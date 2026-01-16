(video) Șase ucraineni, ascunși într-un camion printre marfă, au încercat să intre ilegal în RM, plătind câte 12.000 dolari: Bărbații, depistați la frontieră, au cerut azil
UNIMEDIA, 16 ianuarie 2026 12:20
Șase cetățeni ucraineni au fost depistați și reținuți la frontiera moldo-ucraineană, după ce au încercat să intre ilegal în Republica Moldova, fiind ascunși în compartimentul marfar al unui camion. Cazul a fost documentat în Punctul de Trecere a Frontierei comun Palanca-Maiaki-Udobnoe.
• • •
Alte ştiri de UNIMEDIA
Acum 15 minute
12:30
Incendiu într-un bloc din capitală: 27 de persoane, printre care 6 copii, evacuate după ce un apartament a luat foc # UNIMEDIA
Un incendiu izbucnit într-un apartament din Chișinău a dus la evacuarea a 27 de persoane, printre care și șase copii, din cauza riscului de intoxicație cu fum. Cazul s-a produs în dimineața de 16 ianuarie 2026, într-un bloc locativ cu nouă etaje de pe strada Romană.
Acum 30 minute
12:20
(video) Șase ucraineni, ascunși într-un camion printre marfă, au încercat să intre ilegal în RM, plătind câte 12.000 dolari: Bărbații, depistați la frontieră, au cerut azil # UNIMEDIA
Șase cetățeni ucraineni au fost depistați și reținuți la frontiera moldo-ucraineană, după ce au încercat să intre ilegal în Republica Moldova, fiind ascunși în compartimentul marfar al unui camion. Cazul a fost documentat în Punctul de Trecere a Frontierei comun Palanca-Maiaki-Udobnoe.
12:20
Financial Times: UE ar putea oferi Ucrainei o intrare accelerată în schimbul cedării de teritorii # UNIMEDIA
Comisia Europeană pregătește un plan de „primire timpurie” a Ucrainei în Uniunea Europeană, care ar urma să îi fie propus președintelui Volodimir Zelenski în schimbul acceptării cedării unor teritorii ucrainene către Rusia, ca parte a unui eventual acord de pace, relatează Financial Times, potrivit adevarul.ro.
Acum o oră
12:00
Weekend mai scump la pompă: Cât vor achita șoferii pentru carburanți, în următoarele 3 zile # UNIMEDIA
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) anunță pentru perioada 17-19 ianuarie, prețuri mai mari la carburanți. Astfel, litrul de benzină se va scumpi cu 2 bani, iar cel de motorină cu 4.
12:00
Dmitri Torner: Vorbind despre Programul „Managementul datoriei de stat 2026-2028”, nu putem trece cu vederea riscurile ce pot apărea pe parcurs # UNIMEDIA
Dmitri Torner, lider al Partidului „NOI - Noua Opțiune Istorică”, spune că ,,chiar dacă problema datoriei de stat este una destul de mare şi va creşte în continuare, autorităţile o abordează cu seriozitate. Însă, menționează el, este important de atras atenția la câteva aspecte pentru a nu scăpa lucrurile nu vor scăpa de sub control, „pentru că, în situaţia în care s-a ajuns, nimic nu poate fi exclus”.
12:00
(video) Situație bizară la Căușeni. O mamă acuză un carabinier că s-ar fi pozat cu copiii săi, cu ea de față, apoi a făcut o postare că minorii au fost găsiți „fără supraveghere” # UNIMEDIA
O mamă din Căușeni acuză Inspectoratul General de Carabinieri (IGC) că a publicat informații false despre copiii ei. Potrivit instituției, minorii ar fi fost găsiți nesupravegheați pe stradă, însă femeia afirmă că această situație nu corespunde realității, scrie studio-l.
11:50
(video) Pe lângă marfă, transporta și oameni: Un șofer a ascuns 6 ucraineni în camionul său și a încercat să-i aducă ilegal în Moldova # UNIMEDIA
Șase cetățeni ucraineni au fost depistați și reținuți la frontiera moldo-ucraineană, după ce au încercat să intre ilegal în Republica Moldova, fiind ascunși în compartimentul marfar al unui camion. Cazul a fost documentat în Punctul de Trecere a Frontierei comun Palanca-Maiaki-Udobnoe.
Acum 2 ore
11:40
Irina Vlah: Declaraţiile despre o posibilă dispariţie a statalităţii moldoveneşti prin unirea cu România sunt poate doar un ultim act într-o piesă ce se joacă deja de câţiva ani?! # UNIMEDIA
Irina Vlah, lider al Partidului Republican „Inima Moldovei”, constată că, în ultimele zile, spaţiul public a abundat în declaraţii contradictorii la tema unei posibile uniri a Republicii Moldova cu România. Unii s-a concentrat pe sursa scandalului ce a izbucnit, alţii – pe consecinţele ce ar putea urma. Ea a spus că ambele unghiuri de vedere sunt importante, dar consideră că se impun şi unele accente din cu totul altă dimensiune.
11:30
Certificate de școlarizare auto obținute contra mită, fără instruire sau examene: Două persoane, reținute la Cahul într-un dosar de trafic de influență # UNIMEDIA
Centrul Național Anticorupție (CNA), în comun cu procurorii municipiului Cahul, au reținut două persoane în urma unor percheziții desfășurate într-o cauză penală pornită pe faptul traficului de influență. Potrivit materialelor anchetei, bănuiții ar fi pretins și primit de la mai mulți cetățeni diferite sume de bani, susținând că pot influența membrii Comisiei de examinare a cunoștințelor în domeniul securității industriale pentru eliberarea certificatelor de școlarizare și de competență profesională. În schimbul banilor, documentele ar fi fost obținute fără ca beneficiarii să se fi prezentat fizic la orele de instruire.
11:10
(video) „Kenții” din PAS și-au redenumit grupul. Cum se cheamă acum chat-ul de pe WhatsApp, unde era planificată o petrecere, în timpul ședinței de la Parlament # UNIMEDIA
Deputatul Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), Maxim Potîrniche, spune că grupul privat de WhatsApp „Kenții”, folosit de unii membri ai formațiunii pentru „discuții informale” în timpul unei ședințe plenare, a fost redenumit în „Tineri PAS”. Declarația a fost făcută în cadrul unei emisiuni de la Vocea Basarabiei.
11:00
Cinci ani de închisoare pentru fostul președinte al Coreei de Sud. Verdict istoric după criza legii marțiale # UNIMEDIA
Fostul președinte sud-coreean Yoon Suk Yeol a fost condamnat vineri la cinci ani de închisoare cu executare pentru abuz de putere, obstrucționarea justiției și falsificarea de documente, în legătură cu tentativa sa eșuată de a institui legea marțială în 2024. Este primul verdict din cele patru procese în care este judecat fostul șef de stat, scrie adevărul.ro.
Acum 4 ore
10:40
(foto) Femeia din spatele noului star de la Chelsea: Cine este Eva García, iubita lui Alejandro Garnacho, influenceriță, mamă și antreprenoare # UNIMEDIA
Alejandro Garnacho este din nou pe primele pagini ale ziarelor, după ce a marcat de două ori în semifinala Carabao Cup contra lui Arsenal și a reaprins speranțele lui Chelsea într-un sezon plin de suișuri și coborâșuri. Dar, dincolo de reflectoarele de pe Stamford Bridge, există o prezență constantă, atent urmărită de fani și tabloide: Eva García, iubita lui Garnacho, femeia care îmbină viața de familie, influența online și businessul în bijuterii, scrie cancan.ro.
10:20
(video) „8 ani am de când tac, nu mai pot!”. Scandal pe rețele. Olga Verbițchi amenință că va dezvălui „totul” despre Iuliana Beregoi: „Strâng toată informația și o pun pe internet” # UNIMEDIA
Scandal pe rețele. După ce Iuliana Beregoi a acordat un interviu amplu, în care a vorbit inclusiv despre dezamăgirile trăite în relațiile de prietenie, reacția Olgăi Verbițchi nu a întârziat să apară. Fosta sa prietenă din copilărie și, la rândul ei, interpretă, a lansat acuzații dure în spațiul public.
09:50
Academia de muzică, în doliu: Iurie Gumennîi, șef al Laboratorului Tehnologii Teatrale, a murit de Ziua Culturii # UNIMEDIA
Comunitatea academică din Republica Moldova este în doliu după trecerea la cele veșnice a domnului Iurie Gumennîi, care s-a stins din viață la data de 15 ianuarie 2026, la vârsta de 70 de ani, chiar de Ziua Culturii Naționale.
09:50
Șeful de la Serviciul de Patrulare și cel de la IP Glodeni, suspendați temporar din funcție, după ce primul e suspectat că ar fi urcat beat la volan # UNIMEDIA
Inspectoratul General al Poliției confirmă că șeful Serviciului Patrulare din Glodeni a fost oprit în trafic, fiind suspectat de conducere în stare de ebrietate. Până la primirea rezultatelor oficiale de alcoolemie, conducerea IGP a decis inițierea procedurilor de suspendare din funcție a acestuia, precum și a șefului Inspectoratului de Poliție Glodeni.
09:40
Double Case, după anunțul privind reglementarea criptomonedelor în Republica Moldova, din 2026: „Un pas matur și necesar” # UNIMEDIA
Compania Double Case, actor activ în ecosistemul tehnologiei blockchain și al criptomonedelor, salută anunțul Ministrului Finanțelor privind intenția autorităților de a reglementa piața criptomonedelor în Republica Moldova începând cu anul 2026.
09:30
Înapoi în copilărie: „Peter Pan” aduce magia aventurii pe scena Teatrului „Eugène Ionesco” # UNIMEDIA
Teatrul Național „Eugène Ionesco” prezintă „Peter Pan”, după James Matthew Barrie, în regia lui Sergiu Chiriac. Spectacolul este destinat tuturor vârstelor și va avea loc duminică, 18 ianuarie, ora 17:30.
09:30
(video) Șeful Poliției Patrulare Glodeni ar fi fost prins beat la volan de subalternii săi: A refuzat testul Drager # UNIMEDIA
Șeful Serviciului Patrulare din Glodeni, Anatolie Muncă, a fost oprit în trafic, fiind bănuit că s-ar fi aflat la volan în stare de ebrietate, scrie nordnews.md.
09:20
(video) O centrală electrică din Harkov, distrusă de forțele ruse: Au avut loc noi atacuri și la Kiev # UNIMEDIA
Forțele ruse au distrus joi, 15 ianuarie, o centrală electrică din Harkov, al doilea oraș ca mărime din Ucraina, fiind cel mai recent obiectiv al campaniei de iarnă desfășurate de Moscova, scrie adevarul.ro.
09:10
Antreprenoriat cu impact local: PRIMA FINANȚARE, alături de oamenii care construiesc afaceri # UNIMEDIA
Antreprenoriatul în Republica Moldova nu înseamnă doar idei bune sau cifre în planuri de afaceri. Înseamnă oameni, curaj, muncă zilnică și decizii asumate. Pornind de la această convingere, PRIMA FINANȚARE, în colaborare cu Fundația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului, a lansat proiectul „De Vorbă cu Antreprenorii” – o inițiativă de storytelling autentic, dedicată susținerii și promovării businessurilor locale.
09:00
Pe 16 ianuarie, Augustus a transformat Roma în imperiu, iar Ivan cel Groaznic a devenit primul țar al Rusiei.
08:50
(video) „Am fost amantă din foame de iubire”. Confesiunea dureroasă a unei moldovence, despre relații toxice, depresie și puterea de a o lua de la capăt: Mă simțeam exact ca o drogată # UNIMEDIA
O poveste despre curajul de a privi în față un trecut dureros. Olesea Raru, din raionul Telenești, și-a povestit istoria unei vieți marcate de trădările tatălui, perioade de depresie adâncă și capcana relațiilor toxice în care a acceptat rolul de amantă, simțindu-se „ca o drogată” după atenție. Stabilită în Italia, ea a ales să-și transforme suferința în literatură, scriind o carte în limba română pentru a-i ajuta pe alții să se regăsească, releatează SHOK.md.
Acum 6 ore
08:40
(video) Schimb de ironii între Marian și Chicu: „- Aveți nerușinarea să-i insultați pe toți, dar cu Plahotniuc vorbeați foarte frumos! „- Eu la vioară nu i-am cântat” # UNIMEDIA
Un schimb de replici itonice a avut loc între Radu Marian și Ion Chicu, după ce deputatul PAS l-a acuzat pe fostul premier de ipocrizie, făcând o referire și la relația acestuia cu ex-liderul democrat, Vladimir Plahotniuc. „Eu la vioară nu i-am cântat”, a spus în replică Chicu, la emisiunea „Cutia Neagră” de la TV8.
08:30
Balanțele se bucură de evenimente plăcute, iar Taurii se pot aștepta la o zi plină de laude : Află ce-ți prezic astrele # UNIMEDIA
Conjuncția planetară de astăzi promite revelații și transformări. Fiecare semn zodiacal va resimți influența astrelor într-un mod unic, iar arhetipurile astrologice vor juca un rol esențial în modul în care fiecare nativ va naviga provocările zilei.
08:30
Donald Trump a primit medalia Premiului Nobel pentru Pace de la Maria Machado: „O femeie extraordinară” # UNIMEDIA
Lidera opoziției venezuelene, Maria Corina Machado, i-a înmânat joi medalia Premiului Nobel pentru Pace președintelui american Donald Trump, în cadrul unei întâlniri la Casa Albă, în încercarea de a-i influența eforturile de a modela viitorul politic al țării sale, transmite Reuters, citat de hotnews.ro.
08:10
Leul moldovenesc a înregistrat o slăbire în fața euro și dolarului american, conform datelor publicate de Banca Națională a Moldovei pentru acest weekend.
08:10
Scandalul pretinselor diplome false de la USMF: Ancheta internă a stabilit că actele „sunt valide juridic și au fost eliberate în conformitate cu cadrul legal” # UNIMEDIA
Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” din Republica Moldova a anunțat că a încheiat ancheta privind scandalul legat de presupusele diplome false de rezidențiat, precizând că rezultatele arată că acestea au fost emise conform legii.
08:00
Leul moldovenesc a înregistrat o slăbire în fața euro și dolarului american, conform datelor publicate de Banca Națională a Moldovei pentru acest weekend.
07:40
Vremea în Moldova se va caracteriza astăzi printr-o atmosferă predominant senină, fără precipitații semnificative, cu temperaturi scăzute și cer parțial noros pe parcursul zilei.
07:40
UE pregătește o nouă strategie de securitate: Ursula von der Leyen anunță un „răspuns adecvat” la schimbările geopolitice # UNIMEDIA
Comisia Europeană va prezenta până în luna iulie o nouă strategie de securitate, menită să ofere un „răspuns adecvat” schimbărilor geopolitice tot mai accelerate, a anunțat Ursula von der Leyen. Planul, aflat într-o fază incipientă, ar urma să redefinească abordarea europeană în domeniul apărării, pe fondul evoluțiilor tensionate de pe scena internațională, scrie digi24.ro.
07:30
SUA au început vânzarea petrolului venezuelean, după arestarea lui Nicolas Maduro: Prima tranzacţie - 500 de milioane de dolari # UNIMEDIA
SUA au realizat prima vânzare de petrol venezuelean după arestarea lui Nicolas Maduro, o tranzacție evaluată la 500 de milioane de dolari, în cadrul noului acord energetic „avantajos pentru popoarele american și venezuelean”, anunțat de administrația Trump, potrivit adevarul.ro.
07:30
Eurovision anunță un eveniment în premieră, după boicotul mai multor țări: Despre ce este vorba # UNIMEDIA
Concursul Muzical Eurovision va face primul său turneu pentru a celebra cea de-a 70-a aniversare, a anunțat organizatorul evenimentului, în contextul boicotului mai multor state ca urmare a participării Israelului în concurs, transmite AFP, potrivit hotnews.ro.
07:20
Atmosferă senină și frig: Meteorologii avertizează asupra temperaturilor negative de astăzi # UNIMEDIA
Astăzi, vremea în Moldova se va caracteriza printr-o atmosferă predominant senină, fără precipitații semnificative, cu temperaturi scăzute și cer parțial noros pe parcursul zilei.
07:10
SUA au început vânzarea petrolului venezuelean, după arestarea lui Nicolas Madur: Prima tranzacţie - 500 de milioane de dolari # UNIMEDIA
SUA au realizat prima vânzare de petrol venezuelean după arestarea lui Nicolas Maduro, o tranzacție evaluată la 500 de milioane de dolari, în cadrul noului acord energetic „avantajos pentru popoarele american și venezuelean”, anunțat de administrația Trump, potrivit adevarul.ro.
Acum 24 ore
22:30
Chicu: Dacă l-ați fi întrebat pe Marian despre unire înainte de alegeri, era Doamne ferește. Acum e unionist, așa a spus șefa # UNIMEDIA
Fostul premier Ion Chicu a comentat că poziția liderului Radu Marian privind un eventual referendum pentru unirea cu România s-a schimbat în timp. „Dacă înainte de alegeri ar fi fost împotrivă, acum susține unirea, pentru că așa a zis șefa”, a declarat Chicu la emisiunea „Cutia Neagră”.
22:20
Tragedia de la Gura Galbenei: Șoferul care a intrat cu Mercedesul într-o Toyota, iar două persoane au murit, reținut # UNIMEDIA
Șoferul Mercedesului care pe data de 14 ianuarie a ieșit la depășire și a lovit o mașină care vira la stânga, a fost reținut. În urma impactului un tânăr de 28 de ani și un bebeluș de 8 luni au decedat.
22:20
„Suntem pregătiți oricând să discutăm acest scenariu”: Nicușor Dan, prima declarație după ce Maia Sandu a afirmat că ar vota unirea RM cu România # UNIMEDIA
Integrarea europeană a Republicii Moldova constituie “una din căile de a fi împreună”, a declarat, joi, președintele Nicușor Dan, în cadrul primului său discurs anual de politică externă susținut la reuniunea cu șefii misiunilor diplomatice acreditați în România, scrie presa română.
22:10
Fără lumină, mâine în capitală și în alte localități din țară: Graficul deconectărilor și lista adreselor care nu vor avea curent electric # UNIMEDIA
Pentru îmbunătățirea serviciilor prestate clienţilor, Premier Energy anunţă că viner, 15 ianuarie, vor avea loc lucrări programate de întreținere, renovare și modernizare a rețelelor electrice.
21:50
(video) „O decizie personală”: După președinta țării, și premierul vrea să voteze „da” la un referendum pentru unirea cu Romania # UNIMEDIA
Premierul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, a declarat că, în cazul unui eventual referendum privind unirea cu România, ar vota „pentru”. „Este o decizie personală”, a menționat Munteanu.
21:40
Ambasadorul RM în SUA: Călătoriile, studiile și munca moldovenilor nu sunt afectate de suspendarea vizelor de imigrare # UNIMEDIA
Ambasadorul Republicii Moldova în SUA, Vlad Kulminski, a precizat că decizia Statelor Unite de a suspenda temporar vizele de imigrare nu va afecta vizitele, studiile sau locurile de muncă ale cetățenilor moldoveni. „Măsura se aplică doar persoanelor care se mută definitiv în SUA și nu va avea impact asupra relațiilor bilaterale dintre cele două țări”, a menționat Kulminski.
21:20
Cum încearcă Dani Mocanu și Nando să scape de închisoare în 2026: La ce „tertip” au apelat # UNIMEDIA
Dani Mocanu și fratele său Nando caută orice soluție pentru a scăpa de închisoare. Au fost condamnați definitiv în luna noiembrie 2025, însă acum cei doi cer anularea pedepsei la Înalta Curte de Casație și Justiție. Este ultima instanță din România unde mai au o șansă la libertate, scrie cancan.ro.
21:00
Un şofer moldovean, care are şi cetăţenie română, condamnat la 11 ani de închisoare în Rusia: De ce este acuzat # UNIMEDIA
Un şofer din Republica Moldova, care deţine şi cetăţenie română, a fost condamnat la 11 ani de închisoare în Rusia pentru „ajutor oferit inamicului”, prima condamnare cunoscută pentru acest delict introdus la sfârşitul anului 2024 în codul penal rus, a anunţat joi presa independentă rusă, relatează agenţia EFE, citat de digi24.ro.
20:40
„Nu Zelenski, ci Rusia a respins planul de pace al SUA”: Replica lui Donald Tusk după acuzațiile lansate de Trump la adresa liderului ucrainean # UNIMEDIA
Prim-ministrul polonez Donald Tusk a criticat joi declarația președintelui american Donald Trump conform căreia președintele ucrainean Volodimir Zelenski reprezintă un obstacol în calea încheierii unui acord de pace, relatează dpa, citat de hotnews.ro.
20:20
Tragedia de la Gura Galbenei: Șoferul care a intrat cu Mercedesul într-o Toyota și a omorât 2 persoane, reținut # UNIMEDIA
Șoferul Mercedesului care pe data de 14 ianuarie a ieșit la depășire și a lovit o mașină care vira la stânga, a fost reținut. În urma impactului un tânăr de 28 de ani și un bebeluș de 8 luni au decedat.
20:00
(galerie foto) Intervenție la Ștefan Vodă: O căprioară, salvată de inspectorii de mediu după ce a fost grav rănită într-un laț # UNIMEDIA
Inspectorii de mediu din Ștefan Vodă au intervenit prompt după ce au fost alertați de cetățeni despre o căprioară grav rănită.
19:40
O copilă de 9 ani, lovită de o ambulanță aflată în misiune, la Basarabeasca: Fetița traversa strada neregulamentar # UNIMEDIA
Poliția din Basarabeasca a fost sesizată astăzi despre un accident rutier pe o stradă din localitate. Potrivit informațiilor o autospecială de la Asistența Medicală Urgentă aflată în misiune a lovit o copilă de 9 ani care traversa strada neregulamentar.
19:30
După 18 ani în care a fost o prezență constantă pe micile ecrane, emisiunea „La Măruță” va fi scoasă din grilă începând cu luna februarie, marcând astfel plecarea lui Cătălin Măruță de la postul care l-a consacrat. În acest context, Andra a vorbit deschis despre propria sa despărțire de televiziunea unde a scris istorie timp de peste un deceniu, scrie cancan.ro.
19:10
O copilă de 9 ani, lovită de o ambulanță aflată în misiune: Fetița traversa strada neregulamentar # UNIMEDIA
Poliția din Basarabeasca a fost sesizată astăzi despre un accident rutier pe o stradă din localitate. Potrivit informațiilor o autospecială de la Asistența Medicală Urgentă aflată în misiune a lovit o copilă de 9 ani care traversa strada neregulamentar.
18:40
(foto/video) Două mașini, boțite grav la o intersecție cu str. Ismail din capitală: Imagini de la locul impactului violent # UNIMEDIA
Un accident rutier s-a produs ieri, 14 ianuarie, în centrul capitalei. Două automobile, printre care un Opel, au fost grav avariate în urma unei coliziuni violente într-o intersecție. Impactul a avut loc pe strada Ismail, la intersecie cu strada București.
18:10
(video) Statele Unite au capturat în Marea Caraibilor un al șaselea petrolier „supus sancţiunilor” # UNIMEDIA
Armata Statelor Unite a capturat joi, 15 ianuarie, un nou petrolier vizat de sancţiuni în Marea Caraibilor, în cadrul campaniei președintelui american Donald Trump menită să pună presiune asupra Venezuelei și exporturilor sale de petrol, transmit agențiile de presă internaționale, scrie adevarul.ro.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.