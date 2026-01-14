Adjunctul procurorului-șef din Glodeni, prins băut la volan, și-a dat demisia

20:00

Maia Sandu declară, pentru prima dată, că ar vota pentru reunirea Moldovei cu România, pentru că “devine din ce în ce mai dificil pentru o țară ca Republica Moldova să supraviețuiască, să existe ca democrație, ca țară suverană”. Dar, pentru că nu există o majoritate care să sprijine unirea, “aderarea la UE este un obiectiv …