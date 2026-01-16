Petru Rusu, tînăr profesor: "Vin dintr-o familie de muzicieni. Îmi place acest domeniu"

Petru Rusu este cel mai tînăr profesor de la Colegiul de Arte „Nicolae Botgros” din Soroca."Studiez muzica de la 12 ani. Am frecventat Școala muzicală din orașul Drochia, patru ani, după care am avut marele noroc să vin să studiez mai departe aici Colegiul de Arte „Nicolae Botgros”", spune Petru Rusu, profesor de instrumente aerofone, Colegiul de Arte „Nicolae Botgros” din Soroca.Instituți

