VIDEO | Republica Moldova, lider între statele candidate la UE în implementarea Planului de Creștere

10:10

Declarațiile Maiei Sandu, care a afirmat că ar vota pentru unirea cu România într-un eventual referendum, țin capul de afiș al presei de astăzi. De asemenea, în materialele apărute mai puteți citi despre stadiul preluării de către autoritățile de la Chișinău a activelor Lukoil ale Aeroportului Chișinău.