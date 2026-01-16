VIDEO | Republica Moldova, lider între statele candidate la UE în implementarea Planului de Creștere
Radio Chisinau, 16 ianuarie 2026 11:00
Republica Moldova este lider între statele candidate la aderarea la Uniunea Europeană în implementarea Planului de Creștere, fiind singura țară care a îndeplinit integral cerințele din prima perioadă de raportare și le-a depășit înainte de termen, a declarat directorul general al Direcției pentru Extindere și Vecinătate Estică a UE, Gert Jan Koopman, în cadrul Comisiei pentru afaceri externe a Parlamentului European.
VIDEO | Alexandru Munteanu ar vota pentru unirea cu România la un eventual referendum # Radio Chisinau
Premierul Alexandru Munteanu susține că ar vota pentru unirea intre Republica Moldova și România în cazul unui referendum, afirmație făcută după ce președinta Republicii Moldova a subliniat recent același lucru.
Progrese semnificative în domeniul energetic: cooperare regională, noi interconexiuni și securitatea aprovizionării # Radio Chisinau
Republica Moldova a obținut, în ultimii ani, progrese semnificative în domeniul energetic. Acestea au fost prezentate de secretara de stat a Ministerului Energiei, Cristina Pereteatcu, în cadrul celei de-a 8-a reuniuni a Subcomitetului de Asociere Republica Moldova–Uniunea Europeană, desfășurată în contextul Clusterului III – Energie, Transport, Mediu, Acțiuni Climatice și Protecție Civilă.
Peste 1000 de grădinițe au fost dotate cu mii de cărți prin programul național de lectură „Citește-mi 100 de povești” # Radio Chisinau
Peste 1200 de grădinițe din întreaga țară au fost dotate, în anul 2025, cu circa 83 de mii de exemplare de carte, prin programul național de lectură interactivă „Citește-mi 100 de povești”.
Legislativul a recepționat anul trecut peste 4 000 de petiții de la cetățeni. Majoritatea reclamă deficiențe în justiție și sănătate # Radio Chisinau
Parlamentul Republicii Moldova a recepționat, pe parcursul anului 2025, peste 4 400 de petiții și adresări verbale din partea cetățenilor. În total, au fost semnalate aproape 6 400 de chestiuni, dintre care 85% au fost depuse în formă scrisă. De asemenea, au fost înregistrate 676 de adresări verbale.
Circulația rutieră pe drumurile naționale se desfășoară în condiții de iarnă, iar traseele sunt practicabile la această oră. Administrația Națională a Drumurilor anunță că partea carosabilă este preponderent uscată, însă în nordul țării se înregistrează porțiuni izolate de drum înzăpezit.
În atenția contribuabililor: termenul-limită pentru depunerea dărilor de seamă fiscale și achitarea impozitelor # Radio Chisinau
Serviciul Fiscal de Stat anunță că termenul-limită pentru depunerea dărilor de seamă fiscale și pentru achitarea impozitelor, taxelor, primelor de asigurare medicală obligatorie și a contribuțiilor de asigurări sociale este 26 ianuarie 2026.
UE pregătește o nouă strategie de securitate. Ursula von der Leyen: „Este timpul să adoptăm o nouă abordare europeană” # Radio Chisinau
Comisia Europeană va prezenta până în luna iulie o nouă strategie de securitate, menită să ofere un „răspuns adecvat” schimbărilor geopolitice tot mai accelerate, a anunțat Ursula von der Leyen. Planul, aflat într-o fază incipientă, ar urma să redefinească abordarea europeană în domeniul apărării, pe fondul evoluțiilor tensionate de pe scena internațională.
Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” din Republica Moldova s-a clasat pe primul loc la nivel național în ediția 2025 a SCImago Institutions Rankings (SIR), una dintre cele mai cunoscute evaluări internaționale ale universităților și institutelor de cercetare.
Situația la frontieră în ultimele 24 de ore: Câți cetățeni străini nu au fost lăsați să intre în Republica Moldova # Radio Chisinau
În ultimele 24 de ore, în punctele de trecere a frontierei fluxul de persoane a constituit 45 807 de traversări.
Leul moldovenesc a înregistrat o slăbire în fața euro și dolarului american, conform datelor publicate de Banca Națională a Moldovei pentru acest weekend.
METEO | Vreme geroasă în Republica Moldova. La nord se așteaptă temperaturi de până la -18°C # Radio Chisinau
Vremea geroasă se menține și astăzi. Cerul va fi mai mult acoperit și va ninge slab, preponderent în regiunile de Nord.
Peste 300 de freelanceri s-au înregistrat în primele 15 zile de la intrarea în vigoare a legii # Radio Chisinau
Peste 300 de profesioniști independenți și-au înregistrat activitatea în primele 15 zile de la intrarea în vigoare a Legii freelancerilor. Datele au fost prezentate pentru IPN de Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării.
Gala Premiilor în Cultură | Maia Sandu: Cultura ne ajută să înțelegem identitatea noastră # Radio Chisinau
Personalități marcante din teatru, literatură, muzică și alte domenii artistice au fost distinse la Gala Premiilor 2025, organizată de Ministerul Culturii. Premiile au fost înmânate de președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, și de ministrul Culturii, Cristian Jardan, informează MOLDPRES.
„Actele sunt conforme legii”. USMF a finalizat ancheta în cazul diplomelor de rezidențiat # Radio Chisinau
Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” a anunțat încheierea activității comisiei de anchetă privind eliberarea diplomelor de rezidențiat pentru cetățenii străini. Instituția anunță că diplomele eliberate sunt valide din punct de vedere juridic și conforme cadrului legal în vigoare, comunică MOLDPRES.
„Între coperțile sale se află un bogat bagaj de informație culturală”. Biblioteca Națională a lansat „Calendarul Național 2026” # Radio Chisinau
Biblioteca Națională a Republicii Moldova a lansat, de Ziua Națională a Culturii, „Calendarul Național 2026”, o ediție cu caracter enciclopedic care reunește personalități marcante din știință, cultură și artă, atât din Republica Moldova, cât și din România și din spațiul cultural universal, selecția fiind realizată după criterii valorice, informează MOLDPRES.
„Biserica Ortodoxă Română din Basarabia este conștientă că fără credință, cultura își pierde sensul ultim”. Mesajul Mitropolitului Basarabiei de Ziua Culturii Naționale # Radio Chisinau
„Ziua Națională a Culturii ne oferă prilejul unei reflecții lucide și recunoscătoare asupra darului pe care Dumnezeu l-a revărsat asupra neamului nostru prin cuvânt, creație, gândire și mărturisire. Cultura nu este un simplu produs al timpului, ci expresia sufletului unui popor, a credinței sale, a luptei pentru identitate și a moștenirii transmise din generație în generație”, a transmis Mitropolitul Basarabiei, IPS Petru, într-un mesaj prilejuit de Ziua Culturii Naționale.
Facturile la energia termică aferente lunii decembrie 2025 pot diferi de la un bloc la altul, chiar și pentru apartamente similare. Precizările vin după apariția în spațiul public a unor sume mai mari și a nemulțumirilor exprimate de consumatori din capitală. Potrivit Termoelectrica, valorile reflectă consumul real înregistrat, transmite IPN.
Ambasadorul Vladislav Kulminski: Suspendarea vizelor nu afectează relațiile SUA - Rep. Moldova, ci pe imigranți # Radio Chisinau
Stoparea procesului emiterii unor vize de imigrare de către SUA nu afectează relația între Republica Moldova și SUA și are un impact limitat asupra cetățenilor moldoveni, afirmă ambasadorul Republicii Moldova la Washington, Vladislav Kulminski. Potrivit lui, sunt afectate doar persoanele care se mută cu traiul în SUA, în cazul cetățenilor moldoveni fiind vorba de câteva zeci de persoane, transmite IPN.
Cererea lui Platon de a fi audiat în dosarul lui Plahotniuc a fost respinsă de magistrați # Radio Chisinau
Instanța a respins cererea lui Veaceslav Platon de a fi audiat ca martor în dosarul „Frauda bancară”, în care este învinuit fostul lider democrat, Vlad Plahotniuc, transmite IPN.
„Se conturează o tendință de scădere”. Directorul ANRE spune când vor fi aprobate noile tarife la gaze naturale # Radio Chisinau
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) ar putea să aprobe noile tarife la gazele naturale la sfârșitul lunii ianuarie-începutul lunii februarie, după parcurgerea tuturor procedurilor necesare și depunerea cererii de către Energocom. Precizările au fost făcute astăzi de directorul ANRE, Alexei Taran, care a menționat că tendințele actuale indică spre o posibilă scădere a tarifelor, transmite MOLDPRES.
Oligarhul rus Vladislav Baumgertner, dispărut în Cipru pe 7 ianuarie, a fost găsit mort # Radio Chisinau
Cadavrul lui Vladislav Baumgertner, în vârstă de 56 de ani, fostul director general al gigantului rus de potasiu Uralkali, a fost găsit pe coastele insulei Cipru, potrivit presei locale, citată de Le Figaro.
Peste 7 300 de persoane din grupuri cu risc sporit au beneficiat de servicii de prevenire a HIV în anul 2025 # Radio Chisinau
Peste 7 300 de persoane din grupurile cu risc sporit de infectare au beneficiat de servicii de prevenire a HIV și reducere a riscurilor în cadrul a patru proiecte desfășurate anul trecut în regiunile centru, sud și nord ale Republicii Moldova.
Grecia va organiza o misiune economică în Republica Moldova, pentru explorarea oportunităților investiționale # Radio Chisinau
Grecia și-a exprimat disponibilitatea de a organiza o misiune economică în Republica Moldova, în primăvara anului 2026, cu scopul explorării oportunităților investiționale în sectoare strategice precum energie, infrastructură și logistică. Intenția a fost exprimată de reprezentanți ai Guvernului Republicii Elene și ai Project Preparation Facility (PPF) - unitate a Fondului Național de Investiții al Greciei (GrowthFund), în timpul unei întrevederi cu vicepremierul Eugeniu Osmochescu, ministru al Dezvoltării Economice și Digitalizării, transmite MOLDPRES.
Ora de Vârf | Problema economică din regiunea transnistreană și reluarea examinării cazului bașcanei Evghenia Guțul, printre temele emisiunii din 15 ianuarie 2026 (Audio) # Radio Chisinau
Ora de Vârf, emisiune de dezbateri cu Corneliu Rusnac și invitatul permanent, comentatorul politic Ion Tăbârță.Tags
Prima ședință din acest an a Comisiei Unificate de Control. Delegația R. Moldova reiterează poziția privind accesul fără impedimente al presei la activitatea Comisiei # Radio Chisinau
La 15 ianuarie 2026, în orașul Bender s-a desfășurat prima ședință din acest an a Comisiei Unificate de Control. Delegația Republicii Moldova a cerut asigurarea accesului liber prin posturile neautorizat amplasate în raionul Dubăsari pentru agenții economici care livrează produse alimentare, medicamente și alte mărfuri de primă necesitate în satele Cocieri, Molovata Nouă, Corjova și alte localități situate pe malul stâng al Nistrului.
Premieră la Teatrul Național Mihai Eminescu. În weekend va urca pe scenă „Richard al III-lea”, într-o tragedie istorică despre putere, manipulare și trădare # Radio Chisinau
În acest weekend, pe 17 și 18 ianuarie, Teatrul Național „Mihai Eminescu” aduce în fața publicului premiera spectacolului „Richard al III-lea” de Shakespeare, o tragedie istorică despre putere, manipulare și trădare. Deși piesa a fost scrisă acum patru secole, regizorul Petru Hadârcă și actorii spectacolului promit o montare care oglindește dureros de fidel realitățile politice de astăzi.
MAE a emis o alertă de călătorie în Iran. Recomandări pentru cetățenii Republicii Moldova aflați în Republica Islamică # Radio Chisinau
În contextul deteriorării situației de securitate din Republica Islamică Iran, Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova recomandă cetățenilor moldoveni să evite orice călătorie în această țară, iar celor care se află deja pe teritoriul iranian – să analizeze părăsirea imediată a țării, pe rute sigure disponibile.
Starea de urgență economică în regiunea transnistreană a fost prelungită cu 30 de zile. Decizia a fost luată în cadrul unei ședințe extraordinare a așa-numitului soviet suprem și va rămâne în vigoare până pe 15 februarie, transmite corespondentul IPN de pe malul stâng al Nistrului.
Nicușor Dan: „Republica Moldova rămâne pentru noi o prioritate esențială de politică externă. Nu ne va fi indiferentă soarta unui stat în care se vorbește și se simte românește” # Radio Chisinau
Președintele Nicușor Dan a susținut, joi, o alocuțiune la întâlnirea anuală cu șefii misiunilor diplomatice acreditați în România, în care a reiterat că R. Moldova reprezintă o prioritate esențială a politicii externe de la București.
Elevii din Rep. Moldova vor primi din 2027 o nouă generație de manuale școlare. Dan Perciun: Vom porni procesul de certificare a autorilor de manuale # Radio Chisinau
Elevii din Rep. Moldova vor primi din 2027 o nouă generație de manuale școlare, evaluate în proporție de 90% după calitate și doar 10% după preț, a anunțat astăzi, într-o conferință de presă, ministrul Educației, Dan Perciun. Oficialul a precizat că în 2026 vor fi achiziționate 105 titluri noi, dintr-un total de 210 titluri prevăzute, cu un buget estimat la 150 de milioane lei, transmite Radio Chișinău.
Moldelectrica: Sistemul electroenergetic național este stabil, fără sistări ale transportului energiei electrice # Radio Chisinau
Sistemul electroenergetic național funcționează în parametri normali, iar la momentul actual nu sunt prevăzute sistări sau limitări ale transportului energiei electrice către consumatorii finali. Precizările au fost făcute de Întreprinderea de Stat „Moldelectrica” în contextul declarării stării de urgență în sectorul energetic din Ucraina, transmite MOLDPRES.
Memorial Basarabean | La Chișinău a fost lansat volumul cu opera completă a unui scriitor deportat dincolo de Cercul Polar, editat de regretatul Vasile Malanețchi (Audio, Foto) # Radio Chisinau
Lansarea cărții Scrieri din Gulag, care cuprinde opera completă a lui Nicolae Costenco - proză, publicistică, poezii scrise în exil - a fost lansat la Biblioteca Națională din Chișinău. Volumul a fost îngrijit de regretatul istoric literar, cercetător, muzeograf, editor, Vasile Malanețchi, a cărui preocupare de mulți ani a fost scoaterea din anonimat a operei lui Nicolae Costenco și a altor înaintași, excluși din memoria colectivă de către regimul comunist.
Anchetă la Ministerul Culturii. Șeful Agenției de Inspectare a Monumentelor, vizat de CNA # Radio Chisinau
Ministerul Culturii a inițiat o anchetă de serviciu, în contextul perchezițiilor anticorupție ce vizează construcția ilegală a unui local pe strada pietonală din capitală, cu implicarea șefului Agenției de Inspectare a Monumentelor, transmite IPN.
Încă doi procurori au promovat evaluarea externă. CSP a aprobat rapoartele de evaluare # Radio Chisinau
Consiliul Superior al Procurorilor (CSP) s-a întrunit astăzi în ședință și a aprobat cu vot unanim rapoartele Comisiei Vetting privind procurorii Vitalie Codreanu și Gheorghe Borș. Cei doi au promovat evaluarea externă, comunică MOLDPRES.
Angajații din domeniul culturii vor avea venituri mai mari cu 10%, afirmă ministrul Cristian Jardan # Radio Chisinau
Bugetul destinat culturii va depăși pragul de un miliard de lei în acest an. Totodată, majorarea valorii de referință a salariului va permite o creștere medie de aproximativ 10% a veniturilor angajaților din domeniul culturii. Precizările au fost făcute de ministrul culturii, Cristian Jardan, într-o conferință de presă, în care a prezentat bilanțul activității ministerului pentru anul trecut, precum și principalele priorități strategice pentru acest an, transmite IPN.
Percheziții în centrul Chișinăului. Oamenii legii au descins la o construcție aflată pe strada pietonală # Radio Chisinau
Oamenii legii efectuează percheziții într-un dosar ce vizează construcția ilegală a unui local pe strada pietonală, situată într-o zonă istorică a capitalei. Sunt cercetate mai multe persoane responsabile de executarea lucrărilor cu abateri de la documentația de proiect, inclusiv șeful Agenției de Inspectare a Monumentelor din cadrul Ministerului Culturii, transmite IPN.
Scumpiri ale benzinei și motorinei, anunțate pentru 16 ianuarie. Prețul la motorină sare de 19 lei/litru # Radio Chisinau
ANRE a dat publicității prețurile maxime la care pot fi comercializați principalii carburanți auto, valabile pentru ziua de vineri, 16 ianuarie.
Turcia va desfășura avioane de vânătoare în Estonia și România în cadrul misiunilor NATO de poliție aeriană # Radio Chisinau
Turcia intenționează să desfășoare avioane de vânătoare în Estonia și România în cadrul misiunilor de poliție aeriană ale NATO, a anunțat joi Ministerul Apărării turc, informează agenția de știri Reuters, citată de Agerpres.
În Republica Moldova a fost inaugurat Sediul unității de informații privind pasagerii (UIP). Scopul acestuia este consolidarea securității naționale și prevenirea circulației teroriștilor și infractorilor. Noua structură permite, în același timp, facilitarea călătoriilor transfrontaliere în condiții de siguranță, prin utilizarea datelor ca măsură preventivă și operațională, transmite IPN.
Alexandru Munteanu: „Cultura ne-a salvat în momente grele din istoria noastră, a fost un scut împotriva autoritarismului și a încercărilor de a ne distruge libertatea și identitatea naționalăi” # Radio Chisinau
„cultura ne-a salvat în momente grele din istoria noastră, a fost un scut împotriva autoritarismului și a încercărilor de a ne distruge libertatea și identitatea națională”, a transmis premierul Alexandru Munteanu într-un mesaj dedicat Zilei Naționale a Culturii.
Întrevedere între guvernatoarea BNM și reprezentanți ai BERD. Consolidarea sectorului financiar și accelerarea reformelor, pe agendă # Radio Chisinau
Consolidarea sectorului financiar al Republicii Moldova, accelerarea reformelor structurale și aprofundarea parteneriatului strategic în contextul parcursului european al țării au fost printre principalele teme incluse pe agenda discuțiilor dintre guvernatoarea Băncii Naționale a Moldovei, Anca Dragu, cu reprezentanții Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD). Întrevederea bilaterală a avut loc în cadrul Forumului Europei Centrale și de Est de la Viena, informează MOLDPRES.
„Identitatea României s-a conturat, în timp, prin creație și vocația universalității”. Nicușor Dan, mesaj de Ziua Culturii Naționale # Radio Chisinau
Președintele României, Nicușor Dan, a transmis, joi, un mesaj cu prilejul Zilei Culturii Naționale, în care a subliniat că ”identitatea României s-a conturat, în timp, prin creație și vocația universalității”.
Igor Grosu: Astăzi celebrăm oamenii de cultură, cei care au un rol esențial în crearea valorilor și operelor culturale # Radio Chisinau
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a transmis un mesaj dedicat Zilei Naționale a Culturii, în care mulțumește oamenilor de cultură „care unesc oamenii în jurul tradițiilor”.
„Eminescu nu e doar al României, ci și al Republicii Moldova. E al românilor de pretutindeni”. Mesajul Ambasadei României la Chișinău, de Ziua Națională a Culturii # Radio Chisinau
Astăzi, de Ziua Culturii, celebrăm ceea ce ne unește prin limbă, memorie și valori. Celebrăm cultura ca liant durabil între comunitățile de pe ambele maluri ale Prutului.
David Popovici a fost ales cel mai bun înotător din Europa în 2025, el câștigând ancheta European Aquatics, prin care au fost stabiliți cei mai valoroși înotători de pe continent.
Termenul de 20 de zile anunțat de autorități pentru prelua activele Lukoil de la Aeroportul Chișinău expiră săptămâna aceasta (Revista presei) # Radio Chisinau
Declarațiile Maiei Sandu, care a afirmat că ar vota pentru unirea cu România într-un eventual referendum, țin capul de afiș al presei de astăzi. De asemenea, în materialele apărute mai puteți citi despre stadiul preluării de către autoritățile de la Chișinău a activelor Lukoil ale Aeroportului Chișinău.
„Măsura nu constituie o interdicție generală de călătorie”. Precizările MAE referitoare la suspendarea de către SUA a acordării de vize pentru cetățenii R. Moldova # Radio Chisinau
Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova informează cetățenii despre o decizie administrativă anunțată de autoritățile Statelor Unite ale Americii, care vizează suspendarea temporară a emiterii vizelor de imigrare pentru cetățenii unor state, inclusiv ai Republicii Moldova, începând cu 21 ianuarie 2026.
