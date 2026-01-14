Reguli noi de igienă în instituțiile medicale: Guvernul a aprobat proiectul
Cotidianul, 14 ianuarie 2026 15:00
Pacienții și personalul medical din Republica Moldova vor beneficia de servicii medicale mai calitative și condiții de activitate mai sigure. Guvernul a aprobat un nou Regulament sanitar privind condițiile de igienă pentru prestatorii de servicii medicale. Proiectul instituie un cadru unitar și aplicabil tuturor prestatorilor de servicii medicale – publici și privați, inclusiv pentru asistența de …
VIDEO | Valeriu Chiveri despre situația economică din stânga Nistrului: „Tiraspolul să accepte oferta de reintegrare a Republicii Moldova” # Cotidianul
Problemele economice din regiunea transnistreană persistă și sunt strâns legate de criza energetică. Asigurarea vine din partea vicepremierului pentru Reintegrare, Valeriu Chiveri. Oficialul susține că soluția ar fi acceptarea ofertei de reintegrare a Republicii Moldova de către autoritățile de la Tiraspol, însă separatiștii continuă să refuze orice dialog cu Chișinăul. Chiveri a subliniat că extinderea …
Declarația recentă a Președintei Republicii Moldova privind posibilitatea unificării a generat un val semnificativ de reacții pozitive, atât în rândul societății civile de pe ambele maluri ale Prutului, cât și în presa internațională. Mesaje de susținere au venit din partea mediului academic, a tinerilor, a diasporei și a unor lideri de opinie care consideră reunificarea …
Consilierul prezidențial Eugen Tomac, cunoscut pentru promovarea constantă a cauzei unioniste în Legislativul de la Bruxelles, a comentat recent declarația președintei Republicii Moldova, Maia Sandu, potrivit căreia ar vota pentru Unirea Republicii Moldova cu România în cazul unui eventual referendum. Tomac a subliniat că România este „pregătită să discute serios scenariul Unirii, dacă Republica Moldova …
VIDEO | Nicolae Negru despre reunificare: Nu o să facă cineva pentru noi. Decizia trebuie să vină din Republica Moldova # Cotidianul
Amenințarea tot mai vizibilă a Rusiei ar putea deveni un factor decisiv într-o eventuală hotărâre istorică de reunificare. Este părerea analistului politic Nicolae Negru în cadrul emisiunii „În Context” de la postul public de televiziune. Reunificarea, pentru prima dată pe agenda publică europeană Potrivit lui Nicolae Negru, chiar dacă Maia Sandu a subliniat caracterul personal …
În ultimii 12-13 ani, Maia Sandu a mai spus, de câteva ori, că ar vota un referendum vizând Reunirea RM cu România. Fie într-un interviu realizat de scriitorul și jurnalistul Alecu Reniță, fie în cadrul altor interviuri / emisiuni. Novatoare nu e declarația ca atare, ci momentul și locul unde a fost făcută. În trecut, …
Adjunctul procurorului-șef al Procuraturii raionului Glodeni, Ion Crișciuc, prins în stare de ebrietate la volan, și-a depus astăzi, 14 ianuarie, cererea de demisie. Informația a fost confirmată pentru Realitatea.md de purtătorul de cuvânt al Procuraturii Generale, Violina Moraru. „Procuratura precizează că procurorul vizat nu deține funcții de conducere. Corespunzător procedurilor legii-cadru a Procuraturii, în dependență …
Dan Perciun confirmă modificarea Codului Educației: rectorii universităților fuzionate ar putea candida pentru un al treilea mandat # Cotidianul
Reorganizarea Universității de Stat „Bogdan Petriceicu Hașdeu” din Cahul ar putea fi decisă de Guvern în următoarele două–trei săptămâni. Instituția ar urma să fie integrată în structura Universității Tehnice a Moldovei (UTM), a anunțat ministrul Educației și Cercetării, Dan Perciun, înainte de ședința Executivului. Potrivit oficialului, integrarea universității din Cahul în cadrul UTM are drept …
Ludovic Orban: „Cred în unire. Consider că este firească și legitimă. Și ar fi fost foarte normal să se fi petrecut până acum” # Cotidianul
Fostul prim-ministru al României, Ludovic Orban, a intervenit în dezbaterea reaprinsă despre Unirea Republicii Moldova cu România, după declarațiile președintei Maia Sandu. Într-o postare pe Facebook, Orban salută faptul că, pentru prima dată de la destrămarea URSS, un președinte ales al Republicii Moldova afirmă deschis că ar vota pentru unire și susține că reunificarea este …
Unirea cu România între sinceritate politică și ipocrizia indignării publice organizate # Cotidianul
Anul 2026 a debutat, la nivel internațional, cu evenimente de greutate — de la arestarea lui Nicolás Maduro până la protestele antiteocratice din Iran —, iar pe ambele maluri ale Prutului părea să se fi instalat, temporar, o stare de relativă acalmie. Această acalmie s-a dovedit însă fragilă. Declarația președintei Republicii Moldova, Maia Sandu, făcută …
Președinta Maia Sandu, comandantul suprem al Armatei Naționale, a inspectat lucrările de construcție a unei noi unități militare: „În sfârșit, lucrurile se schimbă în bine” # Cotidianul
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, comandantul suprem al Armatei Naționale, a efectuat o vizită de documentare la șantierul noii unități militare din comuna Băcioi, care va oferi condiții de cazare și spații de instruire pentru militari și civili conform standardelor europene. Construcția noii tabere este prevăzută în Viziunea strategică a Ministerului Apărării privind dezvoltarea Armatei …
„Lichidarea Republicii Moldova” sau plan de aderare la UE? De ce Maia Sandu a vorbit despre unirea cu România # Cotidianul
Declarația președintei Republicii Moldova, Maia Sandu, potrivit căreia ar vota „da” la un eventual referendum privind unirea cu România, a provocat un adevărat cutremur politic la Chișinău. Afirmația, făcută într-un interviu pentru popularul podcast britanic The Rest Is Politics, a reaprins o dezbatere veche, dar extrem de sensibilă: este vorba despre „lichidarea” statului moldovean, așa …
VIDEO | Alexei Buzu: România este un partener strategic al Republicii Moldova. Despre unire, discuțiile trebuie purtate „când se vor materializa” # Cotidianul
Secretarul general al Guvernului, Alexei Buzu, a declarat că relația Republicii Moldova cu România este una de parteneriat strategic și prietenie, subliniind sprijinul constant oferit de București Chișinăului, inclusiv în momentele dificile. Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „Pe față” de la Moldova 1, unde oficialul a fost întrebat dacă Guvernul susține afirmațiile președintei …
Rectorul UTM, Viorel Bostan, ia în calcul un al treilea mandat, dacă va fi modificat Codul Educației: „Am demonstrat că sunt capabil” # Cotidianul
Rectorul Universității Tehnice a Moldovei, Viorel Bostan, anunță că va candida pentru un al treilea mandat la conducerea instituției, în cazul în care vor fi operate modificări la Codul Educației care să permită acest lucru pentru universitățile ce au trecut prin procese de fuziune. Declarațiile au fost făcute în contextul dezbaterilor cu privire la modificările …
Ex-deputata Marcela Nistor și un moldovean care a activat la Ministerul Sănătății din Irlanda, numiți în funcții în Guvern # Cotidianul
Fosta deputată a Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), Marcela Nistor, a fost numită în funcția de secretar de stat al Ministerului Culturii. Decizia a fost aprobată în cadrul primei ședințe a Guvernului din acest an. Oficiala va fi responsabilă de dezvoltarea industriei creative. Oleg Bivol a fost numit secretar de stat la Ministerul Economiei. Anterior, …
Liga Studenților din Basarabia: „Unirea cu România, cea mai sigură cale spre securitate și integrare europeană # Cotidianul
Liga Studenților din Basarabia și-a exprimat susținerea față de declarațiile recente ale președintei Republicii Moldova, Maia Sandu, și reafirmă convingerea că unirea cu România reprezintă cea mai sigură opțiune pentru securitatea, stabilitatea și integrarea europeană a statului. Organizația studențească argumentează această poziție prin prisma contextului geopolitic actual, a experienței istorice și a beneficiilor concrete pe …
Eugen Tomac: „România este pregătită să discute reunificarea, dar doar dacă Republica Moldova o va vedea drept o opțiune” # Cotidianul
Reunificarea Republicii Moldova cu România rămâne un subiect legitim și firesc, însă poate fi abordată doar în baza unei decizii clare luate la Chișinău. Mesajul a fost transmis de europarlamentarul Eugen Tomac, consilier onorific al președintelui României, Nicușor Dan, într-un interviu pentru CaleaEuropeană.ro, în contextul declarațiilor recente ale președintei Maia Sandu, care a afirmat că …
Dosarul de trădare al fostului șef-adjunct SIS, Alexandru Bălan, preluat de justiția română # Cotidianul
Magistrații români vor prelua din februarie dosarul în care este acuzat de trădare de patrie fostul director adjunct al Serviciului de Informații și Securitate al Republicii Moldova, Alexandru Bălan, arestat acum patru luni pentru că ar fi divulgat unor ofițeri KGB din Belarus secrete de stat legate de România. Procesul penal este în faza de …
VIDEO | ONU, în alertă după folosirea rachetei Oreșnik: SUA acuză Rusia de escaladare periculoasă # Cotidianul
Utilizarea de către Rusia a rachetei balistice Oreșnik în Ucraina a provocat reacții îngrijorătoare la nivel internațional, determinând convocarea de urgență a Consiliului de Securitate al ONU. Statele Unite au avertizat că acest tip de armament, capabil să transporte încărcătură nucleară, reprezintă o escaladare gravă a conflictului, în timp ce Moscova respinge, ca întotdeauna, acuzațiile …
Regiunea transnistreană își orientează comerțul spre UE: 71% din exporturi merg pe piața europeană # Cotidianul
Piața Uniunii Europene a devenit principala destinație pentru exporturile agenților economici din regiunea transnistreană, peste două treimi din activitatea comercială fiind direcționată către statele membre ale Uniunii Europene, în special România, Polonia și Italia. Potrivit datelor Biroului politici de reintegrare, în anul 2025 agenții economici de pe malul stâng al Nistrului au realizat 71% din …
R. Moldova vrea să-și consolideze cooperarea energetică cu SUA. Ministrul Dorin Junghietu pleacă la Washington # Cotidianul
R. Moldova își propune să intensifice relațiile pe domeniul energetic cu Statele Unite ale Americii (SUA). În acest sens, ministrul Energiei Dorin Junghietu va întreprinde o vizită de lucru la Washington D.C., în perioada 15–16 ianuarie. Potrivit unui comunicat al Ministerului de resort, această vizită va fi axată pe aprofundarea cooperării cu SUA în domeniul …
Într-un interviu acordat jurnaliștilor britanici Rory Stewart și Alastair Campbell, președinta Republicii Moldova a fost întrebată care este poziția sa față de Unirea Republicii Moldova cu România. Răspunsul a fost unul deschis și lipsit de echivoc: într-un eventual referendum, Maia Sandu ar vota pentru Unire. Întrebată care este motivul acestei opțiuni, ea a declarat: „Priviți …
Cooperare Chișinău-Riga: accent pe investiții în IT și energie și lupta împotriva dezinformării # Cotidianul
Extinderea cooperării economice dintre Republica Moldova și Letonia, cu accent pe atragerea investițiilor letone în domeniul tehnologiilor informaționale și în sectorul energetic, a fost discutată în cadrul întrevederii dintre prim-ministrul Alexandru Munteanu și ambasadorul Letoniei la Chișinău, Edgars Bondars, transmite de IPN. În cadrul discuțiilor, cei doi oficiali au reconfirmat angajamentul comun de a coopera în …
VIDEO | Lilian Carp: „Aș vota pentru unire și aș face o campanie activă pentru reîntregirea țării” # Cotidianul
Deputatul PAS, Lilian Carp, declară deschis că susține Unirea Republicii Moldova cu România, afirmând că este „un unionist convins”. Declarațiile au fost făcute în cadrul unei emisiuni de la TVR Moldova, în contextul reacțiilor publice stârnite de poziția exprimată recent de președinta Maia Sandu privind reunificarea țării. Carp a subliniat că poziția sa este una …
Exporturile regiunii transnistrene către UE ating 71% din totalul activităților comerciale # Cotidianul
În anul 2025, agenții economici din regiunea transnistreană a Republicii Moldova au continuat să desfășoare activități de comerț exterior preponderent cu statele membre ale Uniunii Europene (UE). Potrivit datelor furnizate de Serviciul Vamal, ponderea importurilor din UE în totalul importurilor realizate în regiune a constituit 48%, iar exporturile către piața UE au reprezentat 71% din …
Circulația bacului peste Nistru, la Molovata, suspendată din cauza cauza gerului puternic și a stratului de gheață # Cotidianul
Circulația bacului peste Nistru, la Molovata, va fi suspendată începând de miercuri, 14 ianuarie, din cauza stratului gros de gheață format pe râu. Potrivit platformei „Zona de Securitate”, administrația Întreprinderii de Stat „Bacul Molovata” anunță că gerul puternic din ultimele zile a dus la îngroșarea gheții, ceea ce face imposibilă deplasarea feribotului în condiții de …
Victor Chirilă: Idealul Unirii nu este împotriva Republicii Moldova, ci împotriva imperialismului # Cotidianul
Fostul ambasador al Republicii Moldova în România, Victor Chirilă, a publicat o postare pe Facebook în care argumentează idealul Unirii cu România, în contextul dezbaterilor reaprinse de declarațiile președintei Maia Sandu privind reunificarea. Diplomatul subliniază că Unirea reprezintă un ideal firesc, moral și istoric, profund legat de identitatea românească a Republicii Moldova și de parcursul …
Declarațiile președintei Maia Sandu privind un eventual vot pentru reunirea Republicii Moldova cu România au provocat o reacție dură și alarmistă din partea Partidului Socialiștilor. PSRM a publicat un comunicat în care o acuză pe șefa statului de „trădare politică” și susține că menținerea acesteia în funcția de președinte ar reprezenta „o amenințare pentru existența …
Republica Moldova va concura în prima semifinală a Eurovision Song Contest 2026, potrivit rezultatelor tragerii la sorți desfășurate luni, 12 ianuarie, la Primăria din Viena. Evenimentul a marcat lansarea oficială a celei de-a 70-a ediții a concursului muzical european. Prima semifinală este programată pentru data de 12 mai, iar Republica Moldova va intra în competiție …
VIDEO | Deficitul bugetar va ajunge la 20,9 miliarde de lei în 2026. Andrian Gavriliță: Nu este mic, dar nici alarmant # Cotidianul
Deficitul bugetar al Republicii Moldova va crește semnificativ în următorii ani, urmând să ajungă în 2026 la aproape 21 de miliarde de lei, echivalentul a circa 5,5% din PIB. Ministrul Finanțelor, Andrian Gavriliță, susține însă că nivelul deficitului este gestionabil și explică majorarea prin necesitatea menținerii investițiilor și a măsurilor de sprijin pentru economie, după …
Investiția în linia Vulcănești-Chișinău va intra în tarif: majorare estimată de 5%, fără scumpiri imediate # Cotidianul
Costurile investiției în linia electrică de înaltă tensiune Vulcănești-Chișinău vor fi incluse în tariful la energie electrică, însă acest lucru nu presupune automat o majorare imediată a facturilor pentru consumatori. Precizarea a fost făcută de ministrul Energiei, Dorin Junghietu, în cadrul unei emisiuni la Radio Moldova. „Costul liniei, costul de investiții va fi reflectat în …
Trump anunță o taxă vamală de 25% pentru statele care desfășoară relații comerciale cu Iranul # Cotidianul
Preşedintele SUA, Donald Trump, a declarat luni că a impus o taxă vamală de 25% asupra mărfurilor provenite din ţările care au legături comerciale cu Iranul, o măsură care ar putea exercita presiuni asupra Teheranului, în contextul în care protestele antiguvernamentale intră în a treia săptămână, anunţă BBC. Trump a declarat pe reţelele de socializare …
VIDEO | Șapte ucraineni, descoperiți ascunși într-un camion în timp ce încercau să ajungă ilegal în R. Moldova # Cotidianul
Șapte bărbați din Ucraina, ascunși într-un camion, au fost descoperiți în timp ce încercau să părăsească ilegal țara spre Republica Moldova. Fiecare dintre aceștia ar fi plătit între 6.000 și 13.000 de euro pentru a fi transportat clandestin peste frontieră. Potrivit Poliției Naționale a Ucrainei, regiunea Cernăuți, ieșirea ilegală a fost organizată de un cetățean …
Mihai Popșoi a discutat cu ministra de externe a Regatului Unit despre securitate, apărare și cooperare economică # Cotidianul
Ministrul Afacerilor Externe al Republicii Moldova, Mihai Popșoi, a avut o convorbire telefonică cu ministra de externe a Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, Yvette Cooper, principalele subiecte vizând consolidarea cooperării moldo-britanice în domeniul apărării și securității, precum și dezvoltarea colaborării economice. Potrivit MAE, oficialii au discutat și despre apropierea mediilor de …
Adrian Dulgher, persona non grata în Ucraina până în 2029, după videoclipuri controversate # Cotidianul
Adrian Dulgher, vicepreședinte al Partidului „Coaliția pentru Unitate și Bunăstare” (CUB) și candidat pe lista formațiunii la alegerile parlamentare din septembrie 2025, de pe poziția a doua, a fost declarat persoană indezirabilă în Ucraina pentru o perioadă de trei ani. Informația a fost confirmată pentru Ziarul de Gardă (ZdG) de către reprezentanți ai unor instituții …
Deputatul român Daniel Gheorghe salută declarația Maiei Sandu: Cred că este timpul să înțelegem că adevăratul deziderat național al românilor de pe ambele maluri ale Prutului este reprezentat de reîntoarcerea Republicii Moldova la Țara Mamă, România # Cotidianul
Deputatul român Daniel Gheorghe a reacționat la declarația președintei Republicii Moldova, Maia Sandu, potrivit căreia ar vota pentru Unirea cu România în cazul organizării unui referendum. „Președinta Maia Sandu a declarat că, în cazul unui referendum pentru Unirea Republicii Moldova cu România, ar vota pentru! Cred că este timpul să înțelegem că adevăratul deziderat național …
Încălzirea cu lemne rămâne o soluție practică și mai ieftină pentru multe gospodării, iar pregătirea lemnului este un pas care nu poate fi ignorat. În ultimii ani, echipamentele mecanizate au înlocuit toporul clasic, aducând mai multă siguranță și eficiență. Totuși, alegerea dintre o despicatoare de lemne orizontală și una verticală poate ridica semne de întrebare, …
Maia Sandu afirmă că ar vota, la un eventual referendum, pentru unirea Republicii Moldova cu România # Cotidianul
Maia Sandu declară, pentru prima dată, că ar vota pentru reunirea Moldovei cu România, pentru că “devine din ce în ce mai dificil pentru o țară ca Republica Moldova să supraviețuiască, să existe ca democrație, ca țară suverană”. Dar, pentru că nu există o majoritate care să sprijine unirea, “aderarea la UE este un obiectiv …
Dodon, isteric după declarația Maiei Sandu despre Unire: Vrea să fie ultima președintă a Moldovei # Cotidianul
Declarația președintei Maia Sandu, potrivit căreia ar vota pentru reunirea Republicii Moldova cu România în cazul organizării unui referendum, i-a provocat isterie socialistului pro-rus, Igor Dodon. Acesta a făcut o postare pe Facebook, în care strecoară acuzații personale, interpretări speculative și atacuri directe la adresa președintei. În viziunea lui Dodon, opțiunea exprimată de șefa statului …
Fostul premier georgian Irakli Garibashvili, condamnat la 5 ani de închisoare și amendă de un milion de lari pentru spălare de bani, după ce a pledat vinovat # Cotidianul
Fostul prim-ministru georgian Irakli Garibashvili a fost reținut după ce a ajuns la un acord cu procurorii, în baza căruia a fost condamnat la cinci ani de închisoare pentru spălare de bani la scară largă, potrivit JAM-News. Irakli Gharibashvili, care a ocupat funcțiile de ministru al apărării și prim-ministru al Georgiei între 2019 și 2024, …
Mai multe drumuri de importanță regională, din 42 de localități ale R. Moldova, vor fi modernizate. Aceste date au fost publicate de către reprezentanții Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale (MIDR). Potrivit autorității, este vorba despre: 18,35 km de drumuri comunale și străzi; 6,77 km de căi pietonale și platforme de acces către instituții publice și …
Ministrul Justiției: Noul penitenciar din Chișinău va fi finalizat în 2028 și dat în exploatare în 2029 # Cotidianul
Construcția noului penitenciar al Republicii Moldova este planificată să fie finalizată până la sfârșitul anului 2028, iar instituția urmează să fie dată în exploatare în 2029. Declarații în acest sens a făcut ministrul Justiției, Vladislav Cojuhari, într-un interviu acordat agenției MOLDPRES. „Construcția unui nou penitenciar rămâne un obiectiv strategic pentru Ministerul Justiției și face parte …
Alexei Cotorobai, condamnat la 25 de ani de închisoare pentru omorul unui bebeluș și violarea mamei acestuia # Cotidianul
Alexei Cotorobai, fratele fostului polițist Gheorghe Cotorobai, condamnat acum un an la detenție pe viață pentru omorul tinerei însărcinate din Orhei, și-a aflat sentința. Acesta a fost condamnat la 25 de ani de închisoare pentru omorul unui copil de 10 luni – infracțiune comisă acum 16 ani în raionul Telenești. Sentința a fost pronunțată astăzi, …
Exporturile IT depășesc 600 de milioane de dolari, devenind pilon al economiei Republicii Moldova # Cotidianul
Sectorul IT a devenit principalul motor al exporturilor de servicii ale Republicii Moldova, generând, în perioada ianuarie-septembrie 2025, peste 25% din totalul exporturilor de servicii, cu o valoare ce a depășit 600 de milioane de dolari SUA. Datele au fost prezentate astăzi de Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării. Potrivit instituției, exporturile de servicii IT au …
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) dă asigurări că ouăle și carnea de pasăre care se află în prezent pe piața din Republica Moldova sunt sigure pentru consum și nu conțin metronidazol — o substanță interzisă în alimentația animalelor destinate consumului uman. Precizările au fost făcute de directorul general al ANSA, Radu Musteața, în cadrul …
Multipolarismul este adesea prezentat ca viitorul ordinii internaționale post Pax Americana. În realitate, acesta descrie o lume în care regulile există doar fragmentar, iar puterea este exercitată diferențiat, în funcție de capacitatea fiecărui actor de a se impune la nivel regional. Pentru statele mici, această tranziție nu înseamnă diversificarea opțiunilor strategice, ci creșterea vulnerabilităților. Republica …
ANI îl verifică pe Vasile Costiuc pentru exercitarea funcțiilor incompatibile cu mandatul de deputat # Cotidianul
Autoritatea Națională de Integritate (ANI) a inițiat un control privind respectarea regimului juridic al incompatibilităților în cazul deputatului Vasile Costiuc, lider al Partidului Politic „Democrația Acasă”, după ce acesta a recunoscut public că a exercitat concomitent mandatul de parlamentar și funcții incompatibile. Potrivit unei sesizări înregistrate la 12 decembrie 2025, Costiuc a deținut simultan funcția …
Presiunile geopolitice, interferențele Rusiei și viitorul Republicii Moldova. Sunt câteva dintre subiectele discutate într-un interviu amplu, acordat de președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, celebrilor jurnaliști britanici, Rory Stewart și Alastair Campbell. Șefa statului a făcut, pentru prima dată, o declarație explicită privind poziția sa personală față de reunificarea cu România. Maia Sandu a abordat atât …
VIDEO | Igor Boțan: Narativele eurosceptice trebuie combătute cu argumente solide, documentate minuțios # Cotidianul
Toate cele 12 legislaturi parlamentare ale Republicii Moldova au adoptat acte care promovează integrarea țării în Uniunea Europeană. Declarația a fost făcută de analistul Igor Boțan, în cadrul dezbaterii publice: „Negocierile de aderare la UE: oportunități și capacități, provocări și manipulări”, organizată de Agenția de presă IPN. Boțan a explicat fenomenul euroscepticismului, dar și rolul …
