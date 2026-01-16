Plante preistorice s-au păstrat pe vulcanul Kilimanjaro

16:00

Roma este pe cale să devină cea mai nouă capitală europeană care reduce drastic limitele de viteză pentru deplasarea mașinilor, introducînd o lege prin care italienii vor fi obligați să încetinească.Noua limită de viteză, de 30 de kilometri pe oră impusă în centrul capitalei Italiei intră în vigoare astăzi, reducînd aproape la jumătate limita anterioară de 50 km/h pe străzile aglomerate de rez