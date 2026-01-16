Curtea de Conturi a aprobat Programul activității de audit pentru anul 2026
Curtea de Conturi (CCRM) a aprobat Programul activității de audit pentru anul 2026, document strategic care reflectă prioritățile instituției în exercitarea mandatului său constituțional de Instituție Supremă de Audit, notează Noi.md.Programul activității de audit pentru anul 2026 a fost elaborat în baza unui proces amplu și transparent de planificare, fundamentat pe evaluarea riscurilor, mate
Acum 6 ore
07:00
În comparație cu alte domenii, salariile angajaților din cultură sînt printre cele mai mici din Republica Moldova, ceea ce face ca această profesie să fie mai puțin atractivă și duce la migrarea tinerilor talentați către alte domenii, spun reprezentanții Ministerului Culturii.Majoritatea angajaților din instituții de cultură au peste 55 de ani, iar ponderea celor cu studii superioare de profil
06:30
Ministrul turismului din Spania, Jordi Ereo, se așteaptă ca în 2026 să se înregistreze o creștere a numărului de turiști străini în țară.El a făcut această declarație joi, 15 ianuarie, potrivit Reuters, scrie „Adevărul European”.Potrivit ministrului spaniol, în 2025 țara a fost vizitată de un număr record de turiști – 97 de milioane. În același timp, el se așteaptă la o creștere care va co
06:00
Naturalistul Adrian Shine, în vîrstă de 76 de ani, care a dedicat mai bine de jumătate de secol studiului lacului Loch Ness, a ajuns la concluzia că celebrul monstru, cel mai probabil, nu există.Shine și-a început cercetările în 1973 și a sperat mult timp să găsească dovezi care să confirme legenda. Cu toate acestea, de-a lungul anilor, entuziasmul a fost înlocuit de îndoieli.{{858518}}Pot
06:00
"Asemenea declarații, precum cea a ministrului Сulturii, care spune că ar vota la un eventual referendum pentru unire cu România, sînt declarațiile unui om care nu-și iubește țara, nu conștientizează rolul lui în etapa de dezvoltare a Republicii Moldova, nu cunoaște istoria Moldovei, cultura și specificul poporului, care îl diferențiază de alte etnii". De această părere este Dumitru Roibu, președi
05:30
Ministerul Culturii lansează concursul pentru finanţarea din bugetul de stat a proiectelor culturale ale organizațiilor necomerciale pentru anul 2026, în conformitate cu „Regulamentul cu privire la mecanismul de finanțare nerambursabilă a proiectelor culturale implementate de organizațiile necomerciale”.Cuantumul total al alocațiilor bugetare pentru finanțarea nerambursabilă în anul 2026 este
Acum 8 ore
05:00
La aproximativ trei sute de kilometri sud de linia ecuatorială se află cel mai înalt punct din Africa, legendarul munte Kilimanjaro, care este un stratovulcan inactiv.Acesta ocupă o suprafață de peste 390 de hectare. Recent, pe versantul său a fost descoperită o plantă care s-a păstrat aici încă din timpuri preistorice.Este vorba despre planta cruciferă Senecio kilimanjari. De-a lungul a m
04:30
O investiție de cîteva sute de mii de lei, făcută într-o localitate din raionul Cahul, aduce schimbări concrete pentru pacienți și personalul medical, odată cu îmbunătățirea condițiilor dintr-un punct medical de la sat.Este vorba despre Oficiul Medicului de Familie Cucoara, unde a fost finalizată reparația acoperișului. Proiectul, în valoare de 434 de mii de lei, a fost finanțat din fondul d
04:00
În statul São Paulo din Brazilia a fost înregistrată o captură neobișnuită, care a provocat îngrijorare în rîndul specialiștilor în protecția naturii.În rîul Marinho, un pescar local în vîrstă de 53 de ani a scos din apă un pește de apă dulce uriaș — o arapaima de aproximativ 2,5 metri lungime și aproximativ 160 de kilograme. După cum menționează publicația Diário do Litoral, această specie nu
03:30
Unul dintre reperele istorice ale municipiului Soroca, Vila Aleinicov, ar putea fi readus la viață printr-un amplu proiect de restaurare și reabilitare, propus de Primăria municipiului Soroca spre consultări publice.Proiectul are drept scop restaurarea și reabilitarea Vilei Aleinicov, un monument istoric și cultural de referință pentru municipiu, aflat în prezent într-o stare avansată de degra
Acum 12 ore
03:00
Un nou studiu arată că refacerea stocurilor de pește din recifele de corali prin reglementarea capturilor poate fi cheia securității alimentare pentru milioane de oameni din țările tropicale.Oamenii de știință au calculat că recifele sănătoase, gestionate în mod durabil, pot crește capturile de șase ori față de indicatorii actuali, asigurînd pînă la 10 milioane de tone de pește pe an. Acest lu
02:30
Curtea de Justiție a Uniunii Europene (CJUE) a decis că, în cazul anulării unui zbor, companiile aeriene trebuie să ramburseze integral prețul biletului, inclusiv comisionul perceput de intermediar la momentul achiziției.Hotărîrea a fost pronunțată într-un caz privind pasageri care au cumpărat bilete prin portalul Opodo pentru un zbor KLM Viena–Lima. După anularea curselor, compania a restitui
02:00
Zero absolut reprezintă cea mai scăzută temperatură teoretică, pe care comunitatea științifică a stabilit-o la minus 273,15 grade Celsius.Pînă în prezent, știința nu cunoaște niciun caz în care această temperatură să fi fost atinsă. Dar este acest lucru cu adevărat posibil? Portalul Live Science a încercat să răspundă la această întrebare.Cele mai vechi experimente cu temperaturi ultra-s
01:30
Singurul Centru de găzduire și orientare pentru persoanele fără domiciliu stabil din Republica Moldova funcționează pe strada Haltei, nr. 2, și, în plină perioadă de ger, devine un refugiu crucial pentru cei care nu au unde merge.Potrivit Primăriei capitale, instituția oferă îngrijire și sprijin persoanelor vulnerabile, subliniind că existența și îmbunătățirea acestui serviciu social a fost o
01:00
Istoricii au descoperit că Marea Piramidă din Giza nu a fost proiectată de faraonul Khufu.Construcția a fost condusă de nepotul său, Hemiunu, care a coordonat muncitorii, a distribuit resursele și a asigurat încheierea cu succes a celui mai mare proiect de construcție din Egiptul Antic.{{852714}}Marea Piramidă din Giza rămîne cea mai grandioasă construcție din lumea antică. Amploarea și pr
00:30
NASA a înregistrat de la Stația Spațială Internațională un fenomen straniu deasupra Pămîntului. Acesta a fost asociat cu uraganul Helen, care a lovit coasta Floridei în septembrie 2024.Un instrument de pe ISS a detectat un fenomen necunoscut care a traversat atmosfera Pămîntului, la o altitudine de aproximativ 88 de kilometri deasupra planetei. NASA a fost uimită să vadă ceva ce nu se vedea de
00:00
La sfîrșitul lunii ianuarie, Europa ar putea fi afectată de o răcire masivă a vremii, asociată cu așa-numita „explozie siberiană” — o situație atmosferică rară, în care se schimbă direcția vîntului și aerul rece din est pătrunde în regiune.Despre acest lucru scrie Bloomberg, cu referire la Centrul European de Prognoză Meteo pe Termen Mediu (ECMWF).{{858273}}În Estonia și Letonia, pe 24 ian
15 ianuarie 2026
23:30
China nu acceptă nicidecum solicitarea premierului japonez Sanae Takaichi cu privire la anularea interzicerii exportului chinez de produse civil-militare către Japonia, pentru că Sanae Takaichi știe perfect că o asemenea contramăsură a fost adoptată ca replică la afirmațiile și practicile sale greșite privind regiunea Taiwan, a menționat joi purtătorul de cuvînt al Ministerului Comerțului, He Yong
23:30
Sportivii moldoveni intră în curînd în concurs într-o nouă competiție olimpică - Milano Cortina 2026.Potriivit Comitetului Național Olimpic și Sportiv, țara noastră va avea reprezentanți la două probe biatlon și schi fond, iar numele participanților va fi cunoscut pe 19 ianuarie.{{858375}}La biatlon ca și calificată este Alina Stremous, care acum patru ani a avut cea mai bună evoluție la J
23:00
Președintele Columbiei, Gustavo Petro, a anunțat că întîlnirea sa cu liderul SUA, Donald Trump, va avea loc pe 3 februarie.El a făcut această declarație în cadrul unei ședințe a cabinetului, transmisă pe canalul YouTube al guvernului columbian.{{858398}}„Consiliul de Miniștri al republicii examinează tema traficului de droguri, care a intensificat dezbaterile între Statele Unite și Columbi
22:30
Ministrul chinez de Externe, Wang Yi, a avut joi o convorbire telefonică cu omologul iranian, Hossein Amirabdollahian, scrie romanian.cgtn.comȘeful diplomației iraniene a susținut că tulburările recente din țară au fost instigate de forțe externe și că acestea s-au potolit treptat acum. Iranul este pregătit să facă față intervenției externe, lăsînd deschisă ușa dialogului, și așteaptă ca China
22:30
Peste 7 300 de persoane din grupuri cu risc sporit au beneficiat, în 2025, de servicii de prevenire a HIV și reducere a riscurilor, prin patru proiecte desfășurate în regiunile centru, sud și nord ale Republicii Moldova.Inițiativele s-au referit la reducerea incidenței HIV/SIDA, a hepatitelor virale, prin servicii de prevenire, testare și consiliere specializată.{{857064}}Beneficiarii au a
Acum 24 ore
22:00
Consiliul Federal al Elveției s-a angajat să asigure sprijinul corespunzător victimelor incendiului din barul din stațiunea Cran-Montana și familiilor acestora.Consiliul Federal al Elveției s-a angajat să solicite parlamentului alocarea de fonduri, dacă va fi necesar.{{858404}}Pînă la sfîrșitul lunii februarie, Departamentul Federal de Justiție și Poliție (FDJP) va analiza dacă există lacu
21:30
Premierul Chinei, Li Qiang, a avut joi în Marea Sală a Poporului din Beijing convorbiri cu omologul canadian, Mark Carney, aflat în vizită oficială în China, scrie romanian.cgtn.com.Cu acest prilej, Li Qiang a spus că, sub eforturile ambelor state, relațiile bilaterale au fost ameliorate, fapt binevenit pentru cercurile sociale din cele două state. Dezvoltarea sănătoasă și stabilă a acestei le
21:30
Inspectoratul General pentru Situații de Urgență lansează Campania de prevenire a cazurilor de prăbușire sub gheața subțire în corpurile acvatice.În acest context, dar și în ajunul sărbătorii divine „Botezul Domnului”, pe 16 ianuarie 2026 ora 11:00 pe teritoriul Stației de salvare pe apă nr. 1 al lacului din parcul ,,Valea Morilor”, municipiul Chișinău salvatorii vor desfășura un exercițiu dem
21:00
Ministrul german de Interne, Alexander Dobrindt, a declarat că noul acord între Germania și Israel are ca scop combaterea amenințărilor cibernetice și îmbunătățirea infrastructurii de securitate.Dobrindt a semnat acordul cu premierul israelian Benjamin Netanyahu, în timpul vizitei sale la Ierusalim.{{858847}}Cooperarea include dezvoltarea unui sistem comun „cybercupol”, un centru de inteli
20:30
Anul 2025 a fost cel mai bun din istoria turismului mondial: Moldova pe harta oportunităților # Noi.md
Anul 2025 a fost cel mai bun din istoria turismului mondial, potrivit datelor publicate de World Travel & Tourism Council (WTTC).Sectorul turismului a generat aproximativ 10 trilioane de euro, echivalentul a 10,3% din economia globală, iar peste 1,5 miliarde de persoane au călătorit internațional într-un singur an.{{858689}}Informațiile au fost făcute publice de Asociația Patronală a Indus
20:30
China dorește să intensifice contacte cu Canada, să adîncească încrederea, înlăturînd interferențele, să aprofundeze cooperarea și să impulsioneze relațiile bilaterale, spre rezultate concrete în noua situație, a declarat ministrul chinez de Externe, Wang Yi, în cadrul întrevederii avute joi, cu ministrul canadian de Externe, Anita Anand, aflată în vizită oficială la Beijing, alături de premierul
20:30
În perioada 2022–2024, sistemul medical din raionul Taraclia a beneficiat de investiții în valoare de circa 9,3 milioane de lei din bugetul de stat și din sursele partenerilor de dezvoltare.Aceste investiții au vizat modernizarea infrastructurii medicale, dotarea instituțiilor cu echipamente performante și îmbunătățirea condițiilor de acordare a asistenței medicale pentru populație.{{85745
20:00
După cum raportează Oxu.Az, agenția portugheză SAPO a anunțat joi că Ministerul Afacerilor Externe al Portugaliei a luat decizia de a închide temporar ambasada țării în Iran.Această măsură a fost justificată de autoritățile portugheze prin complicarea situației legate de asigurarea securității în regiune.În cadrul evaluării riscurilor efectuate de autoritățile portugheze, s-a considerat că
