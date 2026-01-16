Ultima oră! Lukoil-Moldova a refuzat să transmită în proprietatea statului complexul petrolier de la Aeroport. Ce amendă a luat compania

15:40

Diplomata Corina Cojocaru a criticat decretul semnat de președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, prin care au fost acordate mai multe ranguri diplomatice. „Cum puteți să îi oferiți direct gradul diplomatic de „ambasador” unui amator al diplomației noastre pentru a avea pașaport diplomatic pe viață doar, pentru că a fost timp de doi ani ministru de Externe și dat afară pe motiv de suspiciuni de lobby diplomatic pentru anumite interese ale altor state?”, a scris aceasta pe rețele.