După cum a declarat serviciul de presă al ministerului, aceste reforme sunt menite să alinieze Republica Moldova la standardele Pieței […] Articolul Moldova primește sprijin european pentru reformarea întreprinderilor de stat apare prima dată în SafeNews.
Ministrul Culturii: Aș vota pentru unirea Republicii Moldova cu România, fără a-mi nega dragostea de țară # SafeNews
Ministrul Culturii a declarat că, în cazul organizării unui referendum privind unirea Republicii Moldova cu România, ar vota în favoarea acestui deziderat. Precizarea a fost făcută în cadrul unei emisiuni difuzate de postul „Primul în Moldova”, unde oficialul a fost întrebat dacă susține poziția exprimată anterior de președinta Maia Sandu. Întrebat cum ar vota personal într-un […] Articolul Ministrul Culturii: Aș vota pentru unirea Republicii Moldova cu România, fără a-mi nega dragostea de țară apare prima dată în SafeNews.
Grupul privat de WhatsApp „Kenții”, folosit de unii deputați PAS pentru discuții informale în timpul ultimei ședințe plenare de anul trecut, a fost redenumit în „Tineri PAS”, a confirmat deputatul Maxim Potîrniche la emisiunea FORUM de la Vocea Basarabiei. Întrebat dacă grupul mai există, parlamentarul PAS a precizat că „chatul există, dar nu sub această denumire”. […] Articolul Clarificări după scandalul chatului: Reacția deputatului Maxim Potîrniche apare prima dată în SafeNews.
Când Inteligența Artificială scapă de sub control: Grok, chatbotul lui Elon Musk, a primit restricții de a mai dezbrăca persoanele reale # SafeNews
Modelul de inteligență artificială Grok, dezvoltat de Elon Musk, a primit restricții tehnologice care împiedică editarea fotografiilor cu persoane reale în ipostaze indecente. Această măsură, aplicată cu prioritate în regiunile unde astfel de manipulări sunt ilegale, vine ca un răspuns direct la indignarea globală provocată de imaginile deepfake cu tentă sexuală, potrivit BBC. „Am implementat măsuri tehnologice […] Articolul Când Inteligența Artificială scapă de sub control: Grok, chatbotul lui Elon Musk, a primit restricții de a mai dezbrăca persoanele reale apare prima dată în SafeNews.
Dronele câștigă tot mai mult teren în Republica Moldova, fiind folosite, în 90% din cazuri, pentru filmări aeriene, potrivit autorităților. Totuși, indiferent de scop, operatorii trebuie să respecte un set de reguli pentru a asigura siguranța zborului. Înainte de lansarea unei drone, este necesară obținerea unor autorizații de la instituții precum Ministerul Apărării, Serviciul de […] Articolul Ce condiții trebuie respectate pentru pilotarea unei drone în R. Moldova apare prima dată în SafeNews.
Moldova continuă să plătească anual aproximativ un miliard de lei pentru acoperirea datoriilor generate de „furtul miliardului”, iar aceste plăți vor continua până în anul 2041, a declarat ministrul Finanțelor, Andrian Gavriliță. Potrivit ministrului, rambursarea acestei datorii este o obligație bugetară fermă față de Banca Națională a Moldovei, care a intervenit în 2014–2015 pentru a […] Articolul Gavriliță: Moldova va achita datoria pentru „furtul miliardului” până în 2041 apare prima dată în SafeNews.
