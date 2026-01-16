Cel mai cunoscut căutător al lui Nessie a recunoscut că acesta nu există

16:30

Datele statistice din primele 11 luni ale anului trecut, oferite de Agenția Servicii Publice (ASP) arată că, în timp ce unii părinți au mers pe variante clasice cu numele pentru copii, alții au ales să fie ingenioși.La băieți, David a fost cel mai popular prenume în 2025, urmat de Damir, Matei, Mark și Daniel. sînt nume care se regăsesc de ani buni în preferințele părinților.{{850522}}La f