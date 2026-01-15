China respinge cererea premierului japonez
15 ianuarie 2026
China nu acceptă nicidecum solicitarea premierului japonez Sanae Takaichi cu privire la anularea interzicerii exportului chinez de produse civil-militare către Japonia, pentru că Sanae Takaichi știe perfect că o asemenea contramăsură a fost adoptată ca replică la afirmațiile și practicile sale greșite privind regiunea Taiwan, a menționat joi purtătorul de cuvînt al Ministerului Comerțului, He Yong
La sfîrșitul lunii ianuarie, Europa ar putea fi afectată de o răcire masivă a vremii, asociată cu așa-numita „explozie siberiană” — o situație atmosferică rară, în care se schimbă direcția vîntului și aerul rece din est pătrunde în regiune.Despre acest lucru scrie Bloomberg, cu referire la Centrul European de Prognoză Meteo pe Termen Mediu (ECMWF).{{858273}}În Estonia și Letonia, pe 24 ian
Sportivii moldoveni intră în curînd în concurs într-o nouă competiție olimpică - Milano Cortina 2026.Potriivit Comitetului Național Olimpic și Sportiv, țara noastră va avea reprezentanți la două probe biatlon și schi fond, iar numele participanților va fi cunoscut pe 19 ianuarie.{{858375}}La biatlon ca și calificată este Alina Stremous, care acum patru ani a avut cea mai bună evoluție la J
Președintele Columbiei, Gustavo Petro, a anunțat că întîlnirea sa cu liderul SUA, Donald Trump, va avea loc pe 3 februarie.El a făcut această declarație în cadrul unei ședințe a cabinetului, transmisă pe canalul YouTube al guvernului columbian.{{858398}}„Consiliul de Miniștri al republicii examinează tema traficului de droguri, care a intensificat dezbaterile între Statele Unite și Columbi
Ministrul chinez de Externe, Wang Yi, a avut joi o convorbire telefonică cu omologul iranian, Hossein Amirabdollahian, scrie romanian.cgtn.comȘeful diplomației iraniene a susținut că tulburările recente din țară au fost instigate de forțe externe și că acestea s-au potolit treptat acum. Iranul este pregătit să facă față intervenției externe, lăsînd deschisă ușa dialogului, și așteaptă ca China
Peste 7 300 de persoane din grupuri cu risc sporit au beneficiat, în 2025, de servicii de prevenire a HIV și reducere a riscurilor, prin patru proiecte desfășurate în regiunile centru, sud și nord ale Republicii Moldova.Inițiativele s-au referit la reducerea incidenței HIV/SIDA, a hepatitelor virale, prin servicii de prevenire, testare și consiliere specializată.{{857064}}Beneficiarii au a
Consiliul Federal al Elveției s-a angajat să asigure sprijinul corespunzător victimelor incendiului din barul din stațiunea Cran-Montana și familiilor acestora.Consiliul Federal al Elveției s-a angajat să solicite parlamentului alocarea de fonduri, dacă va fi necesar.{{858404}}Pînă la sfîrșitul lunii februarie, Departamentul Federal de Justiție și Poliție (FDJP) va analiza dacă există lacu
Premierul Chinei, Li Qiang, a avut joi în Marea Sală a Poporului din Beijing convorbiri cu omologul canadian, Mark Carney, aflat în vizită oficială în China, scrie romanian.cgtn.com.Cu acest prilej, Li Qiang a spus că, sub eforturile ambelor state, relațiile bilaterale au fost ameliorate, fapt binevenit pentru cercurile sociale din cele două state. Dezvoltarea sănătoasă și stabilă a acestei le
Inspectoratul General pentru Situații de Urgență lansează Campania de prevenire a cazurilor de prăbușire sub gheața subțire în corpurile acvatice.În acest context, dar și în ajunul sărbătorii divine „Botezul Domnului”, pe 16 ianuarie 2026 ora 11:00 pe teritoriul Stației de salvare pe apă nr. 1 al lacului din parcul ,,Valea Morilor”, municipiul Chișinău salvatorii vor desfășura un exercițiu dem
Ministrul german de Interne, Alexander Dobrindt, a declarat că noul acord între Germania și Israel are ca scop combaterea amenințărilor cibernetice și îmbunătățirea infrastructurii de securitate.Dobrindt a semnat acordul cu premierul israelian Benjamin Netanyahu, în timpul vizitei sale la Ierusalim.{{858847}}Cooperarea include dezvoltarea unui sistem comun „cybercupol”, un centru de inteli
Anul 2025 a fost cel mai bun din istoria turismului mondial: Moldova pe harta oportunităților # Noi.md
Anul 2025 a fost cel mai bun din istoria turismului mondial, potrivit datelor publicate de World Travel & Tourism Council (WTTC).Sectorul turismului a generat aproximativ 10 trilioane de euro, echivalentul a 10,3% din economia globală, iar peste 1,5 miliarde de persoane au călătorit internațional într-un singur an.{{858689}}Informațiile au fost făcute publice de Asociația Patronală a Indus
China dorește să intensifice contacte cu Canada, să adîncească încrederea, înlăturînd interferențele, să aprofundeze cooperarea și să impulsioneze relațiile bilaterale, spre rezultate concrete în noua situație, a declarat ministrul chinez de Externe, Wang Yi, în cadrul întrevederii avute joi, cu ministrul canadian de Externe, Anita Anand, aflată în vizită oficială la Beijing, alături de premierul
În perioada 2022–2024, sistemul medical din raionul Taraclia a beneficiat de investiții în valoare de circa 9,3 milioane de lei din bugetul de stat și din sursele partenerilor de dezvoltare.Aceste investiții au vizat modernizarea infrastructurii medicale, dotarea instituțiilor cu echipamente performante și îmbunătățirea condițiilor de acordare a asistenței medicale pentru populație.{{85745
După cum raportează Oxu.Az, agenția portugheză SAPO a anunțat joi că Ministerul Afacerilor Externe al Portugaliei a luat decizia de a închide temporar ambasada țării în Iran.Această măsură a fost justificată de autoritățile portugheze prin complicarea situației legate de asigurarea securității în regiune.În cadrul evaluării riscurilor efectuate de autoritățile portugheze, s-a considerat că
În perioada 17–18 ianuarie 2026, accesul la anumite servicii electronice cadastrale ar putea fi temporar restricționat sau indisponibil.Este vorba despre platformele administrate de Agenția Geodezie, Cartografie și Cadastru, IP Cadastrul Bunurilor Imobile și Î.S. Institutul de Geodezie, Prospecțiuni Tehnice și Cadastru INGEOCAD.Avertizarea vine în contextul unor lucrări planificate de ment
Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale (AMDM) a anunțat că procesul de depunere a petițiilor a devenit mai simplu și mai accesibil, prin intermediul unui formular electronic disponibil pe pagina oficială a instituției.Potrivit sursei citate, noul formular online permite transmiterea rapidă și eficientă a solicitărilor, fără a fi nevoie de deplasare fizică, și oferă posibilitatea ata
Pasagerii aeronavelor ar putea avea în curînd dreptul garantat de a urca la bord cu un bagaj de cabină mic fără costuri suplimentare, inclusiv pe zborurile low-cost.Acest lucru vine după ce Comisia pentru Transport și Turism (TRAN) a Parlamentului European a adoptat poziția legislativă privind revizuirea drepturilor pasagerilor aerieni.{{857393}}Textul înaintat de eurodeputați urmărește să
Casa de Cultură din orașul Cimișlia va fi renovată și transformată într-un centru modern destinat activităților culturale și artistice. Contractul pentru executarea lucrărilor a fost semnat pe 15 ianuarie, dată la care este celebrată Ziua Culturii Naționale.Proiectul prevede reconstrucția sălii de spectacole, a vestibulului și a vestiarului. De asemenea, vor fi realizate lucrări de reabilitare
Un teren de fotbal public a fost construit în orașul Vadul lui Vodă. Stadionul a fost amenajat, în anul 2025, cu fondurile alocate de Primăria Chișinău și Primăria Vadul lui Vodă.Terenul de sport a devenit un spațiu accesibil pentru amatorii de fotbal de toate vîrstele.{{841811}}Pe noul stadion public se pot antrena atît copii, cît și maturii și este un loc perfect pentru organizarea turne
Inspectorii de mediu din cadrul Inspecției pentru Protecția Mediului Ocnița au desfășurat razii în teren, avînd ca scop protecția mediului înconjurător și verificarea respectării legislației de mediu.În urma controalelor efectuate, au fost găsite cazuri de tăiere ilicită a arborilor de specia nuc, amplasați în fîșia de protecție a cîmpurilor din localitatea Mihălășeni. Persoanele implicate au
Cancelarul german Friedrich Merz a declarat că privește Rusia ca pe o țară europeană și și-a exprimat speranța că relațiile dintre Berlin și Moscova vor fi restabilite.Cuvintele sale sînt citate de ziarul Die Welt.„Rusia este o țară europeană”, a spus Merz, vorbind la recepția de Anul Nou la Camera de Comerț și Industrie din Halle-Dessau.După aceea, el și-a exprimat speranța că se va r
Grecia și-a exprimat disponibilitatea de a organiza o misiune economică în Republica Moldova, în primăvara anului 2026, cu scopul explorării oportunităților investiționale în sectoare strategice precum energie, infrastructură și logistică.Intenția a fost exprimată de reprezentanți ai Guvernului Republicii Elene și ai Project Preparation Facility (PPF) - unitate a Fondului Național de Investiți
Conform datelor Inspectoratului General pentru Migrație, în perioada 1 martie 2023 – 12 ianuarie 2026, municipiul Chișinău găzduiește un număr semnificativ de beneficiari ucraineni de protecție temporară, reprezentînd peste 60% din totalul național.În total, în Republica Moldova se află 87.272 de persoane, iar Chișinău găzduiește 52.967 dintre aceștia, înregistrînd o creștere de 504 persoane f
Compania Naţională de Asigurări în Medicină (CNAM) a transferat în avans prestatorilor de servicii medicale peste un miliard de lei pentru serviciile ce urmează să fie oferite populației în luna ianuarie.Din această sumă, mai mult de 980 de milioane au fost achitate prestatorilor publici, în timp ce aproximativ 55 de milioane de lei au fost virați prestatorilor privați, notează Noi.md.{{85
În spațiul public au apărut, în ultimele zile, imagini cu facturi la energia termică pentru luna decembrie 2025, iar unele sume i-au pus pe jar pe consumatori. „Termoelectrica” S.A. spune însă că, în multe cazuri, nemulțumirile pornesc de la o interpretare greșită a facturii, nu de la vreo scumpire ascunsă.Potrivit întreprinderii, facturile reflectă consumul total de energie termică, adică inc
Prim-ministrul Georgiei, Irakli Kobahidze, a calificat declarația președintei Moldovei, Maia Sandu, privind disponibilitatea sa de a vota la referendum pentru unirea cu România drept „un eveniment uimitor și foarte trist” pentru Moldova, relatează Imedi TV.Potrivit șefului guvernului georgian, îl surprinde faptul că liderul politic al unui stat suveran declară public că este gata să voteze pen
Stoparea temporară a procesului emiterii unor vize de imigrare de către Statele Unite nu schimbă parametrii relației dintre Republica Moldova și SUA și are un impact limitat asupra cetățenilor moldoveni, susține ambasadorul Republicii Moldova la Washington, Vladislav Kulminski.Potrivit diplomatului, cooperarea bilaterală continuă pe proiecte strategice, iar dialogul politic și economic rămîne
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) urmează să aprobe noi tarife la gazele naturale la sfîrșitul lunii ianuarie - începutul lunii februarie curent, a spus directorul general al instituției, Alexei Taran, în cadrul unei conferințe de presă pe 15 ianuarie.„Dacă publicăm la începutul săptămînii viitoare proiectul costurilor de bază pentru Energocom cu aprobarea investițiilo
Patru astronauţi au fost readuşi pe Pămînt după ce unul dintre ei s-a îmbolnăvit la bordul Staţiei Spaţiale Internaţionale şi a avut nevoie de îngrijiri medicale.Identitatea lui nu a fost făcută publică, dar misiunea includea patru astronauţi - doi americani, un rus şi un japonez. Capsula care îi transporta pe cei patru a amerizat în Oceanul Pacific în această dimineaţă, cu o lună mai devreme
În Bulgaria, mii de oameni au ieșit la protest în capitala Sofia, cerînd alegeri corecte, în contextul în care țara se apropie de a opta rundă de alegeri parlamentare din ultimii cinci ani.Informația este relatată de AP, scrie „Adevărul European”.Demonstrația din Sofia a avut loc după protestele din luna trecută, provocate de încercările coaliției de la putere de a adopta un buget care, du
La Bardar, lalelele au prins culoare mai devreme, iar serele sînt deja pline de flori gata de vînzare. În spatele acestui „start” rapid stă o combinație de tehnologie și materie primă bună: bulbi importați din Olanda și creștere forțată prin hidroponie – metoda prin care plantele se dezvoltă în soluții nutritive, fără pămînt.Florarul Gheorghe Tonu spune că anume calitatea bulbilor rămîne „lucr
Mai mulți tineri vor fi cuprinși de Programul „Voucher Cultural”: pragul de vîrstă coboară la 16 ani # Noi.md
Programul „Voucher Cultural”, care de trei ani oferă tinerilor din Republica Moldova un „bilet digital nerambursabil”, în valoare de 1.000 de lei, pentru achiziția de cărți și acces la spectacole și alte evenimente culturale, va fi extins.Dacă pînă acum erau eligibili tinerii care împlineau 18 ani, din 2026 facilitatea va fi acordată tinerilor începînd cu vîrsta de 16 ani.Anunțul a fost fă
Datele statistice din primele 11 luni ale anului trecut, oferite de Agenția Servicii Publice (ASP) arată că, în timp ce unii părinți au mers pe variante clasice cu numele pentru copii, alții au ales să fie ingenioși.La băieți, David a fost cel mai popular prenume în 2025, urmat de Damir, Matei, Mark și Daniel. sînt nume care se regăsesc de ani buni în preferințele părinților.{{850522}}La f
În contextul deteriorării situației de securitate din Republica Islamică Iran, Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova recomandă cetățenilor moldoveni să evite orice călătorie în această țară, iar celor care se află deja pe teritoriul iranian – să analizeze părăsirea imediată a țării, pe rute sigure disponibile.Cetățenii Republicii Moldova aflați în Iran sînt îndemnați să-și semnal
Roma este pe cale să devină cea mai nouă capitală europeană care reduce drastic limitele de viteză pentru deplasarea mașinilor, introducînd o lege prin care italienii vor fi obligați să încetinească.Noua limită de viteză, de 30 de kilometri pe oră impusă în centrul capitalei Italiei intră în vigoare astăzi, reducînd aproape la jumătate limita anterioară de 50 km/h pe străzile aglomerate de rez
În data de 15 ianuarie 2026, în orașul Bender s-a desfășurat prima ședință din acest an a Comisiei Unificate de Control, notează Noi.md.Delegația de la Chișinău a cerut asigurarea accesului liber prin posturile neautorizat amplasate în raionul Dubăsari pentru agenții economici care livrează produse alimentare, medicamente și alte mărfuri de primă necesitate în satele Cocieri, Molovata Nouă, Co
Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” din Republica Moldova informează despre finalizarea activității Comisiei de anchetă de serviciu constituite pentru cercetarea eliberării frauduloase a diplomelor de rezidențiat.Potrivit comunicatului instituției din 15 ianuarie 2026, comisia a avut drept obiectiv examinarea informațiilor apărute în spațiul public referitoare
Un grup de activiști civici a organizat astăzi un protest în preajma Pieței Centrale din Chișinău, instalînd un cort în intersecția străzilor Mitropolit Varlaam și Tighina, pe fundalul nemulțumirilor legate de comerțul ambulant neautorizat din zonă.Pretura sectorului Centru anunță că a reacționat și a trimis funcționari la fața locului pentru a examina situația. Participanții la protest au fos
Kremlinul a declarat că este de acord cu afirmația președintelui SUA, Donald Trump, potrivit căreia Kievul este cel care împiedică soluționarea pașnică a conflictului.Potrivit „Европейская правда”, despre acest lucru a declarat joi purtătorul de cuvînt al președintelui rus, Dmitri Peskov.Președintele SUA, Donald Trump, a declarat într-un interviu acordat Reuters că încheierea unui acord de
Un avion al companiei Turkish Airlines a aterizat de urgență la aeroportul din Barcelona din cauza unei amenințări cu bombă la bord, a informat agenția EFE.Potrivit informațiilor publicate de ziarul El Periodico, se presupune că aeronava a decolat din Istanbul către capitala Cataloniei.Potrivit operatorului aeroporturilor spaniole, aeroportul din Barcelona funcționează în regim normal, tra
Regia „Autosalubritate” informează că procesul de colectare și transportare a deșeurilor municipale se desfășoară în condiții de iarnă, cu respectarea graficelor de lucru stabilite, notează Noi.md.Activitatea de evacuare și transportare a deșeurilor a pornit din primele ore ale dimineții, echipele fiind mobilizate pe teren începînd cu ora 5:30.{{859076}}Autospecialele și muncitorii secției
Drumarii au ieșit din nou pe trasee, după ce condițiile meteo au impus intervenții suplimentare pe mai multe drumuri naționale din țară.Administrația Națională a Drumurilor anunță că utilajele și materialul antiderapant sînt folosite în regim continuu pentru a menține carosabilul practicabil și pentru a asigura siguranța circulației.{{859107}}Potrivit instituției, se acționează în mai mult
Taximetriștii greci sînt în grevă, joi, pentru a treia zi la rînd, protestînd împotriva termenelor stricte de trecere la mașini electrice.Sindicatul taximetriștilor din regiunea Atenei Mari organizează, de asemenea, un protest în centrul Atenei. Se așteaptă ca taximetriștii din alte părți ale Greciei să înceteze, de asemenea, lucrul.{{858747}}Protestatarii sînt nemulțumiți de decizia guver
Încheierea războiului dintre Rusia și Ucraina este mai aproape ca niciodată, însă ultimii pași pentru a pune capăt conflictului vor fi cei mai dificili.Potrivit RBC-Ucraina, despre aceasta a declarat ambasadorul SUA la NATO, Matthew Whitaker.În cadrul unui eveniment organizat de Fundația Prezidențială Ronald Reagan în California, acesta a declarat că părțile implicate în conflictul din Ucr
Astăzi, are loc o nouă ședință de judecată în dosarul lui Vlad Plahotniuc. Acesta însă nu va fi prezent, notează Noi.md.Astăzi, continuă audierea martorilor pe doarul numit generic "furtul miliardului". Printre cei care va fi audiat este Sergiu Berghie, care a fost administrator special la Banca Socială.{{854767}}Amintim că Vlad Plahotniuc a părăsit Republica Moldova în iunie 2019, după ce
Dumitru Roibu: "Pentru noi cinstirea memoriei lui Eminescu este o datorie morală" # Noi.md
Președintele Partidului Politic Alianța "MOLDOVENII", Dumitru Roibu, a depus flori la bustul marelui poet moldovean, Mihai Eminescu, în semn de profund respect față de patrimoniul spiritual, cultural și identitar al Moldovei, notează Noi.md.Dumitru Roibu a menționat că acest gest simbolic reprezintă nu doar o comemorare, ci și o reafirmare a continuității valorilor care definesc poporul moldov
Inspectorii de mediu din raionul Ștefan Vodă au salvat o căprioară rănită, după ce au fost informați de cetățeni despre o căprioară rănită, care nu se putea deplasa. La fața locului s-a constatat că femela avea traumatisme evidente, iar pentru intervenție a fost cerut ajutorul specialiștilor de la Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA).Medicii veterinari au administrat anestezie
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a publicat joi, 15 ianuarie, noi prețuri maxime la produsele petroliere principale de tip standard, care vor fi valabile începînd cu 16 ianuarie.Astfel, prețul maxim al benzinei A-95 va constitui 22,59 lei/litru (+11 bani), iar al motorinei standard – 19,06 lei/litru (+10 bani), transmite Noi.md.Reamintim că, de la 1 septembrie 202
Tot mai mulți moldoveni ridică dronele în aer pentru cadre spectaculoase, iar autoritățile spun că în jur de 90% dintre zboruri au un singur scop: filmările aeriene. Totuși, indiferent de scop, lansarea acestor aeronave fără pilot este reglementată printr-un set de norme stricte.Înainte de utilizare, operatorii trebuie să obțină avize de la Ministerul Apărării, Serviciul de Informații și Secur
