Antreprenoriat cu impact local: PRIMA FINANȚARE, alături de oamenii care construiesc afaceri

Dorian Popa nu se încetează să-i suprindă pe cei din jur cu acțiunile sale. De data aceasta, mallul a fost locul său de „dezmăț”, scrie Can Can. Artistul a fost fotografiat din mai multe unghiuri, în timpul unei descinderi într-un celebru centru comercial din România. Acesta a umblat dezbrăcat prin magazine.