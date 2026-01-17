Președintele Poloniei atacă UE și lansează un avertisment dur privind Rusia

08:00

Președintele american i-a catalogat pe protestatari drept „agitatori profesioniști și insurecționiști”, care „i-au atacat pe patrioții de la ICE” – Serviciul de Imigrare și Vamă al SUA, scrie Politico. Donald Trump a amenințat joi că va trimite armata în Minneapolis, pe fondul demonstrațiilor care au avut loc după un nou incident violent, soldat cu rănirea unui […] Articolul Trump amenință că va trimite armata împotriva protestatarilor din Minnesota, pe fondul furiei declanșate de acțiunile ICE apare prima dată în SafeNews.