Financial Times: UE ar putea oferi Ucrainei o intrare accelerată în schimbul cedării de teritorii

Centrul Național Anticorupție (CNA), în comun cu procurorii municipiului Cahul, au reținut două persoane în urma unor percheziții desfășurate într-o cauză penală pornită pe faptul traficului de influență. Potrivit materialelor anchetei, bănuiții ar fi pretins și primit de la mai mulți cetățeni diferite sume de bani, susținând că pot influența membrii Comisiei de examinare a cunoștințelor în domeniul securității industriale pentru eliberarea certificatelor de școlarizare și de competență profesională. În schimbul banilor, documentele ar fi fost obținute fără ca beneficiarii să se fi prezentat fizic la orele de instruire.