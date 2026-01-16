Cinci ani de închisoare pentru fostul președinte al Coreei de Sud. Verdict istoric după criza legii marțiale

10:40

Alejandro Garnacho este din nou pe primele pagini ale ziarelor, după ce a marcat de două ori în semifinala Carabao Cup contra lui Arsenal și a reaprins speranțele lui Chelsea într-un sezon plin de suișuri și coborâșuri. Dar, dincolo de reflectoarele de pe Stamford Bridge, există o prezență constantă, atent urmărită de fani și tabloide: Eva García, iubita lui Garnacho, femeia care îmbină viața de familie, influența online și businessul în bijuterii, scrie cancan.ro.