Prognoza meteo pentru 16 ianuarie
Noi.md, 16 ianuarie 2026 07:30
Astăzi, în Moldova se așteaptă cer variabil. Izolat va ninge slab, iar pe parcursul zilei vremea va fi în general fără precipitații esențiale.Pe drumuri se va semnala ghețuș. Vînt: din nord, slab pînă la moderat.Ziua, în sudul țării temperatura aerului va fi de -7... -5°C.În centru se așteaptă -9...-7°C, iar în nord termometrele vor indica în jur de -12... -10°C.
„Este greșit să comparăm salariile cu alte domenii, industrii”, spune directorul Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE), Alexei Taran, cu referire la proiectul de lege ce prevede plafonarea salariilor pentru șefii autorităților care reglementează piața financiară, energetică și cea a comunicațiilor.Potrivit funcționarului, principiul de salarizare este similar instituțiilo
La sfîrșitul săptămînii de muncă leul moldovenesc a mai slăbit puțin față de euro și față de dolar.Astfel, pe parcursul unei zile el cedat monedei unice europene aproape 1,5 bani, iar dolarului american – circa 3,5 bani, transmite Noi.md.Banca Naţională a Moldovei a stabilit pentru ziua de 16 ianuarie un curs oficial de schimb valutar egal cu 19,9170 lei pentru un euro (+1,34 bani) și 17,1
Şefa opoziţiei venezuelene Maria Corina Machado a anunţat joi, în faţa sediului Capitoliului, că i-a oferit preşedintelui american Donald Trump medalia Premiului Nobel pentru Pace pe care la primit în 2025.Ea a declarat presei, în faţa sediului Capitoliului, că a făcut acest lucru ”în semn de recunoaştere a angajamentului său unic faţă de libertatea noastră”. ”I-am oferit preşedintelui Statelo
În comparație cu alte domenii, salariile angajaților din cultură sînt printre cele mai mici din Republica Moldova, ceea ce face ca această profesie să fie mai puțin atractivă și duce la migrarea tinerilor talentați către alte domenii, spun reprezentanții Ministerului Culturii.Majoritatea angajaților din instituții de cultură au peste 55 de ani, iar ponderea celor cu studii superioare de profil
Ministrul turismului din Spania, Jordi Ereo, se așteaptă ca în 2026 să se înregistreze o creștere a numărului de turiști străini în țară.El a făcut această declarație joi, 15 ianuarie, potrivit Reuters, scrie „Adevărul European”.Potrivit ministrului spaniol, în 2025 țara a fost vizitată de un număr record de turiști – 97 de milioane. În același timp, el se așteaptă la o creștere care va co
Naturalistul Adrian Shine, în vîrstă de 76 de ani, care a dedicat mai bine de jumătate de secol studiului lacului Loch Ness, a ajuns la concluzia că celebrul monstru, cel mai probabil, nu există.Shine și-a început cercetările în 1973 și a sperat mult timp să găsească dovezi care să confirme legenda. Cu toate acestea, de-a lungul anilor, entuziasmul a fost înlocuit de îndoieli.{{858518}}Pot
"Asemenea declarații, precum cea a ministrului Сulturii, care spune că ar vota la un eventual referendum pentru unire cu România, sînt declarațiile unui om care nu-și iubește țara, nu conștientizează rolul lui în etapa de dezvoltare a Republicii Moldova, nu cunoaște istoria Moldovei, cultura și specificul poporului, care îl diferențiază de alte etnii". De această părere este Dumitru Roibu, președi
Ministerul Culturii lansează concursul pentru finanţarea din bugetul de stat a proiectelor culturale ale organizațiilor necomerciale pentru anul 2026, în conformitate cu „Regulamentul cu privire la mecanismul de finanțare nerambursabilă a proiectelor culturale implementate de organizațiile necomerciale”.Cuantumul total al alocațiilor bugetare pentru finanțarea nerambursabilă în anul 2026 este
La aproximativ trei sute de kilometri sud de linia ecuatorială se află cel mai înalt punct din Africa, legendarul munte Kilimanjaro, care este un stratovulcan inactiv.Acesta ocupă o suprafață de peste 390 de hectare. Recent, pe versantul său a fost descoperită o plantă care s-a păstrat aici încă din timpuri preistorice.Este vorba despre planta cruciferă Senecio kilimanjari. De-a lungul a m
O investiție de cîteva sute de mii de lei, făcută într-o localitate din raionul Cahul, aduce schimbări concrete pentru pacienți și personalul medical, odată cu îmbunătățirea condițiilor dintr-un punct medical de la sat.Este vorba despre Oficiul Medicului de Familie Cucoara, unde a fost finalizată reparația acoperișului. Proiectul, în valoare de 434 de mii de lei, a fost finanțat din fondul d
În statul São Paulo din Brazilia a fost înregistrată o captură neobișnuită, care a provocat îngrijorare în rîndul specialiștilor în protecția naturii.În rîul Marinho, un pescar local în vîrstă de 53 de ani a scos din apă un pește de apă dulce uriaș — o arapaima de aproximativ 2,5 metri lungime și aproximativ 160 de kilograme. După cum menționează publicația Diário do Litoral, această specie nu
Unul dintre reperele istorice ale municipiului Soroca, Vila Aleinicov, ar putea fi readus la viață printr-un amplu proiect de restaurare și reabilitare, propus de Primăria municipiului Soroca spre consultări publice.Proiectul are drept scop restaurarea și reabilitarea Vilei Aleinicov, un monument istoric și cultural de referință pentru municipiu, aflat în prezent într-o stare avansată de degra
Un nou studiu arată că refacerea stocurilor de pește din recifele de corali prin reglementarea capturilor poate fi cheia securității alimentare pentru milioane de oameni din țările tropicale.Oamenii de știință au calculat că recifele sănătoase, gestionate în mod durabil, pot crește capturile de șase ori față de indicatorii actuali, asigurînd pînă la 10 milioane de tone de pește pe an. Acest lu
Curtea de Justiție a Uniunii Europene (CJUE) a decis că, în cazul anulării unui zbor, companiile aeriene trebuie să ramburseze integral prețul biletului, inclusiv comisionul perceput de intermediar la momentul achiziției.Hotărîrea a fost pronunțată într-un caz privind pasageri care au cumpărat bilete prin portalul Opodo pentru un zbor KLM Viena–Lima. După anularea curselor, compania a restitui
Zero absolut reprezintă cea mai scăzută temperatură teoretică, pe care comunitatea științifică a stabilit-o la minus 273,15 grade Celsius.Pînă în prezent, știința nu cunoaște niciun caz în care această temperatură să fi fost atinsă. Dar este acest lucru cu adevărat posibil? Portalul Live Science a încercat să răspundă la această întrebare.Cele mai vechi experimente cu temperaturi ultra-s
Singurul Centru de găzduire și orientare pentru persoanele fără domiciliu stabil din Republica Moldova funcționează pe strada Haltei, nr. 2, și, în plină perioadă de ger, devine un refugiu crucial pentru cei care nu au unde merge.Potrivit Primăriei capitale, instituția oferă îngrijire și sprijin persoanelor vulnerabile, subliniind că existența și îmbunătățirea acestui serviciu social a fost o
Istoricii au descoperit că Marea Piramidă din Giza nu a fost proiectată de faraonul Khufu.Construcția a fost condusă de nepotul său, Hemiunu, care a coordonat muncitorii, a distribuit resursele și a asigurat încheierea cu succes a celui mai mare proiect de construcție din Egiptul Antic.{{852714}}Marea Piramidă din Giza rămîne cea mai grandioasă construcție din lumea antică. Amploarea și pr
NASA a înregistrat de la Stația Spațială Internațională un fenomen straniu deasupra Pămîntului. Acesta a fost asociat cu uraganul Helen, care a lovit coasta Floridei în septembrie 2024.Un instrument de pe ISS a detectat un fenomen necunoscut care a traversat atmosfera Pămîntului, la o altitudine de aproximativ 88 de kilometri deasupra planetei. NASA a fost uimită să vadă ceva ce nu se vedea de
La sfîrșitul lunii ianuarie, Europa ar putea fi afectată de o răcire masivă a vremii, asociată cu așa-numita „explozie siberiană” — o situație atmosferică rară, în care se schimbă direcția vîntului și aerul rece din est pătrunde în regiune.Despre acest lucru scrie Bloomberg, cu referire la Centrul European de Prognoză Meteo pe Termen Mediu (ECMWF).{{858273}}În Estonia și Letonia, pe 24 ian
Acum 12 ore
China nu acceptă nicidecum solicitarea premierului japonez Sanae Takaichi cu privire la anularea interzicerii exportului chinez de produse civil-militare către Japonia, pentru că Sanae Takaichi știe perfect că o asemenea contramăsură a fost adoptată ca replică la afirmațiile și practicile sale greșite privind regiunea Taiwan, a menționat joi purtătorul de cuvînt al Ministerului Comerțului, He Yong
Sportivii moldoveni intră în curînd în concurs într-o nouă competiție olimpică - Milano Cortina 2026.Potriivit Comitetului Național Olimpic și Sportiv, țara noastră va avea reprezentanți la două probe biatlon și schi fond, iar numele participanților va fi cunoscut pe 19 ianuarie.{{858375}}La biatlon ca și calificată este Alina Stremous, care acum patru ani a avut cea mai bună evoluție la J
Președintele Columbiei, Gustavo Petro, a anunțat că întîlnirea sa cu liderul SUA, Donald Trump, va avea loc pe 3 februarie.El a făcut această declarație în cadrul unei ședințe a cabinetului, transmisă pe canalul YouTube al guvernului columbian.{{858398}}„Consiliul de Miniștri al republicii examinează tema traficului de droguri, care a intensificat dezbaterile între Statele Unite și Columbi
Ministrul chinez de Externe, Wang Yi, a avut joi o convorbire telefonică cu omologul iranian, Hossein Amirabdollahian, scrie romanian.cgtn.comȘeful diplomației iraniene a susținut că tulburările recente din țară au fost instigate de forțe externe și că acestea s-au potolit treptat acum. Iranul este pregătit să facă față intervenției externe, lăsînd deschisă ușa dialogului, și așteaptă ca China
Peste 7 300 de persoane din grupuri cu risc sporit au beneficiat, în 2025, de servicii de prevenire a HIV și reducere a riscurilor, prin patru proiecte desfășurate în regiunile centru, sud și nord ale Republicii Moldova.Inițiativele s-au referit la reducerea incidenței HIV/SIDA, a hepatitelor virale, prin servicii de prevenire, testare și consiliere specializată.{{857064}}Beneficiarii au a
Consiliul Federal al Elveției s-a angajat să asigure sprijinul corespunzător victimelor incendiului din barul din stațiunea Cran-Montana și familiilor acestora.Consiliul Federal al Elveției s-a angajat să solicite parlamentului alocarea de fonduri, dacă va fi necesar.{{858404}}Pînă la sfîrșitul lunii februarie, Departamentul Federal de Justiție și Poliție (FDJP) va analiza dacă există lacu
Premierul Chinei, Li Qiang, a avut joi în Marea Sală a Poporului din Beijing convorbiri cu omologul canadian, Mark Carney, aflat în vizită oficială în China, scrie romanian.cgtn.com.Cu acest prilej, Li Qiang a spus că, sub eforturile ambelor state, relațiile bilaterale au fost ameliorate, fapt binevenit pentru cercurile sociale din cele două state. Dezvoltarea sănătoasă și stabilă a acestei le
Inspectoratul General pentru Situații de Urgență lansează Campania de prevenire a cazurilor de prăbușire sub gheața subțire în corpurile acvatice.În acest context, dar și în ajunul sărbătorii divine „Botezul Domnului”, pe 16 ianuarie 2026 ora 11:00 pe teritoriul Stației de salvare pe apă nr. 1 al lacului din parcul ,,Valea Morilor”, municipiul Chișinău salvatorii vor desfășura un exercițiu dem
Ministrul german de Interne, Alexander Dobrindt, a declarat că noul acord între Germania și Israel are ca scop combaterea amenințărilor cibernetice și îmbunătățirea infrastructurii de securitate.Dobrindt a semnat acordul cu premierul israelian Benjamin Netanyahu, în timpul vizitei sale la Ierusalim.{{858847}}Cooperarea include dezvoltarea unui sistem comun „cybercupol”, un centru de inteli
Anul 2025 a fost cel mai bun din istoria turismului mondial, potrivit datelor publicate de World Travel & Tourism Council (WTTC).Sectorul turismului a generat aproximativ 10 trilioane de euro, echivalentul a 10,3% din economia globală, iar peste 1,5 miliarde de persoane au călătorit internațional într-un singur an.{{858689}}Informațiile au fost făcute publice de Asociația Patronală a Indus
China dorește să intensifice contacte cu Canada, să adîncească încrederea, înlăturînd interferențele, să aprofundeze cooperarea și să impulsioneze relațiile bilaterale, spre rezultate concrete în noua situație, a declarat ministrul chinez de Externe, Wang Yi, în cadrul întrevederii avute joi, cu ministrul canadian de Externe, Anita Anand, aflată în vizită oficială la Beijing, alături de premierul
În perioada 2022–2024, sistemul medical din raionul Taraclia a beneficiat de investiții în valoare de circa 9,3 milioane de lei din bugetul de stat și din sursele partenerilor de dezvoltare.Aceste investiții au vizat modernizarea infrastructurii medicale, dotarea instituțiilor cu echipamente performante și îmbunătățirea condițiilor de acordare a asistenței medicale pentru populație.{{85745
După cum raportează Oxu.Az, agenția portugheză SAPO a anunțat joi că Ministerul Afacerilor Externe al Portugaliei a luat decizia de a închide temporar ambasada țării în Iran.Această măsură a fost justificată de autoritățile portugheze prin complicarea situației legate de asigurarea securității în regiune.În cadrul evaluării riscurilor efectuate de autoritățile portugheze, s-a considerat că
În perioada 17–18 ianuarie 2026, accesul la anumite servicii electronice cadastrale ar putea fi temporar restricționat sau indisponibil.Este vorba despre platformele administrate de Agenția Geodezie, Cartografie și Cadastru, IP Cadastrul Bunurilor Imobile și Î.S. Institutul de Geodezie, Prospecțiuni Tehnice și Cadastru INGEOCAD.Avertizarea vine în contextul unor lucrări planificate de ment
Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale (AMDM) a anunțat că procesul de depunere a petițiilor a devenit mai simplu și mai accesibil, prin intermediul unui formular electronic disponibil pe pagina oficială a instituției.Potrivit sursei citate, noul formular online permite transmiterea rapidă și eficientă a solicitărilor, fără a fi nevoie de deplasare fizică, și oferă posibilitatea ata
Pasagerii aeronavelor ar putea avea în curînd dreptul garantat de a urca la bord cu un bagaj de cabină mic fără costuri suplimentare, inclusiv pe zborurile low-cost.Acest lucru vine după ce Comisia pentru Transport și Turism (TRAN) a Parlamentului European a adoptat poziția legislativă privind revizuirea drepturilor pasagerilor aerieni.{{857393}}Textul înaintat de eurodeputați urmărește să
Casa de Cultură din orașul Cimișlia va fi renovată și transformată într-un centru modern destinat activităților culturale și artistice. Contractul pentru executarea lucrărilor a fost semnat pe 15 ianuarie, dată la care este celebrată Ziua Culturii Naționale.Proiectul prevede reconstrucția sălii de spectacole, a vestibulului și a vestiarului. De asemenea, vor fi realizate lucrări de reabilitare
Un teren de fotbal public a fost construit în orașul Vadul lui Vodă. Stadionul a fost amenajat, în anul 2025, cu fondurile alocate de Primăria Chișinău și Primăria Vadul lui Vodă.Terenul de sport a devenit un spațiu accesibil pentru amatorii de fotbal de toate vîrstele.{{841811}}Pe noul stadion public se pot antrena atît copii, cît și maturii și este un loc perfect pentru organizarea turne
Inspectorii de mediu din cadrul Inspecției pentru Protecția Mediului Ocnița au desfășurat razii în teren, avînd ca scop protecția mediului înconjurător și verificarea respectării legislației de mediu.În urma controalelor efectuate, au fost găsite cazuri de tăiere ilicită a arborilor de specia nuc, amplasați în fîșia de protecție a cîmpurilor din localitatea Mihălășeni. Persoanele implicate au
Cancelarul german Friedrich Merz a declarat că privește Rusia ca pe o țară europeană și și-a exprimat speranța că relațiile dintre Berlin și Moscova vor fi restabilite.Cuvintele sale sînt citate de ziarul Die Welt.„Rusia este o țară europeană”, a spus Merz, vorbind la recepția de Anul Nou la Camera de Comerț și Industrie din Halle-Dessau.După aceea, el și-a exprimat speranța că se va r
Grecia și-a exprimat disponibilitatea de a organiza o misiune economică în Republica Moldova, în primăvara anului 2026, cu scopul explorării oportunităților investiționale în sectoare strategice precum energie, infrastructură și logistică.Intenția a fost exprimată de reprezentanți ai Guvernului Republicii Elene și ai Project Preparation Facility (PPF) - unitate a Fondului Național de Investiți
Conform datelor Inspectoratului General pentru Migrație, în perioada 1 martie 2023 – 12 ianuarie 2026, municipiul Chișinău găzduiește un număr semnificativ de beneficiari ucraineni de protecție temporară, reprezentînd peste 60% din totalul național.În total, în Republica Moldova se află 87.272 de persoane, iar Chișinău găzduiește 52.967 dintre aceștia, înregistrînd o creștere de 504 persoane f
Compania Naţională de Asigurări în Medicină (CNAM) a transferat în avans prestatorilor de servicii medicale peste un miliard de lei pentru serviciile ce urmează să fie oferite populației în luna ianuarie.Din această sumă, mai mult de 980 de milioane au fost achitate prestatorilor publici, în timp ce aproximativ 55 de milioane de lei au fost virați prestatorilor privați, notează Noi.md.{{85
În spațiul public au apărut, în ultimele zile, imagini cu facturi la energia termică pentru luna decembrie 2025, iar unele sume i-au pus pe jar pe consumatori. „Termoelectrica” S.A. spune însă că, în multe cazuri, nemulțumirile pornesc de la o interpretare greșită a facturii, nu de la vreo scumpire ascunsă.Potrivit întreprinderii, facturile reflectă consumul total de energie termică, adică inc
Prim-ministrul Georgiei, Irakli Kobahidze, a calificat declarația președintei Moldovei, Maia Sandu, privind disponibilitatea sa de a vota la referendum pentru unirea cu România drept „un eveniment uimitor și foarte trist” pentru Moldova, relatează Imedi TV.Potrivit șefului guvernului georgian, îl surprinde faptul că liderul politic al unui stat suveran declară public că este gata să voteze pen
Stoparea temporară a procesului emiterii unor vize de imigrare de către Statele Unite nu schimbă parametrii relației dintre Republica Moldova și SUA și are un impact limitat asupra cetățenilor moldoveni, susține ambasadorul Republicii Moldova la Washington, Vladislav Kulminski.Potrivit diplomatului, cooperarea bilaterală continuă pe proiecte strategice, iar dialogul politic și economic rămîne
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) urmează să aprobe noi tarife la gazele naturale la sfîrșitul lunii ianuarie - începutul lunii februarie curent, a spus directorul general al instituției, Alexei Taran, în cadrul unei conferințe de presă pe 15 ianuarie.„Dacă publicăm la începutul săptămînii viitoare proiectul costurilor de bază pentru Energocom cu aprobarea investițiilo
Patru astronauţi au fost readuşi pe Pămînt după ce unul dintre ei s-a îmbolnăvit la bordul Staţiei Spaţiale Internaţionale şi a avut nevoie de îngrijiri medicale.Identitatea lui nu a fost făcută publică, dar misiunea includea patru astronauţi - doi americani, un rus şi un japonez. Capsula care îi transporta pe cei patru a amerizat în Oceanul Pacific în această dimineaţă, cu o lună mai devreme
În Bulgaria, mii de oameni au ieșit la protest în capitala Sofia, cerînd alegeri corecte, în contextul în care țara se apropie de a opta rundă de alegeri parlamentare din ultimii cinci ani.Informația este relatată de AP, scrie „Adevărul European”.Demonstrația din Sofia a avut loc după protestele din luna trecută, provocate de încercările coaliției de la putere de a adopta un buget care, du
